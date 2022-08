El derrumbe de Plácido Domingo: Servicios sexuales y cancelaciones

Hace algunos días se dio a conocer una denuncia contra Plácido Domingo, el cantante de 81 años que figura como uno de los clientes de una red de trata y explotación de personas que ofrecía servicios sexuales, usando como fachada la Escuela de Yoga de Buenos Aires.

El medio de comunicación El Diario de España sostiene que en la investigación judicial que se lleva adelante en Argentina, Domingo no está imputado en el caso aún, pero que su nombre figura debido a tres audios atribuidos a él.

En estos conversa con dos nombres implicados para solicitarles servicios sexuales; Susana Mendelievich, alias Mendy, una de las directoras del centro; y Juan Percowicz, líder de la secta, quien ya fue detenido por las autoridades trasandinas.

“Cuando salgamos de la cena venimos separados, lo hacemos así porque mis agentes se van a subir a la habitación cuando yo suba y se van a quedar en el mismo piso”, dice la transcripción publicada en El Diario, el cual asegura que el artista tenía vínculos con la organización desde hace al menos 26 años.

Esta situación coincidió con la cancelación del show que Domingo tenía agendada en Chile para el próximo 16 de octubre, aunque desde la productora del evento sostienen que esto: “Fue pospuesto hace 4 semanas atrás por motivos diferentes a lo que consignan diferentes medios de comunicación”.

El artista reaccionó a las acusaciones donde negó su vinculación con cualquier secta.

“Han visto que está todo comprobado que no hay nada, lo que siento mucho es que era un grupo que yo… de amigos, que consideraba músicos, estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar, y desgraciadamente no ha sido así, pero bueno, en fin, desde luego que yo no tengo nada que ver en eso”.

Esta no es la primera situación que complica al tener, ya que en 2019 la agencia Associated Press (AP) publicó los testimonios de nueve mujeres vinculadas al mundo de la ópera que lo acusaron de acoso sexual y comportamiento inapropiado, y en días posteriores se sumaron once más, quienes detallaron que estas conductas que se habrían mantenido durante décadas.