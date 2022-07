¿Qué podría pasar?: La NASA alerta de tormenta solar

Este martes se espera que una tormenta solar impacte la tierra según la NASA. Este fenómeno fue calificado por la la científica Tamitha Skov, como “filamento con forma de serpiente” procedente del Sol.

La propia científica compartió este pronóstico el pasado sábado a través de su perfil de Twitter. Las consecuencias que podría provocar el impacto de este “golpe directo” son interferencias en las señales de radio y GPS. Unos cortes de señal que se producirían especialmente en aquellas zonas del planeta donde sea de noche, tal y como explicó Skov. Otro de los efectos provocados por estas tormentas solares son la aparición de auroras.

Direct Hit! A snake-like filament launched as a big #solarstorm while in the Earth-strike zone. NASA predicts impact early July 19. Strong #aurora shows possible with this one, deep into mid-latitudes. Amateur #radio & #GPS users expect signal disruptions on Earth’s nightside. pic.twitter.com/7FHgS63xiU

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) July 16, 2022