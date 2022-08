Comienza el regreso del ser humano a la Luna

Uno de los hitos que ha marcado la historia fue cuando el 20 de julio de 1969 la misión estadounidense Apolo 11 colocó a los primeros hombres en la Luna: el comandante Neil Armstrong y el piloto Edwin F. Aldrin. Esta hazaña nuevamente volverá a repetirse.

Esto gracias a la misión Artemisa I de la Nasa a la Luna, con la cápsula Orión y su módulo de servicio europeo, que había recibido autorización de lanzamiento a partir del 29 de agosto desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.

La agencia había previsto que este jueves 18 de agosto el cohete Space Launch System (SLS) saliera de su hangar para hacer el lento viaje al Complejo de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy y así tener el colosal cohete listo para despegar el 29 de agosto.

Pero este lunes, la agencia espacial anunció que el plan cambió, y el lanzamiento se adelantó para este martes por la noche, cerca de las 21:00 horas de Chile.

.@NASA is targeting as soon as 9 pm EDT of Tuesday, Aug. 16 for rollout of @NASA_SLS ahead of a targeted Aug. 29 #Artemis I launch.

Learn more: https://t.co/LYm5uWKDoJ pic.twitter.com/HjFeH1h4RF

— NASA’s Kennedy Space Center (@NASAKennedy) August 15, 2022