¿Cómo votaron en tu local de votación?: Busca aquí
FOTO: Agencia Uno.
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“Una fiesta de la democracia”, así fue catalogada la jornada electoral de ayer por parte del Servel.
Después de que más de 13 millones de personas salieran a votar, dando por ganador al Rechazo con un 61,86% por sobre el Apruebo con un 38,14%, aquí puedes ver cómo se votó en tu local:
*Datos del Servel
|Local
|Comuna
|Votos
|%
|Votos
|%
|ANEXO DE COLEGIO SAN ANTONIO DE MATILLA
|Alto Hospicio
|1.404
|26,4%
|3.922
|73,6%
|COLEGIO CATOLICO NAZARET
|Alto Hospicio
|1.417
|25,7%
|4.105
|74,3%
|COLEGIO MARISTA HERMANO FERNANDO
|Alto Hospicio
|1.292
|28,1%
|3.300
|71,9%
|COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS
|Alto Hospicio
|1.743
|29,4%
|4.176
|70,6%
|COLEGIO SALESIANO SANTO DOMINGO SAVIO
|Alto Hospicio
|1.954
|27,0%
|5.274
|73,0%
|COLEGIO SAN ANTONIO DE MATILLA
|Alto Hospicio
|1.653
|29,4%
|3.960
|70,6%
|COLEGIO SIMON BOLIVAR
|Alto Hospicio
|1.525
|27,8%
|3.962
|72,2%
|C.P. ALTO HOSPICIO
|Alto Hospicio
|10
|30,3%
|23
|69,7%
|LICEO BICENTENARIO COLEGIO NIRVANA
|Alto Hospicio
|1.973
|26,9%
|5.374
|73,1%
|LICEO LOS CONDORES
|Alto Hospicio
|1.418
|31,8%
|3.035
|68,2%
|ESCUELA CAMIÑA
|Camiña
|202
|12,4%
|1.432
|87,6%
|LICEO TECNICO PROFESIONAL COLCHANE
|Colchane
|95
|5,3%
|1.696
|94,7%
|ESCUELA CHIAPA
|Huara
|8
|10,3%
|70
|89,7%
|GIMNASIO MUNICIPAL TECHADO DE HUARA
|Huara
|222
|25,5%
|650
|74,5%
|LICEO DE HUARA
|Huara
|194
|22,8%
|658
|77,2%
|ESCUELA PISAGUA
|Huara
|80
|28,5%
|201
|71,5%
|ESCUELA BASICA FRONTERIZA
|Huara
|160
|19,4%
|664
|80,6%
|ESCUELA BASICA DE CHANAVAYITA
|Iquique
|174
|37,3%
|292
|62,7%
|COLEGIO ACADEMIA TARAPACA
|Iquique
|1.567
|36,5%
|2.723
|63,5%
|COLEGIO ADVENTISTA
|Iquique
|1.419
|32,5%
|2.942
|67,5%
|COLEGIO INGLES
|Iquique
|1.011
|32,9%
|2.061
|67,1%
|COLEGIO REPUBLICA DE CROACIA
|Iquique
|2.547
|37,1%
|4.324
|62,9%
|COLEGIO SALESIANO DON BOSCO IQUIQUE
|Iquique
|1.555
|34,8%
|2.914
|65,2%
|ESCUELA ALMIRANTE PATRICIO LYNCH
|Iquique
|2.371
|35,0%
|4.408
|65,0%
|ESCUELA ARTISTICA VIOLETA PARRA
|Iquique
|1.111
|33,4%
|2.219
|66,6%
|ESCUELA BASICA FRANCISCO FORGIONE
|Iquique
|1.333
|37,7%
|2.207
|62,3%
|ESCUELA CENTENARIO
|Iquique
|1.201
|33,2%
|2.415
|66,8%
|ESCUELA EDUARDO LLANOS
|Iquique
|1.239
|32,8%
|2.538
|67,2%
|ESCUELA GABRIELA MISTRAL
|Iquique
|1.129
|31,7%
|2.438
|68,3%
|ESCUELA PAULA JARAQUEMADA ALQUIZAR
|Iquique
|1.697
|30,7%
|3.824
|69,3%
|ESCUELA PLACIDO VILLARROEL
|Iquique
|1.542
|35,0%
|2.870
|65,0%
|LICEO BICENTENARIO COLEGIO DIOCESANO OBISPO LABBE
|Iquique
|1.875
|33,1%
|3.786
|66,9%
|LICEO BICENTENARIO SANTA MARIA
|Iquique
|2.143
|32,5%
|4.461
|67,5%
|LICEO DEPORTIVO ELENA DUVAUCHELLE CABEZON
|Iquique
|1.767
|30,7%
|3.992
|69,3%
|LICEO LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS
|Iquique
|807
|35,5%
|1.468
|64,5%
|LICEO POLITECNICO JOSE GUTIERREZ DE LA FUENTE
|Iquique
|2.240
|36,4%
|3.913
|63,6%
|LICEO PRESIDENTE ANIBAL PINTO GARMENDIA.
|Iquique
|1.962
|34,6%
|3.705
|65,4%
|COLEGIO ANTAMARA
|Iquique
|1.513
|38,2%
|2.450
|61,8%
|COLEGIO BAJO MOLLE
|Iquique
|1.264
|32,6%
|2.618
|67,4%
|COLEGIO ESPAÑA
|Iquique
|1.380
|37,6%
|2.289
|62,4%
|COLEGIO REPUBLICA DE ITALIA
|Iquique
|2.086
|37,3%
|3.503
|62,7%
|ESCUELA CHIPANA
|Iquique
|1.537
|36,0%
|2.732
|64,0%
|ESCUELA PROFESOR MANUEL CASTRO RAMOS
|Iquique
|1.866
|33,0%
|3.784
|67,0%
|LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ
|Iquique
|1.821
|37,8%
|2.992
|62,2%
|LICEO SAMCA ARUMANTI
|Iquique
|1.090
|31,9%
|2.323
|68,1%
|UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
|Iquique
|1.202
|34,0%
|2.335
|66,0%
|ESCUELA SAN ANDRES DE PICA
|Pica
|595
|30,8%
|1.339
|69,2%
|LICEO BICENTENARIO PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA
|Pica
|924
|35,6%
|1.674
|64,4%
|ESCUELA BASICA LA TIRANA
|Pozo Almonte
|542
|33,4%
|1.080
|66,6%
|ESCUELA BASICA MAMINA
|Pozo Almonte
|101
|36,6%
|175
|63,4%
|ESCUELA BASICA ESTRELLA DEL SUR
|Pozo Almonte
|540
|24,9%
|1.625
|75,1%
|ESCUELA BASICA POZO ALMONTE
|Pozo Almonte
|602
|25,2%
|1.789
|74,8%
|LICEO ALCALDE SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ
|Pozo Almonte
|582
|22,2%
|2.035
|77,8%
|COLEGIO ANTOFAGASTA
|Antofagasta
|2.110
|37,9%
|3.463
|62,1%
|COLEGIO SAN AGUSTIN
|Antofagasta
|2.793
|41,9%
|3.876
|58,1%
|COLEGIO SAN MARCOS
|Antofagasta
|457
|23,8%
|1.461
|76,2%
|COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL DON BOSCO
|Antofagasta
|2.231
|36,1%
|3.957
|63,9%
|ESCUELA ECOLOGICA HUMBERTO GONZALEZ ECHEGOYEN
|Antofagasta
|2.065
|38,0%
|3.367
|62,0%
|ESCUELA ECOLOGICA PADRE ALBERTO HURTADO
|Antofagasta
|2.352
|42,2%
|3.218
|57,8%
|ESCUELA ESPAÑA
|Antofagasta
|1.981
|40,0%
|2.973
|60,0%
|ESCUELA GENERAL MANUEL BAQUEDANO
|Antofagasta
|925
|39,8%
|1.402
|60,2%
|ESCUELA GUSTAVO LE PAIGE WALQUE
|Antofagasta
|2.544
|39,1%
|3.967
|60,9%
|ESCUELA HEROES DE LA CONCEPCION
|Antofagasta
|1.327
|39,1%
|2.065
|60,9%
|ESCUELA JAPON
|Antofagasta
|2.242
|42,1%
|3.079
|57,9%
|ESCUELA JOSE PAPIC RADNIC
|Antofagasta
|2.330
|38,7%
|3.691
|61,3%
|ESCUELA LA BANDERA
|Antofagasta
|2.570
|38,7%
|4.068
|61,3%
|ESCUELA LAS AMERICAS PROFESOR JUSTO VALLADARES ORELLANA
|Antofagasta
|1.991
|40,5%
|2.930
|59,5%
|ESCUELA LAS ROCAS
|Antofagasta
|2.436
|40,2%
|3.617
|59,8%
|ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA
|Antofagasta
|2.101
|41,9%
|2.913
|58,1%
|ESCUELA REVERENDO PADRE PATRICIO CARIOLA
|Antofagasta
|2.342
|34,9%
|4.363
|65,1%
|LICEO CIENTIFICO HUMANISTA LA CHIMBA
|Antofagasta
|2.585
|41,1%
|3.701
|58,9%
|LICEO DOMINGO HERRERA RIVERA
|Antofagasta
|1.334
|38,8%
|2.102
|61,2%
|LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEO
|Antofagasta
|2.662
|39,7%
|4.045
|60,3%
|LICEO LA PORTADA
|Antofagasta
|2.423
|37,1%
|4.110
|62,9%
|LICEO MAYOR GENERAL (E) OSCAR BONILLA
|Antofagasta
|2.230
|37,3%
|3.742
|62,7%
|NETLAND SCHOOL
|Antofagasta
|2.706
|39,4%
|4.158
|60,6%
|C.C.P. DE ANTOFAGASTA (CONCESIONADO)
|Antofagasta
|17
|45,9%
|20
|54,1%
|COLEGIO INGLES SAN JOSE
|Antofagasta
|3.217
|41,9%
|4.468
|58,1%
|COLEGIO INSTITUTO SANTA MARIA
|Antofagasta
|2.212
|39,0%
|3.466
|61,0%
|COLEGIO SAN LUIS
|Antofagasta
|2.191
|36,5%
|3.808
|63,5%
|ESCUELA ALCALDE MAXIMILIANO POBLETE CORTES
|Antofagasta
|2.431
|39,1%
|3.794
|60,9%
|ESCUELA BÁSICA JUAN LÓPEZ
|Antofagasta
|2.009
|41,1%
|2.885
|58,9%
|ESCUELA CLAUDIO MATTE PEREZ
|Antofagasta
|2.082
|40,8%
|3.017
|59,2%
|ESCUELA DARIO SALAS DIAZ
|Antofagasta
|2.427
|39,5%
|3.721
|60,5%
|ESCUELA PROFESORA LJUBICA DOMIC WUTH
|Antofagasta
|2.371
|38,1%
|3.860
|61,9%
|ESCUELA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
|Antofagasta
|1.844
|39,9%
|2.774
|60,1%
|ESCUELA REPUBLICA DEL ECUADOR
|Antofagasta
|1.775
|37,5%
|2.953
|62,5%
|ESCUELA RÓMULO PEÑA MATURANA
|Antofagasta
|1.888
|38,5%
|3.014
|61,5%
|HRVATSKA SKOLA SAN ESTEBAN
|Antofagasta
|2.294
|38,0%
|3.748
|62,0%
|INSTITUTO CIENTIFICO EDUCACIONAL JOSE MAZA SANCHO
|Antofagasta
|2.640
|41,4%
|3.733
|58,6%
|LICEO ARTISTICO ARMANDO CARRERA GONZALEZ
|Antofagasta
|2.888
|41,5%
|4.065
|58,5%
|LICEO BICENTENARIO ANDRES SABELLA
|Antofagasta
|2.274
|43,1%
|3.003
|56,9%
|LICEO BICENTENARIO MARTA NAREA DIAZ
|Antofagasta
|2.301
|38,0%
|3.753
|62,0%
|LICEO DE HOMBRES DE ANTOFAGASTA MARIO BAHAMONDE SILVA
|Antofagasta
|1.097
|38,6%
|1.742
|61,4%
|LICEO EXPERIMENTAL ARTISTICO Y DE APLICACION
|Antofagasta
|1.357
|39,8%
|2.054
|60,2%
|LICEO TECNICO ANTOFAGASTA
|Antofagasta
|2.622
|40,8%
|3.804
|59,2%
|UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE
|Antofagasta
|1.400
|42,1%
|1.924
|57,9%
|UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
|Antofagasta
|1.219
|32,2%
|2.566
|67,8%
|COLEGIO CALAMA
|Calama
|1.767
|27,4%
|4.672
|72,6%
|COLEGIO CHUQUICAMATA
|Calama
|1.831
|37,2%
|3.089
|62,8%
|ESCUELA BASICA 21 DE MAYO
|Calama
|1.102
|23,0%
|3.682
|77,0%
|ESCUELA BASICA CLAUDIO ARRAU
|Calama
|1.191
|28,2%
|3.031
|71,8%
|ESCUELA BASICA EMILIO SOTOMAYOR
|Calama
|1.952
|33,2%
|3.936
|66,8%
|ESCUELA BASICA JOHN FITZGERALD KENNEDY
|Calama
|1.598
|27,4%
|4.235
|72,6%
|ESCUELA BÁSICA KAMAC MAYU
|Calama
|1.438
|37,5%
|2.396
|62,5%
|ESCUELA BASICA PEDRO VERGARA KELLER
|Calama
|1.101
|30,5%
|2.510
|69,5%
|ESCUELA BASICA REPUBLICA DE GRECIA
|Calama
|1.671
|26,9%
|4.550
|73,1%
|ESCUELA BÁSICA VALENTIN LETELIER
|Calama
|864
|21,8%
|3.107
|78,2%
|ESCUELA REPUBLICA DE BOLIVIA
|Calama
|1.783
|29,1%
|4.353
|70,9%
|ESCUELA VADO DE TOPATER
|Calama
|1.712
|35,0%
|3.177
|65,0%
|INSTITUTO OBISPO SILVA LEZAETA
|Calama
|1.787
|31,6%
|3.875
|68,4%
|LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES PALAZUELOS
|Calama
|1.952
|31,6%
|4.217
|68,4%
|LICEO BICENTENARIO LUIS CRUZ MARTINEZ
|Calama
|1.470
|27,3%
|3.919
|72,7%
|LICEO BICENTENARIO POLITECNICO CESAREO AGUIRRE
|Calama
|559
|30,7%
|1.264
|69,3%
|LICEO ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA
|Calama
|1.410
|27,9%
|3.643
|72,1%
|LICEO FRANCISCO DE AGUIRRE
|Calama
|1.543
|25,9%
|4.416
|74,1%
|LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ
|Calama
|1.947
|30,0%
|4.538
|70,0%
|LICEO MINERO AMERICA
|Calama
|1.277
|27,2%
|3.410
|72,8%
|ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU
|Calama
|83
|23,9%
|264
|76,1%
|ESCUELA ARTURO PEREZ CANTO
|María Elena
|1.371
|41,5%
|1.935
|58,5%
|ESCUELA IGNACIO CARRERA PINTO
|María Elena
|28
|23,5%
|91
|76,5%
|COMPLEJO EDUCATIVO JUAN JOSE LATORRE BENAVENTE
|Mejillones
|1.465
|42,6%
|1.975
|57,4%
|ESCUELA JULIA HERRERA VARAS
|Mejillones
|1.965
|40,8%
|2.848
|59,2%
|ESCUELA SAN ANTONIO DE PADUA
|Ollague
|197
|21,8%
|707
|78,2%
|ESCUELA BASICA SAN PEDRO DE ATACAMA
|San Pedro de Atacama
|1.537
|46,2%
|1.788
|53,8%
|LICEO BICENTENARIO AGROPECUARIO LIKAN ANTAI
|San Pedro de Atacama
|1.144
|44,6%
|1.423
|55,4%
|ESCUELA BASICA ESTACION BAQUEDANO
|Sierra Gorda
|342
|32,8%
|702
|67,2%
|ESCUELA CARACOLES
|Sierra Gorda
|159
|32,7%
|327
|67,3%
|ESCUELA HOGAR VICTORIANO QUINTEROS SOTO
|Taltal
|2.028
|43,0%
|2.683
|57,0%
|ESCUELA HUMANISTA VICTOR HUGO CARVAJAL MEZA
|Taltal
|1.333
|41,9%
|1.847
|58,1%
|C.D.P. DE TOCOPILLA
|Tocopilla
|9
|27,3%
|24
|72,7%
|ESCUELA ARTURO PRAT CHACÓN
|Tocopilla
|446
|42,0%
|616
|58,0%
|ESCUELA GABRIELA MISTRAL
|Tocopilla
|1.485
|40,5%
|2.180
|59,5%
|LICEO DOMINGO LATRILLE
|Tocopilla
|2.362
|40,3%
|3.496
|59,7%
|LICEO POLITECNICO DIEGO PORTALES PALAZUELOS
|Tocopilla
|2.485
|39,7%
|3.776
|60,3%
|LICEO DE ALTO DEL CARMEN
|Alto del Carmen
|429
|37,1%
|728
|62,9%
|EDUCADOR ARTURO ALVEAR RAMOS
|Alto del Carmen
|689
|32,2%
|1.454
|67,8%
|ESCUELA FRONTERIZA
|Alto del Carmen
|206
|29,3%
|497
|70,7%
|ESCUELA DE DESARROLLO ARTISTICO
|Caldera
|2.805
|46,2%
|3.266
|53,8%
|ESCUELA MANUEL ORELLA ECHANEZ
|Caldera
|3.188
|46,1%
|3.734
|53,9%
|ESCUELA BASICA ANGELINA SALAS OLIVARES
|Chañaral
|1.880
|48,0%
|2.037
|52,0%
|ESCUELA BASICA PEDRO LUJAN
|Chañaral
|187
|43,9%
|239
|56,1%
|LICEO FEDERICO VARELA
|Chañaral
|2.410
|49,5%
|2.454
|50,5%
|CENTRO CULTURAL
|Copiapó
|2.147
|39,9%
|3.229
|60,1%
|CENTRO DE EDUCACION INTEGRADA DE ADULTOS
|Copiapó
|2.773
|40,2%
|4.125
|59,8%
|COLEGIO BUEN PASTOR
|Copiapó
|3.143
|39,9%
|4.738
|60,1%
|ESCUELA ABRAHAM SEPULVEDA PIZARRO
|Copiapó
|3.382
|41,0%
|4.869
|59,0%
|ESCUELA BERNARDO O HIGGINS
|Copiapó
|1.971
|38,6%
|3.130
|61,4%
|ESCUELA BRUNO ZAVALA FREDES
|Copiapó
|2.689
|36,6%
|4.659
|63,4%
|ESCUELA DIFERENCIAL MARIA LUZ LANZA PIZARRO
|Copiapó
|3.032
|38,1%
|4.924
|61,9%
|ESCUELA SAN PEDRO
|Copiapó
|2.098
|42,7%
|2.817
|57,3%
|ESCUELA SAN VICENTE DE PAUL
|Copiapó
|3.172
|37,9%
|5.194
|62,1%
|INSTITUTO COMERCIAL ALEJANDRO RIVERA DIAZ
|Copiapó
|2.971
|38,1%
|4.823
|61,9%
|LICEO BICENTENARIO MERCEDES FRITIS MACKENNEY
|Copiapó
|4.508
|39,4%
|6.933
|60,6%
|LICEO JOSE ANTONIO CARVAJAL
|Copiapó
|1.110
|37,9%
|1.817
|62,1%
|ESCUELA LAURA ROBLES SILVA
|Copiapó
|2.247
|42,0%
|3.103
|58,0%
|LICEO FERNANDO ARIZTIA RUIZ
|Copiapó
|2.394
|33,9%
|4.665
|66,1%
|ESCUELA CARLOS MARIA SAYAGO
|Copiapó
|2.526
|42,2%
|3.466
|57,8%
|ESCUELA JESUS FERNANDEZ HIDALGO
|Copiapó
|729
|43,2%
|957
|56,8%
|ESCUELA ALIRO LAMAS CASTILLO
|Diego de Almagro
|2.857
|45,7%
|3.401
|54,3%
|ESCUELA COEDUCACIONAL PARTICULAR
|Diego de Almagro
|1.155
|51,0%
|1.109
|49,0%
|LICEO GENERAL RAMON FREIRE
|Freirina
|2.244
|44,5%
|2.803
|55,5%
|ESCUELA MIREYA ZULETA ASTUDILLO
|Huasco
|3.367
|47,9%
|3.659
|52,1%
|ESCUELA DE CONCENTRACION D-43, LOS LOROS
|Tierra Amarilla
|288
|24,8%
|872
|75,2%
|ESC. BASICA MARTA EMILIANA AGUILAR ZERON
|Tierra Amarilla
|3.254
|35,3%
|5.957
|64,7%
|ESCUELA BASICA ROBERTO CUADRA ALQUINTA
|Vallenar
|302
|33,0%
|613
|67,0%
|ESC.BASICA CAPITAN RAFAEL TORREBLANCA
|Vallenar
|2.541
|36,7%
|4.384
|63,3%
|ESCUELA BASICA ESPANA
|Vallenar
|2.828
|39,2%
|4.380
|60,8%
|ESCUELA BASICA GUALBERTO KONG FERNANDEZ
|Vallenar
|1.452
|38,3%
|2.336
|61,7%
|ESCUELA JOSE CAROCA LAFLOR
|Vallenar
|1.534
|39,7%
|2.332
|60,3%
|LICEO BICENTENARIO DE VALLENAR
|Vallenar
|2.975
|39,2%
|4.619
|60,8%
|LICEO PEDRO TRONCOSO MACHUCA
|Vallenar
|3.162
|41,1%
|4.525
|58,9%
|CASA DEL ENCUENTRO CIUDADANO Y GIMNASIO
|Andacollo
|1.235
|44,9%
|1.514
|55,1%
|ESCUELA LUIS CRUZ MARTINEZ
|Andacollo
|1.708
|45,8%
|2.025
|54,2%
|LICEO PEDRO REGALADO VIDELA ORDENES
|Andacollo
|1.482
|47,3%
|1.653
|52,7%
|ESCUELA BASICA HECTOR JORQUERA VALENCIA
|Canela
|2.575
|44,6%
|3.201
|55,4%
|ESCUELA BASICA MINCHA NORTE
|Canela
|907
|49,9%
|912
|50,1%
|ESCUELA BASICA AMERICA
|Combarbala
|1.293
|38,1%
|2.102
|61,9%
|ESCUELA BASICA JUANITA FERNANDEZ SOLAR
|Combarbala
|277
|33,3%
|554
|66,7%
|LICEO SAMUEL ROMAN ROJAS
|Combarbala
|2.146
|38,0%
|3.505
|62,0%
|COLEGIO DE ARTES CLAUDIO ARRAU
|Coquimbo
|2.665
|40,0%
|3.991
|60,0%
|COLEGIO DISCOVERY SCHOOL
|Coquimbo
|2.536
|39,0%
|3.973
|61,0%
|COLEGIO FRANCIS SCHOOL
|Coquimbo
|4.497
|47,0%
|5.080
|53,0%
|COLEGIO LA HERRADURA
|Coquimbo
|1.164
|38,6%
|1.855
|61,4%
|COLEGIO PABLO NERUDA
|Coquimbo
|905
|37,8%
|1.492
|62,2%
|COLEGIO SANTA FAMILIA
|Coquimbo
|4.681
|45,2%
|5.685
|54,8%
|ESCUELA BASICA MARIO MUNOZ SILVA
|Coquimbo
|3.637
|42,5%
|4.917
|57,5%
|ESCUELA CARDENAL JOSE MARIA CARO
|Coquimbo
|3.067
|39,9%
|4.620
|60,1%
|ESCUELA COQUIMBO
|Coquimbo
|2.529
|37,9%
|4.144
|62,1%
|ESCUELA DE PEÑUELAS
|Coquimbo
|2.595
|42,0%
|3.586
|58,0%
|ESCUELA METODISTA COQUIMBO
|Coquimbo
|2.119
|41,2%
|3.022
|58,8%
|ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA
|Coquimbo
|3.071
|43,0%
|4.068
|57,0%
|ESCUELA SAN RAFAEL
|Coquimbo
|1.579
|37,8%
|2.598
|62,2%
|INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y COMERCIO ESTADO DE ISRAEL
|Coquimbo
|3.666
|41,2%
|5.239
|58,8%
|INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO DE COQUIMBO
|Coquimbo
|3.762
|38,1%
|6.114
|61,9%
|LIC.DE CIENC.Y HUM.SAN JOSEMARIA ESCRIVA
|Coquimbo
|2.675
|43,7%
|3.443
|56,3%
|LICEO INDUSTRIAL JOSE TOMAS DE URMENETA
|Coquimbo
|3.307
|39,0%
|5.183
|61,0%
|COLEGIO MARIA EDUCA
|Coquimbo
|1.440
|44,8%
|1.771
|55,2%
|ESCUELA BASICA REPUBLICA DE ITALIA
|Coquimbo
|1.544
|42,2%
|2.113
|57,8%
|ESCUELA JOSE ALFARO ALFARO
|Coquimbo
|2.567
|46,9%
|2.912
|53,1%
|ESCUELA SANTO TOMAS DE AQUINO
|Coquimbo
|1.378
|43,9%
|1.759
|56,1%
|GIMNASIO TECHADO MUNICIPAL
|Coquimbo
|2.163
|41,2%
|3.082
|58,8%
|LICEO FERNANDO BINVIGNAT MARIN
|Coquimbo
|3.149
|43,4%
|4.099
|56,6%
|ESCUELA BASICA MANUEL DE SALAS
|Coquimbo
|552
|38,9%
|867
|61,1%
|LICEO CARMEN AURORA RODRIGUEZ HENRIQUEZ
|Coquimbo
|2.150
|43,8%
|2.758
|56,2%
|COLEGIO SANTA TERESA
|Illapel
|1.198
|42,4%
|1.625
|57,6%
|ESCUELA BASICA JORGE ARACENA RAMOS
|Illapel
|858
|51,2%
|818
|48,8%
|ESCUELA BASICA SAN RAFAEL DE ROZAS
|Illapel
|2.176
|42,7%
|2.915
|57,3%
|ESCUELA BASICA VALLE DEL CHOAPA
|Illapel
|2.803
|41,3%
|3.978
|58,7%
|ESCUELA BASICA VILLA LOS NARANJOS
|Illapel
|858
|41,1%
|1.230
|58,9%
|LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS
|Illapel
|1.057
|40,3%
|1.565
|59,7%
|LICEO POLITECNICO PABLO RODRIGUEZ CAVIEDES
|Illapel
|939
|40,3%
|1.391
|59,7%
|ESCUELA BASICA PEDRO PABLO MUNOZ
|La Higuera
|1.444
|38,8%
|2.274
|61,2%
|COLEGIO ARTURO PRAT CHACON
|La Serena
|3.698
|43,1%
|4.884
|56,9%
|COLEGIO CARLOS CONDELL DE LA HAZA
|La Serena
|3.009
|43,5%
|3.901
|56,5%
|ESCUELA ALONSO DE ERCILLA
|La Serena
|3.346
|46,4%
|3.872
|53,6%
|LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ
|La Serena
|4.312
|46,9%
|4.889
|53,1%
|LICEO TECNICO FEMENINO LAS COMPANIAS
|La Serena
|2.395
|41,6%
|3.366
|58,4%
|COLEGIO BERNARDA MORIN
|La Serena
|3.048
|43,1%
|4.022
|56,9%
|COLEGIO CALETA SAN PEDRO
|La Serena
|545
|38,2%
|880
|61,8%
|COLEGIO GABRIEL GONZALEZ VIDELA
|La Serena
|2.457
|42,0%
|3.391
|58,0%
|COLEGIO HEROES DE LA CONCEPCION
|La Serena
|4.129
|43,2%
|5.438
|56,8%
|COLEGIO JAPON
|La Serena
|2.572
|41,1%
|3.693
|58,9%
|COLEGIO JAVIERA CARRERA
|La Serena
|3.164
|46,0%
|3.711
|54,0%
|COLEGIO JOSE MANUEL BALMACEDA
|La Serena
|2.736
|39,9%
|4.118
|60,1%
|COLEGIO JOSE MIGUEL CARRERA
|La Serena
|3.535
|42,5%
|4.790
|57,5%
|COLEGIO PARTICULAR SAN JOSE
|La Serena
|1.290
|38,5%
|2.057
|61,5%
|COLEGIO PEDRO AGUIRRE CERDA
|La Serena
|2.959
|45,6%
|3.537
|54,4%
|COLEGIO VICTOR DOMINGO SILVA
|La Serena
|2.796
|37,5%
|4.661
|62,5%
|C.P. LA SERENA
|La Serena
|19
|39,6%
|29
|60,4%
|ESCUELA DE LAMBERT
|La Serena
|448
|40,7%
|653
|59,3%
|ESCUELA DE LAS ROJAS
|La Serena
|1.000
|37,9%
|1.641
|62,1%
|ESCUELA DE ROMERO
|La Serena
|511
|36,1%
|903
|63,9%
|ESCUELA GERMAN RIESCO
|La Serena
|1.221
|40,0%
|1.835
|60,0%
|ESTADIO LA PORTADA L1
|La Serena
|3.088
|42,8%
|4.130
|57,2%
|ESTADIO LA PORTADA L2
|La Serena
|3.076
|42,8%
|4.113
|57,2%
|LICEO GABRIELA MISTRAL DE LA SERENA
|La Serena
|3.172
|42,1%
|4.354
|57,9%
|LICEO GREGORIO CORDOVEZ
|La Serena
|3.572
|40,8%
|5.177
|59,2%
|LICEO TECNICO MARTA BRUNET
|La Serena
|1.332
|40,3%
|1.976
|59,7%
|MARIA EDUCA
|La Serena
|4.762
|45,9%
|5.617
|54,1%
|ESCUELA CLARA VIAL ORREGO
|Los Vilos
|409
|39,6%
|623
|60,4%
|COLEGIO DIEGO DE ALMAGRO
|Los Vilos
|2.531
|45,6%
|3.015
|54,4%
|LICEO NICOLAS FEDERICO LOHSE VARGAS
|Los Vilos
|2.496
|45,0%
|3.049
|55,0%
|ESCUELA BASICA ERCOLE BENCINI
|Los Vilos
|589
|45,9%
|694
|54,1%
|ESCUELA BASICA TERESA CANNON DE BARRIOLHET.
|Los Vilos
|885
|33,5%
|1.754
|66,5%
|COLEGIO RIO GRANDE
|Monte Patria
|1.085
|29,9%
|2.543
|70,1%
|ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJAS
|Monte Patria
|1.192
|34,6%
|2.257
|65,4%
|ESCUELA EL PALQUI
|Monte Patria
|1.614
|31,1%
|3.569
|68,9%
|COLEGIO CERRO GUAYAQUIL
|Monte Patria
|908
|29,8%
|2.141
|70,2%
|COLEGIO REPUBLICA DE CHILE
|Monte Patria
|1.918
|32,6%
|3.961
|67,4%
|ESCUELA BASICA WENCESLAO VARGAS
|Monte Patria
|496
|22,7%
|1.688
|77,3%
|ESCUELA BARRAZA BAJO
|Ovalle
|742
|34,5%
|1.411
|65,5%
|ESCUELA ARTURO VILLALON SIEULANNE
|Ovalle
|741
|23,4%
|2.425
|76,6%
|COLEGIO DE ADMINISTRACION Y COMERCIO EL INGENIO
|Ovalle
|2.304
|36,6%
|3.983
|63,4%
|COLEGIO FRAY JORGE
|Ovalle
|2.258
|36,5%
|3.924
|63,5%
|COLEGIO RAUL SILVA HENRIQUEZ
|Ovalle
|3.014
|39,7%
|4.584
|60,3%
|ESC. HEBERTO VELAZQUEZ VELAZQUEZ
|Ovalle
|772
|35,9%
|1.380
|64,1%
|ESCUELA ANTONIO TIRADO LANAS
|Ovalle
|1.664
|37,1%
|2.824
|62,9%
|ESCUELA BASICA ARTURO ALESSANDRI PALMA
|Ovalle
|2.891
|36,0%
|5.130
|64,0%
|ESCUELA BASICA BERNARDO O¦HIGGINS RIQUELME
|Ovalle
|802
|33,0%
|1.630
|67,0%
|ESCUELA BASICA OSCAR ARAYA MOLINA
|Ovalle
|2.326
|39,4%
|3.571
|60,6%
|ESCUELA DE ARTES Y MUSICA
|Ovalle
|2.302
|36,5%
|3.998
|63,5%
|ESCUELA PADRE JOSEPH BENEDIKT STEGMEIER
|Ovalle
|522
|34,1%
|1.007
|65,9%
|ESTADIO DIAGUITA L1
|Ovalle
|1.651
|35,9%
|2.953
|64,1%
|LICEO ALEJANDRO ALVAREZ JOFRE
|Ovalle
|2.739
|33,5%
|5.429
|66,5%
|LICEO POLITECNICO DE OVALLE
|Ovalle
|3.829
|36,6%
|6.623
|63,4%
|LICEO MISTRALIANO
|Paiguano
|1.534
|35,1%
|2.837
|64,9%
|ESCUELA BELGICA
|Punitaqui
|1.930
|32,0%
|4.110
|68,0%
|HOGAR MASCULINO DE PUNITAQUI
|Punitaqui
|1.058
|34,6%
|2.003
|65,4%
|ESCUELA BASICA AMANECER
|Río Hurtado
|295
|24,6%
|902
|75,4%
|COLEGIO PICHASCA
|Río Hurtado
|243
|27,6%
|639
|72,4%
|SALON DE EVENTOS MUNICIPAL
|Río Hurtado
|593
|32,6%
|1.227
|67,4%
|ESCUELA BASICA CHILLEPIN
|Salamanca
|907
|35,2%
|1.672
|64,8%
|COLEGIO PART. SUB. CUMBRES DEL CHOAPA
|Salamanca
|3.357
|38,1%
|5.460
|61,9%
|ESCUELA BASICA DIAGUITAS DE CHALINGA
|Salamanca
|567
|39,3%
|875
|60,7%
|LICEO DE SALAMANCA
|Salamanca
|2.710
|37,3%
|4.551
|62,7%
|COLEGIO ANTONIO VARAS
|Vicuña
|2.005
|37,2%
|3.389
|62,8%
|ESCUELA BASICA LUCILA GODOY ALCAYAGA
|Vicuña
|3.339
|35,7%
|6.014
|64,3%
|LICEO CARLOS ROBERTO MONDACA CORTES
|Vicuña
|2.060
|33,8%
|4.030
|66,2%
|COLEGIO TERESA DE LOS ANDES-ALGARROBO
|Algarrobo
|816
|37,8%
|1.340
|62,2%
|ESCUELA BASICA RURAL EL YECO
|Algarrobo
|723
|40,2%
|1.075
|59,8%
|LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO
|Algarrobo
|1.991
|36,0%
|3.539
|64,0%
|LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO (2)
|Algarrobo
|1.598
|35,6%
|2.895
|64,4%
|ESCUELA BASICA ARAUCARIA
|Cabildo
|1.853
|38,9%
|2.907
|61,1%
|LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL DE MINERIA
|Cabildo
|1.881
|43,4%
|2.451
|56,6%
|LICEO POLIVALENTE A-2 DE CABILDO
|Cabildo
|2.558
|38,0%
|4.179
|62,0%
|COLEGIO BECARB II
|Calera
|3.781
|46,3%
|4.377
|53,7%
|COMPLEJO EDUCACIONAL LAS ACACIAS DE ARTIFICIO
|Calera
|2.218
|41,4%
|3.137
|58,6%
|ESCUELA BASICA PALESTINA
|Calera
|1.918
|40,1%
|2.863
|59,9%
|ESCUELA GABRIELA MISTRAL
|Calera
|1.213
|43,3%
|1.589
|56,7%
|ESCUELA JOSEFINA HUICI
|Calera
|2.002
|42,4%
|2.717
|57,6%
|LICEO PARTICULAR SAN JOSE
|Calera
|3.463
|45,2%
|4.202
|54,8%
|LICEO PEDRO DE VALDIVIA B-17
|Calera
|2.003
|42,0%
|2.764
|58,0%
|COLEGIO SAN JOSE
|Calle Larga
|997
|33,0%
|2.027
|67,0%
|ESCUELA BASICA CRISTO REDENTOR
|Calle Larga
|322
|33,4%
|643
|66,6%
|ESCUELA BASICA LA PAMPILLA
|Calle Larga
|1.745
|37,0%
|2.972
|63,0%
|POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CALLE LARGA
|Calle Larga
|775
|39,7%
|1.176
|60,3%
|COLEGIO VILLA CARTAGO
|Cartagena
|1.565
|45,7%
|1.858
|54,3%
|ESCUELA PRESIDENTE AGUIRRE CERDA
|Cartagena
|2.152
|40,0%
|3.228
|60,0%
|LICEO POETA VICENTE HUIDOBRO
|Cartagena
|3.245
|40,1%
|4.842
|59,9%
|ESCUELA ESPECIAL HUMBERTO MOATH
|Casablanca
|1.567
|35,8%
|2.808
|64,2%
|ESCUELA MANUEL BRAVO REYES
|Casablanca
|2.548
|33,1%
|5.154
|66,9%
|ESCUELA SAN PEDRO DE QUINTAY
|Casablanca
|195
|32,6%
|403
|67,4%
|LICEO BICENTENARIO MANUEL DE SALAS
|Casablanca
|2.504
|32,3%
|5.259
|67,7%
|ESCUELA MARIA TERESA DEL CANTO MOLINA
|Catemu
|2.001
|34,8%
|3.755
|65,2%
|LICEO POLIVALENTE FERNANDO SILVA CASTELLON
|Catemu
|1.594
|31,1%
|3.539
|68,9%
|COLEGIO ALTAZOR
|Concón
|1.300
|39,6%
|1.986
|60,4%
|COLEGIO BRITANICO ST. MARGARET`S L1
|Concón
|1.493
|24,7%
|4.557
|75,3%
|COLEGIO BRITANICO ST. MARGARET`S L2
|Concón
|1.363
|23,9%
|4.333
|76,1%
|COLEGIO RAYEN CAVEN
|Concón
|1.642
|38,9%
|2.577
|61,1%
|ESCUELA BASICA ORO NEGRO D-367
|Concón
|1.974
|42,5%
|2.673
|57,5%
|ESCUELA IRMA SALAS SILVA
|Concón
|1.352
|38,2%
|2.187
|61,8%
|ESCUELA RURAL PUENTE COLMO
|Concón
|323
|37,6%
|536
|62,4%
|FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO PARROQUIAL SANTA MARIA GORETTI
|Concón
|1.369
|38,0%
|2.229
|62,0%
|LICEO POLITECNICO DE CONCON
|Concón
|2.277
|40,7%
|3.315
|59,3%
|COLEGIO EL QUISCO
|El Quisco
|2.864
|45,9%
|3.372
|54,1%
|COMPLEJO EDUCACIONAL CLARA SOLOVERA
|El Quisco
|3.282
|44,5%
|4.088
|55,5%
|COLEGIO EL TABO
|El Tabo
|3.368
|46,6%
|3.861
|53,4%
|ESCUELA BASICA LAS CRUCES
|El Tabo
|2.654
|49,2%
|2.737
|50,8%
|COLEGIO SAN NICOLAS
|Hijuelas
|1.853
|30,6%
|4.212
|69,4%
|ESCUELA BASICA BENJAMIN MATTE LARRAIN
|Hijuelas
|820
|31,5%
|1.782
|68,5%
|LICEO MUNICIPAL LUIS LABORDA
|Hijuelas
|1.780
|31,2%
|3.930
|68,8%
|COLEGIO LORENZO BAEZA VEGA
|Isla de Pascua
|2.194
|55,6%
|1.754
|44,4%
|LICEO INSULAR BICENTENARIO ROBINSON CRUSOE
|Juan Fernández
|315
|58,2%
|226
|41,8%
|COLEGIO LEONARDO DA VINCI
|La Cruz
|2.610
|36,5%
|4.533
|63,5%
|ESCUELA MARIA ALONSO CHACON
|La Cruz
|2.037
|36,2%
|3.597
|63,8%
|LICEO TECNICO AGRICOLA OBISPO RAFAEL LIRA INFANTE
|La Cruz
|974
|37,6%
|1.617
|62,4%
|COLEGIO LUIS CRUZ MARTINEZ
|La Ligua
|2.791
|45,4%
|3.361
|54,6%
|COLEGIO SANTA MARIA DE LA LIGUA
|La Ligua
|1.895
|41,5%
|2.671
|58,5%
|ESCUELA GABRIELA MISTRAL
|La Ligua
|2.694
|39,2%
|4.183
|60,8%
|ESCUELA POZA VERDE
|La Ligua
|437
|37,4%
|731
|62,6%
|LICEO PULMAHUE
|La Ligua
|2.962
|39,6%
|4.518
|60,4%
|ESCUELA BASICA PICHICUY
|La Ligua
|320
|40,1%
|479
|59,9%
|ESCUELA BASICA LOS MOLLES
|La Ligua
|306
|42,0%
|423
|58,0%
|COLEGIO NACIONAL L1
|Limache
|1.428
|44,4%
|1.790
|55,6%
|ESCUELA BASICA HEROES DE CHILE
|Limache
|1.749
|35,2%
|3.221
|64,8%
|ESCUELA BASICA LOS MAITENES
|Limache
|650
|33,4%
|1.299
|66,6%
|ESCUELA BASICA SUPERIOR MIXTA Nº 88
|Limache
|1.635
|37,1%
|2.771
|62,9%
|ESCUELA BRASILIA
|Limache
|2.245
|37,1%
|3.803
|62,9%
|ESCUELA LIMACHITO
|Limache
|992
|36,7%
|1.712
|63,3%
|ESCUELA TENIENTE HERNAN MERINO CORREA
|Limache
|2.582
|35,5%
|4.685
|64,5%
|LICEO DE LIMACHE L1
|Limache
|1.851
|35,4%
|3.378
|64,6%
|ESCUELA BASICA AGUSTIN EDWARDS L1
|Llaillay
|2.184
|46,5%
|2.514
|53,5%
|ESCUELA BASICA AGUSTIN EDWARDS L2
|Llaillay
|1.714
|46,3%
|1.991
|53,7%
|ESCUELA LAS PEÑAS
|Llaillay
|840
|38,9%
|1.320
|61,1%
|LICEO BICENTENARIO POLITECNICO LLAY LLAY
|Llaillay
|3.759
|44,7%
|4.651
|55,3%
|ESCUELA BASICA RIO BLANCO
|Los Andes
|207
|27,5%
|545
|72,5%
|ESCUELA ESPAÑA L1
|Los Andes
|1.860
|39,8%
|2.819
|60,2%
|INSTITUTO CHACABUCO
|Los Andes
|1.171
|44,2%
|1.477
|55,8%
|LICEO BICENTENARIO TECNICO AMANCAY DE LOS ANDES
|Los Andes
|2.207
|35,4%
|4.033
|64,6%
|LICEO COMERCIAL DE LOS ANDES
|Los Andes
|3.898
|41,9%
|5.399
|58,1%
|LICEO MAXIMILIANO SALAS MARCHAN L1
|Los Andes
|1.765
|38,2%
|2.850
|61,8%
|LICEO PARTICULAR MIXTO BASICA N°2
|Los Andes
|1.622
|40,7%
|2.368
|59,3%
|LICEO POLITECNICO AMERICA
|Los Andes
|1.936
|40,4%
|2.851
|59,6%
|LICEO REPUBLICA ARGENTINA
|Los Andes
|2.327
|38,8%
|3.675
|61,2%
|LICEO SANTA CLARA (SEDE BRASIL)
|Los Andes
|2.111
|42,2%
|2.888
|57,8%
|COLEGIO EL MELON L1
|Nogales
|1.724
|44,3%
|2.169
|55,7%
|COLEGIO EL MELON L2
|Nogales
|1.168
|45,7%
|1.389
|54,3%
|ESCUELA BASICA LA PEÑA
|Nogales
|192
|36,0%
|342
|64,0%
|ESCUELA ULDA ARACENA GONZALEZ F-203
|Nogales
|2.154
|39,0%
|3.364
|61,0%
|LICEO JUAN RUSQUE PORTAL
|Nogales
|1.972
|41,2%
|2.815
|58,8%
|COLEGIO IGNACIO CARRERA PINTO
|Olmué
|1.568
|35,5%
|2.848
|64,5%
|ESCUELA ATENAS
|Olmué
|1.752
|34,9%
|3.268
|65,1%
|ESCUELA QUEBRADA DE ALVARADO
|Olmué
|300
|36,6%
|520
|63,4%
|LICEO DE OLMUE
|Olmué
|1.436
|29,7%
|3.393
|70,3%
|ESCUELA INDEPENDENCIA
|Panquehue
|329
|35,9%
|587
|64,1%
|LICEO BICENTENARIO COLEGIO PANQUEHUE
|Panquehue
|1.813
|35,3%
|3.330
|64,7%
|ESCUELA BASICA PAPUDO
|Papudo
|1.708
|39,6%
|2.609
|60,4%
|ESCUELA RURAL PULLALLY
|Papudo
|602
|37,7%
|994
|62,3%
|LICEO CORDILLERA CHINCOLCO
|Petorca
|870
|46,4%
|1.007
|53,6%
|LICEO JOSE MANUEL BORGOÑO NUÑEZ
|Petorca
|2.622
|43,1%
|3.458
|56,9%
|COLEGIO GENERAL JOSE VELASQUEZ BORQUEZ L1
|Puchuncaví
|2.074
|38,4%
|3.324
|61,6%
|COLEGIO SAN HERNALDO
|Puchuncaví
|646
|41,5%
|910
|58,5%
|ESCUELA BASICA MAITENCILLO
|Puchuncaví
|467
|33,0%
|948
|67,0%
|COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA
|Puchuncaví
|1.276
|46,3%
|1.477
|53,7%
|ESCUELA BASICA LA CHOCOTA
|Puchuncaví
|1.049
|53,4%
|914
|46,6%
|ESCUELA LA GREDA
|Puchuncaví
|1.234
|45,4%
|1.486
|54,6%
|COLEGIO MARIE POUSSEPIN
|Putaendo
|2.237
|40,6%
|3.279
|59,4%
|LICEO MANUEL MARIN FRITIS
|Putaendo
|2.848
|39,3%
|4.395
|60,7%
|COLEGIO ARAUCO
|Quillota
|2.011
|40,2%
|2.990
|59,8%
|COLEGIO CUMBRES DE BOCO
|Quillota
|215
|32,0%
|457
|68,0%
|COLEGIO DEPORTIVO SANTIAGO ESCUTI ORREGO
|Quillota
|3.018
|36,6%
|5.227
|63,4%
|COLEGIO GOBERNADOR CONCHA Y SALVATIERRA
|Quillota
|1.379
|37,9%
|2.258
|62,1%
|COLEGIO NUEVA ERA SIGLO XXI QUILLOTA
|Quillota
|2.171
|41,1%
|3.106
|58,9%
|COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO
|Quillota
|2.090
|35,8%
|3.755
|64,2%
|COLEGIO ROBERTO MATTA
|Quillota
|1.561
|33,2%
|3.136
|66,8%
|COLEGIO VALLE DE QUILLOTA
|Quillota
|977
|34,9%
|1.826
|65,1%
|ESCUELA BASICA LAS PATAGUAS
|Quillota
|222
|28,4%
|561
|71,6%
|ESCUELA DE NIÑAS CANADA
|Quillota
|1.323
|32,6%
|2.730
|67,4%
|ESCUELA NUESTRO MUNDO
|Quillota
|1.970
|36,4%
|3.448
|63,6%
|ESTADIO LUCIO FARIÑA FERNANDEZ L1
|Quillota
|2.693
|39,8%
|4.078
|60,2%
|INSTITUTO RAFAEL ARIZTIA
|Quillota
|1.268
|39,9%
|1.908
|60,1%
|LICEO COMERCIAL DE QUILLOTA
|Quillota
|2.074
|38,0%
|3.378
|62,0%
|ESCUELA BASICA ABEL GUERRERO AGUIRRE
|Quillota
|1.397
|36,3%
|2.456
|63,7%
|COLEGIO GUARDIAMARINA GUILLERMO ZAÑARTU IRIGOYEN
|Quilpué
|2.949
|43,8%
|3.777
|56,2%
|COLEGIO LIAHONA
|Quilpué
|1.314
|45,7%
|1.563
|54,3%
|COLEGIO LOS LIBERTADORES L1
|Quilpué
|1.930
|46,9%
|2.188
|53,1%
|COLEGIO LOS REYES
|Quilpué
|1.981
|45,6%
|2.361
|54,4%
|ESCUELA COMANDANTE ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA L1
|Quilpué
|1.620
|44,6%
|2.014
|55,4%
|LICEO GASTRONOMIA Y TURISMO
|Quilpué
|2.241
|46,3%
|2.597
|53,7%
|ESCUELA DELFINA ALARCON HENRIQUEZ
|Quilpué
|180
|36,3%
|316
|63,7%
|ESCUELA LOS MOLLES
|Quilpué
|182
|28,7%
|452
|71,3%
|COLEGIO ACONCAGUA
|Quilpué
|2.517
|43,7%
|3.237
|56,3%
|COLEGIO CAPITAN IGNACIO CARRERA PINTO L1
|Quilpué
|2.037
|44,0%
|2.590
|56,0%
|COLEGIO CAPITAN IGNACIO CARRERA PINTO L2
|Quilpué
|1.900
|44,0%
|2.414
|56,0%
|COLEGIO ESPERANZA
|Quilpué
|2.726
|41,7%
|3.819
|58,3%
|COLEGIO FERNANDO DURAN VILLARREAL
|Quilpué
|3.081
|41,4%
|4.369
|58,6%
|COLEGIO FUNDADORES DE QUILPUE
|Quilpué
|3.747
|44,7%
|4.643
|55,3%
|COLEGIO JOSE MIGUEL INFANTE
|Quilpué
|3.156
|44,5%
|3.943
|55,5%
|COLEGIO LAS AMERICAS L1
|Quilpué
|1.223
|44,7%
|1.516
|55,3%
|COLEGIO MANUEL BULNES PRIETO
|Quilpué
|1.263
|44,2%
|1.596
|55,8%
|COLEGIO PASIONISTAS DE QUILPUE L1
|Quilpué
|2.724
|42,7%
|3.652
|57,3%
|COLEGIO SAINT-LAWRENCE
|Quilpué
|1.363
|44,3%
|1.712
|55,7%
|ESCUELA BASICA DARIO SALAS E-423
|Quilpué
|3.011
|43,9%
|3.855
|56,1%
|ESCUELA THEODOR HEUSS
|Quilpué
|1.378
|42,9%
|1.837
|57,1%
|LICEO ARTISTICO GUILLERMO GRONEMEYER ZAMORANO
|Quilpué
|3.149
|43,3%
|4.119
|56,7%
|LICEO COMERCIAL ALEJANDRO LUBET VERGARA
|Quilpué
|1.565
|44,5%
|1.955
|55,5%
|LICEO POLITECNICO MARGA MARGA
|Quilpué
|3.699
|41,6%
|5.183
|58,4%
|COLEGIO ALONSO DE QUINTERO (SEDE BAQUEDANO)
|Quintero
|1.028
|42,1%
|1.416
|57,9%
|COLEGIO ALONSO DE QUINTERO (SEDE RITOQUE)
|Quintero
|1.047
|40,2%
|1.555
|59,8%
|COLEGIO DON ORIONE
|Quintero
|2.580
|41,6%
|3.619
|58,4%
|ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA
|Quintero
|1.711
|41,7%
|2.397
|58,3%
|LICEO POLITECNICO QUINTERO
|Quintero
|2.839
|42,9%
|3.784
|57,1%
|CENTRO DE FORMACION ACADEMICA PERFECTO DE LA FUENTE DEL VILLAR
|Rinconada
|948
|37,6%
|1.572
|62,4%
|GIMNASIO MUNICIPAL
|Rinconada
|772
|34,8%
|1.448
|65,2%
|LICEO PARROQUIAL TERESITA DE LOS ANDES
|Rinconada
|1.521
|36,2%
|2.680
|63,8%
|COLEGIO AGRICOLA CUNCUMEN GONZALO BARROS AMUNATEGUI
|San Antonio
|196
|20,9%
|742
|79,1%
|COLEGIO NUEVA PROVIDENCIA
|San Antonio
|2.336
|48,5%
|2.479
|51,5%
|ESCUELA BASICA CERRO PLACILLA
|San Antonio
|4.947
|53,8%
|4.253
|46,2%
|ESCUELA CRISTO DEL MAIPO
|San Antonio
|1.687
|53,1%
|1.489
|46,9%
|ESCUELA INDUSTRIAL SAN ANTONIO
|San Antonio
|3.205
|48,1%
|3.457
|51,9%
|ESCUELA MOVILIZADORES PORTUARIOS L1
|San Antonio
|2.533
|49,0%
|2.632
|51,0%
|ESCUELA MOVILIZADORES PORTUARIOS L2
|San Antonio
|2.258
|48,4%
|2.412
|51,6%
|ESCUELA PADRE ANDRE COINDRE
|San Antonio
|1.471
|45,0%
|1.796
|55,0%
|ESCUELA VILLA LAS DUNAS
|San Antonio
|1.981
|51,3%
|1.879
|48,7%
|GRUPO ESCOLAR PRESIDENTE PEDRO AGUIRRE CERDA
|San Antonio
|1.614
|48,9%
|1.689
|51,1%
|INSTITUTO BICENTENARIO JAVIERA CARRERA VERDUGO
|San Antonio
|1.262
|50,3%
|1.249
|49,7%
|INSTITUTO COMERCIAL MARITIMO PACIFICO SUR
|San Antonio
|2.896
|51,3%
|2.754
|48,7%
|INSTITUTO DEL PUERTO L1
|San Antonio
|2.813
|53,1%
|2.483
|46,9%
|INSTITUTO DEL PUERTO L2
|San Antonio
|2.717
|51,2%
|2.587
|48,8%
|LICEO GABRIELA MISTRAL
|San Antonio
|1.752
|51,7%
|1.637
|48,3%
|LICEO SANTA TERESITA DE LLOLLEO
|San Antonio
|527
|45,6%
|629
|54,4%
|ESCUELA RIO COLORADO
|San Esteban
|278
|41,6%
|391
|58,4%
|ESCUELA BASICA SILVIO ZENTENO VERGARA L1
|San Esteban
|1.156
|38,3%
|1.866
|61,7%
|ESCUELA MIXTA LO CALVO
|San Esteban
|310
|34,3%
|594
|65,7%
|ESCUELA PABLO NERUDA
|San Esteban
|1.199
|30,2%
|2.777
|69,8%
|LICEO SAN ESTEBAN
|San Esteban
|1.787
|32,2%
|3.771
|67,8%
|COLEGIO PORTALIANO
|San Felipe
|1.956
|39,3%
|3.026
|60,7%
|COLEGIO SANTA JUANA DE ARCO
|San Felipe
|1.627
|42,1%
|2.237
|57,9%
|ESCUELA BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME (E-58)
|San Felipe
|1.762
|41,2%
|2.514
|58,8%
|ESCUELA CARMELA CARVAJAL DE PRAT
|San Felipe
|704
|36,4%
|1.230
|63,6%
|ESCUELA JOSE DE SAN MARTIN
|San Felipe
|1.765
|38,4%
|2.829
|61,6%
|ESCUELA MANUEL RODRIGUEZ ERDOIZA
|San Felipe
|1.454
|38,6%
|2.309
|61,4%
|LICEO BICENTENARIO CORDILLERA DE SAN FELIPE
|San Felipe
|2.483
|41,8%
|3.452
|58,2%
|LICEO CORINA URBINA VILLANUEVA L1
|San Felipe
|2.052
|39,5%
|3.138
|60,5%
|LICEO CORINA URBINA VILLANUEVA L2
|San Felipe
|1.505
|39,7%
|2.289
|60,3%
|LICEO DR. ROBERTO HUMERES OYANEDER
|San Felipe
|3.455
|40,0%
|5.179
|60,0%
|LICEO PARTICULAR MIXTO SAN FELIPE
|San Felipe
|2.129
|38,1%
|3.457
|61,9%
|COLEGIO SANTA MARIA DE ACONCAGUA
|Santa María
|1.749
|31,4%
|3.820
|68,6%
|LICEO DARIO SALAS
|Santa María
|1.699
|31,4%
|3.717
|68,6%
|COLEGIO BICENTENARIO PEOPLE HELP PEOPLE
|Santo Domingo
|2.722
|32,7%
|5.605
|67,3%
|COLEGIO SANTO DOMINGO HELEN LEE LASSEN
|Santo Domingo
|796
|27,7%
|2.073
|72,3%
|COLEGIO LEONARDO MURIALDO
|Valparaíso
|2.358
|52,5%
|2.136
|47,5%
|COLEGIO ROBERTO BRAVO
|Valparaíso
|2.321
|48,6%
|2.454
|51,4%
|COLEGIO SALESIANOS VALPARAISO
|Valparaíso
|1.561
|51,2%
|1.487
|48,8%
|ESCUELA BASICA CIRUJANO VIDELA
|Valparaíso
|1.361
|49,3%
|1.401
|50,7%
|ESCUELA D-314 JOAQUIN EDWARDS BELLO
|Valparaíso
|2.524
|47,4%
|2.796
|52,6%
|ESCUELA HERNAN OLGUIN
|Valparaíso
|1.717
|56,6%
|1.316
|43,4%
|ESCUELA JUAN DE SAAVEDRA
|Valparaíso
|1.312
|53,7%
|1.133
|46,3%
|ESCUELA REPUBLICA DEL PARAGUAY
|Valparaíso
|2.321
|51,6%
|2.178
|48,4%
|ESCUELA REPUBLICA DEL URUGUAY
|Valparaíso
|2.336
|52,4%
|2.119
|47,6%
|INSTITUTO DE MATEMATICAS PUCV MALAQUIAS MORALES MUÑOZ
|Valparaíso
|882
|49,6%
|896
|50,4%
|LICEO COEDUCACIONAL LA IGUALDAD
|Valparaíso
|3.350
|51,5%
|3.154
|48,5%
|LICEO JUANA ROSS DE EDWARDS
|Valparaíso
|2.973
|50,4%
|2.923
|49,6%
|LICEO TECNICO PROFESIONAL BARON
|Valparaíso
|1.772
|52,5%
|1.601
|47,5%
|UNIVERSIDAD FEDERICO SANTA MARIA EDIFICIO P
|Valparaíso
|2.330
|55,1%
|1.898
|44,9%
|UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP L1
|Valparaíso
|1.762
|54,8%
|1.452
|45,2%
|CENTRO EDUCATIVO FLORIDA
|Valparaíso
|2.085
|51,2%
|1.986
|48,8%
|COLEGIO AGUSTIN EDWARDS
|Valparaíso
|3.354
|57,1%
|2.521
|42,9%
|COLEGIO ARTURO EDWARDS (SEDE CARRERA)
|Valparaíso
|1.027
|46,0%
|1.205
|54,0%
|COLEGIO CARLOS COUSIÑO L1
|Valparaíso
|2.321
|46,6%
|2.662
|53,4%
|COLEGIO CARLOS COUSIÑO L2
|Valparaíso
|2.434
|49,5%
|2.485
|50,5%
|COLEGIO INMACULADA CONCEPCION DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
|Valparaíso
|2.308
|48,4%
|2.464
|51,6%
|COLEGIO PABLO NERUDA
|Valparaíso
|1.722
|52,5%
|1.556
|47,5%
|COLEGIO PEDRO MONTT C-100 L1
|Valparaíso
|2.423
|50,7%
|2.357
|49,3%
|COLEGIO PEDRO MONTT C-100 L2
|Valparaíso
|2.427
|50,3%
|2.395
|49,7%
|COLEGIO SAN DAMIAN DE MOLOKAI
|Valparaíso
|1.922
|55,4%
|1.548
|44,6%
|COLEGIO SEMINARIO SAN RAFAEL
|Valparaíso
|3.750
|49,7%
|3.793
|50,3%
|C.P. DE VALPARAISO
|Valparaíso
|21
|41,2%
|30
|58,8%
|ESCUELA BLAS CUEVAS RAMON ALLENDE D-307
|Valparaíso
|2.537
|50,5%
|2.488
|49,5%
|ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA PUCV
|Valparaíso
|1.773
|46,2%
|2.061
|53,8%
|ESCUELA ELEUTERIO RAMIREZ
|Valparaíso
|1.171
|47,4%
|1.297
|52,6%
|ESCUELA ESPAÑA
|Valparaíso
|1.653
|49,1%
|1.713
|50,9%
|ESCUELA JUAN WACQUEZ MOURFIN
|Valparaíso
|837
|46,4%
|968
|53,6%
|ESCUELA SANTA ANA L1
|Valparaíso
|2.171
|52,1%
|1.997
|47,9%
|ESCUELA SANTA ANA L2
|Valparaíso
|1.959
|51,1%
|1.871
|48,9%
|LICEO BICENTENARIO VALPARAISO (B-29) L1
|Valparaíso
|2.483
|57,1%
|1.866
|42,9%
|LICEO BICENTENARIO VALPARAISO (B-29) L2
|Valparaíso
|2.297
|56,4%
|1.774
|43,6%
|LICEO EDUARDO DE LA BARRA
|Valparaíso
|1.460
|45,5%
|1.752
|54,5%
|LICEO MATILDE BRANDAU DE ROSS L1
|Valparaíso
|1.062
|48,7%
|1.120
|51,3%
|LICEO TECNICO DE VALPARAISO L1
|Valparaíso
|1.138
|46,1%
|1.329
|53,9%
|SCUOLA ITALIANA ARTURO DELL´ORO
|Valparaíso
|3.352
|48,5%
|3.565
|51,5%
|UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
|Valparaíso
|1.762
|49,8%
|1.775
|50,2%
|ESCUELA BASICA N°150 LAGUNA VERDE G-289
|Valparaíso
|1.518
|51,8%
|1.410
|48,2%
|COLEGIO NUEVA ERA SIGLO XXI
|Valparaíso
|3.193
|44,1%
|4.040
|55,9%
|COLEGIO PUMAHUE
|Valparaíso
|891
|39,9%
|1.344
|60,1%
|COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO L1
|Valparaíso
|2.344
|43,3%
|3.069
|56,7%
|COLEGIO UMBRAL DE CURAUMA
|Valparaíso
|3.076
|46,0%
|3.612
|54,0%
|CENTRO EDUCATIVO REINO DE SUECIA
|Valparaíso
|1.183
|48,0%
|1.281
|52,0%
|COLEGIO ALBERTO HURTADO SEGUNDO
|Valparaíso
|3.230
|48,7%
|3.406
|51,3%
|COLEGIO MARIA AUXILIADORA
|Valparaíso
|1.711
|44,1%
|2.172
|55,9%
|ESCUELA ESTADO DE ISRAEL
|Valparaíso
|1.992
|51,5%
|1.874
|48,5%
|ESCUELA REPUBLICA ARABE SIRIA
|Valparaíso
|1.916
|47,5%
|2.119
|52,5%
|FACULTAD DE ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
|Valparaíso
|1.476
|40,0%
|2.210
|60,0%
|INSTITUTO TECNICO PROFESIONAL MARITIMO VALPARAISO (2) L1
|Valparaíso
|1.918
|48,2%
|2.060
|51,8%
|LICEO MARIA LUISA BOMBAL
|Valparaíso
|1.438
|49,2%
|1.482
|50,8%
|LICEO TECNOLOGICO ALFREDO NAZAR FERES
|Valparaíso
|2.100
|48,6%
|2.222
|51,4%
|COLEGIO ALTOMONTE L1
|Villa Alemana
|580
|39,3%
|896
|60,7%
|COLEGIO CHAMPAGNAT L1
|Villa Alemana
|2.564
|42,8%
|3.420
|57,2%
|COLEGIO CHARLES DARWIN
|Villa Alemana
|2.241
|43,4%
|2.923
|56,6%
|COLEGIO HISPANO
|Villa Alemana
|2.798
|46,2%
|3.261
|53,8%
|COLEGIO MANUEL MONTT
|Villa Alemana
|1.791
|39,9%
|2.703
|60,1%
|COLEGIO NACIONAL L1
|Villa Alemana
|2.029
|41,6%
|2.849
|58,4%
|COLEGIO NACIONAL L2
|Villa Alemana
|1.996
|41,1%
|2.856
|58,9%
|COLEGIO NUEVO MILENIO
|Villa Alemana
|3.612
|41,5%
|5.098
|58,5%
|COLEGIO SAN ANTONIO DE VILLA ALEMANA L1
|Villa Alemana
|2.571
|43,9%
|3.289
|56,1%
|COLEGIO SAN ANTONIO DE VILLA ALEMANA L2
|Villa Alemana
|1.755
|43,5%
|2.278
|56,5%
|ESCUELA BASICA CATALUNYA
|Villa Alemana
|2.355
|42,5%
|3.191
|57,5%
|ESCUELA LATINA INES GALLARDO ORELLANA
|Villa Alemana
|2.691
|39,4%
|4.144
|60,6%
|LICEO BICENTENARIO MARY GRAHAM (BASICA)
|Villa Alemana
|3.403
|41,7%
|4.766
|58,3%
|LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL MARY GRAHAM (MEDIA) L1
|Villa Alemana
|1.905
|41,7%
|2.665
|58,3%
|LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL MARY GRAHAM (MEDIA) L2
|Villa Alemana
|1.946
|43,3%
|2.549
|56,7%
|LICEO TECNOLOGICO VILLA ALEMANA L1
|Villa Alemana
|2.069
|41,9%
|2.864
|58,1%
|SCUOLA ITALIANA GIROLAMO LONGHI VILLA ALEMANA
|Villa Alemana
|1.299
|42,0%
|1.794
|58,0%
|COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA L1
|Viña del Mar
|2.194
|43,7%
|2.830
|56,3%
|COLEGIO INMACULADA DE LOURDES
|Viña del Mar
|1.846
|44,3%
|2.325
|55,7%
|COLEGIO SAGRADOS CORAZONES MONJAS FRANCESAS
|Viña del Mar
|910
|46,0%
|1.067
|54,0%
|COLEGIO WINTERHILL
|Viña del Mar
|1.093
|44,1%
|1.388
|55,9%
|ESCUELA BASICA REPUBLICA DEL ECUADOR L1
|Viña del Mar
|1.916
|44,4%
|2.400
|55,6%
|ESCUELA LORD COCHRANE
|Viña del Mar
|1.532
|50,2%
|1.520
|49,8%
|ESCUELA PRESIDENTE JOSE MANUEL BALMACEDA
|Viña del Mar
|1.033
|45,8%
|1.221
|54,2%
|ESCUELA TEODORO LOWEY
|Viña del Mar
|1.308
|39,5%
|2.002
|60,5%
|ESCUELA VILLA MONTE L1
|Viña del Mar
|4.231
|49,4%
|4.330
|50,6%
|LICEO BENJAMIN VICUÑA MACKENNA
|Viña del Mar
|1.540
|43,8%
|1.977
|56,2%
|UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR, SEDE RECREO
|Viña del Mar
|2.090
|44,9%
|2.566
|55,1%
|COLEGIO SEMINARIO SAN RAFAEL
|Viña del Mar
|2.950
|46,8%
|3.354
|53,2%
|DUOC UC, SEDE VIÑA DEL MAR
|Viña del Mar
|2.686
|47,8%
|2.932
|52,2%
|ESCUELA ESPECIAL JUANITA AGUIRRE CERDA
|Viña del Mar
|1.970
|47,1%
|2.216
|52,9%
|ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS
|Viña del Mar
|2.435
|49,0%
|2.538
|51,0%
|ESCUELA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA
|Viña del Mar
|3.457
|50,5%
|3.388
|49,5%
|ESCUELA TECNICA PROFESIONAL DOCTOR OSCAR MARIN SOCIAS L1
|Viña del Mar
|3.036
|48,0%
|3.294
|52,0%
|ESCUELA VIOLETA PARRA
|Viña del Mar
|1.049
|50,8%
|1.014
|49,2%
|LICEO A-33 GUILLERMO RIVERA COTAPOS
|Viña del Mar
|1.179
|48,2%
|1.265
|51,8%
|COLEGIO ANA MARIA JANER L1
|Viña del Mar
|2.336
|45,1%
|2.842
|54,9%
|COLEGIO CASTELIANO
|Viña del Mar
|564
|46,9%
|639
|53,1%
|COLEGIO HISPANOAMERICANO VIÑA DEL MAR L1
|Viña del Mar
|1.496
|43,0%
|1.980
|57,0%
|COLEGIO JUANITA FERNANDEZ L1
|Viña del Mar
|3.115
|46,4%
|3.602
|53,6%
|COLEGIO MANANTIAL L1
|Viña del Mar
|1.150
|46,9%
|1.302
|53,1%
|COLEGIO MIRAFLORES D-329 L1
|Viña del Mar
|1.523
|45,1%
|1.856
|54,9%
|COLEGIO SAN IGNACIO (SEDE LUSITANIA)
|Viña del Mar
|1.088
|41,0%
|1.563
|59,0%
|COLEGIO SAN NICOLAS L1
|Viña del Mar
|2.498
|48,6%
|2.643
|51,4%
|ESCUELA ARTURO PRAT CHACON
|Viña del Mar
|2.189
|45,9%
|2.579
|54,1%
|ESCUELA BASICA JOHN KENNEDY
|Viña del Mar
|926
|50,8%
|897
|49,2%
|ESCUELA BASICA SANTA JULIA D-334
|Viña del Mar
|4.105
|47,9%
|4.466
|52,1%
|ESCUELA CANAL BEAGLE L1
|Viña del Mar
|1.002
|41,7%
|1.401
|58,3%
|ESCUELA LOS PRINCIPES
|Viña del Mar
|1.144
|47,6%
|1.258
|52,4%
|ESCUELA PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE L1
|Viña del Mar
|977
|43,1%
|1.288
|56,9%
|ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA
|Viña del Mar
|2.384
|47,4%
|2.650
|52,6%
|LICEO INDUSTRIAL DE VIÑA DEL MAR
|Viña del Mar
|1.945
|45,6%
|2.321
|54,4%
|LICEO SANTA TERESA DE LOS ANDES
|Viña del Mar
|2.271
|44,8%
|2.793
|55,2%
|PAN AMERICAN COLLEGE
|Viña del Mar
|481
|42,9%
|641
|57,1%
|SCUOLA ITALIANA ARTURO DELL´ ORO VIÑA DEL MAR
|Viña del Mar
|1.264
|43,6%
|1.634
|56,4%
|THE KINGSTOWN SCHOOL L1
|Viña del Mar
|1.522
|42,3%
|2.080
|57,7%
|UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR, SEDE MIRAFLORES
|Viña del Mar
|925
|45,1%
|1.126
|54,9%
|UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, SEDE VIÑA DEL MAR
|Viña del Mar
|847
|45,7%
|1.007
|54,3%
|ALIANZA FRANCESA
|Viña del Mar
|1.558
|21,1%
|5.829
|78,9%
|THE MACKAY SCHOOL
|Viña del Mar
|1.470
|21,8%
|5.282
|78,2%
|C.E.I.A. LOS CASTAÑOS
|Viña del Mar
|846
|35,3%
|1.549
|64,7%
|COLEGIO ARABE
|Viña del Mar
|920
|33,4%
|1.831
|66,6%
|COLEGIO MARIA AUXILIADORA L1
|Viña del Mar
|2.809
|41,8%
|3.916
|58,2%
|COLEGIO PRESIDENTE PEDRO AGUIRRE CERDA
|Viña del Mar
|2.139
|43,8%
|2.749
|56,2%
|COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA L1
|Viña del Mar
|2.399
|38,2%
|3.873
|61,8%
|COLEGIO RUBEN CASTRO
|Viña del Mar
|1.858
|42,7%
|2.496
|57,3%
|CORPORACION DOCENTE SAINT DOMINIC L1
|Viña del Mar
|1.435
|36,8%
|2.469
|63,2%
|ESCUELA BASICA D-318 UNESCO
|Viña del Mar
|1.844
|41,6%
|2.585
|58,4%
|ESCUELA BASICA HUMBERTO VILCHES ALZAMORA
|Viña del Mar
|1.971
|37,1%
|3.341
|62,9%
|FACULTAD DE FILOSOFIA Y EDUCACION PUCV, CAMPUS SAUSALITO
|Viña del Mar
|1.106
|42,8%
|1.479
|57,2%
|LICEO BICENTENARIO DE VIÑA DEL MAR L1
|Viña del Mar
|2.425
|36,8%
|4.164
|63,2%
|LICEO JOSE FRANCISCO VERGARA L1
|Viña del Mar
|1.141
|44,0%
|1.454
|56,0%
|LICEO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ L1
|Viña del Mar
|1.231
|33,1%
|2.490
|66,9%
|LICEO PARROQUIAL SAN ANTONIO
|Viña del Mar
|1.429
|37,5%
|2.384
|62,5%
|SAINT PETER'S SCHOOL
|Viña del Mar
|1.192
|36,9%
|2.040
|63,1%
|UNIVERSIDAD ANDRES BELLO, CAMPUS VIÑA DEL MAR
|Viña del Mar
|1.545
|40,6%
|2.257
|59,4%
|UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS L1
|Viña del Mar
|1.262
|39,0%
|1.977
|61,0%
|VALPARAISO SPORTING
|Viña del Mar
|1.035
|40,8%
|1.504
|59,2%
|ESCUELA MERCEDES MATURANA GALLARDO
|Zapallar
|953
|32,0%
|2.022
|68,0%
|LICEO BICENTENARIO ZAPALLAR
|Zapallar
|1.967
|35,4%
|3.587
|64,6%
|COLEGIO BASICO DE CHEPICA
|Chépica
|1.609
|24,3%
|5.008
|75,7%
|LICEO FERMIN DEL REAL CASTILLO
|Chépica
|1.415
|23,3%
|4.657
|76,7%
|COMPLEJO EDUCACIONAL CHIMBARONGO
|Chimbarongo
|1.907
|27,1%
|5.125
|72,9%
|ESCUELA FERNANDO ARENAS ALMARZA
|Chimbarongo
|1.792
|29,3%
|4.328
|70,7%
|ESCUELA MUNICIPAL E-456
|Chimbarongo
|1.877
|25,9%
|5.364
|74,1%
|ESCUELA MUNICIPAL LAS QUEZADAS F-413
|Chimbarongo
|490
|28,1%
|1.255
|71,9%
|INTERNADO FEMENINO
|Chimbarongo
|1.787
|29,9%
|4.181
|70,1%
|COLEGIO JESUS ANDINO
|Codegua
|1.920
|32,9%
|3.919
|67,1%
|LICEO MUNICIPAL DE CODEGUA
|Codegua
|1.664
|34,2%
|3.203
|65,8%
|COLEGIO MUNICIPAL HUALLILEN
|Coinco
|1.052
|32,5%
|2.189
|67,5%
|LICEO MUNICIPAL LUIS GREGORIO VALENZUELA LAVIN
|Coinco
|1.127
|33,3%
|2.258
|66,7%
|CASINO PARQUE LOS TACOS
|Coltauco
|1.321
|32,8%
|2.701
|67,2%
|ESCUELA MUNICIPAL OSVALDO RUIZ GARCIA
|Coltauco
|1.492
|30,1%
|3.468
|69,9%
|LICEO BERTA ZAMORANO
|Coltauco
|1.861
|29,6%
|4.436
|70,4%
|ESCUELA LAURA MATUS MELENDEZ
|Doñihue
|1.788
|34,1%
|3.449
|65,9%
|LICEO CLAUDIO ARRAU
|Doñihue
|2.386
|35,8%
|4.275
|64,2%
|COLEGIO REPUBLICA DE CHILE
|Doñihue
|987
|38,4%
|1.586
|61,6%
|ESCUELA LO MIRANDA
|Doñihue
|1.018
|39,5%
|1.559
|60,5%
|ESCUELA ANTONIO TREDAN ARKO
|Graneros
|3.079
|39,3%
|4.765
|60,7%
|ESCUELA HERNAN OLGUIN MAYBE
|Graneros
|1.786
|37,7%
|2.957
|62,3%
|ESCUELA SIXTO MENDEZ PARADA
|Graneros
|2.329
|38,3%
|3.751
|61,7%
|LICEO MUNICIPAL MISAEL LOBOS MONROY
|Graneros
|2.218
|38,8%
|3.500
|61,2%
|ESCUELA PROFESORA MONICA SILVA GOMEZ
|La Estrella
|1.222
|34,8%
|2.287
|65,2%
|ESCUELA CONTRAMAESTRE CONSTANTINO MICALVI
|Las Cabras
|1.296
|28,8%
|3.200
|71,2%
|ESCUELA ROMILIO ARELLANO TRONCOSO
|Las Cabras
|2.598
|34,2%
|4.993
|65,8%
|LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA
|Las Cabras
|2.351
|31,8%
|5.043
|68,2%
|LICEO EL ROSARIO DE LITUECHE L1
|Litueche
|1.098
|34,1%
|2.125
|65,9%
|LICEO EL ROSARIO DE LITUECHE L2
|Litueche
|1.055
|34,2%
|2.034
|65,8%
|ESCUELA GALVARINO VALENZUELA MORAGA
|Lolol
|928
|25,7%
|2.683
|74,3%
|LICEO MUNICIPAL DE LOLOL
|Lolol
|675
|24,8%
|2.045
|75,2%
|COLEGIO BELLAVISTA
|Machalí
|802
|38,4%
|1.288
|61,6%
|COLEGIO GABRIELA MISTRAL
|Machalí
|2.934
|35,3%
|5.380
|64,7%
|COLEGIO JUAN TACHOIRE MOENA
|Machalí
|1.232
|33,9%
|2.403
|66,1%
|COLEGIO LOS LLANOS
|Machalí
|1.889
|36,9%
|3.236
|63,1%
|COLEGIO SANTA TERESA DE LOS ANDES
|Machalí
|3.074
|40,0%
|4.618
|60,0%
|LICEO MACHALI
|Machalí
|1.900
|35,8%
|3.409
|64,2%
|POLIDEPORTIVO
|Machalí
|1.336
|36,5%
|2.324
|63,5%
|ESCUELA ALCIDES REYES FRIAS L1
|Malloa
|1.621
|27,9%
|4.190
|72,1%
|ESCUELA ALCIDES REYES FRIAS L2
|Malloa
|759
|25,9%
|2.176
|74,1%
|ESCUELA MUNICIPAL DE PELEQUEN
|Malloa
|777
|27,7%
|2.024
|72,3%
|ESCUELA MUNICIPAL AMERICA
|Marchigue
|999
|31,3%
|2.193
|68,7%
|LICEO MUNICIPAL INSTITUTO CARDENAL CARO
|Marchigue
|1.107
|31,6%
|2.394
|68,4%
|LICEO ELVIRA SANCHEZ DE GARCES
|Mostazal
|815
|37,2%
|1.377
|62,8%
|COLEGIO ANDRES BELLO
|Mostazal
|3.323
|39,6%
|5.073
|60,4%
|ESCUELA GABRIELA MISTRAL
|Mostazal
|3.129
|38,1%
|5.079
|61,9%
|ESCUELA SAN FRANCISCO DE ASIS
|Mostazal
|254
|29,6%
|603
|70,4%
|COLEGIO BASICO CONSOLIDADO
|Nancagua
|2.600
|29,9%
|6.093
|70,1%
|ESCUELA MUNICIPAL DE CUNACO
|Nancagua
|1.021
|32,6%
|2.109
|67,4%
|GIMNASIO MUNICIPAL
|Nancagua
|715
|32,3%
|1.501
|67,7%
|COLEGIO MUNICIPAL DIVINA GABRIELA
|Navidad
|1.458
|40,6%
|2.132
|59,4%
|LICEO MUNICIPAL PABLO NERUDA
|Navidad
|1.238
|42,1%
|1.706
|57,9%
|ESCUELA MUNICIPAL DE GULTRO
|Olivar
|1.015
|30,6%
|2.302
|69,4%
|COLEGIO MARIA VILLALOBOS ARTEAGA
|Olivar
|1.406
|29,7%
|3.330
|70,3%
|LICEO TECNICO MUNICIPAL
|Olivar
|993
|28,8%
|2.460
|71,2%
|ESCUELA MUNICIPAL DE PALMILLA
|Palmilla
|1.348
|27,4%
|3.566
|72,6%
|RECINTO INTERIOR ESTADIO MUNICIPAL
|Palmilla
|1.456
|29,2%
|3.534
|70,8%
|ESCUELA BASICA UNION DE MUJERES AMERICANAS
|Paredones
|414
|51,8%
|386
|48,3%
|ESCUELA BASICA MERCEDES URZUA DIAZ
|Paredones
|779
|33,4%
|1.556
|66,6%
|LICEO MIREYA CATALAN URZUA
|Paredones
|650
|29,9%
|1.521
|70,1%
|ESCUELA MUNICIPAL SAN PEDRO DE ALCANTARA
|Paredones
|277
|28,6%
|691
|71,4%
|COLEGIO BASICO VIOLETA PARRA
|Peralillo
|1.417
|29,9%
|3.330
|70,1%
|LICEO VICTOR JARA
|Peralillo
|1.462
|31,5%
|3.182
|68,5%
|ESCUELA ANTONIO DE ZUNIGA L1
|Peumo
|2.790
|37,3%
|4.687
|62,7%
|ESCUELA JUAN VALDES ORTUZAR
|Peumo
|334
|33,1%
|676
|66,9%
|LICEO BUCHANAN DE LARRAIN
|Peumo
|1.106
|35,2%
|2.032
|64,8%
|CENTRO EDUCATIVO SIGLO XXI
|Pichidegua
|879
|30,4%
|2.017
|69,6%
|ESCUELA ENRIQUE SERRANO
|Pichidegua
|1.838
|28,6%
|4.587
|71,4%
|LICEO LATINOAMERICANO
|Pichidegua
|1.679
|27,2%
|4.492
|72,8%
|ESCUELA DIGNA CAMILO AGUILAR
|Pichilemu
|2.052
|36,8%
|3.517
|63,2%
|ESCUELA DIVINO MAESTRO
|Pichilemu
|1.591
|43,2%
|2.088
|56,8%
|LICEO AGUSTIN ROSS EDWARDS
|Pichilemu
|2.296
|36,6%
|3.971
|63,4%
|GIMNASIO MUNICIPAL
|Placilla
|935
|31,4%
|2.045
|68,6%
|LICEO SAN FRANCISCO DE PLACILLA
|Placilla
|1.257
|26,7%
|3.459
|73,3%
|ESCUELA MUNICIPAL DE PUMANQUE
|Pumanque
|1.085
|29,0%
|2.656
|71,0%
|ESCUELA BASICA REPUBLICA DE ITALIA
|Quinta de Tilcoco
|1.967
|33,8%
|3.848
|66,2%
|LICEO REPUBLICA DE ITALIA
|Quinta de Tilcoco
|1.791
|32,8%
|3.673
|67,2%
|COLEGIO AURORA DE CHILE
|Rancagua
|2.037
|43,7%
|2.623
|56,3%
|COLEGIO ESPANA
|Rancagua
|2.560
|41,1%
|3.662
|58,9%
|COLEGIO JOSE ANTONIO MANSO DE VELASCO
|Rancagua
|3.746
|44,6%
|4.646
|55,4%
|COLEGIO LEONARDO DA VINCI
|Rancagua
|2.281
|40,2%
|3.396
|59,8%
|COLEGIO LIBERTADOR SIMON BOLIVAR
|Rancagua
|1.579
|33,5%
|3.141
|66,5%
|COLEGIO MUNICIPAL EDUARDO DE GEYTER
|Rancagua
|3.050
|35,9%
|5.438
|64,1%
|C.P. RANCAGUA
|Rancagua
|43
|32,6%
|89
|67,4%
|ESCUELA BERNARDO O'HIGGINS L1
|Rancagua
|2.241
|37,4%
|3.758
|62,6%
|ESCUELA MUNICIPAL EL COBRE
|Rancagua
|3.921
|43,5%
|5.090
|56,5%
|ESCUELA MUNICIPAL ISABEL RIQUELME
|Rancagua
|2.164
|38,9%
|3.403
|61,1%
|ESCUELA MUNICIPAL JEAN PIAGET
|Rancagua
|1.661
|38,0%
|2.709
|62,0%
|ESCUELA MUNICIPAL MARCELA PAZ
|Rancagua
|2.734
|38,5%
|4.371
|61,5%
|ESCUELA MUNICIPAL MOISES MUSSA
|Rancagua
|2.215
|39,6%
|3.380
|60,4%
|ESCUELA REPUBLICA ARGENTINA
|Rancagua
|1.918
|35,7%
|3.460
|64,3%
|LICEO COMERCIAL DIEGO PORTALES L1
|Rancagua
|1.521
|35,7%
|2.735
|64,3%
|LICEO COMERCIAL JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ
|Rancagua
|3.685
|41,6%
|5.166
|58,4%
|LICEO DE NIÑAS
|Rancagua
|3.586
|39,0%
|5.600
|61,0%
|LICEO INDUSTRIAL ERNESTO PINTO LAGARRIGUE
|Rancagua
|3.737
|41,7%
|5.228
|58,3%
|LICEO MUNICIPAL JOSE VICTORINO LASTARRIA
|Rancagua
|3.755
|39,6%
|5.736
|60,4%
|LICEO TECNICO DE RANCAGUA
|Rancagua
|3.127
|38,0%
|5.099
|62,0%
|COLEGIO BENJAMIN VICUÑA MACKENNA
|Rancagua
|1.855
|36,5%
|3.225
|63,5%
|COLEGIO MANUEL RODRIGUEZ
|Rancagua
|2.813
|39,0%
|4.405
|61,0%
|COLEGIO MINERAL EL TENIENTE
|Rancagua
|3.091
|41,1%
|4.426
|58,9%
|COLEGIO PABLO GARRIDO VARGAS
|Rancagua
|1.052
|37,1%
|1.782
|62,9%
|COLEGIO SANTA FILOMENA
|Rancagua
|2.732
|38,0%
|4.462
|62,0%
|ESCUELA MUNICIPAL PATRICIO MEKIS
|Rancagua
|2.429
|38,6%
|3.868
|61,4%
|ESCUELA MUNICIPAL RENE SCHNEIDER CHEREAU
|Rancagua
|2.539
|39,3%
|3.916
|60,7%
|ESCUELA COLONIA ESMERALDA
|Rengo
|335
|29,0%
|821
|71,0%
|COLEGIO CARLOS CONDELL DE LA HAZA
|Rengo
|903
|36,6%
|1.563
|63,4%
|COLEGIO EL NARANJAL
|Rengo
|1.588
|31,9%
|3.385
|68,1%
|COLEGIO LA PAZ
|Rengo
|1.892
|34,5%
|3.589
|65,5%
|COLEGIO LUIS GALDAMES
|Rengo
|2.246
|36,1%
|3.980
|63,9%
|ESCUELA FERNANDA AEDO FAUNDEZ
|Rengo
|1.242
|33,8%
|2.436
|66,2%
|ESCUELA VICENTE HUIDOBRO
|Rengo
|1.310
|37,9%
|2.151
|62,1%
|LICEO INDUSTRIAL DE RENGO
|Rengo
|1.249
|33,7%
|2.459
|66,3%
|LICEO LUIS URBINA FLORES
|Rengo
|2.043
|33,7%
|4.015
|66,3%
|LICEO ORIENTE
|Rengo
|1.479
|35,4%
|2.698
|64,6%
|COLEGIO MANUEL FRANCISCO CORREA
|Rengo
|1.055
|31,9%
|2.248
|68,1%
|ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA
|Requínoa
|817
|28,0%
|2.096
|72,0%
|ESCUELA BERTA SAAVEDRA SEGURA
|Requínoa
|1.329
|30,2%
|3.075
|69,8%
|ESCUELA CANADA
|Requínoa
|965
|26,6%
|2.661
|73,4%
|LICEO DE REQUINOA L1
|Requínoa
|2.004
|29,1%
|4.886
|70,9%
|LICEO DE REQUINOA L2
|Requínoa
|1.038
|27,9%
|2.689
|72,1%
|ESCUELA CONCENTRACION RURAL SERGIO VERDUGO HERRERA
|San Fernando
|919
|33,1%
|1.858
|66,9%
|COLEGIO GIUSEPPE BERTOLUZZI DE FELIP
|San Fernando
|1.251
|35,0%
|2.320
|65,0%
|COLEGIO HERMANO FERNANDO DE LA FUENTE
|San Fernando
|2.055
|40,7%
|2.999
|59,3%
|ESCUELA BASICA ISABEL LA CATOLICA
|San Fernando
|2.251
|32,9%
|4.601
|67,1%
|ESCUELA HOGAR MARIA LUISA BOUCHON
|San Fernando
|2.279
|34,8%
|4.269
|65,2%
|ESCUELA JORGE MUNOZ SILVA
|San Fernando
|1.509
|33,0%
|3.070
|67,0%
|ESCUELA OLEGARIO LAZO BAEZA
|San Fernando
|2.293
|35,3%
|4.207
|64,7%
|ESCUELA WASHINGTON OMAR VENEGAS
|San Fernando
|1.008
|39,9%
|1.517
|60,1%
|INSTITUTO COMERCIAL ALBERTO VALENZUELA LLANOS
|San Fernando
|2.118
|33,2%
|4.261
|66,8%
|LICEO DE HOMBRES NEANDRO SCHILLING
|San Fernando
|1.145
|30,4%
|2.621
|69,6%
|LICEO DE NINAS EDUARDO CHARME
|San Fernando
|1.027
|30,1%
|2.381
|69,9%
|LICEO HERIBERTO SOTO SOTO
|San Fernando
|1.645
|37,9%
|2.696
|62,1%
|ESCUELA ESPECIAL DE SANTA CRUZ
|Santa Cruz
|858
|30,2%
|1.987
|69,8%
|ESCUELA MARIA ARAYA VALDES
|Santa Cruz
|1.147
|27,3%
|3.057
|72,7%
|ESCUELA MUNICIPAL DE PANIAHUE
|Santa Cruz
|1.196
|30,6%
|2.712
|69,4%
|ESCUELA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
|Santa Cruz
|1.284
|26,4%
|3.580
|73,6%
|INSTITUTO POLITECNICO
|Santa Cruz
|2.082
|32,9%
|4.252
|67,1%
|LICEO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
|Santa Cruz
|1.985
|29,0%
|4.863
|71,0%
|LICEO TECNICO PROFESIONAL EL TAMBO
|San Vicente
|1.508
|35,0%
|2.805
|65,0%
|ESCUELA CARMEN GALLEGOS DE ROBLES
|San Vicente
|2.511
|33,5%
|4.984
|66,5%
|ESCUELA ESPECIAL PAULA JARAQUEMADA
|San Vicente
|1.495
|36,5%
|2.596
|63,5%
|GIMNASIO MUNICIPAL
|San Vicente
|1.738
|36,9%
|2.976
|63,1%
|INSTITUTO SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA
|San Vicente
|3.465
|33,8%
|6.781
|66,2%
|LICEO IGNACIO CARRERA PINTO
|San Vicente
|1.594
|36,3%
|2.801
|63,7%
|ESCUELA MUNICIPAL ZUNIGA
|San Vicente
|611
|29,1%
|1.486
|70,9%
|COLEGIO BLANCO ENCALADA
|Cauquenes
|1.049
|20,4%
|4.091
|79,6%
|ESCUELA ANIBAL PINTO
|Cauquenes
|1.130
|20,7%
|4.325
|79,3%
|ESCUELA CLORINDO ALVEAR
|Cauquenes
|118
|17,6%
|553
|82,4%
|ESCUELA LOS CONQUISTADORES
|Cauquenes
|206
|21,0%
|774
|79,0%
|ESCUELA PORONGO
|Cauquenes
|959
|16,9%
|4.730
|83,1%
|LICEO BICENTENARIO DE CAUQUENES
|Cauquenes
|852
|17,0%
|4.156
|83,0%
|LICEO CLAUDINA URRUTIA DE LAVIN
|Cauquenes
|986
|16,8%
|4.890
|83,2%
|LICEO INMACULADA CONCEPCION
|Cauquenes
|483
|20,2%
|1.908
|79,8%
|ESCUELA PURISIMA CONCEPCION DE POCILLAS
|Cauquenes
|75
|10,8%
|619
|89,2%
|ESCUELA OCTAVIO PALMA PEREZ
|Cauquenes
|68
|10,9%
|556
|89,1%
|ESCUELA LOS HEROES
|Chanco
|671
|16,2%
|3.469
|83,8%
|LICEO FEDERICO ALBERT FAUPP
|Chanco
|934
|23,3%
|3.077
|76,7%
|ESCUELA BASICA DE COLBUN
|Colbún
|1.322
|24,2%
|4.140
|75,8%
|ESCUELA MAULE SUR
|Colbún
|218
|27,5%
|574
|72,5%
|ESCUELA PANIMAVIDA
|Colbún
|280
|28,5%
|703
|71,5%
|GIMNASIO MUNICIPAL
|Colbún
|1.138
|28,3%
|2.880
|71,7%
|LICEO CAPITAN IGNACIO CARRERA PINTO
|Colbún
|1.415
|24,7%
|4.308
|75,3%
|COLEGIO BOSQUES DE GAIA
|Constitución
|424
|37,5%
|708
|62,5%
|COLEGIO SAN ALBERTO HURTADO
|Constitución
|1.462
|28,9%
|3.593
|71,1%
|COLEGIO SANTIAGO ONEDERRA
|Constitución
|920
|29,0%
|2.253
|71,0%
|ESCUELA CERRO ALTO JOSE OPAZO DIAZ
|Constitución
|684
|24,1%
|2.158
|75,9%
|ESCUELA CHACARILLAS
|Constitución
|856
|29,3%
|2.064
|70,7%
|ESCUELA ENRIQUE DONN MULLER
|Constitución
|819
|25,0%
|2.460
|75,0%
|ESCUELA SUPERIOR NUEVA BILBAO
|Constitución
|432
|26,6%
|1.193
|73,4%
|INSTITUTO POLITECNICO SUPERIOR EGIDIO ROZ
|Constitución
|918
|26,0%
|2.616
|74,0%
|LICEO CONSTITUCION
|Constitución
|1.475
|28,6%
|3.681
|71,4%
|ESCUELA COSTA BLANCA
|Constitución
|183
|16,2%
|950
|83,8%
|LICEO RURAL PUTU
|Constitución
|912
|26,5%
|2.524
|73,5%
|LICEO POLIVALENTE ENRIQUE MAC IVER
|Constitución
|348
|19,6%
|1.423
|80,4%
|ESCUELA PEDRO ANTONIO GONZALEZ
|Curepto
|1.216
|33,6%
|2.398
|66,4%
|LICEO LUIS EDMUNDO CORREA ROJAS
|Curepto
|927
|32,4%
|1.936
|67,6%
|ESCUELA FRAY PEDRO ARMENGOL VALENZUELA
|Curepto
|176
|23,6%
|570
|76,4%
|ESCUELA ELENA ARMIJO MORALES
|Curepto
|355
|22,4%
|1.228
|77,6%
|COLEGIO DIEGO THOMPSON
|Curicó
|1.588
|38,0%
|2.587
|62,0%
|COLEGIO EL BOLDO
|Curicó
|2.188
|38,2%
|3.535
|61,8%
|COLEGIO LOS CONQUISTADORES
|Curicó
|2.410
|34,7%
|4.542
|65,3%
|COLEGIO POLITECNICO SAN JOSE
|Curicó
|1.793
|32,8%
|3.678
|67,2%
|COLEGIO POLIVALENTE JAPÓN
|Curicó
|1.230
|31,9%
|2.625
|68,1%
|COLEGIO VICHUQUEN
|Curicó
|956
|30,7%
|2.161
|69,3%
|ESCUELA ALESSANDRI
|Curicó
|2.669
|36,1%
|4.719
|63,9%
|ESCUELA ARGENTINA
|Curicó
|1.006
|35,6%
|1.822
|64,4%
|ESCUELA ERNESTO CASTRO ARELLANO
|Curicó
|1.050
|33,8%
|2.053
|66,2%
|ESCUELA ESPANA
|Curicó
|1.049
|33,6%
|2.070
|66,4%
|ESCUELA GRECIA
|Curicó
|1.399
|35,5%
|2.542
|64,5%
|ESCUELA REPUBLICA DE BRASIL
|Curicó
|2.215
|35,5%
|4.025
|64,5%
|ESCUELA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
|Curicó
|2.563
|36,1%
|4.538
|63,9%
|INSTITUTO INGLES
|Curicó
|2.908
|36,1%
|5.158
|63,9%
|INSTITUTO POLITECNICO SUPERIOR JUAN TERRI
|Curicó
|1.809
|37,6%
|2.997
|62,4%
|LICEO FERNANDO LAZCANO
|Curicó
|2.226
|38,2%
|3.608
|61,8%
|LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ DE CURICO
|Curicó
|997
|30,0%
|2.321
|70,0%
|LICEO ZAPALLAR
|Curicó
|1.070
|29,4%
|2.573
|70,6%
|UNIVERSIDAD CATOLICA SEDE CURICO
|Curicó
|1.240
|31,5%
|2.696
|68,5%
|ESCUELA DIEGO PORTALES P.
|Curicó
|493
|21,3%
|1.827
|78,8%
|ESCUELA INTERNADO POTRERO GRANDE
|Curicó
|242
|22,4%
|836
|77,6%
|ESCUELA REPUBLICA ESTADOS UNIDOS
|Curicó
|1.414
|24,5%
|4.352
|75,5%
|ESCUELA MARIA OLGA FIGUEROA LEYTON
|Curicó
|1.629
|26,1%
|4.607
|73,9%
|LICEO SAN IGNACIO
|Empedrado
|763
|19,3%
|3.187
|80,7%
|ESCUELA BARBA RUBIA
|Hualañé
|262
|27,5%
|692
|72,5%
|ESCUELA MONSENOR MANUEL LARRAIN ERRAZURIZ
|Hualañé
|1.014
|32,4%
|2.113
|67,6%
|LICEO HUALANE
|Hualañé
|1.191
|35,2%
|2.196
|64,8%
|ESCUELA LA HUERTA DE MATAQUITO
|Hualañé
|349
|30,1%
|809
|69,9%
|COLEGIO DOCTOR MANUEL AVILES INOSTROZA
|Licantén
|429
|33,2%
|864
|66,8%
|LICEO AUGUSTO SANTELICES VALENZUELA
|Licantén
|1.583
|33,3%
|3.168
|66,7%
|COLEGIO MARGOT LOYOLA PALACIOS
|Linares
|1.028
|28,5%
|2.582
|71,5%
|ESCUELA ALEJANDRO GIDI
|Linares
|2.083
|29,0%
|5.112
|71,0%
|ESCUELA GRACIELA LETELIER
|Linares
|294
|28,9%
|722
|71,1%
|ESCUELA JUAN MARTINEZ DE ROZAS
|Linares
|573
|31,5%
|1.248
|68,5%
|ESCUELA LAS HORNILLAS
|Linares
|96
|23,2%
|318
|76,8%
|ESCUELA LLANKANAO MANUEL FRANCISCO MEZA SECO
|Linares
|225
|34,1%
|435
|65,9%
|ESCUELA LUCILA GODOY
|Linares
|809
|36,2%
|1.423
|63,8%
|ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA
|Linares
|1.177
|28,7%
|2.920
|71,3%
|ESCUELA PRESIDENTE CARLOS IBANEZ DEL C.
|Linares
|2.123
|27,4%
|5.622
|72,6%
|ESCUELA RAMON BELMAR SALDIAS
|Linares
|2.291
|30,4%
|5.244
|69,6%
|ESCUELA SALOMON SALMAN DABUD
|Linares
|860
|26,1%
|2.438
|73,9%
|ESCUELA SAN ANTONIO
|Linares
|137
|21,7%
|493
|78,3%
|ESCUELA SANTA BARBARA
|Linares
|803
|30,6%
|1.817
|69,4%
|ESCUELA UNO ISABEL RIQUELME
|Linares
|924
|27,4%
|2.449
|72,6%
|INSTITUTO COMERCIAL
|Linares
|905
|25,0%
|2.717
|75,0%
|INSTITUTO LINARES
|Linares
|1.195
|25,6%
|3.468
|74,4%
|LICEO POLITECNICO DE LINARES
|Linares
|1.748
|28,1%
|4.462
|71,9%
|LICEO TECNICO PROFESIONAL DIEGO PORTALES
|Linares
|2.125
|29,9%
|4.991
|70,1%
|LICEO VALENTIN LETELIER
|Linares
|1.415
|30,1%
|3.286
|69,9%
|COLEGIO ABATE MOLINA
|Longaví
|1.783
|22,5%
|6.144
|77,5%
|ESCUELA FRANCISCO URRUTIA URRUTIA
|Longaví
|190
|16,3%
|978
|83,7%
|ESCUELA GABRIEL BENAVENTE BENAVENTE
|Longaví
|174
|19,7%
|711
|80,3%
|ESCUELA JUAN DE LA CRUZ DOMINGUEZ GONZALEZ
|Longaví
|1.257
|17,9%
|5.760
|82,1%
|LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA
|Longaví
|1.335
|18,1%
|6.029
|81,9%
|LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE
|Longaví
|119
|15,8%
|634
|84,2%
|ESCUELA RURAL DUAO
|Maule
|537
|19,8%
|2.169
|80,2%
|COLEGIO SANTO TOMAS DE TALCA
|Maule
|2.069
|34,8%
|3.873
|65,2%
|COLEGIO SUYAI
|Maule
|1.193
|25,2%
|3.549
|74,8%
|ESCUELA COLIN
|Maule
|511
|19,9%
|2.057
|80,1%
|ESCUELA MAULE
|Maule
|1.542
|26,4%
|4.309
|73,6%
|ESCUELA RURAL NUMPAY
|Maule
|775
|27,9%
|1.998
|72,1%
|ESCUELA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA
|Molina
|1.671
|38,1%
|2.717
|61,9%
|LICEO JUAN AGUSTIN MORALES GONZALEZ
|Molina
|1.386
|37,9%
|2.275
|62,1%
|ESCUELA REINO DE DINAMARCA
|Molina
|2.616
|30,6%
|5.931
|69,4%
|ESCUELA SAN PEDRO DE MOLINA
|Molina
|894
|34,2%
|1.717
|65,8%
|LICEO BICENTENARIO DE MOLINA MARIA DEL TRANSITO DE LA CRUZ
|Molina
|1.929
|30,9%
|4.318
|69,1%
|LICEO POLIVALENTE DE MOLINA
|Molina
|2.669
|31,2%
|5.874
|68,8%
|ESCUELA INTERNADO LAS PALMAS TRES ESQUINAS
|Molina
|446
|21,8%
|1.604
|78,2%
|ESCUELA ARRAU MENDEZ
|Parral
|556
|18,6%
|2.440
|81,4%
|ESCUELA JOSE MATTA CALLEJON
|Parral
|497
|26,7%
|1.364
|73,3%
|COLEGIO ALBERTO MOLINA CASTILLO
|Parral
|547
|22,0%
|1.944
|78,0%
|CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO DE ADULTOS
|Parral
|862
|23,4%
|2.814
|76,6%
|COLEGIO PABLO NERUDA
|Parral
|850
|21,6%
|3.088
|78,4%
|COLEGIO PROVIDENCIA
|Parral
|1.271
|25,7%
|3.675
|74,3%
|ESCUELA LUIS ARMANDO GOMEZ MUNOZ
|Parral
|1.635
|23,7%
|5.260
|76,3%
|LICEO FEDERICO HEISE MARTI
|Parral
|1.599
|23,2%
|5.283
|76,8%
|GIMNASIO MUNICIPAL
|Pelarco
|857
|23,3%
|2.821
|76,7%
|LICEO DE PELARCO
|Pelarco
|929
|21,3%
|3.437
|78,7%
|ESCUELA GLADYS CANALES PAREDES
|Pelluhue
|592
|25,6%
|1.721
|74,4%
|LICEO PELLUHUE
|Pelluhue
|1.103
|23,2%
|3.647
|76,8%
|ESCUELA CORINTO
|Pencahue
|133
|22,7%
|452
|77,3%
|COMPLEJO EDUCACIONAL PENCAHUE
|Pencahue
|1.707
|22,8%
|5.795
|77,2%
|ESCUELA PADRE LUIS OLIVA NAVARRETE
|Pencahue
|145
|18,6%
|634
|81,4%
|ESCUELA RIVERA DEL MAULE
|Pencahue
|80
|19,3%
|335
|80,7%
|ESCUELA RAUCO
|Rauco
|1.109
|23,3%
|3.650
|76,7%
|GIMNASIO MUNICIPAL DE RAUCO
|Rauco
|947
|24,3%
|2.944
|75,7%
|LICEO POLIVALENTE DE RAUCO
|Rauco
|121
|24,1%
|381
|75,9%
|COLEGIO AJIAL
|Retiro
|140
|12,5%
|983
|87,5%
|COLEGIO POLIVALENTE LAS CAMELIAS
|Retiro
|232
|15,9%
|1.230
|84,1%
|ESCUELA COPIHUE
|Retiro
|249
|20,2%
|983
|79,8%
|ESCUELA GERTRUDIS ALARCON ARCE
|Retiro
|85
|13,5%
|546
|86,5%
|ESCUELA MANUEL MONTT
|Retiro
|650
|17,2%
|3.132
|82,8%
|ESCUELA SANTA DELFINA
|Retiro
|62
|15,3%
|342
|84,7%
|LICEO GUILLERMO MARIN LARRAIN
|Retiro
|1.385
|17,6%
|6.500
|82,4%
|ESCUELA BASICA JUAN LUIS SANFUENTES ANDONAEGUI
|Río Claro
|159
|23,1%
|530
|76,9%
|LICEO AGROINDUSTRIAL RIO CLARO
|Río Claro
|1.620
|23,6%
|5.245
|76,4%
|POLIDEPORTIVO
|Río Claro
|858
|21,9%
|3.055
|78,1%
|ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA
|Romeral
|1.668
|24,3%
|5.197
|75,7%
|LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA
|Romeral
|1.561
|25,8%
|4.483
|74,2%
|ESCUELA DE EDUCACION GENERAL BASICA MONSENOR ENRIQUE CORNEJO
|Sagrada Familia
|1.513
|27,2%
|4.043
|72,8%
|ESCUELA LA ISLA
|Sagrada Familia
|307
|31,9%
|655
|68,1%
|ESCUELA LO VALDIVIA
|Sagrada Familia
|161
|27,6%
|423
|72,4%
|LICEO POLIVALENTE SAGRADA FAMILIA
|Sagrada Familia
|1.525
|29,2%
|3.704
|70,8%
|ESCUELA VILLA PRAT
|Sagrada Familia
|867
|31,6%
|1.880
|68,4%
|COLEGIO CLEMENTINOS
|San Clemente
|343
|23,1%
|1.143
|76,9%
|ESCUELA ARTURO PRAT CHACON
|San Clemente
|1.074
|27,9%
|2.772
|72,1%
|ESCUELA AURORA
|San Clemente
|472
|18,2%
|2.125
|81,8%
|ESCUELA CORRALONES
|San Clemente
|711
|20,2%
|2.808
|79,8%
|ESCUELA DEIDAMIA PAREDES BELLO
|San Clemente
|348
|20,3%
|1.369
|79,7%
|ESCUELA LOS MONTES
|San Clemente
|934
|27,8%
|2.426
|72,2%
|ESCUELA PASO INTERNACIONAL PEHUENCHE
|San Clemente
|1.543
|26,0%
|4.400
|74,0%
|ESCUELA SAN CLEMENTE
|San Clemente
|925
|25,0%
|2.773
|75,0%
|LICEO SAN CLEMENTE ENTRE RIOS
|San Clemente
|1.079
|24,3%
|3.369
|75,7%
|POLIDERPORTIVO
|San Clemente
|795
|24,2%
|2.484
|75,8%
|ESCUELA MARIANO LATORRE
|San Javier
|86
|16,6%
|433
|83,4%
|ESCUELA JULIO MONTT SALAMANCA
|San Javier
|252
|18,1%
|1.141
|81,9%
|ESCUELA JORGE GONZALEZ BASTIAS
|San Javier
|217
|17,8%
|1.003
|82,2%
|ESCUELA BERNARDO OHIGGINS
|San Javier
|424
|20,2%
|1.670
|79,8%
|ESCUELA JOSE MANUEL BALMACEDA
|San Javier
|1.988
|25,9%
|5.702
|74,1%
|ESCUELA JOSE MIGUEL CARRERA
|San Javier
|153
|22,9%
|516
|77,1%
|ESCUELA MANUEL DE SALAS
|San Javier
|2.268
|24,5%
|6.994
|75,5%
|GIMNASIO MUNICIPAL
|San Javier
|1.676
|23,5%
|5.455
|76,5%
|LICEO MANUEL MONTT
|San Javier
|1.591
|26,6%
|4.398
|73,4%
|ESCUELA PANGUE ARRIBA
|San Rafael
|238
|27,8%
|617
|72,2%
|ESCUELA SAN RAFAEL
|San Rafael
|1.788
|24,1%
|5.641
|75,9%
|COLEGIO LAS RASTRAS
|Talca
|2.009
|33,5%
|3.981
|66,5%
|COLEGIO PARTICULAR MONTESSORI
|Talca
|1.015
|43,0%
|1.345
|57,0%
|CORPORACION EDUACIONAL COLEGIO INGLES DE TALCA
|Talca
|1.520
|33,1%
|3.075
|66,9%
|ESCUELA AURORA DE CHILE
|Talca
|1.852
|39,3%
|2.858
|60,7%
|ESCUELA BASICA
|Talca
|3.105
|36,7%
|5.365
|63,3%
|ESCUELA CARLOS SPANO
|Talca
|2.455
|36,7%
|4.234
|63,3%
|ESCUELA CARLOS TRUPP WANNER
|Talca
|1.851
|35,1%
|3.430
|64,9%
|ESCUELA EL EDEN
|Talca
|2.335
|39,4%
|3.585
|60,6%
|ESCUELA ESPERANZA
|Talca
|2.205
|34,3%
|4.221
|65,7%
|ESCUELA JOSE M. BALMACEDA Y FERNANDEZ
|Talca
|2.637
|41,4%
|3.736
|58,6%
|ESCUELA JUAN LUIS SANFUENTES
|Talca
|2.473
|33,3%
|4.945
|66,7%
|ESCUELA LA FLORIDA
|Talca
|1.622
|43,7%
|2.091
|56,3%
|ESCUELA PANGUILEMO EDITA GALLEGOS RODRIGUEZ
|Talca
|156
|27,9%
|403
|72,1%
|ESCUELA PROSPERIDAD
|Talca
|3.045
|35,6%
|5.505
|64,4%
|ESCUELA VILLA CULENAR
|Talca
|2.722
|38,3%
|4.394
|61,7%
|ESTADIO FISCAL
|Talca
|1.370
|38,9%
|2.152
|61,1%
|INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO ENRIQUE MALDONADO
|Talca
|4.345
|37,0%
|7.398
|63,0%
|LICEO ABATE MOLINA
|Talca
|4.592
|35,3%
|8.413
|64,7%
|LICEO CARLOS CONDELL
|Talca
|2.828
|35,8%
|5.080
|64,2%
|LICEO COMPLEJO EDUCACIONAL JAVIERA CARRERA
|Talca
|4.109
|32,3%
|8.624
|67,7%
|LICEO DE CULTURA Y DIFUSION ARTISTICA
|Talca
|3.820
|35,2%
|7.027
|64,8%
|LICEO HECTOR PEREZ BIOTT
|Talca
|1.243
|34,1%
|2.406
|65,9%
|LICEO TECNICO AMELIA COURBIS
|Talca
|1.507
|35,3%
|2.767
|64,7%
|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE
|Talca
|2.747
|35,7%
|4.939
|64,3%
|UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP
|Talca
|1.554
|39,5%
|2.376
|60,5%
|ESCUELA COMALLE
|Teno
|157
|23,4%
|513
|76,6%
|ESCUELA SUSANA MONTES VELASCO
|Teno
|347
|23,3%
|1.145
|76,7%
|ESCUELA TENO
|Teno
|1.517
|22,6%
|5.188
|77,4%
|ESCUELA TENO ANEXO
|Teno
|1.415
|27,1%
|3.798
|72,9%
|GIMNASIO MUNICIPAL
|Teno
|1.073
|26,2%
|3.020
|73,8%
|LICEO TENO
|Teno
|1.099
|21,9%
|3.924
|78,1%
|ESCUELA ENTRE AGUAS DE LLICO
|Vichuquén
|551
|30,6%
|1.252
|69,4%
|ESCUELA LAGO VICHUQUEN DE AQUELARRE
|Vichuquén
|464
|28,2%
|1.182
|71,8%
|LICEO NUEVO HORIZONTE
|Vichuquén
|348
|35,7%
|627
|64,3%
|ESCUELA SERAFIN GUTIERREZ
|Villa Alegre
|179
|29,3%
|432
|70,7%
|ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIA
|Villa Alegre
|1.322
|21,8%
|4.751
|78,2%
|LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA ARMANET
|Villa Alegre
|1.231
|21,8%
|4.421
|78,2%
|ANEXO LICEO JUAN DE DIOS PUGA
|Yerbas Buenas
|580
|22,2%
|2.035
|77,8%
|ESCUELA AGRICOLA MARTA MARTINEZ CRUZ
|Yerbas Buenas
|586
|20,2%
|2.318
|79,8%
|ESCUELA DE MAITENCILLO
|Yerbas Buenas
|116
|19,9%
|468
|80,1%
|LICEO JUAN DE DIOS PUGA
|Yerbas Buenas
|1.130
|20,3%
|4.437
|79,7%
|LICEO JUAN GOMEZ MILLAS
|Yerbas Buenas
|417
|15,8%
|2.216
|84,2%
|ESCUELA DE CONCENTRACION FRONTERIZA RALCO ALTO BIOBIO
|Alto Biobío
|591
|24,4%
|1.832
|75,6%
|ESCUELA PARTICULAR CAUÑICU
|Alto Biobío
|539
|39,7%
|817
|60,3%
|ESCUELA RALCO LEPOY
|Alto Biobío
|133
|17,8%
|616
|82,2%
|ESCUELA VOLCAN ANTUCO
|Antuco
|181
|31,4%
|396
|68,6%
|LICEO DOCTOR VICTOR RIOS RUIZ
|Antuco
|764
|25,2%
|2.263
|74,8%
|ESCUELA BASICA MARE NOSTRUM
|Arauco
|1.160
|28,6%
|2.897
|71,4%
|ESCUELA BASICA VICENTE MILLAN IRIARTE
|Arauco
|583
|25,2%
|1.726
|74,8%
|ESCUELA EDELMIRA VERGARA QUIÑONES
|Arauco
|711
|25,2%
|2.111
|74,8%
|LICEO BICENTENARIO SAN FELIPE DE ARAUCO
|Arauco
|1.534
|26,0%
|4.377
|74,0%
|LICEO SAN FRANCISCO DE ASIS
|Arauco
|578
|25,8%
|1.663
|74,2%
|LICEO POLITECNICO CARAMPANGUE
|Arauco
|912
|22,0%
|3.239
|78,0%
|ESCUELA BASICA SAN PEDRO DE LARAQUETE
|Arauco
|914
|27,7%
|2.390
|72,3%
|LICEO TECNICO FILIDOR GAETE MONSALVEZ
|Arauco
|138
|25,3%
|407
|74,7%
|ESCUELA JORGE IVAN VALENZUELA ZUNIGA
|Arauco
|96
|12,1%
|697
|87,9%
|ESCUELA VALLE RAMADILLAS
|Arauco
|189
|18,6%
|829
|81,4%
|ESCUELA BASICA BRISAS DEL MAR
|Arauco
|73
|11,6%
|558
|88,4%
|ANEXO ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO
|Cabrero
|667
|21,6%
|2.419
|78,4%
|ESCUELA ALTO CABRERO
|Cabrero
|727
|19,6%
|2.974
|80,4%
|ESCUELA BASICA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETO
|Cabrero
|1.024
|21,4%
|3.765
|78,6%
|ESCUELA CHARRUA
|Cabrero
|162
|18,2%
|730
|81,8%
|LICEO POLIVALENTE MANUEL ARISTIDES ZAÑARTU ZAÑARTU
|Cabrero
|860
|17,8%
|3.962
|82,2%
|LICEO POLITECNICO GENERAL OSCAR BONILLA BRADANOV
|Cabrero
|1.115
|19,5%
|4.598
|80,5%
|ESCUELA ARTURO PRAT CHACON
|Cañete
|1.016
|20,9%
|3.835
|79,1%
|ESCUELA BASICA RENE ANDRADES TOLEDO
|Cañete
|980
|22,4%
|3.393
|77,6%
|ESCUELA LEONCIO ARANEDA FIGUEROA
|Cañete
|1.216
|21,4%
|4.465
|78,6%
|LICEO GABRIELA MISTRAL
|Cañete
|1.497
|23,8%
|4.783
|76,2%
|LICEO HUMANISTA CIENTIFICO JOSE DE LA CRUZ MIRANDA CORREA
|Cañete
|906
|21,2%
|3.372
|78,8%
|COLEGIO AURORA DE CHILE CHIGUAYANTE
|Chiguayante
|2.815
|42,6%
|3.795
|57,4%
|COLEGIO AURORA DE CHILE SUR
|Chiguayante
|2.452
|37,7%
|4.052
|62,3%
|COLEGIO CONCEPCION CHIGUAYANTE
|Chiguayante
|634
|22,3%
|2.211
|77,7%
|ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA LAULHERE
|Chiguayante
|2.259
|40,4%
|3.339
|59,6%
|ESCUELA BASICA JOHN FITZGERALD KENNEDY
|Chiguayante
|1.976
|38,4%
|3.168
|61,6%
|ESCUELA BASICA MANQUIMAVIDA
|Chiguayante
|2.074
|41,0%
|2.984
|59,0%
|ESCUELA BASICA REPUBLICA DE GRECIA
|Chiguayante
|2.606
|36,5%
|4.529
|63,5%
|ESCUELA BELGICA
|Chiguayante
|1.185
|39,8%
|1.791
|60,2%
|ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS Y TORO
|Chiguayante
|2.749
|41,4%
|3.889
|58,6%
|INSTITUTO HUMANIDADES MONSEÑOR JOSE MANUEL SANTO ASCARZA
|Chiguayante
|2.698
|39,2%
|4.180
|60,8%
|LICEO CHIGUAYANTE
|Chiguayante
|2.049
|41,0%
|2.945
|59,0%
|COLEGIO ALMONDALE LOMAS
|Concepción
|2.006
|39,1%
|3.123
|60,9%
|COLEGIO INMACULADA CONCEPCION
|Concepción
|2.551
|35,9%
|4.556
|64,1%
|COLEGIO MARINA DE CHILE
|Concepción
|2.531
|42,0%
|3.490
|58,0%
|COLEGIO SANTA LUISA DE CONCEPCION
|Concepción
|1.424
|38,1%
|2.315
|61,9%
|COLEGIO SANTA SABINA
|Concepción
|963
|37,9%
|1.576
|62,1%
|ESCUELA DIEGO PORTALES PALAZUELOS
|Concepción
|2.198
|39,1%
|3.423
|60,9%
|LICEO POLIVALENTE LORENZO ARENAS OLIVO
|Concepción
|1.790
|42,4%
|2.433
|57,6%
|LICEO REBECA MATTE BELLO
|Concepción
|1.933
|39,1%
|3.007
|60,9%
|LICEO TECNICO PROFESIONAL JORGE SANCHEZ UGARTE
|Concepción
|2.409
|39,2%
|3.741
|60,8%
|COLEGIO BICENTENARIO REPUBLICA DEL BRASIL
|Concepción
|1.357
|35,1%
|2.513
|64,9%
|COLEGIO BIOBIO
|Concepción
|989
|36,3%
|1.735
|63,7%
|COLEGIO CAMILO HENRIQUEZ
|Concepción
|1.241
|39,4%
|1.906
|60,6%
|COLEGIO CREACION CONCEPCION
|Concepción
|3.620
|42,9%
|4.826
|57,1%
|COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON
|Concepción
|936
|34,3%
|1.795
|65,7%
|COLEGIO LA PROVIDENCIA
|Concepción
|2.300
|42,0%
|3.175
|58,0%
|COLEGIO MADRES DOMINICAS CONCEPCION
|Concepción
|2.296
|37,2%
|3.870
|62,8%
|COLEGIO MARIA INMACULADA
|Concepción
|1.830
|40,1%
|2.735
|59,9%
|COLEGIO SALESIANO CONCEPCION
|Concepción
|2.194
|36,6%
|3.799
|63,4%
|COLEGIO SANTA EUFRASIA
|Concepción
|1.666
|47,4%
|1.848
|52,6%
|COLEGIO TECNICO PROFESIONAL LOS ACACIOS
|Concepción
|2.060
|41,6%
|2.889
|58,4%
|COLEGIO VILLA NONGUEN
|Concepción
|1.198
|41,3%
|1.704
|58,7%
|C.P. DE CONCEPCION
|Concepción
|49
|53,8%
|42
|46,2%
|ESCUELA BASICA AGUA DE LA GLORIA
|Concepción
|571
|28,0%
|1.470
|72,0%
|ESCUELA PALESTINA DE PALOMARES
|Concepción
|1.024
|31,9%
|2.189
|68,1%
|INSTITUTO DE HUMANIDADES ALFREDO SILVA SANTIAGO
|Concepción
|3.106
|40,5%
|4.571
|59,5%
|LICEO COMERCIAL FEMENINO DE CONCEPCION
|Concepción
|1.790
|34,8%
|3.352
|65,2%
|LICEO DE NIÑAS
|Concepción
|1.115
|36,1%
|1.970
|63,9%
|LICEO DOMINGO SANTA MARIA
|Concepción
|1.771
|38,1%
|2.876
|61,9%
|LICEO EXPERIMENTAL LUCILA GODOY ALCAYAGA
|Concepción
|2.255
|38,0%
|3.677
|62,0%
|LICEO INDUSTRIAL DE CONCEPCION
|Concepción
|2.710
|40,2%
|4.028
|59,8%
|LICEO JUAN GREGORIO LAS HERAS
|Concepción
|2.563
|39,8%
|3.878
|60,2%
|LICEO JUAN MARTINEZ DE ROZAS
|Concepción
|2.404
|38,9%
|3.771
|61,1%
|LICEO LUCERO GONZALEZ
|Concepción
|930
|35,3%
|1.702
|64,7%
|LICEO REPUBLICA DEL ECUADOR
|Concepción
|1.258
|32,1%
|2.663
|67,9%
|LICEO SAN AGUSTIN DE CONCEPCION
|Concepción
|3.028
|41,2%
|4.323
|58,8%
|LICEO TECNICO FEMENINO A-29 DE CONCEPCION
|Concepción
|1.033
|41,7%
|1.442
|58,3%
|ESCUELA SAN LUIS DE CONTULMO
|Contulmo
|438
|19,2%
|1.847
|80,8%
|LICEO POLIVALENTE NAHUELBUTA
|Contulmo
|488
|18,5%
|2.149
|81,5%
|COLEGIO ANIBAL ESQUIVEL TAPIA
|Coronel
|1.169
|31,0%
|2.600
|69,0%
|ESCUELA BASICA JAVIERA CARRERA
|Coronel
|716
|28,8%
|1.774
|71,2%
|ESCUELA BASICA PATAGUAL
|Coronel
|177
|38,0%
|289
|62,0%
|ESCUELA BASICA PLAYAS NEGRAS
|Coronel
|1.417
|31,0%
|3.159
|69,0%
|ESCUELA GENARO RIOS CAMPOS
|Coronel
|405
|29,1%
|986
|70,9%
|ESCUELA JORGE ROJAS MIRANDA
|Coronel
|872
|32,2%
|1.834
|67,8%
|ESCUELA OCTAVIO SALINAS CARIAGA
|Coronel
|1.387
|34,6%
|2.625
|65,4%
|ESCUELA ROSA YAÑEZ RODRIGUEZ
|Coronel
|1.097
|27,7%
|2.864
|72,3%
|ESCUELA VISTA HERMOSA
|Coronel
|348
|24,6%
|1.066
|75,4%
|LICEO ANTONIO SALAMANCA MORALES
|Coronel
|1.955
|30,0%
|4.562
|70,0%
|LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA TECNOLÓGICO FEDERICO SCHWAGER
|Coronel
|649
|28,6%
|1.617
|71,4%
|LICEO COMERCIAL ANDRES BELLO LOPEZ
|Coronel
|2.111
|29,9%
|4.945
|70,1%
|LICEO YOBILO DE CORONEL
|Coronel
|957
|30,2%
|2.207
|69,8%
|ESCUELA FRANCISCO COLOANE
|Coronel
|63
|10,9%
|517
|89,1%
|ESCUELA JUAN JOSE LATORRE BENAVENTE
|Coronel
|182
|48,0%
|197
|52,0%
|COLEGIO AMANECER CORONEL
|Coronel
|2.258
|31,6%
|4.889
|68,4%
|COLEGIO POLIVALENTE DOMINGO PARRA CORVALAN
|Coronel
|1.541
|34,7%
|2.903
|65,3%
|ESCUELA ARTURO HUGHES CERNA
|Coronel
|2.149
|37,4%
|3.601
|62,6%
|INSTITUTO DE HUMANIDADES ANTONIO MORENO CASAMITJANA
|Coronel
|1.459
|38,9%
|2.289
|61,1%
|LICEO BICENTENARIO DE CORONEL
|Coronel
|1.595
|34,8%
|2.982
|65,2%
|LICEO INDUSTRIAL METODISTA CORONEL
|Coronel
|1.512
|35,0%
|2.803
|65,0%
|LICEO TECNICO PROFESIONAL DE LA MADERA
|Coronel
|1.645
|38,3%
|2.651
|61,7%
|ESCUELA BUENA ESPERANZA
|Curanilahue
|590
|21,7%
|2.129
|78,3%
|ESCUELA COLICO SUR
|Curanilahue
|887
|29,3%
|2.141
|70,7%
|ESCUELA GABRIELA MISTRAL
|Curanilahue
|337
|19,8%
|1.367
|80,2%
|ESCUELA PABLO NERUDA
|Curanilahue
|2.168
|26,7%
|5.959
|73,3%
|LICEO POLIVALENTE MARIANO LATORRE
|Curanilahue
|2.411
|26,8%
|6.571
|73,2%
|ESCUELA SAN JOSE DE COLICO
|Curanilahue
|126
|14,4%
|749
|85,6%
|LICEO COPIULEMU
|Florida
|213
|15,1%
|1.199
|84,9%
|ESCUELA BASICA FLORIDA
|Florida
|947
|23,5%
|3.075
|76,5%
|LICEO LUIS DE ALAVA
|Florida
|925
|22,2%
|3.243
|77,8%
|COLEGIO ALONKURA
|Hualpén
|1.946
|39,7%
|2.951
|60,3%
|COLEGIO BASICO VILLA ACERO
|Hualpén
|1.885
|40,3%
|2.793
|59,7%
|COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES
|Hualpén
|1.649
|39,2%
|2.560
|60,8%
|COLEGIO MONTANER DE HUALPEN
|Hualpén
|2.528
|39,1%
|3.936
|60,9%
|COLEGIO PARQUE CENTRAL
|Hualpén
|796
|38,0%
|1.296
|62,0%
|COLEGIO PRESTON SCHOOL
|Hualpén
|2.040
|38,6%
|3.241
|61,4%
|ESCUELA BASICA CRISTOBAL COLON
|Hualpén
|808
|39,5%
|1.239
|60,5%
|ESCUELA BLANCA ESTELA PRAT CARVAJAL
|Hualpén
|2.979
|37,8%
|4.905
|62,2%
|ESCUELA HELEN KELLER ADAMS
|Hualpén
|1.469
|37,8%
|2.414
|62,2%
|ESCUELA REPUBLICA DEL PERU
|Hualpén
|1.842
|37,9%
|3.016
|62,1%
|ESCUELA THOMAS JEFFERSON D 465
|Hualpén
|1.361
|36,4%
|2.383
|63,6%
|LICEO INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCION HERNAN VALENZUELA
|Hualpén
|1.969
|38,7%
|3.113
|61,3%
|LICEO SIMON BOLIVAR
|Hualpén
|1.091
|37,4%
|1.828
|62,6%
|LICEO TECNICO PROFESIONAL LUCILA GODOY ALCAYAGA
|Hualpén
|2.469
|38,8%
|3.895
|61,2%
|LICEO TECNICO PROFESIONAL PEDRO DEL RIO ZAÑARTU
|Hualpén
|1.453
|36,0%
|2.578
|64,0%
|ESCUELA BASICA LOS LIBERTADORES
|Hualqui
|1.155
|31,0%
|2.574
|69,0%
|ESCUELA MANUEL AMAT Y JUNIET
|Hualqui
|1.436
|27,2%
|3.840
|72,8%
|ESCUELA NUEVA REPUBLICA
|Hualqui
|872
|25,0%
|2.621
|75,0%
|LICEO SAN JUAN BAUTISTA DE HUALQUI
|Hualqui
|1.300
|33,1%
|2.628
|66,9%
|ESCUELA CARLOS ALBERTO FERNANDEZ CASTILLO
|Hualqui
|492
|24,0%
|1.559
|76,0%
|ESCUELA ANDRES ALCAZAR
|Laja
|1.168
|28,7%
|2.905
|71,3%
|ESCUELA JOSE ABELARDO NUNEZ
|Laja
|765
|26,0%
|2.175
|74,0%
|ESCUELA NIVEQUETEN
|Laja
|1.218
|26,9%
|3.314
|73,1%
|ESCUELA PARTICULAR ALFA Y OMEGA
|Laja
|556
|26,1%
|1.571
|73,9%
|LICEO POLITECNICO HEROES DE LA CONCEPCION
|Laja
|1.089
|25,5%
|3.189
|74,5%
|ESCUELA ARMANDO ARANCIBIA OLIVOS
|Lebu
|24
|7,1%
|313
|92,9%
|ESCUELA FRESIA GRACIELA MULLER RUIZ
|Lebu
|1.069
|22,5%
|3.676
|77,5%
|LICEO BICENTENARIO ISIDORA RAMOS DE GAJARDO
|Lebu
|1.691
|24,7%
|5.144
|75,3%
|LICEO POLIVALENTE DOCTOR RIGOBERTO IGLESIAS BASTIAS DE LEBU
|Lebu
|1.321
|22,9%
|4.454
|77,1%
|ESCUELA PEHUEN
|Lebu
|109
|20,8%
|416
|79,2%
|ESCUELA GUILLERMO RODRIGUEZ RIOBIO
|Lebu
|78
|23,3%
|257
|76,7%
|ESCUELA ORLANDO DELGADO ZUNIGA
|Los Álamos
|357
|15,4%
|1.963
|84,6%
|ESCUELA FELIX EYHERAMENDY
|Los Álamos
|783
|19,8%
|3.177
|80,2%
|ESCUELA LOS GUALLES
|Los Álamos
|54
|12,4%
|383
|87,6%
|ESCUELA ZAIDA ARANEDA VIGUERAS
|Los Álamos
|332
|24,6%
|1.015
|75,4%
|LICEO CLAUDIO FLORES SOTO
|Los Álamos
|691
|18,4%
|3.062
|81,6%
|LICEO CRISTO REDENTOR
|Los Álamos
|796
|19,7%
|3.237
|80,3%
|ESCUELA BASICA CHACAYAL SUR
|Los Ángeles
|661
|14,4%
|3.931
|85,6%
|ESCUELA BASICA LA LEYENDA
|Los Ángeles
|72
|17,1%
|350
|82,9%
|ESCUELA DIEGO PORTALES PALAZUELOS
|Los Ángeles
|70
|13,9%
|434
|86,1%
|COLEGIO DON ORIONE
|Los Ángeles
|1.101
|20,9%
|4.179
|79,1%
|COLEGIO HISPANOAMERICANO
|Los Ángeles
|701
|18,1%
|3.173
|81,9%
|COLEGIO INGLES WOODLAND
|Los Ángeles
|2.340
|27,2%
|6.248
|72,8%
|COLEGIO PARTICULAR MARTA BRUNET
|Los Ángeles
|658
|23,0%
|2.207
|77,0%
|COLEGIO SAN GABRIEL ARCANGEL L1
|Los Ángeles
|1.016
|22,9%
|3.420
|77,1%
|ESCUELA BASICA 11 DE SEPTIEMBRE
|Los Ángeles
|750
|25,9%
|2.143
|74,1%
|ESCUELA BASICA EL NOGAL.
|Los Ángeles
|98
|15,2%
|547
|84,8%
|ESCUELA BASICA LA QUEBRADA
|Los Ángeles
|95
|21,2%
|353
|78,8%
|ESCUELA BASICA LAS QUINTAS
|Los Ángeles
|89
|19,6%
|366
|80,4%
|ESCUELA BASICA REPUBLICA DE ISRAEL
|Los Ángeles
|774
|27,1%
|2.087
|72,9%
|ESCUELA BLANCO ENCALADA
|Los Ángeles
|547
|16,3%
|2.809
|83,7%
|ESCUELA COLONIA ARABE
|Los Ángeles
|1.187
|25,2%
|3.529
|74,8%
|ESCUELA GENERAL JOSE DE SAN MARTIN
|Los Ángeles
|903
|22,0%
|3.209
|78,0%
|ESCUELA HOGAR NIEVES VASQUEZ PALACIOS
|Los Ángeles
|534
|18,2%
|2.396
|81,8%
|ESCUELA ISLA DE LAJA
|Los Ángeles
|841
|23,4%
|2.746
|76,6%
|ESCUELA THOMAS JEFFERSON
|Los Ángeles
|1.171
|18,5%
|5.168
|81,5%
|LICEO ALEMAN DEL VERBO DIVINO L1
|Los Ángeles
|1.203
|22,4%
|4.160
|77,6%
|LICEO ALEMAN DEL VERBO DIVINO L2
|Los Ángeles
|1.183
|22,3%
|4.123
|77,7%
|LICEO COEDUCACIONAL SANTA MARIA DE LOS ANGELES
|Los Ángeles
|1.246
|17,6%
|5.820
|82,4%
|LICEO COMERCIAL CAMILO HENRIQUEZ
|Los Ángeles
|2.178
|20,0%
|8.713
|80,0%
|LICEO LOS ANGELES A-59 L1
|Los Ángeles
|1.323
|19,6%
|5.415
|80,4%
|LICEO LOS ANGELES A-59 L2
|Los Ángeles
|1.010
|20,1%
|4.026
|79,9%
|LICEO PARTICULAR CARLOS CONDELL
|Los Ángeles
|2.124
|24,4%
|6.597
|75,6%
|LICEO TECNICO BICENTENARIO JUANITA FERNANDEZ SOLAR
|Los Ángeles
|1.359
|23,1%
|4.521
|76,9%
|ESCUELA BASICA MILLANTU
|Los Ángeles
|209
|18,0%
|950
|82,0%
|COLEGIO ALTO LAUQUÉN
|Los Ángeles
|999
|18,2%
|4.484
|81,8%
|COLEGIO MARIA INMACULADA DE LOS ANGELES
|Los Ángeles
|1.235
|18,0%
|5.620
|82,0%
|COLEGIO SANTO TOMAS
|Los Ángeles
|707
|24,2%
|2.212
|75,8%
|ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA
|Los Ángeles
|1.186
|18,0%
|5.421
|82,0%
|ESCUELA BASICA LA RINCONADA DEL SALTO
|Los Ángeles
|372
|22,4%
|1.286
|77,6%
|ESCUELA BASICA ITILHUE
|Los Ángeles
|135
|14,4%
|801
|85,6%
|ESCUELA BASICA LA AGUADA DE CUEL
|Los Ángeles
|62
|19,2%
|261
|80,8%
|LICEO SANTA FE
|Los Ángeles
|638
|13,6%
|4.063
|86,4%
|COLEGIO ANGEL DE PEREDO
|Lota
|1.312
|31,3%
|2.885
|68,7%
|ESCUELA BASICA BELLO HORIZONTE
|Lota
|1.804
|34,1%
|3.493
|65,9%
|ESCUELA BASICA SANTA MARIA DE GUADALUPE
|Lota
|1.166
|28,7%
|2.895
|71,3%
|ESCUELA BASICA THOMPSON MATTHEWS
|Lota
|1.271
|31,3%
|2.794
|68,7%
|ESCUELA BASICA VALLE DE COLCURA
|Lota
|367
|32,4%
|767
|67,6%
|ESCUELA ISIDORA GOYENECHEA
|Lota
|1.615
|28,9%
|3.977
|71,1%
|INSTITUTO HUMANIDADES SAN FRANCISCO DE ASIS
|Lota
|1.836
|37,3%
|3.080
|62,7%
|LICEO CARLOS COUSIÑO GOYENECHEA
|Lota
|1.728
|30,5%
|3.937
|69,5%
|LICEO COMERCIAL PRESIDENTE FREI MONTALVA
|Lota
|1.169
|32,4%
|2.436
|67,6%
|ESCUELA BASICA MULCHEN
|Mulchén
|851
|18,7%
|3.707
|81,3%
|ESCUELA VILLA LA GRANJA
|Mulchén
|1.466
|22,4%
|5.080
|77,6%
|LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA NUEVO MUNDO
|Mulchén
|1.099
|19,2%
|4.615
|80,8%
|LICEO MIGUEL ANGEL CERDA LEIVA
|Mulchén
|1.568
|28,0%
|4.034
|72,0%
|ESCUELA EL SABER
|Nacimiento
|1.284
|22,4%
|4.441
|77,6%
|ESCUELA NACIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR
|Nacimiento
|619
|19,6%
|2.539
|80,4%
|ESCUELA OSCAR GUERRERO QUINSAC
|Nacimiento
|1.098
|24,2%
|3.430
|75,8%
|ESCUELA TOQUI LAUTARO
|Nacimiento
|410
|23,0%
|1.370
|77,0%
|LICEO MUNICIPAL DE NACIMIENTO
|Nacimiento
|1.348
|23,9%
|4.301
|76,1%
|ESCUELA BASICA VILLA COIGUE
|Negrete
|222
|19,1%
|938
|80,9%
|LICEO POLIVALENTE LA FRONTERA
|Negrete
|1.050
|15,5%
|5.738
|84,5%
|ESCUELA ALMIRANTE PATRICIO LYNCH
|Penco
|1.101
|35,3%
|2.022
|64,7%
|COLEGIO EL REFUGIO
|Penco
|1.180
|39,7%
|1.794
|60,3%
|COMPLEJO EDUCACIONAL GLORIA MENDEZ BRIONES
|Penco
|1.066
|42,0%
|1.470
|58,0%
|ESCUELA BASICA LOS CONQUISTADORES
|Penco
|2.118
|40,2%
|3.157
|59,8%
|ESCUELA EDUARDO CAMBELL SAAVEDRA
|Penco
|1.015
|36,3%
|1.784
|63,7%
|ESCUELA ISLA DE PASCUA
|Penco
|1.932
|36,8%
|3.314
|63,2%
|ESCUELA LA GREDA
|Penco
|527
|28,0%
|1.355
|72,0%
|ESCUELA PENCO
|Penco
|1.877
|37,9%
|3.081
|62,1%
|ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA
|Penco
|2.032
|39,7%
|3.084
|60,3%
|LICEO PENCOPOLITANO
|Penco
|1.245
|35,4%
|2.273
|64,6%
|INSTITUTO VALLE DEL SOL QUILACO
|Quilaco
|860
|22,9%
|2.888
|77,1%
|LICEO ISABEL RIQUELME
|Quilleco
|420
|22,3%
|1.463
|77,7%
|LICEO FRANCISCO BASCUNAN GUERRERO
|Quilleco
|1.050
|16,6%
|5.258
|83,4%
|COLEGIO FRATERNIDAD
|San Pedro de la Paz
|2.818
|38,2%
|4.565
|61,8%
|COLEGIO GALVARINO
|San Pedro de la Paz
|1.565
|33,7%
|3.084
|66,3%
|ESCUELA PARTICULAR SAN JOSE
|San Pedro de la Paz
|1.019
|34,9%
|1.898
|65,1%
|COLEGIO ALEMAN DE CONCEPCIÓN
|San Pedro de la Paz
|823
|23,6%
|2.662
|76,4%
|COLEGIO CONCEPCION LOS HUERTOS
|San Pedro de la Paz
|1.803
|37,2%
|3.044
|62,8%
|COLEGIO CONCEPCION SAN PEDRO
|San Pedro de la Paz
|2.913
|31,7%
|6.280
|68,3%
|COLEGIO INSTITUTO SAN PEDRO
|San Pedro de la Paz
|2.228
|34,5%
|4.228
|65,5%
|COLEGIO LOS EDUCADORES
|San Pedro de la Paz
|639
|29,8%
|1.508
|70,2%
|COLEGIO NUEVOS HORIZONTES
|San Pedro de la Paz
|1.942
|34,6%
|3.674
|65,4%
|COLEGIO SAN IGNACIO
|San Pedro de la Paz
|1.837
|36,3%
|3.217
|63,7%
|ESCUELA BASICA LUIS ALBERTO ACEVEDO
|San Pedro de la Paz
|975
|34,0%
|1.890
|66,0%
|ESCUELA BASICA MICHAIHUE
|San Pedro de la Paz
|1.722
|30,1%
|3.996
|69,9%
|ESCUELA DARIO SALAS MARCHANT
|San Pedro de la Paz
|1.373
|34,9%
|2.557
|65,1%
|ESCUELA ENRIQUE SORO BARRIGA
|San Pedro de la Paz
|2.468
|34,7%
|4.636
|65,3%
|ESCUELA MIGUEL JOSE ZAÑARTU SANTA MARIA
|San Pedro de la Paz
|1.093
|32,2%
|2.305
|67,8%
|ESCUELA SARGENTO CANDELARIA PEREZ
|San Pedro de la Paz
|2.226
|32,4%
|4.639
|67,6%
|LICEO SAN PEDRO
|San Pedro de la Paz
|1.009
|36,5%
|1.758
|63,5%
|LICEO ISIDORA AGUIRRE TUPPER
|San Rosendo
|1.172
|33,2%
|2.356
|66,8%
|ESCUELA BASICA CACIQUE LEVIAN
|Santa Bárbara
|703
|18,2%
|3.159
|81,8%
|ESCUELA BASICA ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES
|Santa Bárbara
|947
|22,5%
|3.266
|77,5%
|LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORE
|Santa Bárbara
|601
|19,9%
|2.415
|80,1%
|ESCUELA DIEGO PORTALES
|Santa Juana
|779
|26,3%
|2.186
|73,7%
|ESCUELA RECAREDO VIGUERAS ARANEDA
|Santa Juana
|1.000
|22,5%
|3.443
|77,5%
|LICEO NUEVA ZELANDIA
|Santa Juana
|858
|20,9%
|3.252
|79,1%
|COLEGIO BASICO LOS LOBOS
|Talcahuano
|845
|26,8%
|2.306
|73,2%
|COLEGIO BASICO NUEVA LOS LOBOS
|Talcahuano
|1.753
|30,5%
|3.987
|69,5%
|ESCUELA VILLA CENTINELA SUR
|Talcahuano
|1.743
|31,4%
|3.816
|68,6%
|ESCUELA ARTURO PRAT CHACON
|Talcahuano
|1.722
|39,0%
|2.691
|61,0%
|ESCUELA DIEGO PORTALES D 475
|Talcahuano
|1.438
|36,8%
|2.467
|63,2%
|ESCUELA SANTA LEONOR
|Talcahuano
|1.885
|36,0%
|3.358
|64,0%
|COLEGIO AMANECER TALCAHUANO
|Talcahuano
|2.557
|38,3%
|4.119
|61,7%
|COLEGIO ARTURO PRAT CHACON
|Talcahuano
|478
|16,7%
|2.378
|83,3%
|COLEGIO BASICO SAN VICENTE
|Talcahuano
|1.866
|34,0%
|3.626
|66,0%
|COLEGIO HUACHIPATO
|Talcahuano
|1.672
|40,7%
|2.439
|59,3%
|COLEGIO LOS CONDORES
|Talcahuano
|2.316
|40,8%
|3.366
|59,2%
|COLEGIO MIXTO INMACULADA CONCEPCION
|Talcahuano
|671
|30,8%
|1.507
|69,2%
|COLEGIO REMODELACION SIMONS
|Talcahuano
|1.689
|33,3%
|3.376
|66,7%
|COLEGIO SANTA BERNARDITA
|Talcahuano
|839
|41,9%
|1.162
|58,1%
|ESCUELA BASICA CERRO SAN FRANCISCO
|Talcahuano
|946
|34,4%
|1.804
|65,6%
|ESCUELA BASICA CRUZ DEL SUR
|Talcahuano
|1.678
|38,5%
|2.680
|61,5%
|ESCUELA BASICA LA DAMA BLANCA
|Talcahuano
|1.162
|33,2%
|2.342
|66,8%
|ESCUELA BASICA PENINSULA DE TUMBES
|Talcahuano
|250
|27,6%
|656
|72,4%
|ESCUELA MEXICO ESTADO DE GUERRERO
|Talcahuano
|720
|26,9%
|1.954
|73,1%
|ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA
|Talcahuano
|2.522
|34,7%
|4.741
|65,3%
|LICEO ANITA SERRANO SEPULVEDA
|Talcahuano
|1.611
|33,9%
|3.146
|66,1%
|LICEO COMERCIAL PROFESOR SERGIO MORAGA ARCIL
|Talcahuano
|1.768
|34,9%
|3.305
|65,1%
|LICEO INDUSTRIAL JUAN ANTONIO RIOS
|Talcahuano
|1.692
|40,8%
|2.450
|59,2%
|LICEO LA ASUNCION
|Talcahuano
|2.812
|40,8%
|4.083
|59,2%
|LICEO POLIVALENTE LAS SALINAS
|Talcahuano
|2.480
|37,1%
|4.198
|62,9%
|ESCUELA ELOISA GONZALEZ
|Tirúa
|984
|23,3%
|3.239
|76,7%
|LICEO TRAPAQUEANTE
|Tirúa
|746
|22,1%
|2.635
|77,9%
|ESCUELA BASICA CALETA DEL MEDIO
|Tomé
|66
|35,3%
|121
|64,7%
|ESCUELA BASICA DICHATO
|Tomé
|889
|25,2%
|2.638
|74,8%
|ESCUELA BASICA RAFAEL
|Tomé
|397
|17,7%
|1.845
|82,3%
|CENTRO EDUCACIONAL BICENTENARIO ALTOS DE TOME
|Tomé
|1.709
|33,0%
|3.470
|67,0%
|ESCUELA BASICA ARTURO PRAT
|Tomé
|947
|36,3%
|1.661
|63,7%
|ESCUELA BASICA BELLAVISTA
|Tomé
|1.862
|36,8%
|3.194
|63,2%
|ESCUELA BASICA COCHOLGUE F-426
|Tomé
|556
|27,7%
|1.450
|72,3%
|ESCUELA BASICA PUNTA DE PARRA
|Tomé
|160
|23,4%
|523
|76,6%
|ESCUELA PARTICULAR MARGARITA NASEAU
|Tomé
|1.622
|34,0%
|3.144
|66,0%
|LICEO INDUSTRIAL DE TOME
|Tomé
|1.626
|36,5%
|2.831
|63,5%
|LICEO REPUBLICA DEL ECUADOR
|Tomé
|2.278
|36,6%
|3.938
|63,4%
|LICEO VICENTE ALBERTO PALACIOS VALDES
|Tomé
|2.199
|34,7%
|4.145
|65,3%
|ESCUELA LOS AVELLANOS
|Tucapel
|215
|22,7%
|733
|77,3%
|ESCUELA ALEJANDRO PEREZ URBANO
|Tucapel
|128
|22,8%
|433
|77,2%
|LICEO ANDRES ALCAZAR DE TUCAPEL
|Tucapel
|1.019
|24,6%
|3.116
|75,4%
|ESCUELA LUIS MARTINEZ GONZALEZ
|Tucapel
|506
|21,9%
|1.804
|78,1%
|LICEO DE HUEPIL
|Tucapel
|899
|24,9%
|2.707
|75,1%
|ESCUELA MUNICIPAL RERE
|Yumbel
|167
|22,1%
|589
|77,9%
|LICEO MUNICIPAL RIO CLARO
|Yumbel
|354
|25,1%
|1.058
|74,9%
|ESCUELA PADRE PEDRO CAMPOS MENCHACA
|Yumbel
|263
|18,3%
|1.175
|81,7%
|ESCUELA HEROES DE CHILE
|Yumbel
|1.111
|24,7%
|3.395
|75,3%
|INSTITUTO SAN SEBASTIAN BASICO.
|Yumbel
|832
|24,8%
|2.524
|75,2%
|LICEO PADRE LUIS ALBERTO SALDES IRARRAZABAL
|Yumbel
|944
|23,7%
|3.041
|76,3%
|LICEO TECNICO PROFESIONAL GONZALO GUGLIELMI MONTIEL
|Yumbel
|639
|29,2%
|1.552
|70,8%
|COLEGIO BASICO ARAGON
|Angol
|1.086
|22,6%
|3.722
|77,4%
|COLEGIO MARIA SYLVESTER RASCH
|Angol
|543
|15,8%
|2.900
|84,2%
|COLEGIO SAN JOSE
|Angol
|1.000
|19,1%
|4.241
|80,9%
|ESCUELA BASICA NAHUELBUTA
|Angol
|1.057
|22,6%
|3.623
|77,4%
|ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIA
|Angol
|805
|19,4%
|3.335
|80,6%
|ESCUELA HERMANOS CARRERA
|Angol
|863
|18,4%
|3.838
|81,6%
|ESCUELA JOSE ELIAS BOLIVAR HERRERA
|Angol
|704
|17,2%
|3.393
|82,8%
|LICEO BICENTENARIO ENRIQUE BALLACEY COTTEREAU
|Angol
|669
|20,7%
|2.569
|79,3%
|LICEO BICENTENARIO POLITECNICO JUANITA FERNANDEZ SOLAR
|Angol
|850
|18,7%
|3.701
|81,3%
|ESCUELA VILLA HUEQUEN
|Angol
|209
|22,3%
|727
|77,7%
|COMPLEJO EDUCACIONAL DARIO SALAS DIAZ
|Carahue
|1.087
|26,5%
|3.014
|73,5%
|ESCUELA BASICA KIM RUKA PABELLON A
|Carahue
|892
|25,5%
|2.601
|74,5%
|ESCUELA BASICA KIM RUKA PABELLON B
|Carahue
|1.076
|26,9%
|2.919
|73,1%
|LICEO PUBLICO BICENTENARIO CLAUDIO ARRAU LEON
|Carahue
|976
|23,4%
|3.196
|76,6%
|ESCUELA BASICA NEHUENTUE
|Carahue
|245
|27,7%
|639
|72,3%
|LICEO MUNICIPAL TROVOLHUE
|Carahue
|477
|17,9%
|2.191
|82,1%
|COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS
|Cholchol
|1.072
|24,3%
|3.331
|75,7%
|LICEO JAMES MUNDELL
|Cholchol
|1.407
|27,8%
|3.659
|72,2%
|COMPLEJO EDUCACIONAL COLLIPULLI
|Collipulli
|840
|18,7%
|3.648
|81,3%
|ESCUELA BASICA VICTOR DURAN PEREZ
|Collipulli
|815
|18,6%
|3.563
|81,4%
|ESCUELA MICHIGAN EL AMANECER
|Collipulli
|628
|16,8%
|3.100
|83,2%
|ESCUELA THOMAS ALVA EDISON
|Collipulli
|796
|17,9%
|3.650
|82,1%
|ESCUELA F-90 RAUL CASTRO MARQUEZ
|Collipulli
|366
|24,7%
|1.114
|75,3%
|COLEGIO JUAN PABLO II
|Cunco
|470
|27,4%
|1.246
|72,6%
|ESCUELA BASICA LAS HORTENSIAS - VILLA LAS HORTENSIAS
|Cunco
|104
|23,4%
|341
|76,6%
|ESCUELA LEOVIGILDO KLEY
|Cunco
|1.014
|25,0%
|3.044
|75,0%
|ESCUELA PARTICULAR LA DEHESA
|Cunco
|388
|26,5%
|1.078
|73,5%
|LICEO MUNICIPAL ATENEA
|Cunco
|1.109
|24,2%
|3.482
|75,8%
|LICEO ARTURO VALENZUELA
|Cunco
|563
|22,7%
|1.918
|77,3%
|ESCUELA OSVALDO FUENTES BARRERA
|Curacautín
|622
|20,5%
|2.412
|79,5%
|ESCUELA PATRICIO CHAVEZ SOTO
|Curacautín
|833
|21,0%
|3.140
|79,0%
|LICEO LAS ARAUCARIAS BASICA
|Curacautín
|640
|20,7%
|2.455
|79,3%
|LICEO LAS ARAUCARIAS MEDIA
|Curacautín
|655
|19,0%
|2.795
|81,0%
|ESCUELA RAMON EDUARDO RAMIREZ HENRIQUEZ
|Curacautín
|159
|22,4%
|552
|77,6%
|COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR FRANCISCO VALDES SUBERCASEAUX
|Curarrehue
|1.071
|31,1%
|2.370
|68,9%
|COMPLEJO EDUCACIONAL RUKA NGEN
|Curarrehue
|750
|25,8%
|2.160
|74,2%
|ESCUELA SAN FRANCISCO DE ASIS DE ERCILLA
|Ercilla
|882
|28,9%
|2.171
|71,1%
|LICEO ALONSO DE ERCILLA Y ZUÑIGA
|Ercilla
|670
|28,5%
|1.679
|71,5%
|ESCUELA BASICA SALVADOR ALLENDE
|Ercilla
|164
|19,1%
|694
|80,9%
|COLEGIO SANTA CRUZ DE FREIRE
|Freire
|745
|25,6%
|2.163
|74,4%
|COMPLEJO EDUCACIONAL JUAN SCHLEYER
|Freire
|821
|21,7%
|2.965
|78,3%
|ESCUELA JUAN SEGUEL
|Freire
|651
|22,0%
|2.311
|78,0%
|ESCUELA JUAN SEGUEL ANEXO
|Freire
|996
|24,3%
|3.108
|75,7%
|ESCUELA RAIMAPU
|Freire
|1.273
|29,5%
|3.044
|70,5%
|ESCUELA LA ESPERANZA
|Freire
|303
|23,1%
|1.008
|76,9%
|ESCUELA MUNICIPAL GABRIELA MISTRAL
|Galvarino
|1.355
|25,7%
|3.923
|74,3%
|ESCUELA MUNICIPAL RIO QUILLEM
|Galvarino
|1.099
|24,0%
|3.472
|76,0%
|ESCUELA BASICA CINCO
|Gorbea
|620
|23,0%
|2.079
|77,0%
|ESCUELA BASICA LOS PERALES
|Gorbea
|419
|22,9%
|1.411
|77,1%
|ESCUELA PRESBITERO JOSE AGUSTIN GOMEZ
|Gorbea
|459
|19,6%
|1.883
|80,4%
|LICEO BICENTENARIO COMPLEJO EDUCACIONAL ANDRES ANTONIO GORBEA
|Gorbea
|575
|19,6%
|2.363
|80,4%
|LICEO JOSE VICTORINO LASTARRIA
|Gorbea
|660
|41,3%
|940
|58,8%
|ESCUELA BASICA LICARAYEN
|Gorbea
|127
|17,5%
|599
|82,5%
|ESCUELA BASICA AMELIA GODOY PEÑA
|Lautaro
|701
|32,1%
|1.485
|67,9%
|ESCUELA BASICA NUMERO 1 LOS CACHORROS
|Lautaro
|856
|22,7%
|2.914
|77,3%
|ESCUELA BASICA NUMERO SEIS
|Lautaro
|966
|24,1%
|3.037
|75,9%
|ESCUELA IRENE FREI
|Lautaro
|1.062
|24,7%
|3.230
|75,3%
|ESCUELA PARTICULAR CORAZON DE JESUS
|Lautaro
|860
|20,4%
|3.348
|79,6%
|LICEO BICENTENARIO POLITECNICO EMA ESPINOZA CORREA
|Lautaro
|997
|23,7%
|3.218
|76,3%
|LICEO JORGE TEILLIER SANDOVAL
|Lautaro
|959
|21,9%
|3.424
|78,1%
|LICEO LOS CASTAÑOS
|Lautaro
|561
|24,7%
|1.710
|75,3%
|COMPLEJO EDUCACIONAL JUAN XXIII
|Loncoche
|423
|27,5%
|1.114
|72,5%
|ESCUELA DOMITILA PINNA PARRA
|Loncoche
|310
|23,0%
|1.037
|77,0%
|COLEGIO SANTA CRUZ
|Loncoche
|992
|26,6%
|2.737
|73,4%
|ESCUELA ALBORADA
|Loncoche
|1.393
|27,3%
|3.703
|72,7%
|LICEO BICENTENARIO PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA
|Loncoche
|1.057
|27,1%
|2.844
|72,9%
|LICEO POLITECNICO ANDRES BELLO
|Loncoche
|891
|29,2%
|2.164
|70,8%
|ESCUELA BASICA LAFQUEN ICALMA
|Lonquimay
|233
|26,4%
|650
|73,6%
|ESCUELA DE LIUCURA
|Lonquimay
|118
|16,5%
|597
|83,5%
|ESCUELA BASICA MALAL MAHUIDA - PEDREGOSO
|Lonquimay
|201
|20,9%
|762
|79,1%
|ESCUELA MUNICIPAL FRONTERIZA
|Lonquimay
|650
|22,3%
|2.259
|77,7%
|ESCUELA MUNICIPAL TROYO - VILLA TROYO
|Lonquimay
|90
|13,1%
|596
|86,9%
|LICEO LONQUIMAY
|Lonquimay
|424
|20,0%
|1.700
|80,0%
|ESCUELA GUSTAVO VASQUEZ DIAZ
|Los Sauces
|489
|15,6%
|2.651
|84,4%
|ESCUELA LOS SAUCES
|Los Sauces
|482
|16,6%
|2.429
|83,4%
|ESCUELA BASICA REPUBLICA DE ITALIA
|Lumaco
|267
|10,6%
|2.260
|89,4%
|ESCUELA F-174 VALLE DE LUMACO
|Lumaco
|564
|26,1%
|1.596
|73,9%
|LICEO MUNICIPAL DE LUMACO
|Lumaco
|515
|27,2%
|1.379
|72,8%
|ESCUELA MUNICIPAL PICHIPELLAHUEN
|Lumaco
|112
|12,6%
|774
|87,4%
|ESCUELA BASICA VOLCAN LLAIMA
|Melipeuco
|702
|25,4%
|2.064
|74,6%
|LICEO LOS ANDES
|Melipeuco
|591
|23,6%
|1.918
|76,4%
|COLEGIO SAN MARCOS
|Nueva Imperial
|543
|25,9%
|1.550
|74,1%
|COMPLEJO EDUCACIONAL PRINCIPE DE GALES
|Nueva Imperial
|1.289
|31,9%
|2.757
|68,1%
|ESCUELA ALEJANDRO GOROSTIAGA
|Nueva Imperial
|1.111
|27,6%
|2.918
|72,4%
|ESCUELA ESPECIAL AVANCEMOS JUNTOS
|Nueva Imperial
|1.110
|29,6%
|2.642
|70,4%
|ESCUELA PUBLICA REPUBLICA
|Nueva Imperial
|1.286
|30,0%
|3.006
|70,0%
|LICEO BICENTENARIO LUIS GONZALEZ VASQUEZ
|Nueva Imperial
|1.444
|31,0%
|3.219
|69,0%
|LICEO SAN FRANCISCO DE ASIS
|Nueva Imperial
|721
|25,6%
|2.099
|74,4%
|COMPLEJO EDUCACIONAL PADRE LAS CASAS
|Padre Las Casas
|886
|28,5%
|2.223
|71,5%
|COMPLEJO EDUCACIONAL PADRE OSCAR MOSER
|Padre Las Casas
|1.240
|24,6%
|3.807
|75,4%
|ESCUELA BASICA SAN SEBASTIAN DE MAQUEHUE
|Padre Las Casas
|1.797
|31,4%
|3.933
|68,6%
|ESCUELA DARIO SALAS
|Padre Las Casas
|989
|24,0%
|3.132
|76,0%
|ESCUELA METRENCO F-471 - METRENCO
|Padre Las Casas
|121
|33,6%
|239
|66,4%
|ESCUELA MONSEÑOR GUIDO DE RAMBERGA
|Padre Las Casas
|1.802
|29,0%
|4.406
|71,0%
|ESCUELA ÑIRRIMAPU - MAQUEHUE
|Padre Las Casas
|281
|32,3%
|588
|67,7%
|ESCUELA PARTICULAR LUIS ISRAEL
|Padre Las Casas
|937
|28,5%
|2.348
|71,5%
|ESCUELA PARTICULAR MISS CLARA BRINCEFIELD
|Padre Las Casas
|963
|28,3%
|2.442
|71,7%
|ESCUELA PARTICULAR NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
|Padre Las Casas
|1.222
|25,8%
|3.510
|74,2%
|ESCUELA PARTICULAR SAN BERNARDO
|Padre Las Casas
|1.093
|24,4%
|3.391
|75,6%
|ESCUELA PARTICULAR SAN RAFAEL ARCANGEL
|Padre Las Casas
|1.306
|27,0%
|3.527
|73,0%
|LICEO TECNICO PROFESIONAL FORESTAL PEHUEN - ROBLE HUACHO
|Padre Las Casas
|110
|22,8%
|373
|77,2%
|POLIDEPORTIVO
|Padre Las Casas
|1.077
|29,3%
|2.595
|70,7%
|ESCUELA PARTICULAR HABIT-ART
|Padre Las Casas
|538
|25,0%
|1.617
|75,0%
|ESCUELA EDUARDO FREI MONTALVA
|Perquenco
|748
|24,2%
|2.349
|75,8%
|LICEO ISABEL POBLETE VARGAS
|Perquenco
|706
|26,2%
|1.992
|73,8%
|LICEO MUNICIPAL LA FRONTERA
|Pitrufquén
|270
|20,1%
|1.072
|79,9%
|COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR GUILLERMO HARTL
|Pitrufquén
|894
|25,3%
|2.645
|74,7%
|ESCUELA JUAN BAUTISTA CHESTA
|Pitrufquén
|1.088
|25,0%
|3.268
|75,0%
|ESCUELA LAS AMERICAS
|Pitrufquén
|1.385
|28,4%
|3.497
|71,6%
|ESCUELA UNION LATINOAMERICANA
|Pitrufquén
|1.190
|23,4%
|3.892
|76,6%
|COMPLEJO EDUCACIONAL CARLOS HOLZAPFEL
|Pucón
|1.317
|32,2%
|2.776
|67,8%
|COMPLEJO EDUCACIONAL PABLO SEXTO
|Pucón
|1.226
|34,1%
|2.367
|65,9%
|ESCUELA BASICA CARILEUFU - CABURGUA
|Pucón
|547
|35,8%
|982
|64,2%
|ESCUELA EL CLARO
|Pucón
|1.178
|29,8%
|2.770
|70,2%
|ESCUELA MUNICIPAL LOS ARRAYANES
|Pucón
|661
|36,9%
|1.128
|63,1%
|ESCUELA PARTICULAR 167 RAMON GUIÑEZ
|Pucón
|1.448
|34,0%
|2.816
|66,0%
|ESCUELA VILLA SAN PEDRO
|Pucón
|481
|35,7%
|866
|64,3%
|LICEO BICENTENARIO DE HOTELERIA Y TURISMO
|Pucón
|1.078
|32,2%
|2.275
|67,8%
|ESCUELA PEDRO DE OÑA
|Purén
|663
|19,4%
|2.752
|80,6%
|LICEO BICENTENARIO INDOMITO DE PUREN
|Purén
|760
|23,3%
|2.495
|76,7%
|LICEO MARIA AURORA GUIÑEZ RAMIREZ
|Purén
|570
|17,6%
|2.675
|82,4%
|ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
|Renaico
|732
|21,7%
|2.647
|78,3%
|LICEO POLITECNICO DOMINGO SANTA MARIA
|Renaico
|671
|21,5%
|2.448
|78,5%
|ESCUELA BASICA LOS NOGALES
|Renaico
|204
|11,2%
|1.612
|88,8%
|ESCUELA PARTICULAR PADRE JUAN WEVERING
|Saavedra
|475
|25,6%
|1.381
|74,4%
|ESCUELA PARTICULAR SAN SEBASTIAN
|Saavedra
|1.298
|33,4%
|2.589
|66,6%
|LICEO REINO DE SUECIA
|Saavedra
|1.372
|32,2%
|2.892
|67,8%
|COLEGIO CENTENARIO
|Temuco
|1.285
|27,4%
|3.401
|72,6%
|COLEGIO MUNDO MAGICO
|Temuco
|1.709
|32,2%
|3.606
|67,8%
|COLEGIO PUMAHUE
|Temuco
|798
|25,1%
|2.386
|74,9%
|COLEGIO SAINT PATRICK SCHOOL
|Temuco
|989
|29,6%
|2.353
|70,4%
|COLEGIO SCOLE CREARE
|Temuco
|952
|31,1%
|2.107
|68,9%
|ESCUELA ARTISTICA ARMANDO DUFEY BLANC
|Temuco
|1.613
|32,9%
|3.296
|67,1%
|ESCUELA LOS TRIGALES
|Temuco
|1.589
|28,8%
|3.923
|71,2%
|ESCUELA MILLARAY
|Temuco
|1.498
|30,0%
|3.492
|70,0%
|GEORGE CHAYTOR ENGLISH COLLEGE
|Temuco
|1.287
|26,0%
|3.664
|74,0%
|GREEN HOUSE SCHOOL
|Temuco
|1.454
|29,4%
|3.489
|70,6%
|LICEO BICENTENARIO DE TEMUCO
|Temuco
|1.299
|30,5%
|2.963
|69,5%
|LICEO CAMILO HENRIQUEZ DE TEMUCO
|Temuco
|1.462
|28,0%
|3.754
|72,0%
|LICEO PABLO NERUDA
|Temuco
|1.843
|27,7%
|4.810
|72,3%
|COLEGIO ADVENTISTA DE TEMUCO SEDE LOS CREADORES
|Temuco
|1.837
|34,3%
|3.515
|65,7%
|COLEGIO INNOV-ARTE
|Temuco
|1.897
|34,5%
|3.598
|65,5%
|COLEGIO FOR LIFE
|Temuco
|1.039
|32,1%
|2.202
|67,9%
|ESCUELA LABRANZA
|Temuco
|920
|31,2%
|2.031
|68,8%
|ESCUELA NEW HARVEST
|Temuco
|1.434
|32,2%
|3.020
|67,8%
|COLEGIO DE APLICACION
|Temuco
|702
|28,1%
|1.800
|71,9%
|COMPLEJO EDUCACIONAL LA FRONTERA
|Temuco
|651
|35,8%
|1.165
|64,2%
|ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOS
|Temuco
|976
|30,8%
|2.188
|69,2%
|ESCUELA EPU NEWEN
|Temuco
|544
|25,3%
|1.609
|74,7%
|ESCUELA PARTICULAR MONO PAINE
|Temuco
|375
|19,9%
|1.510
|80,1%
|ESCUELA VILLA ALEGRE
|Temuco
|969
|25,7%
|2.804
|74,3%
|ESCUELA VILLA CAROLINA
|Temuco
|1.129
|31,4%
|2.462
|68,6%
|COLEGIO PROVIDENCIA DEL SAGRADO CORAZON
|Temuco
|848
|32,2%
|1.785
|67,8%
|ESCUELA ANDRES BELLO
|Temuco
|1.261
|36,8%
|2.170
|63,2%
|ESCUELA ARTURO PRAT
|Temuco
|1.494
|33,3%
|2.992
|66,7%
|ESCUELA LOS AVELLANOS
|Temuco
|646
|34,8%
|1.211
|65,2%
|ESCUELA MUNICIPAL EL TRENCITO
|Temuco
|916
|27,0%
|2.478
|73,0%
|ESCUELA PARTICULAR FRANCIA
|Temuco
|1.181
|28,5%
|2.959
|71,5%
|ESCUELA PARTICULAR SAN JUAN
|Temuco
|1.070
|31,5%
|2.332
|68,5%
|ESCUELA SANTA ROSA
|Temuco
|1.557
|31,1%
|3.450
|68,9%
|INSTITUTO CLARET
|Temuco
|1.586
|32,0%
|3.364
|68,0%
|LICEO COMERCIAL TEMUCO BICENTENARIO DE EXCELENCIA
|Temuco
|1.144
|30,3%
|2.636
|69,7%
|LICEO GABRIELA MISTRAL
|Temuco
|1.565
|30,8%
|3.511
|69,2%
|LICEO TECNICO PROFESIONAL CENTENARIO
|Temuco
|682
|25,7%
|1.972
|74,3%
|COLEGIO AUGUSTO WINTER
|Temuco
|1.269
|31,5%
|2.761
|68,5%
|COLEGIO BETANIA
|Temuco
|664
|33,2%
|1.334
|66,8%
|COLEGIO MADRE ADMIRABLE DE SCHOENSTATT
|Temuco
|1.268
|30,7%
|2.864
|69,3%
|ESCUELA ALONSO DE ERCILLA
|Temuco
|1.481
|31,3%
|3.257
|68,7%
|LICEO POLITECNICO PUEBLO NUEVO
|Temuco
|1.148
|30,9%
|2.572
|69,1%
|UNIVERSIDAD CATOLICA - CAMPUS SAN JUAN PABLO SEGUNDO
|Temuco
|1.437
|32,8%
|2.938
|67,2%
|COLEGIO EMPRENDER ENSEÑANZA MEDIA
|Temuco
|1.468
|28,3%
|3.714
|71,7%
|COMPLEJO EDUCACIONAL UNION AMANECER
|Temuco
|1.335
|27,8%
|3.468
|72,2%
|ESCUELA MANUEL RECABARREN
|Temuco
|1.154
|27,0%
|3.123
|73,0%
|GIMNASIO OLIMPICO UFRO
|Temuco
|1.140
|34,5%
|2.166
|65,5%
|LICEO CIENTIFICO HUMANISTA BRAINSTORM
|Temuco
|2.062
|32,4%
|4.294
|67,6%
|LICEO COMERCIAL DEL DESARROLLO
|Temuco
|1.641
|33,7%
|3.222
|66,3%
|LICEO JAN COMENIUS
|Temuco
|1.055
|36,8%
|1.808
|63,2%
|LICEO MUNICIPAL BARROS ARANA
|Teodoro Schmidt
|502
|36,7%
|866
|63,3%
|ESCUELA HORIZONTES
|Teodoro Schmidt
|967
|25,1%
|2.880
|74,9%
|COMPLEJO EDUCACIONAL NUEVA ALBORADA
|Teodoro Schmidt
|657
|18,7%
|2.854
|81,3%
|ESCUELA PARTICULAR PADRE ALEJANDRO ORTEGA
|Teodoro Schmidt
|629
|19,7%
|2.571
|80,3%
|COMPLEJO EDUCACIONAL MARTIN KLEINKNECHT
|Toltén
|705
|23,2%
|2.339
|76,8%
|ESCUELA AGUAS Y GAVIOTAS
|Toltén
|679
|23,0%
|2.279
|77,0%
|ESCUELA PARTICULAR SUBVENCIONADA PADRE ISIDORO
|Toltén
|458
|22,7%
|1.563
|77,3%
|COMPLEJO EDUCACIONAL LUIS DURAND DURAND
|Traiguén
|928
|22,0%
|3.286
|78,0%
|ESCUELA BASICA EMILIA ROMAGNA
|Traiguén
|605
|22,7%
|2.065
|77,3%
|ESCUELA DIEGO PORTALES
|Traiguén
|281
|18,9%
|1.208
|81,1%
|ESCUELA REPUBLICA DE ISRAEL
|Traiguén
|711
|21,8%
|2.554
|78,2%
|LICEO LUCILA GODOY ALCAYAGA
|Traiguén
|698
|22,0%
|2.475
|78,0%
|ESCUELA BASICA PATRICIO LYNCH
|Victoria
|503
|24,6%
|1.539
|75,4%
|ESCUELA MUNICIPAL MONICA GEBERT MEIER
|Victoria
|133
|18,9%
|572
|81,1%
|ESCUELA SELVA OSCURA
|Victoria
|240
|19,7%
|977
|80,3%
|COLEGIO EL LABRADOR
|Victoria
|691
|17,6%
|3.236
|82,4%
|COLEGIO IGNACIO CARRERA PINTO
|Victoria
|651
|18,8%
|2.821
|81,3%
|COMPLEJO EDUCACIONAL VICTORIA
|Victoria
|830
|21,0%
|3.129
|79,0%
|LICEO BICENTENARIO POLITECNICO MANUEL MONTT
|Victoria
|785
|19,5%
|3.239
|80,5%
|LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ
|Victoria
|760
|18,4%
|3.379
|81,6%
|UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
|Victoria
|631
|20,1%
|2.512
|79,9%
|COMPLEJO EDUCACIONAL LA GRANJA
|Vilcún
|992
|28,8%
|2.451
|71,2%
|ESCUELA JAPON
|Vilcún
|340
|17,6%
|1.590
|82,4%
|COLEGIO AMERICA
|Vilcún
|1.051
|21,1%
|3.935
|78,9%
|COMPLEJO EDUCACIONAL PADRE NICOLAS
|Vilcún
|1.057
|21,8%
|3.793
|78,2%
|ESCUELA DAGOBERTO GODOY - SAN PATRICIO
|Vilcún
|151
|20,8%
|574
|79,2%
|ESCUELA MARTIN ALONQUEO PIUTRIN - GENERAL LOPEZ
|Vilcún
|191
|25,2%
|567
|74,8%
|ESCUELA PARTICULAR NUMERO 8 VILCUN
|Vilcún
|809
|20,1%
|3.209
|79,9%
|ESCUELA EPU KLEI
|Villarrica
|1.128
|30,0%
|2.631
|70,0%
|ESCUELA VOIPIR DE ÑANCUL
|Villarrica
|593
|29,9%
|1.393
|70,1%
|COLEGIO JUAN XXIII
|Villarrica
|984
|32,2%
|2.069
|67,8%
|COLEGIO SAINT MATTHEW
|Villarrica
|1.155
|37,5%
|1.924
|62,5%
|ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ
|Villarrica
|1.272
|30,0%
|2.972
|70,0%
|ESCUELA LAURA VICUÑA
|Villarrica
|918
|32,7%
|1.888
|67,3%
|ESCUELA MARIANO LATORRE
|Villarrica
|1.427
|28,1%
|3.649
|71,9%
|ESCUELA PARTICULAR SAGRADA FAMILIA
|Villarrica
|1.164
|30,3%
|2.675
|69,7%
|ESCUELA VALENTIN LETELIER
|Villarrica
|1.204
|26,1%
|3.406
|73,9%
|LICEO BICENTENARIO ARAUCANIA
|Villarrica
|1.451
|28,7%
|3.609
|71,3%
|LICEO BICENTENARIO ARTISTICO ALEXANDER GRAHAM BELL
|Villarrica
|1.234
|27,4%
|3.269
|72,6%
|LICEO POLITECNICO VILLARRICA
|Villarrica
|1.821
|34,6%
|3.444
|65,4%
|ESCUELA FATIMA
|Ancud
|1.286
|32,1%
|2.717
|67,9%
|ESCUELA PUDETO
|Ancud
|1.979
|30,2%
|4.565
|69,8%
|ESCUELA YERBAS BUENAS
|Ancud
|1.634
|33,7%
|3.214
|66,3%
|LICEO BICENTENARIO DE ANCUD
|Ancud
|1.705
|34,2%
|3.286
|65,8%
|LICEO DOMINGO ESPIÑEIRA RIESCO L1
|Ancud
|1.542
|30,7%
|3.473
|69,3%
|LICEO DOMINGO ESPIÑEIRA RIESCO L2
|Ancud
|1.030
|33,4%
|2.051
|66,6%
|ESCUELA RURAL VILLA CHACAO
|Ancud
|662
|36,6%
|1.148
|63,4%
|ESCUELA RURAL SOL DEL PACIFICO
|Ancud
|427
|24,8%
|1.292
|75,2%
|ESCUELA EULOGIO GOYCOLEA GARAY Y GIMNASIO
|Calbuco
|2.144
|27,3%
|5.700
|72,7%
|ESCUELA JOSE MANUEL BALMACEDA
|Calbuco
|1.811
|27,6%
|4.743
|72,4%
|ESCUELA LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS RIQUELME
|Calbuco
|747
|25,8%
|2.144
|74,2%
|LICEO FRANCISCO HERNANDEZ ORTIZ-PIZARRO
|Calbuco
|1.302
|28,3%
|3.297
|71,7%
|ESCUELA RURAL CARMEN MIRANDA NAVARRO
|Calbuco
|147
|19,4%
|611
|80,6%
|ESCUELA UNIFICADA ISLA GUAR
|Calbuco
|114
|18,1%
|517
|81,9%
|ESCUELA RURAL CHAUQUEAR
|Calbuco
|135
|12,1%
|980
|87,9%
|ESCUELA RURAL PARGUA
|Calbuco
|413
|24,5%
|1.270
|75,5%
|ESCUELA AYTUE
|Castro
|2.289
|39,7%
|3.474
|60,3%
|ESCUELA RURAL PEDRO VELAZQUEZ BONTES
|Castro
|872
|34,5%
|1.654
|65,5%
|GIMNASIO MUNICIPAL
|Castro
|1.270
|37,9%
|2.077
|62,1%
|LICEO FRANCISCO COLOANE
|Castro
|1.750
|35,5%
|3.176
|64,5%
|LICEO POLITECNICO DE CASTRO
|Castro
|2.483
|36,9%
|4.252
|63,1%
|POLIDEPORTIVO DE CASTRO
|Castro
|1.333
|38,8%
|2.100
|61,2%
|LICEO GALVARINO RIVEROS CARDENAS
|Castro
|1.556
|40,3%
|2.303
|59,7%
|LICEO TERESA DE LOS ANDES
|Castro
|587
|46,1%
|687
|53,9%
|ESCUELA RURAL LOS ANGELES
|Castro
|129
|20,2%
|511
|79,8%
|ESCUELA RURAL MIRTA OYARZO VERA
|Castro
|282
|28,4%
|712
|71,6%
|LICEO PENINSULAR AYACARA
|Chaitén
|266
|27,8%
|690
|72,2%
|ESCUELA BASICA ALMIRANTE JUAN JOSE LATORRE
|Chaitén
|570
|28,2%
|1.448
|71,8%
|ESCUELA VALLE EL FRIO
|Chaitén
|23
|16,9%
|113
|83,1%
|ESCUELA BASICA SAN CARLOS
|Chonchi
|1.204
|35,7%
|2.165
|64,3%
|ESCUELA RURAL EL PULPITO
|Chonchi
|258
|33,3%
|517
|66,7%
|ESCUELA RURAL HUILLINCO
|Chonchi
|364
|32,9%
|744
|67,1%
|LICEO MANUEL JESUS ANDRADE BORQUEZ
|Chonchi
|1.644
|30,9%
|3.675
|69,1%
|ESCUELA RURAL CUCAO
|Chonchi
|193
|35,7%
|348
|64,3%
|ESCUELA BASICA FRONTERIZA JUAN SOLER MANFREDINI
|Cochamó
|347
|27,4%
|918
|72,6%
|ESCUELA RURAL SAN ANTONIO
|Cochamó
|82
|23,7%
|264
|76,3%
|ESCUELA RURAL CAPITAN DE BANDADA CARLOS RODRIGUEZ
|Cochamó
|62
|12,8%
|422
|87,2%
|ESCUELA RURAL RIO PUELO
|Cochamó
|302
|22,1%
|1.064
|77,9%
|LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN
|Curaco de Vélez
|888
|30,3%
|2.038
|69,7%
|ESCUELA BASICA DALCAHUE
|Dalcahue
|1.133
|30,0%
|2.642
|70,0%
|ESCUELA RURAL JOSE DANIEL BAHAMONDE BAHAMONDE
|Dalcahue
|257
|25,2%
|762
|74,8%
|ESCUELA RURAL MALLINLEMU
|Dalcahue
|505
|29,5%
|1.206
|70,5%
|LICEO POLIVALENTE DALCAHUE
|Dalcahue
|1.120
|31,3%
|2.454
|68,7%
|ESCUELA RURAL JUAN VICTORINO TANGOL
|Dalcahue
|168
|22,1%
|593
|77,9%
|ESCUELA RURAL PARGA
|Fresia
|221
|19,8%
|895
|80,2%
|LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO
|Fresia
|2.020
|24,8%
|6.123
|75,2%
|ESCUELA RURAL SAN ANDRES
|Fresia
|357
|28,5%
|894
|71,5%
|ESCUELA RURAL LOS LINARES DE CASMA
|Frutillar
|281
|22,1%
|992
|77,9%
|ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA
|Frutillar
|2.144
|26,5%
|5.939
|73,5%
|ESCUELA VICENTE PEREZ ROSALES
|Frutillar
|1.597
|25,0%
|4.790
|75,0%
|ESCUELA FUTALEUFU
|Futaleufú
|578
|29,1%
|1.406
|70,9%
|COLEGIO MAURICIO HITCHCOCK
|Hualaihué
|387
|28,7%
|960
|71,3%
|LICEO HORNOPIREN
|Hualaihué
|1.355
|31,9%
|2.891
|68,1%
|ESCUELA RURAL CATARATAS DEL ALERCE
|Hualaihué
|175
|21,9%
|624
|78,1%
|ESCUELA RURAL 745 SEMILLERO
|Hualaihué
|176
|19,2%
|743
|80,8%
|ESCUELA INES GALLARDO ALVARADO
|Llanquihue
|2.429
|28,6%
|6.078
|71,4%
|ESCUELA RURAL LONCOTORO
|Llanquihue
|265
|28,0%
|682
|72,0%
|ESCUELA RURAL LOS PELLINES
|Llanquihue
|229
|27,0%
|619
|73,0%
|LICEO POLITECNICO HOLANDA
|Llanquihue
|1.135
|27,7%
|2.966
|72,3%
|ESCUELA RURAL CAÑITAS
|Los Muermos
|204
|18,5%
|901
|81,5%
|COLEGIO RAMON ANGEL JARA
|Los Muermos
|1.112
|17,0%
|5.431
|83,0%
|LICEO PUNTA DE RIELES
|Los Muermos
|1.089
|16,3%
|5.606
|83,7%
|ESCUELA FRANCISCO CORTES OJEDA
|Maullín
|678
|30,8%
|1.524
|69,2%
|ESCUELA RURAL DORILA AGUILA AGUILAR
|Maullín
|160
|13,2%
|1.052
|86,8%
|ESCUELA ENCARNACION OLIVARES
|Maullín
|866
|25,0%
|2.592
|75,0%
|ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ
|Maullín
|806
|25,0%
|2.421
|75,0%
|ESCUELA RURAL LOS ARCES
|Maullín
|202
|18,9%
|866
|81,1%
|ESCUELA RURAL HILDA HUNQUEN
|Maullín
|349
|36,7%
|601
|63,3%
|ESCUELA RURAL LUZ Y SABER
|Osorno
|313
|24,8%
|947
|75,2%
|COLEGIO ARTISTICO SANTA CECILIA EDUCACION MEDIA
|Osorno
|837
|34,6%
|1.583
|65,4%
|COLEGIO SAN MATEO
|Osorno
|2.239
|31,4%
|4.892
|68,6%
|ESCUELA DE ARTES Y CULTURA OSORNO Y GIMNASIO
|Osorno
|1.636
|33,6%
|3.233
|66,4%
|ESCUELA EFRAIN CAMPANA SILVA
|Osorno
|1.187
|33,2%
|2.393
|66,8%
|ESCUELA ESPAÑA
|Osorno
|2.432
|33,8%
|4.756
|66,2%
|ESCUELA ESPECIAL `ANA AICHELE CARRASCO`
|Osorno
|1.883
|35,1%
|3.482
|64,9%
|ESCUELA JUAN RICARDO SANCHEZ ASCENCIO
|Osorno
|2.960
|34,9%
|5.526
|65,1%
|ESCUELA LAGO RUPANCO
|Osorno
|2.188
|35,9%
|3.912
|64,1%
|ESCUELA MEXICO DE MICHOACAN
|Osorno
|1.937
|39,0%
|3.030
|61,0%
|ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO VALDES SUBERCASEAUX
|Osorno
|1.728
|35,9%
|3.092
|64,1%
|ESCUELA RURAL PICHIL
|Osorno
|239
|26,8%
|654
|73,2%
|ESCUELA SUIZA
|Osorno
|2.350
|36,5%
|4.092
|63,5%
|INSTITUTO COMERCIAL
|Osorno
|1.251
|27,2%
|3.341
|72,8%
|INSTITUTO POLITECNICO
|Osorno
|1.579
|32,2%
|3.330
|67,8%
|LICEO ELEUTERIO RAMIREZ
|Osorno
|1.429
|29,5%
|3.423
|70,5%
|LICEO INDUSTRIAL OSORNO
|Osorno
|2.808
|33,5%
|5.563
|66,5%
|LICEO OSORNO COLLEGE
|Osorno
|2.510
|31,9%
|5.357
|68,1%
|ESCUELA FUNDACION PAUL HARRIS
|Osorno
|1.505
|37,9%
|2.465
|62,1%
|ESCUELA SOCIEDAD DEL SOCORRO DE SEÑORAS
|Osorno
|1.452
|34,8%
|2.723
|65,2%
|THE MISSION COLLEGE
|Osorno
|2.297
|32,6%
|4.750
|67,4%
|ESCUELA 88 CANADA
|Osorno
|1.157
|36,0%
|2.055
|64,0%
|LICEO RAHUE
|Osorno
|2.572
|35,7%
|4.638
|64,3%
|ESCUELA ROBERTO WHITE GESELL
|Palena
|407
|29,5%
|973
|70,5%
|ESCUELA ALERCE HISTORICO
|Puerto Montt
|1.804
|28,0%
|4.650
|72,0%
|ESCUELA BASICA KIMUN LAWAL
|Puerto Montt
|1.744
|28,3%
|4.427
|71,7%
|COLEGIO TECNICO PROFESIONAL PIEDRA AZUL
|Puerto Montt
|385
|33,4%
|768
|66,6%
|ESCUELA RURAL LA CHAMIZA
|Puerto Montt
|622
|29,1%
|1.518
|70,9%
|ESCUELA RURAL CORRENTOSO
|Puerto Montt
|295
|28,6%
|735
|71,4%
|ESCUELA RURAL HUELMO
|Puerto Montt
|391
|20,6%
|1.511
|79,4%
|ESCUELA RURAL MAILLEN ESTERO
|Puerto Montt
|72
|10,1%
|643
|89,9%
|ESCUELA RURAL TEPUAL
|Puerto Montt
|250
|25,5%
|730
|74,5%
|LICEO RURAL LAS QUEMAS
|Puerto Montt
|132
|18,5%
|581
|81,5%
|ESCUELA LA VARA
|Puerto Montt
|774
|29,9%
|1.812
|70,1%
|ESCUELA RURAL LENCA
|Puerto Montt
|610
|25,7%
|1.768
|74,3%
|COLEGIO DARIO SALAS
|Puerto Montt
|2.043
|30,6%
|4.632
|69,4%
|ESCUELA BASICA GABRIELA MISTRAL
|Puerto Montt
|1.398
|29,6%
|3.320
|70,4%
|ESCUELA CAPITAN ARTURO PRAT CHACON
|Puerto Montt
|2.168
|32,1%
|4.594
|67,9%
|ESCUELA REPUBLICA ARGENTINA
|Puerto Montt
|2.064
|29,2%
|5.016
|70,8%
|LICEO COMERCIAL
|Puerto Montt
|2.048
|30,8%
|4.608
|69,2%
|LICEO COMERCIAL MIRAMAR
|Puerto Montt
|2.111
|30,7%
|4.770
|69,3%
|LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT
|Puerto Montt
|1.887
|28,4%
|4.764
|71,6%
|LICEO ISIDORA ZEGERS DE HUNEEUS
|Puerto Montt
|1.806
|29,6%
|4.297
|70,4%
|UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
|Puerto Montt
|1.724
|34,6%
|3.256
|65,4%
|COLEGIO BOSQUEMAR
|Puerto Montt
|606
|36,3%
|1.062
|63,7%
|COLEGIO CREACIONES LA ARAUCANA
|Puerto Montt
|1.837
|33,7%
|3.617
|66,3%
|C.P. DE PUERTO MONTT
|Puerto Montt
|18
|46,2%
|21
|53,8%
|ESCUELA 10 ANGELMO
|Puerto Montt
|2.252
|36,4%
|3.942
|63,6%
|ESCUELA 7 ARABE-SIRIA
|Puerto Montt
|1.952
|32,3%
|4.086
|67,7%
|ESCUELA BASICA LAS CAMELIAS
|Puerto Montt
|2.053
|32,5%
|4.262
|67,5%
|ESCUELA BÁSICA SANTA INES
|Puerto Montt
|1.154
|33,2%
|2.320
|66,8%
|ESCUELA CAYENEL
|Puerto Montt
|987
|28,0%
|2.539
|72,0%
|ESCUELA MIRASOL
|Puerto Montt
|1.883
|30,3%
|4.341
|69,7%
|ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO
|Puerto Montt
|2.230
|35,0%
|4.146
|65,0%
|ESCUELA RURAL CHINQUIHUE ALTO
|Puerto Montt
|450
|32,3%
|945
|67,7%
|ESCUELA RURAL TRAPEN
|Puerto Montt
|796
|35,3%
|1.458
|64,7%
|COLEGIO PUMAHUE
|Puerto Montt
|1.398
|35,2%
|2.576
|64,8%
|ESCUELA BASICA LICARAYEN
|Puerto Montt
|1.242
|36,6%
|2.151
|63,4%
|ESCUELA LIBERTAD
|Puerto Montt
|2.040
|32,7%
|4.204
|67,3%
|ESCUELA MELIPULLI
|Puerto Montt
|1.379
|34,2%
|2.652
|65,8%
|LICEO ANDRES BELLO
|Puerto Montt
|1.852
|33,5%
|3.670
|66,5%
|THE AMERICAN SCHOOL
|Puerto Montt
|1.923
|39,5%
|2.950
|60,5%
|ESCUELA RURAL LAS CASCADAS
|Puerto Octay
|284
|30,2%
|656
|69,8%
|COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL
|Puerto Octay
|479
|34,1%
|924
|65,9%
|LICEO BENJAMIN MUÑOZ GAMERO
|Puerto Octay
|1.639
|31,3%
|3.603
|68,7%
|ESCUELA RURAL EPSON
|Puerto Varas
|424
|28,4%
|1.068
|71,6%
|COLEGIO NUEVA BRAUNAU
|Puerto Varas
|629
|28,9%
|1.549
|71,1%
|ESCUELA RURAL ELLA MINTE DE ROTH
|Puerto Varas
|11
|12,9%
|74
|87,1%
|COLEGIO ALTAS CUMBRES
|Puerto Varas
|316
|32,7%
|650
|67,3%
|COLEGIO GERMANIA DEL VERBO DIVINO
|Puerto Varas
|2.340
|32,8%
|4.788
|67,2%
|COLEGIO MIRADOR DEL LAGO
|Puerto Varas
|1.488
|27,8%
|3.858
|72,2%
|COLEGIO PATAGONIA PUERTO VARAS
|Puerto Varas
|1.402
|29,4%
|3.372
|70,6%
|COLEGIO ROSITA NOVARO
|Puerto Varas
|2.466
|29,9%
|5.783
|70,1%
|ESCUELA RURAL COLONIA RIO SUR
|Puerto Varas
|175
|30,3%
|403
|69,7%
|LICEO PEDRO AGUIRRE CERDA
|Puerto Varas
|2.073
|26,3%
|5.812
|73,7%
|ESCUELA RURAL CRISTO REY
|Puerto Varas
|129
|24,4%
|399
|75,6%
|ESCUELA PUQUELDON
|Puqueldón
|540
|31,0%
|1.202
|69,0%
|ESCUELA RURAL LAS CAMPANAS
|Puqueldón
|406
|26,7%
|1.115
|73,3%
|ESCUELA RURAL LA PAZ
|Purranque
|333
|24,3%
|1.035
|75,7%
|ESCUELA BERTOLDO HOFMANN KAHLER
|Purranque
|290
|21,8%
|1.038
|78,2%
|ESCUELA RURAL NUEVA ISRAEL
|Purranque
|192
|22,7%
|653
|77,3%
|COLEGIO CRECER
|Purranque
|1.045
|24,9%
|3.154
|75,1%
|ESCUELA VILLA LO BURGOS
|Purranque
|1.189
|24,4%
|3.677
|75,6%
|LICEO TOMAS BURGOS
|Purranque
|1.099
|29,5%
|2.625
|70,5%
|ESCUELA RURAL EL ENCANTO
|Puyehue
|186
|29,0%
|455
|71,0%
|ESCUELA RURAL ESTACION NUEVO PORVENIR
|Puyehue
|880
|24,1%
|2.777
|75,9%
|LICEO LAS AMERICAS
|Puyehue
|1.526
|26,0%
|4.336
|74,0%
|ESCUELA CHILHUE
|Queilen
|1.385
|31,8%
|2.972
|68,2%
|ESCUELA RURAL ARTISTICA ALUMNO MARCELO GUENTEO SOLIS
|Quellón
|358
|24,4%
|1.110
|75,6%
|ESCUELA BASICA SECTOR ORIENTE
|Quellón
|1.166
|28,7%
|2.898
|71,3%
|ESCUELA EDUCADORA EULOGIA BORQUEZ PEREZ
|Quellón
|1.545
|27,6%
|4.053
|72,4%
|LICEO RAYEN MAPU
|Quellón
|2.122
|27,8%
|5.524
|72,2%
|ESCUELA RURAL LLIUCO
|Quemchi
|283
|32,9%
|577
|67,1%
|ESCUELA RURAL BORDEMAR (ANTIGUA)
|Quemchi
|109
|23,5%
|355
|76,5%
|ESCUELA RURAL LINDA VISTA
|Quemchi
|132
|38,4%
|212
|61,6%
|ESCUELA RURAL MONTEMAR
|Quemchi
|255
|20,1%
|1.016
|79,9%
|ESCUELA BASICA MIL PAISAJES Y GIMNASIO
|Quemchi
|585
|33,9%
|1.143
|66,1%
|LICEO POLIVALENTE
|Quemchi
|641
|33,8%
|1.257
|66,2%
|ESCUELA RURAL OSTRICULTURA
|Quinchao
|87
|22,3%
|304
|77,7%
|ESCUELA RURAL LA VILLA
|Quinchao
|111
|24,2%
|347
|75,8%
|ESCUELA RURAL SAN FRANCISCO
|Quinchao
|100
|28,0%
|257
|72,0%
|ESCUELA RURAL AMANECER 2000
|Quinchao
|140
|40,2%
|208
|59,8%
|LICEO INSULAR ENSEÑANZA BASICA Y GIMNASIO
|Quinchao
|1.321
|41,2%
|1.884
|58,8%
|LICEO INSULAR ENSEÑANZA MEDIA
|Quinchao
|512
|40,5%
|753
|59,5%
|COLEGIO RIACHUELO
|Río Negro
|346
|24,7%
|1.057
|75,3%
|ESCUELA RIO NEGRO
|Río Negro
|1.074
|26,8%
|2.940
|73,2%
|LICEO JOSE TORIBIO MEDINA
|Río Negro
|1.475
|25,6%
|4.278
|74,4%
|ESCUELA RURAL BAHIA MANSA
|San Juan de la Costa
|541
|40,3%
|803
|59,7%
|COLEGIO TECNICO PROFESIONAL MISION SAN JUAN DE LA COSTA
|San Juan de la Costa
|758
|40,6%
|1.109
|59,4%
|LICEO POLITECNICO ANTULAFKEN
|San Juan de la Costa
|1.161
|32,1%
|2.461
|67,9%
|COLEGIO FORESTAL DE QUILACAHUIN
|San Pablo
|596
|36,9%
|1.017
|63,1%
|ESCUELA DELICIO CARDENAS BUSTAMANTE
|San Pablo
|1.112
|30,9%
|2.481
|69,1%
|LICEO FRAY PABLO DE ROYO
|San Pablo
|908
|26,5%
|2.513
|73,5%
|ESCUELA BASICA LITORAL AUSTRAL
|Aysén
|954
|37,0%
|1.621
|63,0%
|ESCUELA POETISA GABRIELA MISTRAL
|Aysén
|1.486
|38,6%
|2.368
|61,4%
|LICEO RAUL BROUSSAIN CAMPINO
|Aysén
|1.326
|38,0%
|2.164
|62,0%
|POLIDEPORTIVO AYSEN
|Aysén
|1.329
|35,5%
|2.418
|64,5%
|LICEO MAÑIHUALES
|Aysén
|364
|29,1%
|888
|70,9%
|ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA
|Aysén
|211
|37,7%
|348
|62,3%
|ESCUELA ALMIRANTE SIMPSON
|Aysén
|246
|32,5%
|510
|67,5%
|ESCUELA BASICA DE CHILE CHICO
|Chile Chico
|1.257
|46,2%
|1.464
|53,8%
|ESCUELA TULIO BURGOS RIVERA
|Chile Chico
|4
|21,1%
|15
|78,9%
|ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS RIQUELME
|Chile Chico
|187
|28,5%
|469
|71,5%
|LICEO ARTURO PRAT CHACON
|Cisnes
|682
|35,6%
|1.236
|64,4%
|ESCUELA AMANDA LABARCA HUBERSTONE
|Cisnes
|50
|34,7%
|94
|65,3%
|ESCUELA EUSEBIO IBAR SCHEPELER
|Cisnes
|335
|31,5%
|727
|68,5%
|ESCUELA HAMBURGO
|Cisnes
|151
|37,6%
|251
|62,4%
|LICEO BICENTENARIO AUSTRAL LORD COCHRANE
|Cochrane
|841
|37,6%
|1.398
|62,4%
|ESCUELA JOSE ANTOLIN SILVA ORMENO
|Coyhaique
|118
|32,3%
|247
|67,7%
|ESCUELA BAQUEDANO
|Coyhaique
|1.556
|36,0%
|2.765
|64,0%
|ESCUELA PARTICULAR SAN JOSE OBRERO
|Coyhaique
|1.798
|36,4%
|3.147
|63,6%
|ESCUELA PEDRO QUINTANA MANSILLA
|Coyhaique
|1.436
|36,1%
|2.546
|63,9%
|ESCUELA VICTOR DOMINGO SILVA
|Coyhaique
|1.762
|37,0%
|3.005
|63,0%
|LICEO BICENTENARIO AGRICOLA DE LA PATAGONIA
|Coyhaique
|1.081
|34,6%
|2.040
|65,4%
|LICEO JOSEFINA AGUIRRE MONTENEGRO
|Coyhaique
|819
|33,6%
|1.615
|66,4%
|LICEO REPUBLICA ARGENTINA
|Coyhaique
|1.837
|34,6%
|3.472
|65,4%
|LICEO SAN FELIPE BENICIO DE COYHAIQUE
|Coyhaique
|1.558
|36,3%
|2.735
|63,7%
|LICEO TECNICO PROFESIONAL JUAN PABLO II
|Coyhaique
|1.494
|35,4%
|2.729
|64,6%
|ESCUELA RURAL VALLE DE LA LUNA
|Coyhaique
|40
|14,7%
|233
|85,3%
|ESCUELA RURAL CON INTERNADO RIO BLANCO
|Coyhaique
|15
|24,2%
|47
|75,8%
|ESCUELA RURAL VALLE SIMPSON
|Coyhaique
|174
|31,4%
|380
|68,6%
|ESCUELA RURAL PABLO NERUDA
|Coyhaique
|88
|22,7%
|300
|77,3%
|LICEO DE MELINKA
|Guaitecas
|383
|35,4%
|700
|64,6%
|ESCUELA CON INTERNADO JOSE MIGUEL CARRERA
|Lago Verde
|82
|29,3%
|198
|70,7%
|ESCUELA RURAL CON INTERNADO LA TAPERA
|Lago Verde
|111
|33,4%
|221
|66,6%
|ESCUELA MUNICIPAL VILLA AMENGUAL
|Lago Verde
|56
|32,9%
|114
|67,1%
|ESCUELA PIONEROS DEL SUR
|O'Higgins
|136
|32,0%
|289
|68,0%
|ESCUELA RURAL CARRETERA AUSTRAL
|Río Ibáñez
|92
|23,7%
|296
|76,3%
|ESCUELA AONIKENK
|Río Ibáñez
|335
|36,7%
|579
|63,3%
|ESCUELA GABRIELA MISTRAL
|Río Ibáñez
|172
|43,4%
|224
|56,6%
|ESCUELA RURAL CERRO CASTILLO
|Río Ibáñez
|148
|29,1%
|360
|70,9%
|ESCUELA MUNICIPAL COMANDANTE LUIS BRAVO
|Tortel
|171
|42,0%
|236
|58,0%
|ESCUELA BASICA VILLA LAS ESTRELLAS
|Antártica
|9
|16,1%
|47
|83,9%
|LICEO DONALD MC-INTYRE GRIFFITHS
|Cabo de Hornos
|298
|26,8%
|813
|73,2%
|ESCUELA DIEGO PORTALES
|Laguna Blanca
|158
|31,3%
|347
|68,7%
|ESC. DE CONCENTRACION FRONTERIZA DOROTEA
|Natales
|60
|36,4%
|105
|63,6%
|ESCUELA BAUDILIA AVENDANO DE YOUSSUF
|Natales
|1.116
|43,3%
|1.462
|56,7%
|ESCUELA BERNARDO O´HIGGINS
|Natales
|1.156
|44,2%
|1.457
|55,8%
|ESCUELA CAPITAN JUAN LADRILLERO
|Natales
|1.398
|41,0%
|2.014
|59,0%
|ESCUELA SANTIAGO BUERAS
|Natales
|1.229
|39,3%
|1.902
|60,7%
|LICEO GABRIELA MISTRAL
|Natales
|737
|37,8%
|1.211
|62,2%
|LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ
|Natales
|649
|44,5%
|811
|55,5%
|ESCUELA MIGUEL MONTECINOS
|Natales
|15
|22,7%
|51
|77,3%
|COLEGIO MARIA AUXILIADORA
|Porvenir
|873
|41,9%
|1.213
|58,1%
|LICEO HERNANDO DE MAGALLANES
|Porvenir
|670
|39,6%
|1.020
|60,4%
|ESCUELA CERRO SOMBRERO
|Primavera
|213
|42,4%
|289
|57,6%
|ESCUELA ARTURO PRAT CHACON
|Punta Arenas
|1.172
|40,6%
|1.716
|59,4%
|ESCUELA BERNARDO O´HIGGINS
|Punta Arenas
|682
|43,0%
|903
|57,0%
|ESCUELA CROACIA
|Punta Arenas
|1.202
|41,4%
|1.698
|58,6%
|ESCUELA DE PUERTO HARRIS
|Punta Arenas
|6
|6,5%
|87
|93,5%
|ESCUELA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE
|Punta Arenas
|1.946
|42,1%
|2.675
|57,9%
|ESCUELA ELBA OJEDA GOMEZ
|Punta Arenas
|301
|28,4%
|760
|71,6%
|ESCUELA ESPAÑA
|Punta Arenas
|1.758
|41,3%
|2.501
|58,7%
|ESCUELA GENERAL MANUEL BULNES
|Punta Arenas
|1.771
|37,9%
|2.904
|62,1%
|ESCUELA HERNANDO DE MAGALLANES
|Punta Arenas
|1.896
|40,1%
|2.827
|59,9%
|ESCUELA JUAN WILLIAMS
|Punta Arenas
|1.724
|45,8%
|2.043
|54,2%
|ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO
|Punta Arenas
|1.613
|36,9%
|2.754
|63,1%
|ESCUELA PARTICULAR LA MILAGROSA
|Punta Arenas
|1.397
|38,8%
|2.207
|61,2%
|ESCUELA PATAGONIA
|Punta Arenas
|1.880
|42,9%
|2.500
|57,1%
|ESCUELA PEDRO PABLO LEMAITRE
|Punta Arenas
|1.482
|40,5%
|2.178
|59,5%
|ESCUELA PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA
|Punta Arenas
|163
|31,3%
|357
|68,7%
|ESCUELA PORTUGAL
|Punta Arenas
|1.862
|41,3%
|2.643
|58,7%
|ESCUELA REPUBLICA ARGENTINA
|Punta Arenas
|1.880
|40,1%
|2.808
|59,9%
|ESCUELA VILLA LAS NIEVES
|Punta Arenas
|1.301
|33,8%
|2.552
|66,2%
|GIMNASIO FISCAL
|Punta Arenas
|1.013
|41,8%
|1.408
|58,2%
|INSTITUTO DON BOSCO
|Punta Arenas
|1.693
|40,1%
|2.528
|59,9%
|LICEO ADVENTISTA
|Punta Arenas
|1.316
|41,5%
|1.858
|58,5%
|LICEO EXPERIMENTAL UMAG
|Punta Arenas
|2.040
|44,3%
|2.560
|55,7%
|LICEO INDUSTRIAL ARMANDO QUEZADA ACHARAN
|Punta Arenas
|1.644
|37,0%
|2.797
|63,0%
|LICEO JUAN BAUTISTA CONTARDI
|Punta Arenas
|715
|41,9%
|992
|58,1%
|LICEO POLIVALENTE MARIA BEHETY
|Punta Arenas
|1.329
|43,8%
|1.707
|56,2%
|LICEO SAN JOSE
|Punta Arenas
|1.804
|42,3%
|2.459
|57,7%
|LICEO SARA BRAUN
|Punta Arenas
|454
|36,6%
|787
|63,4%
|UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
|Punta Arenas
|837
|37,2%
|1.415
|62,8%
|SALA DE USO MULTIPLE
|Río Verde
|115
|26,3%
|322
|73,7%
|ESCUELA PUNTA DELGADA
|San Gregorio
|107
|29,2%
|260
|70,8%
|ESCUELA IGNACIO CARRERA PINTO
|Timaukel
|49
|23,4%
|160
|76,6%
|ESCUELA RAMON SERRANO
|Torres del Paine
|345
|30,8%
|774
|69,2%
|LICEO SARA TRONCOSO
|Alhué
|1.807
|35,6%
|3.264
|64,4%
|LICEO ALTO JAHUEL
|Buin
|2.887
|35,7%
|5.200
|64,3%
|COLEGIO DE MAIPO
|Buin
|1.610
|37,2%
|2.717
|62,8%
|ESCUELA LOS ROSALES DEL BAJO
|Buin
|2.151
|42,8%
|2.871
|57,2%
|ESCUELA VILLASECA
|Buin
|1.295
|35,6%
|2.338
|64,4%
|LICEO A-131 BASICA "HAYDEE AZOCAR MANSILLA" L1
|Buin
|2.463
|39,6%
|3.756
|60,4%
|LICEO A-131 BASICA "HAYDEE AZOCAR MANSILLA" L2
|Buin
|2.318
|39,4%
|3.562
|60,6%
|LICEO A-131 BASICA "HAYDEE AZOCAR MANSILLA" L3
|Buin
|2.176
|38,9%
|3.425
|61,1%
|LICEO A-131 MEDIA "HAYDEE AZOCAR MANSILLA" L1
|Buin
|1.947
|38,9%
|3.059
|61,1%
|LICEO A-131 MEDIA "HAYDEE AZOCAR MANSILLA" L2
|Buin
|1.788
|40,2%
|2.656
|59,8%
|LICEO CARDENAL CARO BASICA
|Buin
|2.017
|40,7%
|2.933
|59,3%
|LICEO CARDENAL CARO MEDIA L1
|Buin
|1.936
|38,4%
|3.111
|61,6%
|LICEO CARDENAL CARO MEDIA L2
|Buin
|1.865
|37,0%
|3.170
|63,0%
|LICEO FRANCISCO JAVIER KRUGGER ALVARADO
|Buin
|1.145
|39,7%
|1.741
|60,3%
|ESCUELA VALDIVIA DE PAINE
|Buin
|1.396
|30,7%
|3.154
|69,3%
|ESCUELA VILUCO
|Buin
|806
|28,1%
|2.060
|71,9%
|LICEO POETISA GABRIELA MISTRAL BASICA L1
|Calera de Tango
|2.493
|34,8%
|4.666
|65,2%
|LICEO POETISA GABRIELA MISTRAL BASICA L2
|Calera de Tango
|2.230
|33,3%
|4.473
|66,7%
|LICEO POETISA GABRIELA MISTRAL MEDIA
|Calera de Tango
|2.355
|36,4%
|4.117
|63,6%
|COLEGIO BICENTENARIO POLITECNICO ALEMAN
|Cerrillos
|1.921
|46,9%
|2.174
|53,1%
|COLEGIO MATER DEI
|Cerrillos
|1.964
|45,4%
|2.363
|54,6%
|ESCUELA CAMPOS DE MAIPU - CERRILLOS
|Cerrillos
|2.086
|45,9%
|2.454
|54,1%
|ESCUELA CERRILLOS
|Cerrillos
|2.065
|39,4%
|3.170
|60,6%
|ESCUELA CONDORES DE PLATA
|Cerrillos
|1.751
|43,1%
|2.311
|56,9%
|ESCUELA EJERCITO LIBERTADOR DE CERRILLOS
|Cerrillos
|1.743
|41,5%
|2.454
|58,5%
|ESCUELA ESTRELLA REINA DE CHILE
|Cerrillos
|2.160
|48,3%
|2.308
|51,7%
|ESCUELA JOSE JOAQUIN PRIETO VIAL
|Cerrillos
|3.127
|50,4%
|3.072
|49,6%
|ESCUELA LOTHAR KOMMER BRUGER
|Cerrillos
|2.870
|48,7%
|3.028
|51,3%
|ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA
|Cerrillos
|2.568
|49,0%
|2.674
|51,0%
|ESCUELA SAINT MAURICES
|Cerrillos
|1.691
|48,3%
|1.808
|51,7%
|LICEO DOCTOR LUIS VARGAS SALCEDO
|Cerrillos
|1.770
|43,0%
|2.345
|57,0%
|ESCUELA ALIANZA L1
|Cerro Navia
|2.191
|47,3%
|2.437
|52,7%
|ESCUELA ALIANZA L2
|Cerro Navia
|2.161
|47,9%
|2.352
|52,1%
|ESCUELA CIUDAD SANTO DOMINGO DE GUZMAN
|Cerro Navia
|2.533
|46,9%
|2.866
|53,1%
|ESCUELA DOCTOR TREVISO GIRARDI TONELLI
|Cerro Navia
|2.474
|46,7%
|2.825
|53,3%
|ESCUELA ESPECIAL SARGENTO CANDELARIA
|Cerro Navia
|1.997
|45,3%
|2.410
|54,7%
|ESCUELA FEDERICO ACEVEDO SALAZAR
|Cerro Navia
|2.476
|44,0%
|3.145
|56,0%
|ESCUELA GENERAL RENE ESCAURIAZA
|Cerro Navia
|2.226
|47,5%
|2.458
|52,5%
|ESCUELA HERMINDA DE LA VICTORIA
|Cerro Navia
|3.017
|50,1%
|3.010
|49,9%
|ESCUELA MARIA LUISA BOMBAL
|Cerro Navia
|2.631
|47,7%
|2.883
|52,3%
|ESCUELA MILLAHUE
|Cerro Navia
|3.310
|51,0%
|3.178
|49,0%
|ESCUELA PAULO FREIRE
|Cerro Navia
|1.891
|50,5%
|1.853
|49,5%
|ESCUELA PRESIDENTE ROOSEVELT
|Cerro Navia
|1.749
|51,6%
|1.643
|48,4%
|ESCUELA PROFESOR MANUEL GUERRERO CEBALLOS
|Cerro Navia
|2.609
|49,4%
|2.670
|50,6%
|ESCUELA PROVINCIA DE ARAUCO
|Cerro Navia
|1.947
|46,5%
|2.240
|53,5%
|ESCUELA REPUBLICA DE CROACIA
|Cerro Navia
|2.782
|47,7%
|3.050
|52,3%
|ESCUELA REPUBLICA DE ITALIA
|Cerro Navia
|1.326
|48,2%
|1.424
|51,8%
|ESCUELA SARGENTO CANDELARIA
|Cerro Navia
|2.193
|48,7%
|2.308
|51,3%
|GIMNASIO MUNICIPAL
|Cerro Navia
|2.184
|48,1%
|2.358
|51,9%
|LICEO BICENTENARIO DE CERRO NAVIA
|Cerro Navia
|1.626
|46,7%
|1.859
|53,3%
|LICEO LOS HEROES DE LA CONCEPCION
|Cerro Navia
|2.873
|48,8%
|3.014
|51,2%
|COLEGIO SAN JOSE DE CHICUREO
|Colina
|573
|11,0%
|4.624
|89,0%
|ESCUELA ALGARROBAL
|Colina
|888
|17,5%
|4.172
|82,5%
|ESCUELA BASICA SAN VICENTE DE LO ARCAYA
|Colina
|788
|21,3%
|2.903
|78,7%
|ESCUELA SAN FRANCISCO DE ASIS
|Colina
|258
|21,0%
|971
|79,0%
|LYCÉE ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY
|Colina
|751
|10,8%
|6.216
|89,2%
|ESCUELA ANDALIEN DE COLINA
|Colina
|1.241
|31,5%
|2.698
|68,5%
|ESCUELA DE LENGUAJE CAMINA ALTO
|Colina
|978
|34,4%
|1.867
|65,6%
|ESCUELA ERNESTO SOTO NEGRETE
|Colina
|900
|33,1%
|1.816
|66,9%
|ESCUELA FRANCISCO PETRINOVIC
|Colina
|1.116
|31,1%
|2.476
|68,9%
|ESCUELA MARCOS GOYCOOLEA CORTES
|Colina
|1.299
|31,3%
|2.853
|68,7%
|ESCUELA PREMIO NOBEL PABLO NERUDA
|Colina
|2.096
|35,3%
|3.846
|64,7%
|ESCUELA SANTA MARTA DE LIRAY
|Colina
|1.091
|26,6%
|3.013
|73,4%
|ESCUELA SANTA TERESA DEL CARMELO
|Colina
|1.798
|32,3%
|3.774
|67,7%
|INSTITUTO CHACABUCO
|Colina
|2.410
|29,6%
|5.728
|70,4%
|LICEO BICENTENARIO SANTA TERESA DE LOS ANDES
|Colina
|2.154
|29,4%
|5.161
|70,6%
|LICEO ESMERALDA
|Colina
|1.938
|34,0%
|3.768
|66,0%
|LICEO PELDEHUE
|Colina
|1.153
|28,0%
|2.960
|72,0%
|LICEO POLIVALENTE RIGOBERTO FONTT
|Colina
|2.336
|34,5%
|4.441
|65,5%
|CENTRO EDUCACIONAL POETA EUSEBIO LILLO
|Conchalí
|2.420
|51,9%
|2.239
|48,1%
|ESCUELA ALLIPEN
|Conchalí
|2.210
|47,8%
|2.414
|52,2%
|ESCUELA ATENEA
|Conchalí
|2.320
|47,2%
|2.594
|52,8%
|ESCUELA CAMILO HENRIQUEZ
|Conchalí
|2.791
|50,9%
|2.690
|49,1%
|ESCUELA D-114 GENERAL BERNALES
|Conchalí
|1.854
|53,3%
|1.626
|46,7%
|ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA
|Conchalí
|2.298
|48,7%
|2.416
|51,3%
|ESCUELA THE LITTLE SCHOOL
|Conchalí
|1.731
|52,6%
|1.561
|47,4%
|LICEO ALBERTO BLEST GANA
|Conchalí
|1.756
|47,8%
|1.915
|52,2%
|LICEO ALMIRANTE GALVARINO RIVEROS
|Conchalí
|3.042
|50,1%
|3.024
|49,9%
|LICEO POETA FEDERICO GARCIA LORCA
|Conchalí
|2.471
|48,4%
|2.634
|51,6%
|COLEGIO LIBERTADOR SAN MARTIN
|Conchalí
|1.452
|45,3%
|1.751
|54,7%
|ESCUELA ARAUCARIAS DE CHILE
|Conchalí
|1.720
|51,7%
|1.609
|48,3%
|ESCUELA AVIADOR DAGOBERTO GODOY F.
|Conchalí
|1.874
|46,9%
|2.123
|53,1%
|ESCUELA DOCTORA ELOISA DIAZ INSUNZA L1
|Conchalí
|2.331
|48,3%
|2.491
|51,7%
|ESCUELA DOCTORA ELOISA DIAZ INSUNZA L2
|Conchalí
|2.321
|47,9%
|2.520
|52,1%
|ESCUELA EL CARMEN
|Conchalí
|1.724
|46,3%
|2.002
|53,7%
|ESCUELA HORACIO JOHNSON GANA
|Conchalí
|2.061
|50,7%
|2.002
|49,3%
|ESCUELA SOL NACIENTE
|Conchalí
|1.830
|44,7%
|2.265
|55,3%
|ESCUELA UNESCO
|Conchalí
|2.708
|47,5%
|2.999
|52,5%
|ESCUELA VALLE DEL INCA
|Conchalí
|3.015
|49,5%
|3.074
|50,5%
|LICEO ABDON CIFUENTES
|Conchalí
|2.324
|48,6%
|2.458
|51,4%
|ESCUELA CUYUNCAVI
|Curacaví
|1.676
|41,6%
|2.354
|58,4%
|ESCUELA SAN JOSE OBRERO DE CURACAVI
|Curacaví
|2.497
|43,6%
|3.229
|56,4%
|ESCUELA VALLE DE PUANGUE
|Curacaví
|2.972
|39,3%
|4.595
|60,7%
|LICEO PRESIDENTE BALMACEDA
|Curacaví
|3.071
|38,9%
|4.814
|61,1%
|COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO
|El Bosque
|730
|40,2%
|1.088
|59,8%
|ESCUELA JOSE MARTI
|El Bosque
|937
|44,3%
|1.176
|55,7%
|ESCUELA ORLANDO LETELIER
|El Bosque
|1.786
|46,2%
|2.078
|53,8%
|LICEO CHRISTA MC AULIFFE L1
|El Bosque
|2.067
|45,7%
|2.457
|54,3%
|LICEO CHRISTA MC AULIFFE L2
|El Bosque
|2.104
|47,8%
|2.302
|52,2%
|LICEO JUAN GOMEZ MILLAS
|El Bosque
|1.822
|40,9%
|2.632
|59,1%
|LICEO NUESTRA SEÑORA MARIA INMACULADA
|El Bosque
|2.008
|40,9%
|2.902
|59,1%
|CENTRO CIVICO EL BOSQUE
|El Bosque
|2.223
|51,1%
|2.129
|48,9%
|COLEGIO BATALLA DE LA CONCEPCION
|El Bosque
|3.184
|44,5%
|3.979
|55,5%
|COMPLEJO EDUCACIONAL FELIPE HERRERA LANE
|El Bosque
|1.594
|49,4%
|1.635
|50,6%
|COMPLEJO EDUCACIONAL LAS ACACIAS
|El Bosque
|3.110
|46,5%
|3.572
|53,5%
|DENVER COLORADO SCHOOL
|El Bosque
|2.339
|46,2%
|2.724
|53,8%
|ESCUELA AVIADORES
|El Bosque
|2.999
|48,1%
|3.235
|51,9%
|ESCUELA BASE EL BOSQUE
|El Bosque
|1.778
|44,4%
|2.231
|55,6%
|ESCUELA CIUDAD DE LYON
|El Bosque
|3.151
|50,3%
|3.112
|49,7%
|ESCUELA CLAUDIO ARRAU LEON
|El Bosque
|2.309
|47,4%
|2.561
|52,6%
|ESCUELA CLUB HIPICO
|El Bosque
|2.924
|41,6%
|4.112
|58,4%
|ESCUELA GENERAL ALBERTO BACHELET MARTINEZ
|El Bosque
|2.378
|47,7%
|2.607
|52,3%
|ESCUELA MARCIAL MARTINEZ FERRARI
|El Bosque
|1.947
|48,1%
|2.098
|51,9%
|ESCUELA MARIO ARCE GATICA
|El Bosque
|2.642
|48,0%
|2.864
|52,0%
|ESCUELA NEMESIO ANTUNEZ L1
|El Bosque
|2.357
|42,4%
|3.205
|57,6%
|ESCUELA NEMESIO ANTUNEZ L2
|El Bosque
|2.369
|46,4%
|2.733
|53,6%
|ESCUELA PAUL HARRIS
|El Bosque
|2.517
|43,4%
|3.282
|56,6%
|ESCUELA VILLA SANTA ELENA
|El Bosque
|2.045
|48,3%
|2.190
|51,7%
|ESCUELA E 741 JAVIERA CARRERA
|El Monte
|1.578
|35,3%
|2.889
|64,7%
|ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS
|El Monte
|2.104
|41,6%
|2.957
|58,4%
|ESCUELA REPUBLICA DEL ECUADOR
|El Monte
|3.367
|39,2%
|5.227
|60,8%
|LICEO LUIS HUMBERTO ACOSTA GAY
|El Monte
|3.256
|40,5%
|4.782
|59,5%
|CENTRO EDUCACIONAL DOCTOR AMADOR NEGHME R.
|Estación Central
|2.375
|47,2%
|2.654
|52,8%
|ESCUELA ARNALDO FALABELLA
|Estación Central
|1.459
|40,0%
|2.192
|60,0%
|ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA L1
|Estación Central
|2.433
|45,8%
|2.879
|54,2%
|ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA L2
|Estación Central
|2.456
|45,5%
|2.944
|54,5%
|ESCUELA CARLOS CONDELL DE LA HAZA L1
|Estación Central
|2.119
|49,3%
|2.181
|50,7%
|ESCUELA CARLOS CONDELL DE LA HAZA L2
|Estación Central
|2.180
|50,3%
|2.152
|49,7%
|ESCUELA JOSE ANTONIO LECAROS
|Estación Central
|1.084
|49,5%
|1.108
|50,5%
|ESCUELA PACTO ANDINO L1
|Estación Central
|2.610
|49,3%
|2.683
|50,7%
|ESCUELA PACTO ANDINO L2
|Estación Central
|2.490
|49,4%
|2.553
|50,6%
|ESCUELA PROFESOR RAMON DEL RIO L1
|Estación Central
|1.670
|45,9%
|1.969
|54,1%
|LICEO BICENTENARIO A-71 GUILLERMO FELIU CRUZ
|Estación Central
|710
|47,5%
|785
|52,5%
|LICEO ESTACION CENTRAL L1
|Estación Central
|2.599
|45,6%
|3.102
|54,4%
|LICEO MADRE VICENCIA
|Estación Central
|1.961
|42,3%
|2.674
|57,7%
|COLEGIO ECHAURREN
|Estación Central
|2.516
|52,2%
|2.307
|47,8%
|COLEGIO HERNANDO DE MAGALLANES
|Estación Central
|3.059
|49,3%
|3.141
|50,7%
|ESCUELA CAROLINA VERGARA AYARES D-276 L1
|Estación Central
|2.159
|49,9%
|2.166
|50,1%
|ESCUELA CAROLINA VERGARA AYARES D-276 L2
|Estación Central
|2.048
|49,9%
|2.053
|50,1%
|ESCUELA ESTADO DE PALESTINA
|Estación Central
|3.914
|49,2%
|4.036
|50,8%
|ESCUELA HUMBERTO VALENZUELA GARCIA
|Estación Central
|1.956
|50,7%
|1.902
|49,3%
|ESCUELA REPUBLICA DE AUSTRIA
|Estación Central
|1.668
|48,9%
|1.745
|51,1%
|ESCUELA UNION LATINOAMERICANA
|Estación Central
|1.795
|41,0%
|2.579
|59,0%
|CENTRO EDUCACIONAL DE HUECHURABA L1
|Huechuraba
|3.043
|51,0%
|2.929
|49,0%
|CENTRO EDUCACIONAL DE HUECHURABA L2
|Huechuraba
|2.906
|49,9%
|2.913
|50,1%
|COLEGIO SANTA TERESA DE JESUS DE LOS ANDES
|Huechuraba
|3.007
|48,0%
|3.255
|52,0%
|ESCUELA ADELAIDA LA FETRA
|Huechuraba
|2.883
|49,3%
|2.965
|50,7%
|ESCUELA CARLOS PRATS GONZALEZ
|Huechuraba
|2.199
|46,6%
|2.521
|53,4%
|ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ N°3
|Huechuraba
|1.731
|49,3%
|1.777
|50,7%
|ESCUELA LAS CANTERAS
|Huechuraba
|1.382
|44,5%
|1.727
|55,5%
|ESCUELA SANTA VICTORIA DE HUECHURABA
|Huechuraba
|2.377
|48,7%
|2.500
|51,3%
|ESCUELA SANTIAGO DE GUAYAQUIL
|Huechuraba
|1.265
|51,0%
|1.215
|49,0%
|CENTRO EDUCACIONAL ERNESTO YAÑEZ RIVERA
|Huechuraba
|2.638
|45,8%
|3.120
|54,2%
|COLEGIO GRACE COLLEGE L1
|Huechuraba
|1.647
|32,5%
|3.424
|67,5%
|COLEGIO GRACE COLLEGE L2
|Huechuraba
|1.722
|34,2%
|3.315
|65,8%
|COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER DE HUECHURABA
|Huechuraba
|3.149
|36,9%
|5.380
|63,1%
|ESCUELA BASICA CAMILO MORI
|Independencia
|2.021
|48,7%
|2.125
|51,3%
|ESCUELA LUIS GALDAMES
|Independencia
|1.256
|44,2%
|1.584
|55,8%
|ESCUELA SAN JORGE
|Independencia
|1.448
|45,3%
|1.749
|54,7%
|LICEO A-80 PRESIDENTE JOSE MANUEL BALMACEDA L1
|Independencia
|2.772
|49,6%
|2.812
|50,4%
|LICEO A-80 PRESIDENTE JOSE MANUEL BALMACEDA L2
|Independencia
|2.427
|48,0%
|2.632
|52,0%
|LICEO GABRIELA MISTRAL L1
|Independencia
|1.661
|41,8%
|2.310
|58,2%
|LICEO GABRIELA MISTRAL L2
|Independencia
|1.587
|40,9%
|2.290
|59,1%
|LICEO MIGUEL RAFAEL PRADO L1
|Independencia
|1.777
|34,0%
|3.447
|66,0%
|LICEO MIGUEL RAFAEL PRADO L2
|Independencia
|1.665
|33,5%
|3.305
|66,5%
|LICEO MULTIGENERO DOCTORA ELOISA DIAZ INZUNZA L1
|Independencia
|1.977
|43,8%
|2.532
|56,2%
|LICEO MULTIGENERO DOCTORA ELOISA DIAZ INZUNZA L2
|Independencia
|1.979
|43,5%
|2.568
|56,5%
|LICEO SAN FRANCISCO DE QUITO L1
|Independencia
|1.842
|44,0%
|2.340
|56,0%
|LICEO SAN FRANCISCO DE QUITO L2
|Independencia
|1.694
|43,5%
|2.196
|56,5%
|LICEO SANTA TERESITA
|Independencia
|3.177
|49,9%
|3.185
|50,1%
|CENTRO EDUCACIONAL ISLA DE MAIPO
|Isla de Maipo
|2.137
|38,1%
|3.467
|61,9%
|ESCUELA EFRAIN MALDONADO TORRES
|Isla de Maipo
|2.676
|36,2%
|4.720
|63,8%
|LICEO MARIO BERTERO CEVASCO L1
|Isla de Maipo
|1.930
|37,7%
|3.196
|62,3%
|LICEO MARIO BERTERO CEVASCO L2
|Isla de Maipo
|1.674
|37,5%
|2.786
|62,5%
|LICEO REPUBLICA DE ITALIA
|Isla de Maipo
|1.574
|38,3%
|2.541
|61,7%
|CENTRO COMUNITARIO SERGIO SILVA ACUÑA
|La Cisterna
|904
|46,5%
|1.040
|53,5%
|CENTRO DE EMPRENDIMIENTO
|La Cisterna
|2.488
|45,7%
|2.952
|54,3%
|CENTRO EDUCACIONAL SANTA CLARA
|La Cisterna
|2.839
|47,5%
|3.134
|52,5%
|COLEGIO ANTU
|La Cisterna
|2.239
|44,9%
|2.752
|55,1%
|COLEGIO NACIONES UNIDAS
|La Cisterna
|2.505
|47,7%
|2.751
|52,3%
|COLEGIO PALESTINO
|La Cisterna
|2.404
|46,2%
|2.803
|53,8%
|ESCUELA ESPERANZA JOVEN L1
|La Cisterna
|2.366
|45,0%
|2.890
|55,0%
|ESCUELA ESPERANZA JOVEN L2
|La Cisterna
|2.428
|46,3%
|2.816
|53,7%
|ESCUELA OSCAR ENCALADA YOVANOVICH
|La Cisterna
|2.673
|46,1%
|3.120
|53,9%
|LICEO POLITECNICO CIENCIA Y TECNOLOGIA L1
|La Cisterna
|2.689
|46,9%
|3.042
|53,1%
|LICEO POLITECNICO CIENCIA Y TECNOLOGIA L2
|La Cisterna
|2.399
|45,4%
|2.882
|54,6%
|LICEO POLIVALENTE OLOF PALME
|La Cisterna
|1.813
|47,0%
|2.045
|53,0%
|LICEO PORTAL DE LA CISTERNA
|La Cisterna
|3.021
|48,5%
|3.213
|51,5%
|COLEGIO ALCANTARA DE LA CORDILLERA L1
|La Florida
|2.566
|49,9%
|2.574
|50,1%
|COLEGIO ALCANTARA DE LA CORDILLERA L2
|La Florida
|2.502
|48,7%
|2.633
|51,3%
|COLEGIO ATENAS
|La Florida
|4.079
|48,3%
|4.360
|51,7%
|COLEGIO PATRONA SEÑORA DE LOURDES
|La Florida
|3.647
|53,5%
|3.173
|46,5%
|COLEGIO PIERRE TEILHARD DE CHARDIN
|La Florida
|2.229
|52,8%
|1.992
|47,2%
|COLEGIO SANTA MARIA L1
|La Florida
|3.127
|47,6%
|3.446
|52,4%
|COLEGIO SANTA MARIA L2
|La Florida
|3.112
|47,9%
|3.387
|52,1%
|COLEGIO VICENTE VALDES
|La Florida
|3.818
|46,9%
|4.316
|53,1%
|COMPLEJO EDUCACIONAL CARDENAL ANTONIO SAMORE
|La Florida
|2.388
|45,1%
|2.911
|54,9%
|ESCUELA BELLAVISTA
|La Florida
|2.691
|49,8%
|2.711
|50,2%
|ESCUELA LAS ARAUCARIAS
|La Florida
|2.730
|49,4%
|2.794
|50,6%
|ESCUELA ROSARIO CONCHA
|La Florida
|3.728
|52,6%
|3.354
|47,4%
|ESCUELA SANTA IRENE
|La Florida
|3.670
|52,6%
|3.307
|47,4%
|GIMNASIO MUNICIPAL L1
|La Florida
|3.299
|52,6%
|2.973
|47,4%
|GIMNASIO MUNICIPAL L2
|La Florida
|3.058
|52,2%
|2.797
|47,8%
|LICEO BENJAMIN VICUÑA MACKENNA L1
|La Florida
|3.485
|52,5%
|3.155
|47,5%
|LICEO BENJAMIN VICUÑA MACKENNA L2
|La Florida
|3.547
|53,5%
|3.078
|46,5%
|LICEO MUNICIPAL DE LA FLORIDA
|La Florida
|3.333
|52,7%
|2.992
|47,3%
|LICEO NUEVO AMANECER
|La Florida
|3.230
|45,8%
|3.819
|54,2%
|CENTRO EDUCACIONAL LA FLORIDA
|La Florida
|3.290
|49,6%
|3.344
|50,4%
|COLEGIO CAPITAN PASTENE
|La Florida
|4.041
|48,1%
|4.362
|51,9%
|COLEGIO MARIA ELENA
|La Florida
|2.206
|44,6%
|2.745
|55,4%
|COLEGIO NOVA TERRA
|La Florida
|3.306
|51,9%
|3.058
|48,1%
|COLEGIO PORTALES
|La Florida
|2.752
|49,4%
|2.817
|50,6%
|COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS
|La Florida
|3.765
|48,0%
|4.086
|52,0%
|ESCUELA LAS LILAS L1
|La Florida
|2.439
|50,1%
|2.434
|49,9%
|ESCUELA LAS LILAS L2
|La Florida
|2.422
|49,6%
|2.463
|50,4%
|ESCUELA OSCAR CASTRO
|La Florida
|2.025
|47,9%
|2.203
|52,1%
|LICEO ALTO CORDILLERA DE LA FLORIDA L1
|La Florida
|3.962
|50,7%
|3.851
|49,3%
|LICEO ALTO CORDILLERA DE LA FLORIDA L2
|La Florida
|3.957
|52,5%
|3.583
|47,5%
|LICEO INDIRA GANDHI
|La Florida
|3.402
|50,3%
|3.363
|49,7%
|COLEGIO ALICANTE DE LA FLORIDA
|La Florida
|3.477
|50,2%
|3.444
|49,8%
|COLEGIO DIVINA PASTORA L1
|La Florida
|2.514
|48,6%
|2.661
|51,4%
|COLEGIO DIVINA PASTORA L2
|La Florida
|2.353
|50,7%
|2.284
|49,3%
|COLEGIO FAMILIA DE NAZARETH
|La Florida
|1.565
|49,4%
|1.604
|50,6%
|COLEGIO LICARAYEN
|La Florida
|2.093
|55,2%
|1.701
|44,8%
|COLEGIO NEW LITTLE COLLEGE
|La Florida
|1.924
|46,3%
|2.232
|53,7%
|COLEGIO SAN DAMIAN L1
|La Florida
|2.613
|50,3%
|2.581
|49,7%
|COLEGIO SAN DAMIAN L2
|La Florida
|2.415
|50,3%
|2.382
|49,7%
|ESCUELA MARCELA PAZ L1
|La Florida
|2.800
|50,9%
|2.706
|49,1%
|ESCUELA MARCELA PAZ L2
|La Florida
|2.515
|49,8%
|2.532
|50,2%
|ESCUELA SOTERO DEL RIO L1
|La Florida
|2.285
|46,9%
|2.582
|53,1%
|ESCUELA SOTERO DEL RIO L2
|La Florida
|2.315
|48,7%
|2.436
|51,3%
|LICEO LOS ALMENDROS L1
|La Florida
|2.470
|50,5%
|2.421
|49,5%
|LICEO LOS ALMENDROS L2
|La Florida
|2.191
|51,0%
|2.101
|49,0%
|LINCOLN COLLEGE LA FLORIDA
|La Florida
|2.930
|50,5%
|2.874
|49,5%
|COLEGIO ALMA MATER
|La Granja
|3.455
|51,1%
|3.305
|48,9%
|COLEGIO CHRISTIAN GARDEN SCHOOL
|La Granja
|3.561
|52,9%
|3.168
|47,1%
|COLEGIO PROCERES DE CHILE
|La Granja
|1.806
|46,2%
|2.105
|53,8%
|ESCUELA BELGICA
|La Granja
|1.522
|48,1%
|1.639
|51,9%
|ESCUELA BENJAMIN SUBERCASEAUX
|La Granja
|2.663
|48,1%
|2.869
|51,9%
|ESCUELA CLAUDIO MATTE
|La Granja
|1.649
|52,3%
|1.506
|47,7%
|ESCUELA ISLAS DE CHILE
|La Granja
|3.277
|50,5%
|3.216
|49,5%
|ESCUELA LA ARAUCANIA
|La Granja
|2.435
|47,0%
|2.750
|53,0%
|ESCUELA PADRE ESTEBAN GUMUCIO VIVES
|La Granja
|1.341
|55,0%
|1.096
|45,0%
|ESCUELA POETA OSCAR CASTRO ZUÑIGA
|La Granja
|1.801
|45,3%
|2.171
|54,7%
|ESCUELA SANITAS
|La Granja
|1.511
|51,0%
|1.454
|49,0%
|ESCUELA TECNO SUR
|La Granja
|2.241
|47,2%
|2.502
|52,8%
|LICEO DOCTOR ALEJANDRO DEL RIO
|La Granja
|2.486
|52,7%
|2.234
|47,3%
|LICEO FRANCISCO FRIAS VALENZUELA
|La Granja
|2.491
|48,7%
|2.629
|51,3%
|LICEO MALAQUIAS CONCHA L1
|La Granja
|2.139
|48,0%
|2.313
|52,0%
|LICEO MALAQUIAS CONCHA L2
|La Granja
|1.986
|48,3%
|2.122
|51,7%
|LICEO MUNICIPAL POETA NERUDA
|La Granja
|2.669
|50,9%
|2.570
|49,1%
|LICEO TECNICO PROFESIONAL PATRICIO AYLWIN AZOCAR
|La Granja
|3.273
|50,3%
|3.232
|49,7%
|ESCUELA REPUBLICA DE POLONIA
|Lampa
|1.810
|39,0%
|2.832
|61,0%
|LICEO DE BATUCO
|Lampa
|2.735
|39,6%
|4.173
|60,4%
|COMPLEJO EDUCACIONAL MANUEL PLAZA REYES L1
|Lampa
|1.960
|32,7%
|4.042
|67,3%
|ESCUELA CACIQUE COLIN
|Lampa
|1.246
|34,9%
|2.321
|65,1%
|ESCUELA EMPRENDER LARAPINTA
|Lampa
|1.640
|41,4%
|2.317
|58,6%
|ESCUELA JERUSALEN
|Lampa
|1.752
|41,8%
|2.437
|58,2%
|ESCUELA MANUEL SEGOVIA MONTENEGRO L1
|Lampa
|1.591
|34,6%
|3.011
|65,4%
|ESCUELA MANUEL SEGOVIA MONTENEGRO L2
|Lampa
|1.396
|32,8%
|2.857
|67,2%
|ESCUELA NORMA GONZALEZ GUERRA
|Lampa
|1.088
|27,9%
|2.817
|72,1%
|ESCUELA POLONIA GUTIERREZ
|Lampa
|2.921
|34,6%
|5.525
|65,4%
|COLEGIO PUMAHUE CHICAUMA
|Lampa
|1.230
|45,0%
|1.502
|55,0%
|COLEGIO SOL DEL VALLE
|Lampa
|2.932
|43,1%
|3.874
|56,9%
|CENTRO EDUCACIONAL LA PINTANA L1
|La Pintana
|2.318
|44,8%
|2.859
|55,2%
|CENTRO EDUCACIONAL LA PINTANA L2
|La Pintana
|2.337
|45,3%
|2.822
|54,7%
|CENTRO EDUCACIONAL MARIANO LATORRE
|La Pintana
|2.534
|49,6%
|2.580
|50,4%
|COLEGIO AUSTRALIA
|La Pintana
|815
|43,1%
|1.076
|56,9%
|COLEGIO CEDEL INTEGRACION
|La Pintana
|2.091
|49,0%
|2.175
|51,0%
|COLEGIO MARISTA MARCELINO CHAMPAGNAT L1
|La Pintana
|2.594
|44,4%
|3.244
|55,6%
|COLEGIO MARISTA MARCELINO CHAMPAGNAT L2
|La Pintana
|2.515
|44,5%
|3.140
|55,5%
|COLEGIO NERUDA
|La Pintana
|2.420
|46,4%
|2.795
|53,6%
|COLEGIO SIMON BOLIVAR
|La Pintana
|2.181
|42,1%
|2.994
|57,9%
|COLEGIO TECNICO PROFESIONAL NOCEDAL
|La Pintana
|2.101
|42,0%
|2.904
|58,0%
|ESCUELA JUAN DE DIOS ALDEA
|La Pintana
|1.910
|40,5%
|2.811
|59,5%
|ESCUELA PRESIDENTE JOSE JOAQUIN PRIETO L1
|La Pintana
|3.859
|51,9%
|3.576
|48,1%
|ESTADIO MUNICIPAL DE LA PINTANA
|La Pintana
|3.166
|45,3%
|3.816
|54,7%
|LICEO N°523 PARQUE DE LAS AMERICAS
|La Pintana
|2.722
|49,5%
|2.781
|50,5%
|LICEO VICTOR JARA
|La Pintana
|2.509
|48,5%
|2.666
|51,5%
|CHILEAN EAGLES COLLEGE-LA PINTANA
|La Pintana
|3.254
|48,4%
|3.475
|51,6%
|COLEGIO JORGE HUNEEUS ZEGERS
|La Pintana
|2.606
|48,8%
|2.729
|51,2%
|COLEGIO SANTO TOMAS
|La Pintana
|2.192
|47,5%
|2.425
|52,5%
|COLEGIO TECNICO PROFESIONAL APRENDER
|La Pintana
|2.656
|45,5%
|3.183
|54,5%
|ESCUELA PROFESORA AURELIA ROJAS BURGOS
|La Pintana
|2.609
|46,3%
|3.031
|53,7%
|LICEO EL ROBLE
|La Pintana
|2.099
|49,4%
|2.150
|50,6%
|LICEO SERGIO SILVA BASCUÑAN
|La Pintana
|3.217
|45,2%
|3.904
|54,8%
|COLEGIO ANDREE ENGLISH SCHOOL
|La Reina
|2.880
|37,1%
|4.878
|62,9%
|COLEGIO CONFEDERACION SUIZA
|La Reina
|3.193
|45,5%
|3.818
|54,5%
|COLEGIO DE LA SALLE
|La Reina
|1.692
|35,9%
|3.024
|64,1%
|COLEGIO JOSÉ ARRIETA
|La Reina
|1.376
|47,6%
|1.513
|52,4%
|COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA REINA
|La Reina
|2.173
|42,0%
|3.003
|58,0%
|COLEGIO SAN CONSTANTINO
|La Reina
|2.112
|47,6%
|2.322
|52,4%
|COLEGIO SANTA CATALINA LABOURE
|La Reina
|1.394
|43,3%
|1.825
|56,7%
|COLEGIO SANTA MARIA REINA
|La Reina
|1.253
|41,0%
|1.805
|59,0%
|COLEGIO TERESIANO ENRIQUE DE OSSO L1
|La Reina
|1.926
|41,1%
|2.758
|58,9%
|COLEGIO TERESIANO ENRIQUE DE OSSO L2
|La Reina
|1.809
|41,3%
|2.572
|58,7%
|COMPLEJO EDUCACIONAL LA REINA SECCION BASICA
|La Reina
|1.694
|40,4%
|2.499
|59,6%
|COMPLEJO EDUCACIONAL LA REINA SECCION MEDIA L1
|La Reina
|2.013
|39,0%
|3.143
|61,0%
|COMPLEJO EDUCACIONAL LA REINA SECCION MEDIA L2
|La Reina
|1.723
|38,3%
|2.774
|61,7%
|ESCUELA BASICA YANGTSE
|La Reina
|639
|38,7%
|1.011
|61,3%
|ESCUELA PALESTINA L1
|La Reina
|1.891
|39,9%
|2.852
|60,1%
|ESCUELA SAN LEONARDO MURIALDO
|La Reina
|919
|27,1%
|2.473
|72,9%
|LICEO EUGENIO MARIA DE HOSTOS
|La Reina
|1.503
|31,8%
|3.217
|68,2%
|CENTRO DEPORTIVO ROLF NATHAN
|Las Condes
|576
|12,7%
|3.964
|87,3%
|COLEGIO ACHIGA COMEDUC
|Las Condes
|1.391
|23,6%
|4.500
|76,4%
|COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON APOQUINDO L1
|Las Condes
|1.684
|31,3%
|3.701
|68,7%
|COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON APOQUINDO L2
|Las Condes
|1.740
|32,2%
|3.669
|67,8%
|COLEGIO DIFERENCIAL PAUL HARRIS
|Las Condes
|665
|19,8%
|2.694
|80,2%
|COLEGIO INSTITUCION TERESIANA L1
|Las Condes
|1.101
|26,4%
|3.068
|73,6%
|COLEGIO INSTITUCION TERESIANA L2
|Las Condes
|919
|25,7%
|2.663
|74,3%
|COLEGIO MUNICIPAL DE LAS CONDES
|Las Condes
|522
|8,9%
|5.345
|91,1%
|COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO LAS CONDES
|Las Condes
|1.268
|19,6%
|5.199
|80,4%
|COLEGIO REDLAND SCHOOL
|Las Condes
|614
|10,4%
|5.282
|89,6%
|COLEGIO SAN FRANCISCO DEL ALBA L1
|Las Condes
|613
|13,9%
|3.806
|86,1%
|COLEGIO SAN FRANCISCO DEL ALBA L2
|Las Condes
|644
|14,8%
|3.716
|85,2%
|COLEGIO SAN FRANCISCO LOS DOMINICOS
|Las Condes
|547
|14,9%
|3.122
|85,1%
|COLEGIO SEMINARIO PONTIFICIO MENOR L1
|Las Condes
|1.587
|27,1%
|4.263
|72,9%
|COLEGIO SEMINARIO PONTIFICIO MENOR L2
|Las Condes
|1.472
|25,5%
|4.296
|74,5%
|ESTADIO PAUL HARRIS
|Las Condes
|732
|16,0%
|3.856
|84,0%
|LICEO ALEXANDER FLEMING DE LAS CONDES L1
|Las Condes
|1.221
|28,6%
|3.044
|71,4%
|LICEO ALEXANDER FLEMING DE LAS CONDES L2
|Las Condes
|1.211
|28,5%
|3.042
|71,5%
|LICEO BICENTENARIO SANTA MARIA DE LAS CONDES L1
|Las Condes
|2.734
|41,8%
|3.803
|58,2%
|LICEO BICENTENARIO SIMON BOLIVAR L1
|Las Condes
|1.633
|31,3%
|3.583
|68,7%
|LICEO BICENTENARIO SIMON BOLIVAR L2
|Las Condes
|1.659
|31,6%
|3.589
|68,4%
|LICEO JUAN PABLO II DE LAS CONDES L1
|Las Condes
|1.838
|33,5%
|3.654
|66,5%
|LICEO RAFAEL SOTOMAYOR L1
|Las Condes
|828
|18,5%
|3.645
|81,5%
|LICEO RAFAEL SOTOMAYOR L2
|Las Condes
|1.003
|22,3%
|3.502
|77,7%
|COLEGIO ALCAZAR DE LAS CONDES L1
|Las Condes
|768
|13,8%
|4.804
|86,2%
|COLEGIO ALCAZAR DE LAS CONDES L2
|Las Condes
|738
|13,4%
|4.779
|86,6%
|COLEGIO ALEMAN DE SANTIAGO L1
|Las Condes
|922
|16,1%
|4.811
|83,9%
|COLEGIO ALEMAN DE SANTIAGO L2
|Las Condes
|958
|16,5%
|4.831
|83,5%
|COLEGIO ARABE
|Las Condes
|1.512
|20,6%
|5.821
|79,4%
|COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA APOQUINDO L1
|Las Condes
|1.004
|19,5%
|4.143
|80,5%
|COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA APOQUINDO L2
|Las Condes
|1.213
|23,7%
|3.901
|76,3%
|COLEGIO DEL VERBO DIVINO L1
|Las Condes
|1.103
|18,7%
|4.802
|81,3%
|COLEGIO DEL VERBO DIVINO L2
|Las Condes
|1.200
|20,4%
|4.668
|79,6%
|COLEGIO LA GIROUETTE
|Las Condes
|1.128
|22,5%
|3.885
|77,5%
|COLEGIO LEONARDO DA VINCI DE LAS CONDES
|Las Condes
|1.038
|20,9%
|3.935
|79,1%
|COLEGIO SAN JUAN DE LAS CONDES
|Las Condes
|792
|24,2%
|2.485
|75,8%
|COLEGIO SAN JUAN EVANGELISTA L1
|Las Condes
|1.242
|23,4%
|4.061
|76,6%
|COLEGIO SAN JUAN EVANGELISTA L2
|Las Condes
|1.247
|23,7%
|4.015
|76,3%
|COLEGIO VILLA MARIA ACADEMY L1
|Las Condes
|790
|17,8%
|3.649
|82,2%
|COLEGIO VILLA MARIA ACADEMY L2
|Las Condes
|877
|19,3%
|3.665
|80,7%
|DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO
|Las Condes
|979
|16,8%
|4.865
|83,2%
|INSTITUTO PRESIDENTE ERRAZURIZ
|Las Condes
|919
|16,8%
|4.552
|83,2%
|CENTRO CULTURAL EL TRANQUE
|Lo Barnechea
|458
|6,1%
|7.091
|93,9%
|COLEGIO DIFERENCIAL MADRE TIERRA
|Lo Barnechea
|2.133
|37,8%
|3.517
|62,2%
|COLEGIO EVEREST L1
|Lo Barnechea
|289
|6,1%
|4.461
|93,9%
|COLEGIO EVEREST L2
|Lo Barnechea
|549
|13,2%
|3.610
|86,8%
|COLEGIO LOS ALERCES L1
|Lo Barnechea
|1.476
|33,0%
|2.994
|67,0%
|COLEGIO LOS ALERCES L2
|Lo Barnechea
|1.316
|29,6%
|3.127
|70,4%
|COLEGIO MONTE TABOR Y NAZARET L1
|Lo Barnechea
|437
|7,3%
|5.541
|92,7%
|COLEGIO MONTE TABOR Y NAZARET L2
|Lo Barnechea
|436
|7,3%
|5.504
|92,7%
|THE MAYFLOWER SCHOOL L1
|Lo Barnechea
|629
|11,6%
|4.807
|88,4%
|THE MAYFLOWER SCHOOL L2
|Lo Barnechea
|706
|13,8%
|4.400
|86,2%
|THE NEWLAND SCHOOL L1
|Lo Barnechea
|1.392
|19,1%
|5.899
|80,9%
|THE NEWLAND SCHOOL L2
|Lo Barnechea
|1.433
|20,9%
|5.409
|79,1%
|THE SOUTHLAND SCHOOL
|Lo Barnechea
|1.394
|24,2%
|4.358
|75,8%
|COLEGIO LO ESPEJO
|Lo Espejo
|2.163
|48,0%
|2.346
|52,0%
|COLEGIO SAN LUCAS DE LO ESPEJO
|Lo Espejo
|3.350
|48,1%
|3.609
|51,9%
|ESCUELA BLUE STAR COLLEGE
|Lo Espejo
|1.444
|46,2%
|1.684
|53,8%
|ESCUELA ESPECIAL TAMARUGAL
|Lo Espejo
|2.401
|49,5%
|2.448
|50,5%
|ESCUELA REPUBLICA DE INDONESIA
|Lo Espejo
|2.623
|46,7%
|2.996
|53,3%
|ESCUELA REPUBLICA DE LAS FILIPINAS
|Lo Espejo
|2.482
|50,7%
|2.412
|49,3%
|LICEO TENIENTE FRANCISCO MERY AGUIRRE
|Lo Espejo
|2.430
|45,5%
|2.909
|54,5%
|CENTRO EDUCACIONAL CARDENAL JOSE MARIA CARO
|Lo Espejo
|2.876
|52,1%
|2.649
|47,9%
|ESCUELA ACAPULCO
|Lo Espejo
|2.448
|51,0%
|2.351
|49,0%
|ESCUELA ALICIA ARIZTIA DE SILVA
|Lo Espejo
|2.223
|49,1%
|2.305
|50,9%
|ESCUELA BASICA CLARA ESTRELLA
|Lo Espejo
|2.440
|51,1%
|2.335
|48,9%
|ESCUELA BERNARDO O´HIGGINS
|Lo Espejo
|1.665
|48,3%
|1.783
|51,7%
|ESCUELA D 570 RAUL SAEZ SAEZ
|Lo Espejo
|2.469
|52,6%
|2.223
|47,4%
|ESCUELA SANTA ADRIANA
|Lo Espejo
|1.588
|52,2%
|1.456
|47,8%
|LICEO POLITECNICO SAGRADO CORAZON
|Lo Espejo
|1.996
|55,2%
|1.621
|44,8%
|LICEO POLIVALENTE
|Lo Espejo
|2.173
|53,9%
|1.856
|46,1%
|ANEXO INSTITUTO PEDRO PRADO
|Lo Prado
|3.016
|48,8%
|3.164
|51,2%
|COLEGIO MUSTAFA KEMAL ATATURK
|Lo Prado
|3.215
|48,6%
|3.406
|51,4%
|COMPLEJO EDUCACIONAL PEDRO PRADO
|Lo Prado
|2.084
|45,2%
|2.522
|54,8%
|ESCUELA BABILONIA
|Lo Prado
|1.653
|47,6%
|1.820
|52,4%
|ESCUELA BAU
|Lo Prado
|1.882
|51,6%
|1.767
|48,4%
|ESCUELA GOLDA MEIR
|Lo Prado
|2.889
|51,4%
|2.727
|48,6%
|ESCUELA JAIME GOMEZ GARCIA
|Lo Prado
|3.545
|47,9%
|3.862
|52,1%
|ESCUELA MARISCAL DE AYACUCHO
|Lo Prado
|3.014
|50,5%
|2.950
|49,5%
|ESCUELA POETA VICENTE HUIDOBRO
|Lo Prado
|3.176
|51,1%
|3.045
|48,9%
|ESCUELA PROFESORA GLADYS VALENZUELA
|Lo Prado
|2.876
|51,7%
|2.686
|48,3%
|ESCUELA SOR TERESA DE LOS ANDES
|Lo Prado
|2.865
|47,7%
|3.146
|52,3%
|LICEO POETA PABLO NERUDA
|Lo Prado
|3.141
|51,1%
|3.011
|48,9%
|LICEO TENIENTE DAGOBERTO GODOY N°3
|Lo Prado
|2.759
|52,7%
|2.479
|47,3%
|COLEGIO EL ALBA DE MACUL
|Macul
|1.055
|52,5%
|956
|47,5%
|COLEGIO LIBERTADOR SIMON BOLIVAR
|Macul
|2.126
|51,2%
|2.023
|48,8%
|COLEGIO SAN MARCOS
|Macul
|2.580
|49,5%
|2.631
|50,5%
|ESCUELA JULIO MONTT SALAMANCA E-194
|Macul
|1.161
|55,7%
|925
|44,3%
|ESCUELA VILLA MACUL D-200
|Macul
|1.696
|51,4%
|1.603
|48,6%
|GIMNASIO MUNICIPAL
|Macul
|1.606
|52,2%
|1.468
|47,8%
|LICEO MERCEDES MARIN DEL SOLAR
|Macul
|2.878
|52,3%
|2.620
|47,7%
|LICEO SALESIANO CAMILO ORTUZAR MONTT
|Macul
|1.669
|53,2%
|1.470
|46,8%
|COLEGIO SAN VIATOR L1
|Macul
|2.611
|49,8%
|2.634
|50,2%
|COLEGIO SAN VIATOR L2
|Macul
|2.722
|51,7%
|2.545
|48,3%
|COMPLEJO EDUCACIONAL ESPERANZA
|Macul
|2.650
|48,0%
|2.871
|52,0%
|COMPLEJO EDUCACIONAL JOAQUIN EDWARDS BELLO
|Macul
|3.789
|49,7%
|3.835
|50,3%
|ESCUELA JOSE BERNARDO SUAREZ
|Macul
|2.369
|44,4%
|2.968
|55,6%
|ESTADIO MONUMENTAL L1
|Macul
|2.927
|48,3%
|3.139
|51,7%
|ESTADIO MONUMENTAL L2
|Macul
|2.908
|48,4%
|3.095
|51,6%
|ESTADIO MONUMENTAL L3
|Macul
|2.913
|49,4%
|2.981
|50,6%
|LICEO VILLA MACUL ACADEMIA L1
|Macul
|2.583
|50,1%
|2.574
|49,9%
|LICEO VILLA MACUL ACADEMIA L2
|Macul
|2.556
|49,5%
|2.606
|50,5%
|COLEGIO ALCAZAR
|Maipú
|3.065
|47,2%
|3.423
|52,8%
|COLEGIO LOS ALPES MAIPU
|Maipú
|3.197
|45,2%
|3.875
|54,8%
|ESCUELA 1287 SAN MARCOS APOSTOL
|Maipú
|3.012
|51,4%
|2.843
|48,6%
|ESCUELA LAS AMERICAS
|Maipú
|2.641
|47,9%
|2.873
|52,1%
|CENTRO EDUCACIONAL ROUSSEAU
|Maipú
|2.329
|53,6%
|2.014
|46,4%
|COLEGIO ALICANTE DEL ROSAL L1
|Maipú
|3.220
|51,0%
|3.091
|49,0%
|COLEGIO LO ERRAZURIZ
|Maipú
|2.446
|50,6%
|2.388
|49,4%
|COLEGIO SANTA MARIA DE MAIPU L1
|Maipú
|3.074
|53,3%
|2.698
|46,7%
|COLEGIO SANTA MARIA DE MAIPU L2
|Maipú
|2.763
|51,2%
|2.632
|48,8%
|ESCUELA BASICA ECHAURREN N°2
|Maipú
|3.151
|51,2%
|3.002
|48,8%
|ESCUELA BOSTON COLLEGE LA FARFANA
|Maipú
|2.335
|53,8%
|2.005
|46,2%
|ESCUELA BOSTON COLLEGE MAIPU
|Maipú
|3.203
|55,1%
|2.613
|44,9%
|ESCUELA REINA DE SUECIA L1
|Maipú
|3.228
|54,9%
|2.651
|45,1%
|ESCUELA REINA DE SUECIA L2
|Maipú
|3.040
|54,3%
|2.561
|45,7%
|LICEO BICENTENARIO DE NIÑAS DE MAIPU L1
|Maipú
|3.571
|54,0%
|3.046
|46,0%
|LICEO BICENTENARIO DE NIÑAS DE MAIPU L2
|Maipú
|3.297
|52,5%
|2.985
|47,5%
|CENTRO DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL CODEDUC
|Maipú
|4.320
|50,9%
|4.164
|49,1%
|CENTRO EDUCACIONAL PIAMARTINO CAROLINA LLONA DE CUEVAS
|Maipú
|1.495
|49,1%
|1.547
|50,9%
|COLEGIO CAMILO HENRIQUEZ
|Maipú
|2.997
|55,2%
|2.429
|44,8%
|COLEGIO DE LA PROVIDENCIA CARMELA LARRAIN DE INFANTE
|Maipú
|3.119
|49,7%
|3.153
|50,3%
|COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE MAIPU
|Maipú
|1.685
|53,0%
|1.495
|47,0%
|COLEGIO REPUBLICA DE GUATEMALA
|Maipú
|3.173
|49,6%
|3.222
|50,4%
|COLEGIO SAN ANDRES DE MAIPU
|Maipú
|4.692
|54,1%
|3.975
|45,9%
|COMPLEJO EDUCACIONAL ALBERTO WIDMER
|Maipú
|2.142
|55,3%
|1.734
|44,7%
|COMPLEJO EDUCACIONAL MAIPU
|Maipú
|2.705
|48,6%
|2.857
|51,4%
|ESCUELA BASICA 263 RAMON FREIRE
|Maipú
|3.447
|51,6%
|3.233
|48,4%
|ESCUELA EL LLANO DE MAIPU
|Maipú
|3.242
|51,3%
|3.077
|48,7%
|ESCUELA GENERAL OHIGGINS
|Maipú
|4.135
|49,0%
|4.311
|51,0%
|ESCUELA GENERAL SAN MARTIN
|Maipú
|1.299
|43,9%
|1.663
|56,1%
|ESCUELA LEON HUMBERTO VALENZUELA
|Maipú
|2.950
|46,3%
|3.425
|53,7%
|ESCUELA LOS ALERCES DE MAIPU
|Maipú
|4.471
|52,4%
|4.058
|47,6%
|ESCUELA LOS BOSQUINOS
|Maipú
|3.315
|51,5%
|3.128
|48,5%
|ESCUELA PRESIDENTE RIESCO ERRAZURIZ L1
|Maipú
|3.290
|49,6%
|3.342
|50,4%
|ESCUELA PRESIDENTE RIESCO ERRAZURIZ L2
|Maipú
|3.363
|50,3%
|3.320
|49,7%
|ESCUELA VICENTE REYES PALAZUELOS
|Maipú
|3.057
|49,4%
|3.132
|50,6%
|GIMNASIO MUNICIPAL
|Maipú
|2.133
|46,7%
|2.436
|53,3%
|INSTITUTO O'HIGGINS DE MAIPU
|Maipú
|2.713
|48,2%
|2.910
|51,8%
|LICEO INDUSTRIAL DOMINGO MATTE PEREZ
|Maipú
|2.752
|50,5%
|2.697
|49,5%
|LICEO JOSE IGNACIO ZENTENO
|Maipú
|4.424
|48,3%
|4.744
|51,7%
|LICEO POLITECNICO HANNOVER
|Maipú
|4.776
|55,0%
|3.900
|45,0%
|LICEO SANTIAGO BUERAS Y AVARIA
|Maipú
|3.142
|50,6%
|3.073
|49,4%
|LICEO TECNOLOGICO ENRIQUE KIRBERG BALTIANSKY L1
|Maipú
|3.563
|53,6%
|3.089
|46,4%
|LICEO TECNOLOGICO ENRIQUE KIRBERG BALTIANSKY L2
|Maipú
|3.428
|54,2%
|2.891
|45,8%
|POLIDEPORTIVO OLIMPICO
|Maipú
|3.095
|49,0%
|3.216
|51,0%
|TEATRO MUNICIPAL
|Maipú
|1.545
|55,1%
|1.259
|44,9%
|COLEGIO CARDENAL CARLOS OVIEDO CAVADA
|Maipú
|3.085
|54,0%
|2.625
|46,0%
|COLEGIO DIEGO PORTALES DE MAIPU
|Maipú
|2.136
|49,7%
|2.159
|50,3%
|COLEGIO JACQUES COUSTEAU L1
|Maipú
|2.745
|54,3%
|2.314
|45,7%
|COLEGIO JACQUES COUSTEAU L2
|Maipú
|2.770
|54,9%
|2.276
|45,1%
|COLEGIO SAN JUAN DIEGO DE GUADALUPE
|Maipú
|2.006
|47,2%
|2.242
|52,8%
|COLEGIO SAN SEBASTIAN DE RINCONADA
|Maipú
|3.387
|54,7%
|2.809
|45,3%
|COLEGIO TERRAUSTRAL DEL SOL
|Maipú
|3.119
|53,5%
|2.715
|46,5%
|COMPLEJO EDUCACIONAL MAIPU ANEXO RINCONADA
|Maipú
|2.975
|50,3%
|2.942
|49,7%
|ESCUELA SAN LUIS
|Maipú
|1.843
|44,4%
|2.310
|55,6%
|ESCUELA TOMAS VARGAS L1
|Maipú
|3.005
|49,5%
|3.063
|50,5%
|ESCUELA TOMAS VARGAS L2
|Maipú
|2.626
|47,9%
|2.861
|52,1%
|GIMNASIO POLIDEPORTIVO MARTIN VARGAS
|Maipú
|1.908
|54,1%
|1.621
|45,9%
|LICEO NACIONAL DE MAIPU L1
|Maipú
|4.555
|50,5%
|4.460
|49,5%
|LICEO NACIONAL DE MAIPU L2
|Maipú
|4.698
|52,2%
|4.300
|47,8%
|LICEO MUNICIPAL F-860 L1
|María Pinto
|2.034
|34,6%
|3.839
|65,4%
|LICEO MUNICIPAL F-860 L2
|María Pinto
|2.139
|39,6%
|3.265
|60,4%
|COLEGIO ALONSO DE ERCILLA
|Melipilla
|1.444
|38,0%
|2.354
|62,0%
|COLEGIO MELIPILLA
|Melipilla
|1.997
|40,1%
|2.978
|59,9%
|COLEGIO MONSEÑOR JAIME LARRAIN BUNSTER
|Melipilla
|1.125
|32,5%
|2.333
|67,5%
|COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACION L1
|Melipilla
|1.705
|31,1%
|3.769
|68,9%
|COLEGIO POMAIRE
|Melipilla
|1.213
|36,4%
|2.115
|63,6%
|COLEGIO SAN AGUSTIN L1
|Melipilla
|2.428
|31,8%
|5.215
|68,2%
|COLEGIO SAN AGUSTIN L2
|Melipilla
|2.265
|32,6%
|4.684
|67,4%
|ESCUELA NUESTRA SEÑORA Y MADRE DEL CARMEN
|Melipilla
|2.435
|34,2%
|4.692
|65,8%
|ESCUELA PEDRO MARIN ALEMANY
|Melipilla
|1.866
|34,9%
|3.487
|65,1%
|ESCUELA REPUBLICA DEL BRASIL
|Melipilla
|1.144
|36,2%
|2.015
|63,8%
|LICEO EL BOLLENAR
|Melipilla
|1.559
|33,1%
|3.158
|66,9%
|LICEO GABRIELA MISTRAL DE MELIPILLA
|Melipilla
|1.611
|37,0%
|2.748
|63,0%
|LICEO HERMANOS SOTOMAYOR BAEZA L1
|Melipilla
|2.180
|33,7%
|4.294
|66,3%
|LICEO HERMANOS SOTOMAYOR BAEZA L2
|Melipilla
|1.946
|33,6%
|3.851
|66,4%
|LICEO LOS JAZMINES
|Melipilla
|1.615
|39,1%
|2.512
|60,9%
|LICEO POLITECNICO MELIPILLA L1
|Melipilla
|2.142
|32,7%
|4.400
|67,3%
|LICEO POLITECNICO MELIPILLA L2
|Melipilla
|1.897
|30,7%
|4.288
|69,3%
|COLEGIO REPUBLICA ARGENTINA
|Ñuñoa
|2.710
|50,4%
|2.663
|49,6%
|COLEGIO SUIZO L1
|Ñuñoa
|2.614
|48,6%
|2.765
|51,4%
|COLEGIO SUIZO L2
|Ñuñoa
|2.556
|47,8%
|2.796
|52,2%
|COLEGIO UNIVERSITARIO EL SALVADOR L1
|Ñuñoa
|3.152
|51,2%
|3.007
|48,8%
|COLEGIO UNIVERSITARIO EL SALVADOR L2
|Ñuñoa
|3.112
|50,9%
|3.000
|49,1%
|COMPLEJO EDUCACIONAL MUNICIPAL BRIGIDA WALKER
|Ñuñoa
|3.130
|50,7%
|3.043
|49,3%
|ESCUELA GUILLERMO ZAÑARTU IRIGOYEN
|Ñuñoa
|1.899
|56,4%
|1.471
|43,6%
|ESTADIO NACIONAL JULIO MARTINEZ PRADANOS L1
|Ñuñoa
|3.029
|50,4%
|2.981
|49,6%
|ESTADIO NACIONAL JULIO MARTINEZ PRADANOS L2
|Ñuñoa
|2.924
|50,6%
|2.851
|49,4%
|LICEO JOSE TORIBIO MEDINA
|Ñuñoa
|3.163
|46,5%
|3.636
|53,5%
|CENTRO POLITECNICO PARTICULAR DE ÑUÑOA
|Ñuñoa
|1.904
|54,8%
|1.569
|45,2%
|COLEGIO HELLEN KELLER
|Ñuñoa
|1.870
|48,6%
|1.977
|51,4%
|COLEGIO N°2 DE ÑUÑOA
|Ñuñoa
|2.111
|50,4%
|2.075
|49,6%
|COLEGIO SANTA MARTA
|Ñuñoa
|1.490
|43,8%
|1.915
|56,2%
|ESCUELA BENJAMIN CLARO VELASCO
|Ñuñoa
|3.218
|53,6%
|2.785
|46,4%
|ESCUELA DIFERENCIAL AMAPOLAS
|Ñuñoa
|1.289
|48,1%
|1.390
|51,9%
|ESCUELA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA
|Ñuñoa
|2.960
|52,5%
|2.677
|47,5%
|ESCUELA REPUBLICA DE SIRIA
|Ñuñoa
|1.930
|44,5%
|2.409
|55,5%
|LICEO AUGUSTO D HALMAR
|Ñuñoa
|2.920
|50,9%
|2.822
|49,1%
|LICEO LENKA FRANULIC
|Ñuñoa
|2.379
|47,3%
|2.649
|52,7%
|COLEGIO DIVINA PASTORA ÑUÑOA
|Ñuñoa
|2.708
|47,4%
|3.003
|52,6%
|ESCUELA AURORA DE CHILE
|Ñuñoa
|1.555
|50,4%
|1.531
|49,6%
|ESCUELA JOSE TORIBIO MEDINA
|Ñuñoa
|2.690
|49,3%
|2.764
|50,7%
|ESCUELA JUAN MOYA MORALES
|Ñuñoa
|2.312
|53,3%
|2.026
|46,7%
|ESCUELA REPUBLICA DE COSTA RICA
|Ñuñoa
|2.288
|49,3%
|2.350
|50,7%
|ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA
|Ñuñoa
|2.239
|51,8%
|2.082
|48,2%
|ESCUELA SAN JUAN BAUTISTA
|Ñuñoa
|2.119
|52,3%
|1.931
|47,7%
|LICEO CARMELA SILVA DONOSO L1
|Ñuñoa
|3.119
|54,8%
|2.570
|45,2%
|LICEO COMERCIAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA
|Ñuñoa
|2.070
|47,9%
|2.249
|52,1%
|LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS L1
|Ñuñoa
|3.388
|51,6%
|3.179
|48,4%
|LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS L2
|Ñuñoa
|3.356
|50,7%
|3.267
|49,3%
|LICEO INDUSTRIAL CHILENO-ALEMAN L1
|Ñuñoa
|2.123
|51,4%
|2.008
|48,6%
|LICEO INDUSTRIAL CHILENO-ALEMAN L2
|Ñuñoa
|2.206
|51,4%
|2.085
|48,6%
|LICEO REPUBLICA DE SIRIA
|Ñuñoa
|2.179
|54,8%
|1.800
|45,2%
|CENTRO DE EMPRENDIMIENTO
|Padre Hurtado
|2.157
|48,3%
|2.307
|51,7%
|COLEGIO ALBERTO HURTADO CRUCHAGA
|Padre Hurtado
|2.045
|46,4%
|2.359
|53,6%
|COLEGIO ALBERTO HURTADO CRUCHAGA BASICA
|Padre Hurtado
|1.770
|48,7%
|1.864
|51,3%
|COLEGIO SAN CRISTOBAL APOSTOL
|Padre Hurtado
|1.642
|45,5%
|1.964
|54,5%
|ESCUELA BRASILIA
|Padre Hurtado
|1.574
|43,5%
|2.041
|56,5%
|ESCUELA FRANCISCO DE AGUIRRE
|Padre Hurtado
|1.495
|45,5%
|1.791
|54,5%
|ESCUELA REPUBLICA ARGENTINA
|Padre Hurtado
|1.912
|42,3%
|2.608
|57,7%
|ESCUELA SANTA ROSA DE CHENA
|Padre Hurtado
|1.218
|42,3%
|1.664
|57,7%
|LICEO BICENTENARIO PAUL HARRIS
|Padre Hurtado
|3.599
|45,1%
|4.374
|54,9%
|LICEO PATRICIO MEKIS DE PADRE HURTADO
|Padre Hurtado
|3.228
|45,0%
|3.948
|55,0%
|ESCUELA CARMEN REVECO NUÑEZ
|Paine
|927
|38,2%
|1.500
|61,8%
|ESCUELA ELIAS SANCHEZ ORTUZAR
|Paine
|1.867
|33,7%
|3.673
|66,3%
|LICEO GREGORIO MORALES MIRANDA
|Paine
|2.479
|36,5%
|4.306
|63,5%
|ESCUELA JAVIER EYZAGUIRE ECHAURREN
|Paine
|468
|35,9%
|836
|64,1%
|LICEO MARIA CARVAJAL FUENZALIDA
|Paine
|1.175
|33,6%
|2.318
|66,4%
|CENTRO EDUCACIONAL ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTE L1
|Paine
|2.283
|39,7%
|3.467
|60,3%
|CENTRO EDUCACIONAL ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTE L2
|Paine
|2.086
|36,0%
|3.704
|64,0%
|COLEGIO MARIA ANA MOGAS
|Paine
|2.424
|37,5%
|4.034
|62,5%
|ESCUELA ALEMANIA
|Paine
|1.348
|35,3%
|2.474
|64,7%
|ESCUELA BARBARA KAST RIST
|Paine
|909
|46,2%
|1.059
|53,8%
|ESCUELA PAULA JARAQUEMADA ALQUIZAR
|Paine
|3.064
|35,5%
|5.557
|64,5%
|CENTRO EDUCATIVO REPUBLICA MEXICANA
|Pedro Aguirre Cerda
|4.653
|56,3%
|3.611
|43,7%
|COLEGIO ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZ
|Pedro Aguirre Cerda
|2.036
|53,0%
|1.803
|47,0%
|COLEGIO ARCANGEL GABRIEL N°2
|Pedro Aguirre Cerda
|1.896
|55,6%
|1.514
|44,4%
|ESCUELA POETAS DE CHILE
|Pedro Aguirre Cerda
|3.105
|54,3%
|2.609
|45,7%
|ESCUELA ROCIO DE LOS ANGELES
|Pedro Aguirre Cerda
|2.197
|53,6%
|1.904
|46,4%
|LICEO ENRIQUE BACKAUSSE
|Pedro Aguirre Cerda
|3.690
|59,3%
|2.534
|40,7%
|COLEGIO GRACE SCHOOL
|Pedro Aguirre Cerda
|1.787
|54,4%
|1.497
|45,6%
|COLEGIO PARQUE LAS AMERICAS
|Pedro Aguirre Cerda
|2.391
|50,9%
|2.302
|49,1%
|ESCUELA BOROA
|Pedro Aguirre Cerda
|1.986
|55,0%
|1.626
|45,0%
|ESCUELA CIUDAD DE BARCELONA
|Pedro Aguirre Cerda
|1.606
|55,7%
|1.275
|44,3%
|ESCUELA CONSOLIDADA DAVILA
|Pedro Aguirre Cerda
|3.762
|54,2%
|3.174
|45,8%
|ESCUELA LA VICTORIA
|Pedro Aguirre Cerda
|2.334
|60,6%
|1.520
|39,4%
|ESCUELA LO VALLEDOR
|Pedro Aguirre Cerda
|1.754
|54,8%
|1.445
|45,2%
|ESCUELA RICARDO EDUARDO LATCHAM
|Pedro Aguirre Cerda
|1.791
|52,8%
|1.600
|47,2%
|ESCUELA RISOPATRON
|Pedro Aguirre Cerda
|2.417
|49,6%
|2.455
|50,4%
|ESCUELA VILLA SUR
|Pedro Aguirre Cerda
|1.889
|54,9%
|1.552
|45,1%
|LICEO EUGENIO PEREIRA SALAS
|Pedro Aguirre Cerda
|2.721
|55,7%
|2.162
|44,3%
|COLEGIO BALMACEDA
|Peñaflor
|3.079
|42,5%
|4.158
|57,5%
|COLEGIO INTEGRAL ALTAZOR
|Peñaflor
|3.501
|45,3%
|4.236
|54,7%
|ESCUELA EMILIA LASCAR L1
|Peñaflor
|2.378
|47,8%
|2.595
|52,2%
|ESCUELA EMILIA LASCAR L2
|Peñaflor
|2.355
|47,2%
|2.636
|52,8%
|ESCUELA MALLOCO
|Peñaflor
|2.962
|46,3%
|3.434
|53,7%
|ESCUELA REPUBLICA CHECA
|Peñaflor
|2.062
|52,6%
|1.859
|47,4%
|ESCUELA REPUBLICA DE ISRAEL
|Peñaflor
|3.078
|48,1%
|3.318
|51,9%
|ESCUELA ROSALINA PESCIO VARGAS
|Peñaflor
|3.009
|47,0%
|3.389
|53,0%
|ESCUELA SONIA PLAZA CASTRO
|Peñaflor
|2.246
|52,0%
|2.077
|48,0%
|LICEO COMERCIAL REPUBLICA DE BRASIL
|Peñaflor
|2.844
|44,1%
|3.608
|55,9%
|LICEO PEÑAFLOR
|Peñaflor
|3.197
|45,1%
|3.886
|54,9%
|CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO
|Peñalolén
|1.818
|42,9%
|2.419
|57,1%
|COLEGIO ALCANTARA DE LOS ALTOS DE PEÑALOLEN
|Peñalolén
|2.240
|45,1%
|2.730
|54,9%
|COLEGIO ANTUPIREN
|Peñalolén
|3.298
|45,4%
|3.967
|54,6%
|COLEGIO BICENTENARIO MATILDE HUICI NAVAS
|Peñalolén
|2.010
|48,7%
|2.118
|51,3%
|COLEGIO MONTEVERDE
|Peñalolén
|1.763
|47,0%
|1.986
|53,0%
|ESCUELA JUAN BAUTISTA PASTENE
|Peñalolén
|2.798
|50,5%
|2.746
|49,5%
|ESCUELA MIRAVALLE L1
|Peñalolén
|2.854
|46,5%
|3.281
|53,5%
|ESCUELA SAN JOSE OBRERO
|Peñalolén
|1.667
|49,4%
|1.708
|50,6%
|ESCUELA UNION NACIONAL ARABE
|Peñalolén
|1.200
|48,3%
|1.286
|51,7%
|CENTRO EDUCACIONAL AMERICO VESPUCIO
|Peñalolén
|1.856
|53,7%
|1.603
|46,3%
|CENTRO EDUCACIONAL DIEGO DE ALMAGRO
|Peñalolén
|2.302
|46,9%
|2.607
|53,1%
|CENTRO EDUCACIONAL MARIANO EGAÑA L1
|Peñalolén
|3.192
|48,2%
|3.435
|51,8%
|CENTRO EDUCACIONAL MARIANO EGAÑA L2
|Peñalolén
|3.162
|49,2%
|3.260
|50,8%
|COLEGIO JESUS SERVIDOR
|Peñalolén
|3.296
|52,1%
|3.025
|47,9%
|COLEGIO SANTA SOFIA
|Peñalolén
|2.295
|48,5%
|2.439
|51,5%
|ESCUELA CARLOS FERNANDEZ PEÑA
|Peñalolén
|3.151
|45,6%
|3.754
|54,4%
|ESCUELA LUIS ARRIETA CAÑAS
|Peñalolén
|3.070
|46,4%
|3.551
|53,6%
|ESCUELA SANTA MARIA DE PEÑALOLEN
|Peñalolén
|3.787
|48,1%
|4.080
|51,9%
|ESCUELA SANTA VICTORIA
|Peñalolén
|2.997
|48,4%
|3.200
|51,6%
|ESCUELA TOBALABA
|Peñalolén
|2.646
|49,1%
|2.743
|50,9%
|LICEO ANTONIO HERMIDA FABRES L1
|Peñalolén
|3.026
|47,7%
|3.321
|52,3%
|LICEO ANTONIO HERMIDA FABRES L2
|Peñalolén
|2.993
|47,8%
|3.268
|52,2%
|LICEO ERASMO ESCALA ARRIAGADA
|Peñalolén
|3.353
|48,6%
|3.548
|51,4%
|CENTRO EDUCACIONAL EDUARDO DE LA BARRA L1
|Peñalolén
|2.454
|46,1%
|2.866
|53,9%
|CENTRO EDUCACIONAL EDUARDO DE LA BARRA L2
|Peñalolén
|2.412
|45,3%
|2.907
|54,7%
|COLEGIO JORGE PRIETO LETELIER
|Peñalolén
|2.941
|47,4%
|3.259
|52,6%
|COLEGIO SAN FERNANDO
|Peñalolén
|3.497
|49,0%
|3.641
|51,0%
|COLEGIO SANTA MARTA DE PEÑALOLEN
|Peñalolén
|3.184
|48,6%
|3.371
|51,4%
|ESCUELA WELCOME SCHOOL
|Peñalolén
|3.605
|48,2%
|3.875
|51,8%
|LICEO EL PRINCIPAL
|Pirque
|3.145
|44,5%
|3.928
|55,5%
|COLEGIO COLONIAL DE PIRQUE
|Pirque
|2.163
|43,3%
|2.835
|56,7%
|LICEO TECNICO PROFESIONAL EL LLANO L1
|Pirque
|1.921
|38,5%
|3.065
|61,5%
|LICEO TECNICO PROFESIONAL EL LLANO L2
|Pirque
|1.923
|39,6%
|2.934
|60,4%
|CAMPUS ORIENTE UNIVERSIDAD CATOLICA L1
|Providencia
|2.028
|43,6%
|2.619
|56,4%
|CAMPUS ORIENTE UNIVERSIDAD CATOLICA L2
|Providencia
|1.928
|43,1%
|2.550
|56,9%
|CAMPUS ORIENTE UNIVERSIDAD CATOLICA L3
|Providencia
|2.128
|44,3%
|2.674
|55,7%
|COLEGIO JOSEFINO SANTISIMA TRINIDAD
|Providencia
|1.833
|42,7%
|2.457
|57,3%
|COLEGIO PEDRO DE VALDIVIA
|Providencia
|2.225
|41,0%
|3.208
|59,0%
|COLEGIO REGINA PACIS
|Providencia
|1.918
|38,6%
|3.048
|61,4%
|COLEGIO SALESIANO EL PATROCINIO DE SAN JOSE
|Providencia
|3.041
|50,4%
|2.994
|49,6%
|COLEGIO SAN IGNACIO EL BOSQUE L1
|Providencia
|2.439
|36,2%
|4.303
|63,8%
|COLEGIO SAN IGNACIO EL BOSQUE L2
|Providencia
|2.225
|32,9%
|4.547
|67,1%
|COLEGIO THE KENT SCHOOL
|Providencia
|1.805
|40,6%
|2.639
|59,4%
|ESCUELA JUAN PABLO DUARTE L1
|Providencia
|2.036
|36,2%
|3.587
|63,8%
|ESCUELA JUAN PABLO DUARTE L2
|Providencia
|2.090
|37,5%
|3.486
|62,5%
|ESCUELA PROVIDENCIA
|Providencia
|2.663
|43,8%
|3.415
|56,2%
|INSTITUTO DE HUMANIDADES LUIS CAMPINO L1
|Providencia
|1.737
|36,4%
|3.029
|63,6%
|INSTITUTO DE HUMANIDADES LUIS CAMPINO L2
|Providencia
|1.780
|37,2%
|3.005
|62,8%
|INSTITUTO PROFESIONAL DUOC
|Providencia
|2.160
|38,8%
|3.413
|61,2%
|LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA
|Providencia
|3.695
|54,1%
|3.135
|45,9%
|LICEO B 42 TAJAMAR
|Providencia
|1.954
|37,9%
|3.204
|62,1%
|LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT L1
|Providencia
|1.565
|44,5%
|1.955
|55,5%
|LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT L2
|Providencia
|1.499
|43,4%
|1.951
|56,6%
|LICEO JOSE VICTORINO LASTARRIA
|Providencia
|2.781
|40,6%
|4.067
|59,4%
|LICEO N°7 DE PROVIDENCIA LUISA SAAVEDRA L1
|Providencia
|1.303
|37,4%
|2.185
|62,6%
|LICEO N°7 DE PROVIDENCIA LUISA SAAVEDRA L2
|Providencia
|1.412
|40,0%
|2.115
|60,0%
|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE
|Providencia
|2.072
|38,2%
|3.348
|61,8%
|COLEGIO MANQUECURA CIUDAD DE LOS VALLES
|Pudahuel
|2.619
|38,8%
|4.130
|61,2%
|LICEO CIUDAD DE BRASILIA
|Pudahuel
|1.018
|40,2%
|1.514
|59,8%
|CENTRO EDUCACIONAL PUDAHUEL
|Pudahuel
|3.093
|44,8%
|3.815
|55,2%
|COLEGIO FINLANDIA
|Pudahuel
|2.552
|47,1%
|2.870
|52,9%
|COLEGIO MINISTRO DIEGO PORTALES
|Pudahuel
|3.484
|46,6%
|3.991
|53,4%
|ESCUELA ALBERT EINSTEIN
|Pudahuel
|3.593
|50,9%
|3.469
|49,1%
|ESCUELA ALEXANDER GRAHAM BELL
|Pudahuel
|3.165
|47,2%
|3.540
|52,8%
|ESCUELA EL SALITRE
|Pudahuel
|3.134
|49,5%
|3.195
|50,5%
|ESCUELA ELVIRA SANTA CRUZ OSSA
|Pudahuel
|3.145
|46,1%
|3.682
|53,9%
|ESCUELA ESTADO DE FLORIDA
|Pudahuel
|2.583
|46,3%
|3.000
|53,7%
|ESCUELA ESTRELLA DE CHILE L1
|Pudahuel
|2.367
|48,9%
|2.478
|51,1%
|ESCUELA ESTRELLA DE CHILE L2
|Pudahuel
|2.338
|48,9%
|2.447
|51,1%
|ESCUELA MELVIN JONES
|Pudahuel
|3.553
|48,9%
|3.720
|51,1%
|ESCUELA MONSEÑOR CARLOS OVIEDO
|Pudahuel
|3.150
|49,0%
|3.278
|51,0%
|ESCUELA SAN DANIEL
|Pudahuel
|2.838
|45,9%
|3.344
|54,1%
|ESCUELA TENIENTE HERNAN MERINO CORREA
|Pudahuel
|2.875
|45,6%
|3.427
|54,4%
|COLEGIO GERONIMO DE ALDERETE
|Pudahuel
|3.008
|52,9%
|2.681
|47,1%
|COLEGIO JUANITA FERNANDEZ SOLAR
|Pudahuel
|3.561
|56,1%
|2.783
|43,9%
|COLEGIO SAN ALBERTO HURTADO DE PUDAHUEL
|Pudahuel
|2.771
|47,8%
|3.032
|52,2%
|COLEGIO SAN FELIPE
|Pudahuel
|2.509
|57,8%
|1.832
|42,2%
|ESCUELA ANTILHUE DE PUDAHUEL
|Pudahuel
|2.846
|56,1%
|2.229
|43,9%
|ESCUELA PUERTO FUTURO
|Pudahuel
|2.857
|57,5%
|2.109
|42,5%
|LICEO MONSEÑOR ENRIQUE ALVEAR BASICA
|Pudahuel
|3.048
|52,9%
|2.718
|47,1%
|LICEO MONSEÑOR ENRIQUE ALVEAR MEDIA L1
|Pudahuel
|2.797
|51,3%
|2.655
|48,7%
|LICEO MONSEÑOR ENRIQUE ALVEAR MEDIA L2
|Pudahuel
|2.471
|51,2%
|2.356
|48,8%
|LINCOLN COLLEGE PUDAHUEL
|Pudahuel
|2.632
|51,3%
|2.501
|48,7%
|COLEGIO EYZAGUIRRE MEDIA
|Puente Alto
|1.940
|49,6%
|1.973
|50,4%
|COLEGIO SAN GUILLERMO
|Puente Alto
|2.971
|46,5%
|3.416
|53,5%
|ESCUELA LAS PALMAS
|Puente Alto
|2.864
|45,0%
|3.506
|55,0%
|LICEO CHILOE L1
|Puente Alto
|2.148
|43,5%
|2.793
|56,5%
|LICEO CHILOE L2
|Puente Alto
|1.964
|43,3%
|2.570
|56,7%
|C.D.P. DE PUENTE ALTO
|Puente Alto
|13
|36,1%
|23
|63,9%
|CENTRO EDUCACIONAL NUEVA CREACION
|Puente Alto
|4.053
|48,7%
|4.265
|51,3%
|CENTRO EDUCACIONAL SAN CARLOS DE ARAGON L1
|Puente Alto
|3.314
|54,8%
|2.728
|45,2%
|CENTRO EDUCACIONAL SAN CARLOS DE ARAGON L2
|Puente Alto
|3.382
|55,7%
|2.695
|44,3%
|CHILEAN EAGLES COLLEGE LAS VIZCACHAS
|Puente Alto
|4.942
|46,8%
|5.611
|53,2%
|COLEGIO ACROPOLIS
|Puente Alto
|2.777
|52,7%
|2.491
|47,3%
|COLEGIO ALICANTE DEL SOL L1
|Puente Alto
|3.157
|49,2%
|3.264
|50,8%
|COLEGIO ALICANTE DEL SOL L2
|Puente Alto
|3.351
|52,3%
|3.056
|47,7%
|COLEGIO ALICANTE DEL SOL L3
|Puente Alto
|3.132
|48,9%
|3.274
|51,1%
|COLEGIO ALICANTE DEL VALLE
|Puente Alto
|3.808
|51,6%
|3.573
|48,4%
|COLEGIO ALTAZOR
|Puente Alto
|4.035
|50,3%
|3.985
|49,7%
|COLEGIO ARTURO PRAT L1
|Puente Alto
|2.411
|50,6%
|2.354
|49,4%
|COLEGIO ARTURO PRAT L2
|Puente Alto
|2.413
|50,4%
|2.376
|49,6%
|COLEGIO CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ
|Puente Alto
|3.595
|54,4%
|3.012
|45,6%
|COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA PUENTE ALTO
|Puente Alto
|4.075
|54,3%
|3.424
|45,7%
|COLEGIO DOMINGO MATTE MESIAS L1
|Puente Alto
|2.035
|46,8%
|2.309
|53,2%
|COLEGIO EMPRENDER OBISPO ALVEAR
|Puente Alto
|2.636
|53,7%
|2.273
|46,3%
|COLEGIO EXTREMADURA DE PUENTE ALTO
|Puente Alto
|4.893
|52,7%
|4.388
|47,3%
|COLEGIO MAIPO L1
|Puente Alto
|2.253
|50,4%
|2.221
|49,6%
|COLEGIO MAIPO L2
|Puente Alto
|1.975
|48,9%
|2.064
|51,1%
|COLEGIO NUEVA ERA SIGLO XXI SEDE PUENTE ALTO
|Puente Alto
|3.557
|53,1%
|3.138
|46,9%
|COLEGIO PADRE JOSE KENTENICH
|Puente Alto
|3.604
|55,2%
|2.925
|44,8%
|COLEGIO PEDRO APOSTOL
|Puente Alto
|3.101
|49,6%
|3.156
|50,4%
|COLEGIO SAN JOSE DE PUENTE ALTO L1
|Puente Alto
|2.481
|51,0%
|2.382
|49,0%
|COLEGIO SAN JOSE DE PUENTE ALTO L2
|Puente Alto
|2.409
|53,8%
|2.072
|46,2%
|ESCUELA CONSOLIDADA L1
|Puente Alto
|2.626
|45,9%
|3.100
|54,1%
|ESCUELA EJERCITO LIBERTADOR
|Puente Alto
|3.689
|55,6%
|2.948
|44,4%
|ESCUELA LOS ANDES
|Puente Alto
|3.104
|51,1%
|2.974
|48,9%
|ESCUELA NONATO COO L1
|Puente Alto
|2.387
|52,6%
|2.155
|47,4%
|ESCUELA NONATO COO L2
|Puente Alto
|2.334
|51,6%
|2.193
|48,4%
|ESCUELA OSCAR BONILLA
|Puente Alto
|3.702
|46,5%
|4.261
|53,5%
|ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO
|Puente Alto
|2.025
|48,3%
|2.165
|51,7%
|ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA
|Puente Alto
|3.542
|49,6%
|3.599
|50,4%
|ESCUELA SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA
|Puente Alto
|3.311
|53,2%
|2.911
|46,8%
|ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA L1
|Puente Alto
|2.591
|48,8%
|2.714
|51,2%
|ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA L2
|Puente Alto
|2.673
|50,2%
|2.652
|49,8%
|ESCUELA VILLA PEDRO AGUIRRE CERDA
|Puente Alto
|2.798
|51,0%
|2.685
|49,0%
|LICEO BICENTENARIO SAN PEDRO DE PUENTE ALTO
|Puente Alto
|1.904
|46,9%
|2.157
|53,1%
|LICEO COMERCIAL DE PUENTE ALTO L1
|Puente Alto
|2.180
|48,0%
|2.358
|52,0%
|LICEO COMERCIAL DE PUENTE ALTO L2
|Puente Alto
|2.168
|47,9%
|2.360
|52,1%
|LICEO INDUSTRIAL A 116 L1
|Puente Alto
|2.539
|47,5%
|2.811
|52,5%
|LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES L1
|Puente Alto
|2.555
|51,9%
|2.370
|48,1%
|LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES L2
|Puente Alto
|2.533
|51,6%
|2.374
|48,4%
|LICEO PUENTE ALTO L1
|Puente Alto
|2.273
|46,5%
|2.613
|53,5%
|LICEO SAN GERONIMO L1
|Puente Alto
|2.230
|47,8%
|2.436
|52,2%
|LICEO SAN GERONIMO L2
|Puente Alto
|2.275
|49,4%
|2.331
|50,6%
|CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON L1
|Puente Alto
|2.571
|51,1%
|2.457
|48,9%
|CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON L2
|Puente Alto
|2.607
|51,5%
|2.452
|48,5%
|CENTRO EDUCACIONAL LARUN RAYUN
|Puente Alto
|2.575
|56,7%
|1.967
|43,3%
|CENTRO EDUCACIONAL PRINCIPADO DE ASTURIAS
|Puente Alto
|2.225
|56,0%
|1.750
|44,0%
|COLEGIO EL SEMBRADOR ANEXO 2 L1
|Puente Alto
|2.071
|55,0%
|1.693
|45,0%
|COLEGIO MANQUECURA PUENTE ALTO
|Puente Alto
|2.747
|49,1%
|2.853
|50,9%
|COLEGIO NAVARRA
|Puente Alto
|2.420
|57,4%
|1.793
|42,6%
|COLEGIO PROFESOR ILDEFONSO CALDERON
|Puente Alto
|2.692
|53,0%
|2.389
|47,0%
|COLEGIO SAN MIGUEL DE LOS ANDES
|Puente Alto
|2.655
|56,9%
|2.015
|43,1%
|COLEGIO SANTA MARIA DE LA CORDILLERA
|Puente Alto
|3.196
|53,5%
|2.781
|46,5%
|ESCUELA ANDES DEL SUR
|Puente Alto
|3.406
|58,9%
|2.381
|41,1%
|ESCUELA GABRIELA
|Puente Alto
|2.162
|52,7%
|1.940
|47,3%
|LICEO INGENIERO MILITAR JUAN MACKENNA O'REILLY
|Puente Alto
|2.974
|54,9%
|2.441
|45,1%
|LICEO MARIA REINA L1
|Puente Alto
|2.387
|52,9%
|2.123
|47,1%
|COLEGIO MANQUECURA VALLE LO CAMPINO
|Quilicura
|2.621
|43,3%
|3.426
|56,7%
|COLEGIO MELFORD COLLEGE
|Quilicura
|1.607
|45,0%
|1.968
|55,0%
|COLEGIO NOVO MUNDO
|Quilicura
|2.682
|50,0%
|2.684
|50,0%
|COLEGIO PALMARES
|Quilicura
|3.002
|50,6%
|2.926
|49,4%
|COLEGIO SAN ADRIAN DE QUILICURA
|Quilicura
|1.987
|51,4%
|1.879
|48,6%
|COLEGIO SAN ALBERTO HURTADO
|Quilicura
|2.460
|49,3%
|2.533
|50,7%
|COLEGIO SAN CARLOS DE QUILICURA
|Quilicura
|3.686
|54,2%
|3.121
|45,8%
|COLEGIO SAN ISAAC JOGUES
|Quilicura
|2.898
|53,5%
|2.516
|46,5%
|COLEGIO SAN SEBASTIAN DE QUILICURA L1
|Quilicura
|2.215
|45,4%
|2.667
|54,6%
|COLEGIO SAN SEBASTIAN DE QUILICURA L2
|Quilicura
|2.060
|45,3%
|2.490
|54,7%
|COLEGIO SANTA BARBARA H.S.
|Quilicura
|3.392
|47,7%
|3.726
|52,3%
|COLEGIO SANTA MARIA
|Quilicura
|2.463
|47,6%
|2.708
|52,4%
|COLEGIO SANTIAGO - QUILICURA
|Quilicura
|3.858
|53,8%
|3.307
|46,2%
|COMPLEJO EDUCACIONAL JOSE MIGUEL CARRERA
|Quilicura
|1.156
|42,6%
|1.555
|57,4%
|ESCUELA ANA FRANK
|Quilicura
|3.258
|49,9%
|3.270
|50,1%
|ESCUELA EL MAÑIO
|Quilicura
|2.457
|44,2%
|3.100
|55,8%
|ESCUELA ESTADO DE MICHIGAN
|Quilicura
|2.764
|46,0%
|3.251
|54,0%
|ESCUELA LUIS CRUZ MARTINEZ L1
|Quilicura
|3.355
|48,3%
|3.590
|51,7%
|ESCUELA LUIS CRUZ MARTINEZ L2
|Quilicura
|3.338
|47,6%
|3.675
|52,4%
|ESCUELA MERCEDES FONTECILLA
|Quilicura
|2.937
|46,0%
|3.450
|54,0%
|ESCUELA PROFESORA MARIA LUISA SEPULVEDA
|Quilicura
|1.368
|44,1%
|1.734
|55,9%
|LICEO BICENTENARIO FRANCISCO BILBAO BARQUIN DE QUILICURA
|Quilicura
|2.301
|46,3%
|2.672
|53,7%
|LICEO JOSE DOMINGO CAÑAS
|Quilicura
|3.086
|44,3%
|3.881
|55,7%
|COLEGIO ELVIRA HURTADO DE MATTE DE SANTIAGO
|Quinta Normal
|3.152
|54,9%
|2.585
|45,1%
|ESCUELA ANTUMALAL
|Quinta Normal
|3.755
|51,3%
|3.564
|48,7%
|ESCUELA CALICANTO
|Quinta Normal
|1.756
|45,6%
|2.096
|54,4%
|ESCUELA DIEGO PORTALES
|Quinta Normal
|4.132
|51,4%
|3.901
|48,6%
|ESCUELA GRENOBLE
|Quinta Normal
|3.291
|51,2%
|3.137
|48,8%
|ESCUELA INGLATERRA
|Quinta Normal
|3.800
|48,9%
|3.978
|51,1%
|ESCUELA INSIGNE GABRIELA
|Quinta Normal
|3.748
|48,9%
|3.922
|51,1%
|ESCUELA LO FRANCO
|Quinta Normal
|2.426
|51,1%
|2.320
|48,9%
|LICEO GUILLERMO LABARCA HUBERTSON L1
|Quinta Normal
|2.133
|49,2%
|2.205
|50,8%
|LICEO GUILLERMO LABARCA HUBERTSON L2
|Quinta Normal
|1.917
|49,0%
|1.998
|51,0%
|LICEO INDUSTRIAL BENJAMIN FRANKLIN
|Quinta Normal
|3.485
|48,1%
|3.757
|51,9%
|LICEO JUAN ANTONIO RIOS L1
|Quinta Normal
|1.857
|45,8%
|2.199
|54,2%
|LICEO JUAN ANTONIO RIOS L2
|Quinta Normal
|1.827
|48,1%
|1.972
|51,9%
|LICEO POLITECNICO
|Quinta Normal
|2.833
|47,6%
|3.116
|52,4%
|CENTRO EDUCACIONAL ESCRITORES DE CHILE
|Recoleta
|2.524
|51,5%
|2.374
|48,5%
|CENTRO EDUCACIONAL JOSE MIGUEL CARRERA
|Recoleta
|1.827
|52,1%
|1.677
|47,9%
|CENTRO EDUCACIONAL SAN LORENZO
|Recoleta
|4.361
|51,6%
|4.090
|48,4%
|COLEGIO SAN JUAN DIEGO
|Recoleta
|2.592
|49,0%
|2.693
|51,0%
|ESCUELA ESPAÑA
|Recoleta
|2.664
|48,7%
|2.805
|51,3%
|ESCUELA HERMANA MARIA GORETTI
|Recoleta
|2.068
|48,9%
|2.158
|51,1%
|ESCUELA N°953 JOSE ARTIGAS
|Recoleta
|2.141
|51,7%
|2.004
|48,3%
|ESCUELA SARGENTO 2 DANIEL REBOLLEDO
|Recoleta
|2.662
|51,0%
|2.561
|49,0%
|LICEO AVENIDA RECOLETA
|Recoleta
|3.709
|48,7%
|3.912
|51,3%
|COLEGIO MARIA TERESA CANCINO AGUILAR
|Recoleta
|1.658
|41,7%
|2.317
|58,3%
|COMPLEJO EDUCACIONAL JUANITA FERNANDEZ SOLAR
|Recoleta
|1.787
|50,2%
|1.772
|49,8%
|ESCUELA DE ADULTOS JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ
|Recoleta
|491
|40,5%
|721
|59,5%
|ESCUELA EDUCACION DIFERENCIAL SANTA TERESA DE AVILA
|Recoleta
|3.535
|46,0%
|4.142
|54,0%
|ESCUELA PUERTO RICO
|Recoleta
|2.327
|50,2%
|2.312
|49,8%
|ESCUELA RAFAEL VALDIVIESO
|Recoleta
|3.123
|48,0%
|3.390
|52,0%
|ESCUELA REPUBLICA DEL PARAGUAY
|Recoleta
|2.889
|41,2%
|4.123
|58,8%
|ESCUELA VICTOR CUCCUINI
|Recoleta
|1.510
|46,7%
|1.720
|53,3%
|ESTADIO RECOLETA
|Recoleta
|2.659
|49,9%
|2.673
|50,1%
|INSTITUTO TECNOLOGICO Y COMERCIAL RECOLETA-INTECO
|Recoleta
|319
|52,0%
|295
|48,0%
|LICEO A-1 VALENTIN LETELIER L1
|Recoleta
|2.636
|45,0%
|3.224
|55,0%
|LICEO ARTURO PEREZ CANTO
|Recoleta
|2.802
|49,4%
|2.865
|50,6%
|LICEO DOCTOR JUAN VERDAGUER PLANAS
|Recoleta
|2.053
|46,9%
|2.326
|53,1%
|LICEO PAULA JARAQUEMADA
|Recoleta
|1.691
|43,3%
|2.213
|56,7%
|CENTRO EDUCACIONAL GOYENECHEA
|Renca
|2.437
|46,9%
|2.760
|53,1%
|CENTRO EDUCACIONAL LAURA VICUÑA
|Renca
|1.242
|49,4%
|1.273
|50,6%
|COLEGIO SAN JOSE DE RENCA
|Renca
|3.787
|51,2%
|3.616
|48,8%
|COLEGIO SANTA MARIA DE LA PROVIDENCIA
|Renca
|2.828
|50,1%
|2.817
|49,9%
|ESCUELA BASICA LO VELASQUEZ
|Renca
|3.258
|45,1%
|3.972
|54,9%
|ESCUELA CAPITAN JOSE LUIS ARANEDA
|Renca
|2.684
|51,0%
|2.583
|49,0%
|ESCUELA DOMINGO SANTA MARIA GONZALEZ
|Renca
|4.318
|53,0%
|3.822
|47,0%
|ESCUELA GENERAL ALEJANDRO GOROSTIAGA ORREGO
|Renca
|3.433
|47,4%
|3.814
|52,6%
|ESCUELA ISABEL LE BRUN
|Renca
|2.651
|51,8%
|2.470
|48,2%
|ESCUELA MONSERRAT ROBERT DE GARCIA
|Renca
|2.430
|47,0%
|2.737
|53,0%
|ESCUELA N° 1365 PADRE GUSTAVO LE PAIGE L1
|Renca
|2.036
|45,8%
|2.407
|54,2%
|ESCUELA N° 1365 PADRE GUSTAVO LE PAIGE L2
|Renca
|1.892
|46,7%
|2.160
|53,3%
|ESCUELA REBECA MATTE BELLO
|Renca
|3.640
|52,2%
|3.332
|47,8%
|INSTITUTO CUMBRE DE CONDORES ORIENTE L1
|Renca
|2.462
|50,9%
|2.371
|49,1%
|INSTITUTO CUMBRE DE CONDORES ORIENTE L2
|Renca
|2.472
|50,9%
|2.381
|49,1%
|INSTITUTO CUMBRE DE CONDORES PONIENTE L1
|Renca
|2.513
|50,4%
|2.478
|49,6%
|INSTITUTO CUMBRE DE CONDORES PONIENTE L2
|Renca
|2.262
|48,9%
|2.364
|51,1%
|LICEO THOMAS ALVA EDISON
|Renca
|2.503
|49,0%
|2.609
|51,0%
|ESCUELA ELIODORO YAÑEZ PONCE DE LEON
|San Bernardo
|1.716
|35,9%
|3.059
|64,1%
|CENTRO EDUCACIONAL BALDOMERO LILLO L1
|San Bernardo
|2.408
|49,0%
|2.508
|51,0%
|CENTRO EDUCACIONAL BALDOMERO LILLO L2
|San Bernardo
|2.361
|48,0%
|2.556
|52,0%
|CENTRO EDUCACIONAL PADRE ALBERTO HURTADO
|San Bernardo
|3.083
|44,2%
|3.900
|55,8%
|COLEGIO DOCTOR LUIS SEPULVEDA SALVATIERRA
|San Bernardo
|1.987
|46,5%
|2.288
|53,5%
|COLEGIO DOMINGO EYZAGUIRRE
|San Bernardo
|1.282
|47,2%
|1.435
|52,8%
|COLEGIO HARAS LOS CONDORES
|San Bernardo
|1.120
|42,9%
|1.491
|57,1%
|COLEGIO JAIME GUZMÁN ERRAZURIZ
|San Bernardo
|3.284
|39,4%
|5.049
|60,6%
|COLEGIO MONTESSORI
|San Bernardo
|2.698
|44,1%
|3.426
|55,9%
|COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS DE SAN BERNARDO
|San Bernardo
|2.847
|49,5%
|2.904
|50,5%
|COLEGIO SANTA TERESA DE LOS MORROS
|San Bernardo
|1.727
|44,3%
|2.169
|55,7%
|COLEGIO SEBASTIAN ELCANO L1
|San Bernardo
|2.204
|45,5%
|2.641
|54,5%
|COLEGIO SEBASTIAN ELCANO L2
|San Bernardo
|2.184
|44,7%
|2.697
|55,3%
|ESCUELA ALEMANIA
|San Bernardo
|2.536
|46,2%
|2.957
|53,8%
|ESCUELA BASICA ANTUPILLAN
|San Bernardo
|1.728
|40,2%
|2.569
|59,8%
|ESCUELA DIEGO PORTALES L1
|San Bernardo
|2.173
|44,4%
|2.724
|55,6%
|ESCUELA DIEGO PORTALES L2
|San Bernardo
|2.094
|42,3%
|2.861
|57,7%
|ESCUELA ESCRITORA MARCELA PAZ
|San Bernardo
|2.606
|46,0%
|3.062
|54,0%
|ESCUELA ISABEL RIQUELME
|San Bernardo
|2.083
|43,0%
|2.756
|57,0%
|ESCUELA JAVIERA CARRERA VERDUGO
|San Bernardo
|2.252
|48,1%
|2.426
|51,9%
|ESCUELA JOSE NUEZ MARTIN
|San Bernardo
|1.956
|46,3%
|2.267
|53,7%
|ESCUELA LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
|San Bernardo
|2.214
|44,4%
|2.778
|55,6%
|ESCUELA MAHUIDA
|San Bernardo
|1.765
|43,4%
|2.302
|56,6%
|ESCUELA MANUEL MAGALLANES MOURE
|San Bernardo
|2.081
|41,9%
|2.882
|58,1%
|ESCUELA PILAR MOLINER DE NUEZ
|San Bernardo
|695
|40,2%
|1.035
|59,8%
|ESCUELA REPUBLICA DEL BRASIL
|San Bernardo
|3.303
|46,6%
|3.778
|53,4%
|ESCUELA REPUBLICA DE LOS EE.UU. DE AMERICA
|San Bernardo
|2.418
|40,8%
|3.514
|59,2%
|ESCUELA REPUBLICA DEL PERU
|San Bernardo
|2.001
|46,6%
|2.289
|53,4%
|GIMNASIO MUNICIPAL
|San Bernardo
|1.972
|40,7%
|2.873
|59,3%
|HERNAN MERINO CORREA
|San Bernardo
|1.717
|41,8%
|2.386
|58,2%
|LICEO A-127 FIDEL PINOCHET LE-BRUN L1
|San Bernardo
|2.363
|42,0%
|3.266
|58,0%
|LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA
|San Bernardo
|1.959
|42,8%
|2.613
|57,2%
|LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORE
|San Bernardo
|1.994
|47,7%
|2.185
|52,3%
|LICEO COMERCIAL DE SAN BERNARDO
|San Bernardo
|869
|39,1%
|1.356
|60,9%
|LICEO ELVIRA BRADY MALDONADO L1
|San Bernardo
|1.646
|42,2%
|2.251
|57,8%
|LICEO HARDWARE
|San Bernardo
|2.455
|42,2%
|3.368
|57,8%
|LICEO INDUSTRIAL MIGUEL AYLWIN GAJARDO L1
|San Bernardo
|1.992
|44,1%
|2.522
|55,9%
|LICEO INDUSTRIAL MIGUEL AYLWIN GAJARDO L2
|San Bernardo
|1.972
|43,9%
|2.516
|56,1%
|LICEO LUCILA GODOY ALCAYAGA
|San Bernardo
|2.195
|42,6%
|2.955
|57,4%
|LICEO NUEVO PORVENIR
|San Bernardo
|2.046
|42,6%
|2.755
|57,4%
|LINCOLN COLLEGE SAN BERNARDO
|San Bernardo
|2.651
|48,9%
|2.765
|51,1%
|CENTRO EDUCACIONAL HORACIO ARAVENA ANDAUR
|San Joaquín
|2.582
|52,5%
|2.332
|47,5%
|CENTRO EDUCACIONAL PROVINCIA DE ÑUBLE
|San Joaquín
|2.717
|51,4%
|2.566
|48,6%
|COLEGIO ADVENTISTA SANTIAGO SUR
|San Joaquín
|2.717
|52,5%
|2.456
|47,5%
|COLEGIO CIUDAD DE FRANKFORT
|San Joaquín
|2.158
|54,2%
|1.825
|45,8%
|COLEGIO HAYDN DE SAN JOAQUIN
|San Joaquín
|2.565
|53,8%
|2.202
|46,2%
|COLEGIO INFOCAP
|San Joaquín
|2.476
|55,0%
|2.027
|45,0%
|COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO
|San Joaquín
|1.848
|55,2%
|1.502
|44,8%
|C.P.F. DE SAN JOAQUIN
|San Joaquín
|17
|45,9%
|20
|54,1%
|ESCUELA FRAY CAMILO HENRIQUEZ
|San Joaquín
|3.265
|54,6%
|2.718
|45,4%
|ESCUELA POETA NERUDA
|San Joaquín
|1.621
|52,5%
|1.467
|47,5%
|ESCUELA POETA VICTOR DOMINGO SILVA
|San Joaquín
|2.425
|54,8%
|2.002
|45,2%
|ESCUELA SU SANTIDAD JUAN XXIII
|San Joaquín
|2.523
|52,7%
|2.262
|47,3%
|INSTITUTO SANTO TOMAS
|San Joaquín
|1.886
|54,6%
|1.566
|45,4%
|LICEO ESPIRITU SANTO DEL VERBO DIVINO
|San Joaquín
|2.583
|52,7%
|2.320
|47,3%
|LICEO INDUSTRIAL DE SAN MIGUEL AGUSTIN EDWARDS
|San Joaquín
|2.539
|56,1%
|1.985
|43,9%
|LICEO MUNICIPAL SAN JOAQUIN
|San Joaquín
|2.658
|56,3%
|2.063
|43,7%
|ESCUELA INTEGRADORA EL MANZANO
|San José de Maipo
|1.983
|55,5%
|1.587
|44,5%
|ESCUELA JULIETA BECERRA ALVAREZ
|San José de Maipo
|2.228
|45,5%
|2.674
|54,5%
|LICEO SAN JOSE DE MAIPO
|San José de Maipo
|2.571
|46,8%
|2.920
|53,2%
|COLEGIO BICENTENARIO SANTO CURA DE ARS
|San Miguel
|1.691
|50,0%
|1.693
|50,0%
|COLEGIO CHILE
|San Miguel
|1.995
|49,2%
|2.056
|50,8%
|COLEGIO PARROQUIAL SAN MIGUEL
|San Miguel
|2.758
|47,8%
|3.012
|52,2%
|COLEGIO TOMAS MORO
|San Miguel
|2.782
|51,5%
|2.618
|48,5%
|ESCUELA DE LA INDUSTRIA GRAFICA HECTOR GOMEZ
|San Miguel
|3.056
|51,0%
|2.937
|49,0%
|ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX
|San Miguel
|1.905
|53,2%
|1.679
|46,8%
|ESCUELA MUNICIPAL
|San Miguel
|2.495
|52,2%
|2.284
|47,8%
|ESCUELA SANTA FE
|San Miguel
|3.098
|50,5%
|3.034
|49,5%
|ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO
|San Miguel
|2.953
|48,7%
|3.114
|51,3%
|ESCUELA VILLA SAN MIGUEL
|San Miguel
|2.138
|57,0%
|1.615
|43,0%
|INSTITUTO MIGUEL LEON PRADO
|San Miguel
|2.137
|48,4%
|2.279
|51,6%
|INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO DE CHILE
|San Miguel
|1.711
|47,7%
|1.876
|52,3%
|LICEO ANDRES BELLO
|San Miguel
|2.306
|45,7%
|2.737
|54,3%
|LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON
|San Miguel
|3.290
|49,6%
|3.338
|50,4%
|UNIVERSIDAD AUTONOMA
|San Miguel
|1.865
|50,4%
|1.836
|49,6%
|UNIVERSIDAD DE VALPARAISO L1
|San Miguel
|2.546
|49,7%
|2.572
|50,3%
|UNIVERSIDAD DE VALPARAISO L2
|San Miguel
|2.473
|48,6%
|2.613
|51,4%
|LICEO SAN PEDRO
|San Pedro
|2.230
|28,9%
|5.478
|71,1%
|CENTRO DE EDUCACION PAULA JARAQUEMADA
|San Ramón
|2.218
|48,8%
|2.325
|51,2%
|CENTRO EDUCACIONAL MIRADOR
|San Ramón
|2.488
|48,3%
|2.668
|51,7%
|CENTRO EDUCACIONAL SAN RAMON
|San Ramón
|1.996
|48,2%
|2.144
|51,8%
|COLEGIO ALBERTO BLEST GANA
|San Ramón
|1.670
|49,9%
|1.675
|50,1%
|ESCUELA ALIVEN
|San Ramón
|2.280
|49,4%
|2.335
|50,6%
|ESCUELA ARTURO MATTE LARRAIN
|San Ramón
|1.896
|45,5%
|2.267
|54,5%
|ESCUELA EDUCADORES DE CHILE
|San Ramón
|1.913
|45,9%
|2.252
|54,1%
|ESCUELA KARELMAPU
|San Ramón
|2.078
|49,2%
|2.143
|50,8%
|ESCUELA NANIHUE
|San Ramón
|2.831
|47,5%
|3.129
|52,5%
|ESCUELA SENDERO DEL SABER
|San Ramón
|2.080
|48,9%
|2.170
|51,1%
|ESCUELA TUPAHUE
|San Ramón
|2.131
|47,0%
|2.403
|53,0%
|ESCUELA VILLA LA CULTURA
|San Ramón
|2.250
|45,9%
|2.657
|54,1%
|LICEO ARAUCANIA
|San Ramón
|1.906
|47,8%
|2.080
|52,2%
|LICEO COMERCIAL VATE VICENTE HUIDOBRO
|San Ramón
|2.642
|48,3%
|2.829
|51,7%
|LICEO PURKUYEN
|San Ramón
|1.597
|46,6%
|1.830
|53,4%
|COLEGIO ALTO PALENA
|Santiago
|1.165
|41,5%
|1.644
|58,5%
|COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE ANDACOLLO L1
|Santiago
|1.781
|43,8%
|2.282
|56,2%
|COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE ANDACOLLO L2
|Santiago
|1.680
|43,6%
|2.174
|56,4%
|COLEGIO OZANAM L1
|Santiago
|1.224
|47,2%
|1.368
|52,8%
|COLEGIO OZANAM L2
|Santiago
|1.138
|46,1%
|1.328
|53,9%
|COLEGIO SAN ANTONIO
|Santiago
|1.541
|50,1%
|1.536
|49,9%
|COLEGIO SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS L1
|Santiago
|1.904
|44,7%
|2.360
|55,3%
|COLEGIO SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS L2
|Santiago
|1.812
|41,9%
|2.511
|58,1%
|ESCUELA LIBERTADORES DE CHILE L1
|Santiago
|1.497
|42,9%
|1.995
|57,1%
|ESCUELA LIBERTADORES DE CHILE L2
|Santiago
|1.392
|42,7%
|1.868
|57,3%
|ESCUELA MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA ANEXO A-8 L1
|Santiago
|827
|47,3%
|921
|52,7%
|ESCUELA MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA ANEXO A-8 L2
|Santiago
|916
|47,7%
|1.005
|52,3%
|ESCUELA REPUBLICA DE ALEMANIA
|Santiago
|1.488
|40,7%
|2.164
|59,3%
|ESCUELA REPUBLICA DE ISRAEL
|Santiago
|767
|44,7%
|950
|55,3%
|ESCUELA REPUBLICA DE PANAMA
|Santiago
|1.460
|49,6%
|1.486
|50,4%
|ESCUELA SALVADOR SANFUENTES L1
|Santiago
|1.400
|39,0%
|2.193
|61,0%
|ESCUELA SALVADOR SANFUENTES L2
|Santiago
|1.432
|40,2%
|2.129
|59,8%
|INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO EDUARDO FREI MONTALVA L1
|Santiago
|1.309
|46,3%
|1.520
|53,7%
|INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO EDUARDO FREI MONTALVA L2
|Santiago
|1.285
|46,4%
|1.487
|53,6%
|LICEO DE APLICACION RECTOR JORGE E SCHNE 21
|Santiago
|1.565
|47,1%
|1.755
|52,9%
|LICEO DE APLICACION RECTOR JORGE E SCHNE 29 L1
|Santiago
|2.918
|52,0%
|2.697
|48,0%
|LICEO DE APLICACION RECTOR JORGE E SCHNE 29 L2
|Santiago
|2.865
|51,4%
|2.714
|48,6%
|LICEO INDUSTRIAL ELIODORO GARCIA ZEGERS L1
|Santiago
|2.245
|45,1%
|2.732
|54,9%
|LICEO INDUSTRIAL ELIODORO GARCIA ZEGERS L2
|Santiago
|2.297
|44,6%
|2.854
|55,4%
|LICEO ISAURA DINATOR DE GUZMAN
|Santiago
|2.072
|48,6%
|2.193
|51,4%
|LICEO JAVIERA CARRERA L1
|Santiago
|1.731
|47,4%
|1.920
|52,6%
|LICEO JAVIERA CARRERA L2
|Santiago
|1.808
|47,8%
|1.972
|52,2%
|COLEGIO EXCELSIOR L1
|Santiago
|2.104
|50,1%
|2.098
|49,9%
|COLEGIO EXCELSIOR L2
|Santiago
|1.898
|49,6%
|1.926
|50,4%
|COLEGIO FILIPENSE
|Santiago
|1.966
|50,9%
|1.897
|49,1%
|ESCUELA BENJAMIN VICUÑA MACKENNA
|Santiago
|2.100
|46,4%
|2.422
|53,6%
|ESCUELA CADETE ARTURO PRAT CHACON
|Santiago
|2.125
|42,9%
|2.829
|57,1%
|ESCUELA FERNANDO ALESSANDRI RODRIGUEZ
|Santiago
|3.122
|47,1%
|3.505
|52,9%
|ESCUELA REPUBLICA DE COLOMBIA
|Santiago
|2.511
|42,4%
|3.411
|57,6%
|ESCUELA REPUBLICA DEL ECUADOR
|Santiago
|2.287
|49,9%
|2.298
|50,1%
|ESCUELA REPUBLICA DE MEXICO
|Santiago
|2.434
|54,0%
|2.073
|46,0%
|ESCUELA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
|Santiago
|2.158
|47,1%
|2.426
|52,9%
|LICEO CONFEDERACION SUIZA
|Santiago
|2.774
|48,7%
|2.925
|51,3%
|LICEO DARIO SALAS
|Santiago
|2.708
|51,4%
|2.563
|48,6%
|LICEO JOSE DE SAN MARTIN
|Santiago
|2.521
|45,0%
|3.084
|55,0%
|LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA
|Santiago
|2.507
|43,8%
|3.222
|56,2%
|LICEO PRESIDENTE GABRIEL GONZALEZ VIDELA
|Santiago
|3.521
|55,2%
|2.852
|44,8%
|LICEO PROFESIONAL ABDON CIFUENTES L1
|Santiago
|1.938
|44,2%
|2.444
|55,8%
|LICEO PROFESIONAL ABDON CIFUENTES L2
|Santiago
|1.936
|44,5%
|2.419
|55,5%
|C.D.P. DE SANTIAGO SUR
|Santiago
|22
|40,0%
|33
|60,0%
|C.D.P. SANTIAGO I
|Santiago
|44
|48,4%
|47
|51,6%
|COLEGIO SANTA ISABEL
|Santiago
|1.455
|44,5%
|1.817
|55,5%
|ESCUELA DIFERENCIAL JUAN SANDOVAL CARRASCO
|Santiago
|1.615
|47,5%
|1.785
|52,5%
|ESCUELA IRENE FREI DE CID
|Santiago
|2.568
|41,9%
|3.558
|58,1%
|ESCUELA PILOTO PARDO
|Santiago
|1.239
|47,3%
|1.381
|52,7%
|ESCUELA PROVINCIA DE CHILOE
|Santiago
|2.201
|45,3%
|2.655
|54,7%
|INSTITUTO HERMANOS MATTE
|Santiago
|2.186
|49,1%
|2.270
|50,9%
|LICEO BICENTENARIO TERESA PRATS L1
|Santiago
|1.846
|43,8%
|2.369
|56,2%
|LICEO BICENTENARIO TERESA PRATS L2
|Santiago
|1.643
|44,1%
|2.085
|55,9%
|LICEO MANUEL BARROS BORGOÑO
|Santiago
|3.137
|42,7%
|4.206
|57,3%
|LICEO METROPOLITANO DE ADULTOS
|Santiago
|2.525
|43,9%
|3.221
|56,1%
|LICEO REPUBLICA DE BRASIL
|Santiago
|2.380
|48,2%
|2.562
|51,8%
|ESCUELA ALBORADA DE TALAGANTE
|Talagante
|2.737
|43,8%
|3.518
|56,2%
|ESCUELA TEGUALDA
|Talagante
|2.594
|45,0%
|3.170
|55,0%
|LICEO POLITECNICO C-120 L1
|Talagante
|2.773
|42,6%
|3.744
|57,4%
|LICEO POLITECNICO C-120 L2
|Talagante
|2.771
|42,6%
|3.740
|57,4%
|LICEO REPUBLICA DE GRECIA L1
|Talagante
|1.943
|39,4%
|2.983
|60,6%
|LICEO REPUBLICA DE GRECIA L2
|Talagante
|1.979
|40,2%
|2.939
|59,8%
|LICEO TALAGANTE BASICA
|Talagante
|2.050
|37,5%
|3.410
|62,5%
|LICEO TALAGANTE MEDIA L1
|Talagante
|2.525
|39,1%
|3.941
|60,9%
|LICEO TALAGANTE MEDIA L2
|Talagante
|2.718
|41,7%
|3.794
|58,3%
|COLEGIO SAINT LOUIS SCHOOL
|Tiltil
|793
|38,9%
|1.246
|61,1%
|LICEO HUERTOS FAMILIARES
|Tiltil
|800
|36,7%
|1.378
|63,3%
|ESCUELA LA MERCED
|Tiltil
|1.091
|36,5%
|1.895
|63,5%
|LICEO MANUEL RODRIGUEZ
|Tiltil
|2.574
|40,3%
|3.813
|59,7%
|ALIANZA FRANCESA
|Vitacura
|626
|12,1%
|4.541
|87,9%
|COLEGIO ANTARTICA CHILENA
|Vitacura
|1.133
|20,6%
|4.355
|79,4%
|COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE MANQUEHUE L1
|Vitacura
|1.198
|17,2%
|5.754
|82,8%
|COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE MANQUEHUE L2
|Vitacura
|999
|14,4%
|5.956
|85,6%
|COLEGIO HUELEN
|Vitacura
|499
|8,8%
|5.191
|91,2%
|COLEGIO INMACULADA CONCEPCION DE VITACURA
|Vitacura
|285
|10,0%
|2.572
|90,0%
|COLEGIO LOS ANDES DE VITACURA
|Vitacura
|773
|12,6%
|5.341
|87,4%
|COLEGIO SAINT GEORGE'S L1
|Vitacura
|691
|10,8%
|5.692
|89,2%
|COLEGIO SAINT GEORGE'S L2
|Vitacura
|754
|11,9%
|5.575
|88,1%
|COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO
|Vitacura
|888
|17,4%
|4.211
|82,6%
|COLEGIO SANTA URSULA VITACURA
|Vitacura
|601
|11,2%
|4.773
|88,8%
|LICEO AMANDA LABARCA
|Vitacura
|1.034
|18,2%
|4.660
|81,8%
|LICEO MARIA LUISA BOMBAL
|Vitacura
|320
|12,4%
|2.268
|87,6%
|ESCUELA BASICA DE CORRAL
|Corral
|1.591
|39,6%
|2.423
|60,4%
|ESCUELA RURAL CARBONEROS
|Corral
|128
|40,0%
|192
|60,0%
|ESCUELA RURAL CURRINE
|Futrono
|125
|24,2%
|392
|75,8%
|ESCUELA BASICA JOSE MANUEL BALMACEDA F.
|Futrono
|1.014
|22,4%
|3.521
|77,6%
|LICEO SAN CONRADO DE FUTRONO
|Futrono
|990
|21,3%
|3.658
|78,7%
|ESCUELA FRONTERIZA DE LLIFEN
|Futrono
|390
|27,5%
|1.028
|72,5%
|ESCUELA RURAL NONTUELA
|Futrono
|239
|19,4%
|995
|80,6%
|COMPLEJO EDUCACIONAL IGNAO
|Lago Ranco
|381
|22,2%
|1.332
|77,8%
|LICEO ANTONIO VARAS L1
|Lago Ranco
|722
|29,9%
|1.689
|70,1%
|LICEO ANTONIO VARAS L2
|Lago Ranco
|512
|27,1%
|1.380
|72,9%
|ESCUELA RURAL RININAHUE
|Lago Ranco
|381
|18,9%
|1.634
|81,1%
|COLEGIO BERNARDO FELMER NIKLITSCHEK
|Lanco
|605
|33,6%
|1.194
|66,4%
|ESCUELA FELIPE BARTHOU
|Lanco
|1.323
|32,1%
|2.802
|67,9%
|LICEO POLIVALENTE CAMILO HENRIQUEZ G.
|Lanco
|1.352
|30,8%
|3.039
|69,2%
|LICEO REPUBLICA DEL BRASIL
|Lanco
|877
|28,6%
|2.187
|71,4%
|COLEGIO DE CULTURA Y DIFUSION ARTISTICA
|La Unión
|1.441
|27,7%
|3.768
|72,3%
|COLEGIO TECNICO PROFESIONAL HONORIO OJEDA VALDERAS
|La Unión
|926
|29,2%
|2.245
|70,8%
|ESCUELA DIFERENCIAL VILLA SAN JOSE
|La Unión
|1.066
|28,0%
|2.743
|72,0%
|ESCUELA EL MAITEN
|La Unión
|933
|29,5%
|2.231
|70,5%
|ESCUELA PRESIDENTE JORGE ALESSANDRI R.
|La Unión
|949
|28,3%
|2.403
|71,7%
|ESCUELA RADIMADI
|La Unión
|1.005
|27,9%
|2.593
|72,1%
|LICEO BICENTENARIO INGENIERO RICARDO FENNER RUEDI
|La Unión
|750
|24,2%
|2.354
|75,8%
|LICEO RECTOR ABDON ANDRADE COLOMA
|La Unión
|897
|26,5%
|2.493
|73,5%
|ESCUELA RURAL PUERTO NUEVO
|La Unión
|199
|17,1%
|965
|82,9%
|ESCUELA RURAL ANTILHUE
|Los Lagos
|231
|26,0%
|658
|74,0%
|ESCUELA RURAL FOLILCO
|Los Lagos
|371
|37,4%
|620
|62,6%
|ESCUELA NUEVA COLLILELFU
|Los Lagos
|871
|24,1%
|2.739
|75,9%
|ESCUELA NUEVA ESPANA
|Los Lagos
|1.188
|26,3%
|3.332
|73,7%
|LICEO ALBERTO BLEST GANA
|Los Lagos
|1.097
|22,5%
|3.780
|77,5%
|ESCUELA RURAL ENRIQUE HEVIA LABBE
|Los Lagos
|150
|18,4%
|664
|81,6%
|LICEO GABRIELA MISTRAL
|Máfil
|542
|21,9%
|1.936
|78,1%
|LICEO SANTO CURA DE ARS
|Máfil
|837
|23,1%
|2.782
|76,9%
|ESCUELA FRAY BERNABE DE LUCERNA
|Mariquina
|260
|21,5%
|947
|78,5%
|COLEGIO SAN JOSE
|Mariquina
|836
|27,1%
|2.245
|72,9%
|ESCUELA RURAL ALFONSO OSSES PEREZ
|Mariquina
|158
|31,5%
|343
|68,5%
|ESCUELA VALLE DE MARIQUINA
|Mariquina
|1.340
|29,1%
|3.264
|70,9%
|LICEO SAN LUIS DE ALBA
|Mariquina
|1.164
|29,3%
|2.810
|70,7%
|LICEO POLITECNICO PESQUERO MEHUIN
|Mariquina
|436
|34,6%
|824
|65,4%
|COLEGIO PELCHUQUIN
|Mariquina
|514
|29,4%
|1.232
|70,6%
|ESCUELA OLEGARIO MORALES OLIVA
|Paillaco
|854
|24,6%
|2.611
|75,4%
|ESCUELA PROYECTO DE FUTURO
|Paillaco
|899
|26,5%
|2.497
|73,5%
|ESCUELA RURAL 21 DE MAYO
|Paillaco
|270
|20,2%
|1.068
|79,8%
|LICEO RODULFO AMANDO PHILIPPI
|Paillaco
|1.502
|25,7%
|4.347
|74,3%
|ESCUELA NUEVA AURORA
|Paillaco
|263
|30,8%
|592
|69,2%
|ESCUELA ROBERTO OJEDA TORRES
|Paillaco
|241
|21,0%
|907
|79,0%
|ESCUELA RURAL LA RINCONADA
|Panguipulli
|217
|25,0%
|651
|75,0%
|COL. DE ARTES, CIENCIA Y TEC. DA VINCI
|Panguipulli
|532
|30,9%
|1.187
|69,1%
|COLEGIO MOUNTAIN GREEN SCHOOL
|Panguipulli
|584
|30,6%
|1.322
|69,4%
|ESCUELA PARTICULAR NUEVA LIQUINE
|Panguipulli
|393
|21,0%
|1.476
|79,0%
|ESCUELA BASICA REPUBLICA DE CHILE
|Panguipulli
|174
|20,4%
|681
|79,6%
|COMPLEJO EDUCACIONAL TIERRA DE ESPERANZA
|Panguipulli
|557
|26,2%
|1.568
|73,8%
|CENTRO EDUCACIONAL SAN SEBASTIAN
|Panguipulli
|1.154
|25,0%
|3.456
|75,0%
|CENTRO EDUCATIVO FERNANDO SANTIVAN
|Panguipulli
|727
|25,5%
|2.124
|74,5%
|ESCUELA MANUEL ANABALON SAEZ
|Panguipulli
|926
|25,0%
|2.776
|75,0%
|ESCUELA MARIA ALVARADO GARAY
|Panguipulli
|1.049
|28,0%
|2.700
|72,0%
|LICEO PADRE SIGISFREDO
|Panguipulli
|831
|26,0%
|2.369
|74,0%
|ESCUELA RURAL COLONIA DIUMEN
|Río Bueno
|141
|17,2%
|679
|82,8%
|ESCUELA RURAL CRUCERO
|Río Bueno
|407
|18,0%
|1.857
|82,0%
|ESCUELA RURAL VALLE MANTILHUE BAJO
|Río Bueno
|422
|26,4%
|1.176
|73,6%
|ESCUELA BASICA PATRICIO LYNCH
|Río Bueno
|1.060
|29,5%
|2.538
|70,5%
|ESCUELA BASICA RIO BUENO
|Río Bueno
|1.410
|31,2%
|3.111
|68,8%
|ESCUELA PAMPA RIOS
|Río Bueno
|1.004
|24,8%
|3.048
|75,2%
|LICEO TECNICO PROFESIONAL RIO BUENO
|Río Bueno
|1.123
|23,6%
|3.629
|76,4%
|LICEO VICENTE PEREZ ROSALES
|Río Bueno
|870
|24,5%
|2.680
|75,5%
|ESCUELA BASICA LAS ANIMAS
|Valdivia
|2.228
|41,7%
|3.111
|58,3%
|GIMNASIO DEPORTIVO LAS ANIMAS
|Valdivia
|1.241
|39,6%
|1.890
|60,4%
|ESCUELA DE NIEBLA JUAN BOSCH
|Valdivia
|1.799
|46,7%
|2.053
|53,3%
|CENTRO EDUC.ADULTOS LUIS MOLL BRIONES
|Valdivia
|1.673
|41,9%
|2.324
|58,1%
|COLEGIO DE MUSICA JUAN SEBASTIAN BACH
|Valdivia
|2.104
|40,9%
|3.042
|59,1%
|COLEGIO DEPORTIVO MUNICIPAL DE VALDIVIA
|Valdivia
|2.521
|42,7%
|3.380
|57,3%
|COLEGIO LOS CONQUISTADORES
|Valdivia
|1.648
|41,1%
|2.366
|58,9%
|COLEGIO TENIENTE HERNAN MERINO CORREA
|Valdivia
|1.974
|40,3%
|2.923
|59,7%
|C.P. DE VALDIVIA
|Valdivia
|11
|42,3%
|15
|57,7%
|ESCUELA ALEMANIA
|Valdivia
|1.664
|41,9%
|2.310
|58,1%
|ESCUELA ANGACHILLA
|Valdivia
|2.380
|40,1%
|3.561
|59,9%
|ESCUELA EL BOSQUE
|Valdivia
|2.475
|43,3%
|3.240
|56,7%
|ESCUELA EL LAUREL
|Valdivia
|2.458
|41,8%
|3.416
|58,2%
|ESCUELA ESPANA
|Valdivia
|1.768
|44,1%
|2.237
|55,9%
|ESCUELA FERNANDO SANTIVAN
|Valdivia
|1.621
|44,0%
|2.065
|56,0%
|ESCUELA FRANCIA
|Valdivia
|2.032
|36,6%
|3.527
|63,4%
|ESCUELA LEONARDO DA VINCI
|Valdivia
|1.914
|47,9%
|2.079
|52,1%
|ESCUELA MEXICO
|Valdivia
|829
|41,1%
|1.190
|58,9%
|INSTITUTO COMERCIAL DE VALDIVIA
|Valdivia
|2.033
|44,0%
|2.590
|56,0%
|INSTITUTO ITALIA DE VALDIVIA L1
|Valdivia
|760
|38,9%
|1.192
|61,1%
|INSTITUTO ITALIA DE VALDIVIA L2
|Valdivia
|659
|40,1%
|986
|59,9%
|LICEO ARMANDO ROBLES RIVERA
|Valdivia
|2.177
|44,4%
|2.721
|55,6%
|LICEO BICENTENARIO CIUDAD DE LOS RIOS VALDIVI
|Valdivia
|1.784
|39,8%
|2.695
|60,2%
|LICEO INDUSTRIAL VALDIVIA L1
|Valdivia
|1.809
|40,9%
|2.615
|59,1%
|LICEO INDUSTRIAL VALDIVIA L2
|Valdivia
|1.912
|41,0%
|2.756
|59,0%
|LICEO INDUSTRIAL VALDIVIA L3
|Valdivia
|848
|42,2%
|1.162
|57,8%
|LICEO POLIVANENTE BENJAMIN VICUÑA MACKENNA
|Valdivia
|2.292
|46,0%
|2.687
|54,0%
|LICEO SANTA MARIA LA BLANCA
|Valdivia
|1.215
|39,0%
|1.898
|61,0%
|LICEO TECNICO VALDIVIA
|Valdivia
|2.251
|43,6%
|2.912
|56,4%
|COLEGIO DEL ALBA
|Arica
|586
|30,2%
|1.352
|69,8%
|COLEGIO JUAN PABLO SEGUNDO
|Arica
|695
|32,4%
|1.452
|67,6%
|COLEGIO MIRAMAR
|Arica
|1.818
|34,6%
|3.430
|65,4%
|COLEGIO SAUCACHE
|Arica
|1.002
|30,1%
|2.330
|69,9%
|COMPLEJO DEPORTIVO SAUCACHE UNIVERSIDAD DE TARAPACA
|Arica
|557
|36,0%
|991
|64,0%
|C.P. DE ARICA
|Arica
|20
|37,7%
|33
|62,3%
|ESCUELA D-10 GENERAL JOSE MIGUEL CARRERA
|Arica
|685
|35,9%
|1.221
|64,1%
|ESCUELA D-14 REGIMIENTO RANCAGUA
|Arica
|533
|35,4%
|974
|64,6%
|ESCUELA D-4 REPUBLICA DE ISRAEL
|Arica
|1.405
|37,0%
|2.397
|63,0%
|ESCUELA D-7 GENERAL PEDRO LAGOS MARCHANT
|Arica
|1.593
|34,6%
|3.009
|65,4%
|ESCUELA E-15 RICARDO SILVA ARRIAGADA
|Arica
|1.162
|33,7%
|2.284
|66,3%
|ESCUELA E-1 REPUBLICA DE ARGENTINA
|Arica
|1.345
|37,7%
|2.224
|62,3%
|ESCUELA E-5 ESMERALDA
|Arica
|1.213
|35,7%
|2.189
|64,3%
|ESCUELA IGNACIO CARRERA PINTO
|Arica
|543
|27,9%
|1.400
|72,1%
|FORD COLLEGE
|Arica
|563
|34,6%
|1.062
|65,4%
|GIMNASIO AUGUSTO ZUBIRI (EX EPICENTRO I)
|Arica
|691
|37,9%
|1.130
|62,1%
|GIMNASIO MUNICIPAL FORTIN SOTOMAYOR
|Arica
|479
|30,9%
|1.072
|69,1%
|LICEO A-1 OCTAVIO PALMA PEREZ
|Arica
|2.839
|37,4%
|4.749
|62,6%
|LICEO A-2 POLITECNICO ARICA
|Arica
|1.136
|33,4%
|2.269
|66,6%
|LICEO A- 5 JOVINA NARANJO FERNANDEZ
|Arica
|1.056
|32,4%
|2.207
|67,6%
|NORTH AMERICAN COLLEGE SEDE 21 DE MAYO
|Arica
|845
|34,9%
|1.576
|65,1%
|NORTH AMERICAN COLLEGE SEDE SOTOMAYOR
|Arica
|622
|35,5%
|1.132
|64,5%
|CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ
|Arica
|1.233
|31,2%
|2.724
|68,8%
|COLEGIO CHILE NORTE
|Arica
|1.238
|30,9%
|2.772
|69,1%
|COLEGIO D-91 CENTENARIO
|Arica
|1.174
|32,7%
|2.415
|67,3%
|COLEGIO LEONARDO DA VINCI
|Arica
|976
|34,5%
|1.851
|65,5%
|COLEGIO TECNOLOGICO DON BOSCO DE ARICA
|Arica
|1.186
|30,0%
|2.768
|70,0%
|ESCUELA D-24 GABRIELA MISTRAL
|Arica
|1.291
|36,1%
|2.286
|63,9%
|ESCUELA EJERCITO DE SALVACION
|Arica
|630
|31,6%
|1.362
|68,4%
|ESCUELA GRAL. MANUEL BAQUEDANO
|Arica
|225
|24,4%
|698
|75,6%
|GIMNASIO MUNICIPAL EPICENTRO II
|Arica
|667
|34,6%
|1.263
|65,4%
|JUNIOR COLLEGE
|Arica
|756
|28,9%
|1.864
|71,1%
|LICEO AGR. TEC. PROF. PADRE FRANCISCO NAPOLITANO
|Arica
|126
|29,9%
|296
|70,1%
|LICEO BICENTENARIO PABLO NERUDA
|Arica
|1.379
|35,0%
|2.566
|65,0%
|LICEO INSTITUTO COMERCIAL DE ARICA
|Arica
|408
|27,7%
|1.064
|72,3%
|UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
|Arica
|1.240
|35,1%
|2.295
|64,9%
|AZAPA VALLEY SCHOOL
|Arica
|219
|22,0%
|776
|78,0%
|ESCUELA ESPAÑA
|Arica
|101
|18,1%
|456
|81,9%
|LICEO AGRICOLA JOSE ABELARDO NUÑEZ
|Arica
|1.072
|23,1%
|3.568
|76,9%
|ARICA COLLEGE
|Arica
|790
|33,2%
|1.589
|66,8%
|CENTRO DE CAPACITACION LABORAL REINO DE BELGICA
|Arica
|1.181
|40,2%
|1.760
|59,8%
|COLEGIO ADOLFO BEYZAGA OVANDO
|Arica
|959
|36,9%
|1.638
|63,1%
|COLEGIO ALEMAN DE ARICA
|Arica
|981
|37,9%
|1.606
|62,1%
|COLEGIO SAN MARCOS DE ARICA
|Arica
|722
|35,8%
|1.292
|64,2%
|ESCUELA AMERICA
|Arica
|814
|30,7%
|1.839
|69,3%
|ESCUELA D-11 MANUEL RODRIGUEZ ERDOYZA
|Arica
|821
|32,0%
|1.742
|68,0%
|ESCUELA D-12 ROMULO PEÑA MATURANA
|Arica
|1.274
|35,5%
|2.313
|64,5%
|ESCUELA D-17 COMANDANTE JUAN JOSE SAN MARTIN
|Arica
|810
|38,7%
|1.282
|61,3%
|ESCUELA D-18 HUMBERTO VALENZUELA GARCIA
|Arica
|1.325
|34,3%
|2.538
|65,7%
|ESCUELA F-22 DOCTOR RICARDO OLEA GUERRA
|Arica
|1.129
|31,6%
|2.440
|68,4%
|LICEO ARTISTICO D-13 JUAN NOE CREVANI
|Arica
|556
|36,7%
|960
|63,3%
|LICEO POLITECNICO B-4 ANTONIO VARAS DE LA BARRA
|Arica
|958
|31,9%
|2.048
|68,1%
|ESCUELA VALLE DE CUYA
|Camarones
|142
|28,9%
|349
|71,1%
|LICEO VALLE DE CODPA
|Camarones
|429
|31,8%
|920
|68,2%
|ESCUELA INTERNADO VISVIRI
|General Lagos
|92
|12,4%
|647
|87,6%
|ESCUELA SAN SANTIAGO DE BELEN
|Putre
|139
|26,8%
|379
|73,2%
|LICEO GRANADEROS DE PUTRE
|Putre
|463
|22,4%
|1.604
|77,6%
|COLEGIO SAN ESTEBAN DE BULNES - ANEXO BASICA
|Bulnes
|904
|24,1%
|2.850
|75,9%
|LICEO MANUEL BULNES
|Bulnes
|1.554
|26,3%
|4.356
|73,7%
|LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI
|Bulnes
|1.348
|22,0%
|4.769
|78,0%
|ESCUELA EL PALPAL DE SANTA CLARA
|Bulnes
|424
|19,5%
|1.746
|80,5%
|COLEGIO BICENTENARIO PADRE ALBERTO HURTADO
|Chillán
|1.935
|29,0%
|4.728
|71,0%
|COLEGIO CONCEPCION DE CHILLAN L1
|Chillán
|2.321
|32,7%
|4.785
|67,3%
|COLEGIO CONCEPCION DE CHILLAN L2
|Chillán
|2.225
|31,2%
|4.907
|68,8%
|COLEGIO DE LA PURISIMA CONCEPCION
|Chillán
|1.817
|34,2%
|3.497
|65,8%
|COLEGIO HISPANO AMERICANO RIO VIEJO
|Chillán
|2.558
|30,7%
|5.761
|69,3%
|COLEGIO PARTICULAR EVANGELICO BETANIA
|Chillán
|1.405
|32,4%
|2.926
|67,6%
|COLEGIO SAN BUENAVENTURA
|Chillán
|1.676
|31,8%
|3.590
|68,2%
|COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL
|Chillán
|1.887
|30,6%
|4.275
|69,4%
|COLEGIO SEMINARIO PADRE ALBERTO HURTADO L1
|Chillán
|1.934
|33,9%
|3.766
|66,1%
|COLEGIO SEMINARIO PADRE ALBERTO HURTADO L2
|Chillán
|1.531
|34,6%
|2.898
|65,4%
|ESCUELA ARTURO MERINO BENITEZ
|Chillán
|1.170
|33,3%
|2.344
|66,7%
|ESCUELA BASICA CARDENAL JOSE MARIA CARO RODRIGUEZ
|Chillán
|1.530
|37,2%
|2.585
|62,8%
|ESCUELA BASICA JUAN MADRID AZOLAS
|Chillán
|1.655
|29,3%
|3.987
|70,7%
|ESCUELA BASICA ROSITA O'HIGGINS RIQUELME
|Chillán
|1.706
|34,3%
|3.272
|65,7%
|ESCUELA EVANGÉLICA BETH-EL
|Chillán
|984
|29,0%
|2.409
|71,0%
|ESCUELA LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS
|Chillán
|2.329
|30,8%
|5.238
|69,2%
|ESCUELA RAMÓN VINAY SEPÚLVEDA
|Chillán
|1.681
|32,1%
|3.563
|67,9%
|ESCUELA REPUBLICA DE MEXICO
|Chillán
|2.124
|31,9%
|4.533
|68,1%
|INSTITUTO INDUSTRIAL SUPERIOR DE CHILLAN
|Chillán
|2.865
|33,2%
|5.770
|66,8%
|INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO PROFESOR FERNANDO PEREZ BECERRA
|Chillán
|1.342
|29,7%
|3.184
|70,3%
|LICEO MARTIN RUIZ DE GAMBOA
|Chillán
|1.107
|32,5%
|2.294
|67,5%
|LICEO REPUBLICA DE ITALIA
|Chillán
|1.675
|31,6%
|3.629
|68,4%
|MY COLLEGE
|Chillán
|486
|18,1%
|2.201
|81,9%
|SYDNEY COLLEGE
|Chillán
|2.349
|32,6%
|4.850
|67,4%
|ESCUELA BASICA QUINCHAMALI
|Chillán
|582
|24,0%
|1.840
|76,0%
|COLEGIO TECNOLÓGICO DARIO SALAS
|Chillán Viejo
|2.356
|29,3%
|5.683
|70,7%
|LICEO POLIVALENTE JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO
|Chillán Viejo
|1.965
|27,0%
|5.307
|73,0%
|LICEO TOMAS LAGO
|Chillán Viejo
|1.488
|33,7%
|2.932
|66,3%
|ESCUELA BASICA RUCAPEQUEN
|Chillán Viejo
|275
|25,9%
|785
|74,1%
|ESCUELA BASICA BUCHUPUREO
|Cobquecura
|249
|20,6%
|960
|79,4%
|LICEO POLIVALENTE DIEGO MISSENE BURGOS
|Cobquecura
|970
|25,6%
|2.816
|74,4%
|ESCUELA MARIA TERESA MARCHANT CONTRERAS
|Coelemu
|1.036
|26,3%
|2.906
|73,7%
|ESCUELA VILLA JESUS DE COELEMU
|Coelemu
|1.830
|25,7%
|5.292
|74,3%
|ESCUELA GUARILIHUE ALTO
|Coelemu
|118
|14,3%
|706
|85,7%
|ESCUELA CLEMENTINA MAUREIRA ALMANZA
|Coelemu
|198
|19,3%
|830
|80,7%
|ESCUELA VEGAS DE ITATA
|Coelemu
|56
|13,0%
|376
|87,0%
|ESCUELA HEROES DE IQUIQUE
|Coihueco
|723
|14,6%
|4.225
|85,4%
|COLEGIO LORENZO MONDANELLI
|Coihueco
|847
|27,1%
|2.274
|72,9%
|ESCUELA BRITANICA GUILLERMINA DRAKE WOOD
|Coihueco
|998
|17,7%
|4.640
|82,3%
|LICEO BICENTENARIO CLAUDIO ARRAU LEON
|Coihueco
|931
|16,2%
|4.817
|83,8%
|ESCUELA MANUEL MATUS HERMOSILLA
|Coihueco
|172
|13,7%
|1.082
|86,3%
|ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN
|El Carmen
|1.131
|20,3%
|4.431
|79,7%
|LICEO POLIVALENTE JUVENAL HERNANDEZ JAQUE
|El Carmen
|925
|18,2%
|4.148
|81,8%
|ESCUELA GLORIAS NAVALES
|Ninhue
|1.015
|20,5%
|3.944
|79,5%
|LICEO POLIVALENTE SAN GREGORIO
|Ñiquén
|1.674
|17,5%
|7.919
|82,5%
|ESCUELA BASICA GENERAL CRUZ
|Pemuco
|159
|22,0%
|565
|78,0%
|ESCUELA DAFNE ELVIRA ZAPATA ROZAS
|Pemuco
|881
|27,3%
|2.351
|72,7%
|LICEO POLIVALENTE TOMAS ARNALDO HERRERA VEGA
|Pemuco
|658
|20,2%
|2.603
|79,8%
|COLEGIO FRANCISCO DE ASIS
|Pinto
|714
|15,8%
|3.795
|84,2%
|LICEO POLITECNICO BICENTENARIO JOSE MANUEL PINTO ARIAS
|Pinto
|648
|16,6%
|3.251
|83,4%
|ESCUELA JOSE TOHA SOLDEVILA
|Pinto
|397
|18,7%
|1.728
|81,3%
|LICEO NIBALDO SEPULVEDA FERNANDEZ
|Portezuelo
|1.172
|24,2%
|3.666
|75,8%
|ESCUELA BASICA EL CASINO
|Quillón
|592
|20,3%
|2.331
|79,7%
|COLEGIO QUILLON
|Quillón
|488
|24,7%
|1.489
|75,3%
|ESCUELA BASICA HEROES DEL ITATA
|Quillón
|1.184
|22,2%
|4.138
|77,8%
|LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ
|Quillón
|978
|23,3%
|3.227
|76,7%
|ESCUELA NUEVA AMERICA
|Quirihue
|1.220
|26,2%
|3.445
|73,8%
|LICEO BICENTENARIO POLIVALENTE CARLOS MONTANE CASTRO
|Quirihue
|1.126
|24,2%
|3.519
|75,8%
|ESCUELA BASICA ÑIPAS
|Ránquil
|1.203
|23,6%
|3.899
|76,4%
|ESCUELA CACHAPOAL
|San Carlos
|446
|20,0%
|1.785
|80,0%
|DINABEC COLLEGE
|San Carlos
|581
|26,6%
|1.604
|73,4%
|ESCUELA GENERAL DOMINGO URRUTIA
|San Carlos
|869
|20,8%
|3.318
|79,2%
|ESCUELA GENERAL JOSE MIGUEL CARRERA VERDUGO
|San Carlos
|992
|27,4%
|2.633
|72,6%
|ESCUELA GENERAL SOFANOR PARRA HERMOSILLA
|San Carlos
|1.139
|21,4%
|4.181
|78,6%
|ESCUELA JOAQUIN DEL PINO ROZAS Y NEGRETE
|San Carlos
|1.058
|20,9%
|4.011
|79,1%
|LICEO POLITECNICO CAPITAN IGNACIO CARRERA PINTO
|San Carlos
|1.453
|20,8%
|5.531
|79,2%
|LICEO POLIVALENTE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
|San Carlos
|1.033
|19,5%
|4.257
|80,5%
|LICEO TECNICO PROFESIONAL VIOLETA PARRA SANDOVAL
|San Carlos
|1.264
|19,1%
|5.338
|80,9%
|LICEO BICENTENARIO POLIVALENTE JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZ
|San Fabián
|1.193
|27,7%
|3.110
|72,3%
|ESCUELA BASICA PUEBLO SECO
|San Ignacio
|714
|17,3%
|3.411
|82,7%
|LICEO MANUEL JESUS ORTIZ
|San Ignacio
|732
|17,2%
|3.512
|82,8%
|LICEO POLIVALENTE MARIA WARD
|San Ignacio
|911
|18,5%
|4.024
|81,5%
|LICEO TECNICO PUENTE ÑUBLE
|San Nicolás
|422
|25,4%
|1.238
|74,6%
|LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE SAN NICOLAS, CAMPUS SERGIO MARTIN ALAMOS
|San Nicolás
|2.066
|22,6%
|7.056
|77,4%
|ESCUELA BASICA VALLE LONQUEN
|Trehuaco
|589
|22,5%
|2.030
|77,5%
|LICEO BICENTENARIO DE TREHUACO
|Trehuaco
|602
|22,3%
|2.102
|77,7%
|LICEO CAMPANARIO
|Yungay
|619
|29,8%
|1.458
|70,2%
|ESCUELA FERNANDO BAQUEDANO
|Yungay
|1.797
|29,6%
|4.270
|70,4%
|LICEO DE YUNGAY
|Yungay
|1.790
|28,6%
|4.479
|71,4%
|INSTITUTO TECNICO FORJADORES DE ALERCE
|Puerto Montt
|2.157
|30,8%
|4.844
|69,2%