“Sigue bailando Sanna Marin”: Hillary Clinton publica foto bailando en apoyo a la primera ministra finlandesa

La ex secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, entregó su apoyo a la Primera ministra de Finalanda, Sanna Martin, luego de que esta fuera cuestionada por una serie de imágenes en las que se le ve cantando y bailando junto a un grupo de personas.

“Sigue bailando Sanna Marin” publicó Clinton en su cuenta de Twitter acompañada de una foto suya en en Cartagena, Colombia, en un viaje que tuvo como Secretaria de estado.

En menos de 24 horas ha logrado más de 150 mil Me Gusta, y 14 mil retuits. Por su parte, Sanna Martin compartió la imagen y agradeció a Clinton.

Sanna Martin fue cuestionada por los grupos conservadores por las imágenes, que de acuerdo a lo que informó fueron tomadas en el marco de una fiesta privada con amigos después de un festival de música en julio pasado.

“En mi opinión, la imagen no es apropiada. Pido disculpas por ello. Ese tipo de foto no debería haberse tomado, pero por lo demás, no ocurrió nada extraordinario en la reunión”, señaló una vez que las imágenes salieron a la luz.