Seis meses de guerra y el mensaje de Zelenski a Latinoamérica

Durante la jornada de este miércoles, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, fue el principal orador en una videoconferencia organizada por la Universidad Católica, donde entregó varios mensajes para América Latina.

Algunos de ellos fueron los llamados a que la región se sume a las sanciones económicas a Rusia y que se disemine la verdad.

“Pido que diseminen la verdad sobre esta guerra en su país y en su región. Tenemos que confrontar a la propaganda rusa, exigir la responsabilidad completa para los asesinos y criminales de guerra. Deben ser condenados por una Justicia competente, se deben apoyar las sanciones contra Rusia para que pague el precio máximo por la agresión”, agregó.

“Queremos que la vida regrese. Nunca será lo mismo, nunca vamos a perdonar esto a Rusia. No queremos sus disculpas, no las necesitamos, no queremos vivir cerca de ellos. Pero así es la vida, son nuestros vecinos y no podemos mudarnos de casa”, complementó Zelenski.