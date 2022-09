La ovación a las hermanas Williams en su último dobles

Las hermanas Venus y Serena Williams vivieron el que pudo ser su último juego como pareja de dobles en el tenis. Fue en primera ronda del US Open.

Las reconocidas tenistas cayeron ante el binomio conformado por las checas Linda Noskova y Lucie Hradecka. Fue 7-6 (5) y 6-4 para las europeas.

Serena Williams todavía está en el cuadro de individuales y jugará contra la australiana Ajla Tomljanovic en la tercera ronda el viernes. Venus Williams perdió en la primera ronda.

Los espectadores del encuentro despidieron a las hermanas Williams con una gran ovación

Serena and Venus Williams receive a standing ovation after what is expected to be their final match together ❤️ #USOpen pic.twitter.com/gRpdQhSI67

— ESPN (@espn) September 2, 2022