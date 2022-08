El inicio del fin: Serena Williams anuncia su retirada del tenis

“Estoy aquí para decir que estoy evolucionando del tenis a otras cosas que son más importantes para mí”, escribió la reconocida deportista Serena Williams.

En una carta una publicada en la revista Vogue que está preparada para dejar el tenis en las próximas semanas y sugirió que será tras en el Abierto de Estados Unidos.

“Nunca quise tener que elegir entre el tenis y una familia, no creo que sea justo. Si fuera un hombre, no estaría escribiendo esto porque estaría jugando y ganando mientras mi esposa hace el trabajo físico de expandir nuestra familia. Tal vez sería más como Tom Brady si tuviera esa oportunidad”, escribió.

Agregó que “no me malinterpreten: amo ser mujer, y amé cada segundo de estar embarazada de Olympia. Yo era una de esas mujeres molestas que adoraban estar embarazadas y estuve trabajando hasta el día en que tuve que presentarme en el hospital, aunque las cosas se complicaron mucho del otro lado. Y casi hice lo imposible: mucha gente no se da cuenta de que estaba embarazada de dos meses cuando gané el Abierto de Australia en 2017. Pero cumplo 41 años este mes, y algo tiene que pasar.

!He sido reacia a admitir ante mí misma o ante cualquier otra persona que tengo que dejar de jugar al tenis. Alexis, mi esposo y yo casi no hemos hablado de eso, es como un tema tabú. Ni siquiera puedo tener esta conversación con mi mamá y mi papá. Es como si no fuera real hasta que lo dices en voz alta”, sostuvo la tenista.