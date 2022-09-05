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¿Cómo votaron en tu local de votación?: Busca aquí

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5 Septiembre, 2022

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“Una fiesta de la democracia”, así fue catalogada la jornada electoral de ayer por parte del Servel.

Después de que más de 13 millones de personas salieran a votar, dando por ganador al Rechazo con un 61,86% por sobre el Apruebo con un 38,14%, aquí puedes ver cómo se votó en tu local:

*Datos del Servel

 

LocalComunaVotos%Votos%
ANEXO DE COLEGIO SAN ANTONIO DE MATILLAAlto Hospicio1.40426,4%3.92273,6%
COLEGIO CATOLICO NAZARETAlto Hospicio1.41725,7%4.10574,3%
COLEGIO MARISTA HERMANO FERNANDOAlto Hospicio1.29228,1%3.30071,9%
COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUSAlto Hospicio1.74329,4%4.17670,6%
COLEGIO SALESIANO SANTO DOMINGO SAVIOAlto Hospicio1.95427,0%5.27473,0%
COLEGIO SAN ANTONIO DE MATILLAAlto Hospicio1.65329,4%3.96070,6%
COLEGIO SIMON BOLIVARAlto Hospicio1.52527,8%3.96272,2%
C.P. ALTO HOSPICIOAlto Hospicio1030,3%2369,7%
LICEO BICENTENARIO COLEGIO NIRVANAAlto Hospicio1.97326,9%5.37473,1%
LICEO LOS CONDORESAlto Hospicio1.41831,8%3.03568,2%
ESCUELA CAMIÑACamiña20212,4%1.43287,6%
LICEO TECNICO PROFESIONAL COLCHANEColchane955,3%1.69694,7%
ESCUELA CHIAPAHuara810,3%7089,7%
GIMNASIO MUNICIPAL TECHADO DE HUARAHuara22225,5%65074,5%
LICEO DE HUARAHuara19422,8%65877,2%
ESCUELA PISAGUAHuara8028,5%20171,5%
ESCUELA BASICA FRONTERIZAHuara16019,4%66480,6%
ESCUELA BASICA DE CHANAVAYITAIquique17437,3%29262,7%
COLEGIO ACADEMIA TARAPACAIquique1.56736,5%2.72363,5%
COLEGIO ADVENTISTAIquique1.41932,5%2.94267,5%
COLEGIO INGLESIquique1.01132,9%2.06167,1%
COLEGIO REPUBLICA DE CROACIAIquique2.54737,1%4.32462,9%
COLEGIO SALESIANO DON BOSCO IQUIQUEIquique1.55534,8%2.91465,2%
ESCUELA ALMIRANTE PATRICIO LYNCHIquique2.37135,0%4.40865,0%
ESCUELA ARTISTICA VIOLETA PARRAIquique1.11133,4%2.21966,6%
ESCUELA BASICA FRANCISCO FORGIONEIquique1.33337,7%2.20762,3%
ESCUELA CENTENARIOIquique1.20133,2%2.41566,8%
ESCUELA EDUARDO LLANOSIquique1.23932,8%2.53867,2%
ESCUELA GABRIELA MISTRALIquique1.12931,7%2.43868,3%
ESCUELA PAULA JARAQUEMADA ALQUIZARIquique1.69730,7%3.82469,3%
ESCUELA PLACIDO VILLARROELIquique1.54235,0%2.87065,0%
LICEO BICENTENARIO COLEGIO DIOCESANO OBISPO LABBEIquique1.87533,1%3.78666,9%
LICEO BICENTENARIO SANTA MARIAIquique2.14332,5%4.46167,5%
LICEO DEPORTIVO ELENA DUVAUCHELLE CABEZONIquique1.76730,7%3.99269,3%
LICEO LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINSIquique80735,5%1.46864,5%
LICEO POLITECNICO JOSE GUTIERREZ DE LA FUENTEIquique2.24036,4%3.91363,6%
LICEO PRESIDENTE ANIBAL PINTO GARMENDIA.Iquique1.96234,6%3.70565,4%
COLEGIO ANTAMARAIquique1.51338,2%2.45061,8%
COLEGIO BAJO MOLLEIquique1.26432,6%2.61867,4%
COLEGIO ESPAÑAIquique1.38037,6%2.28962,4%
COLEGIO REPUBLICA DE ITALIAIquique2.08637,3%3.50362,7%
ESCUELA CHIPANAIquique1.53736,0%2.73264,0%
ESCUELA PROFESOR MANUEL CASTRO RAMOSIquique1.86633,0%3.78467,0%
LICEO LUIS CRUZ MARTINEZIquique1.82137,8%2.99262,2%
LICEO SAMCA ARUMANTIIquique1.09031,9%2.32368,1%
UNIVERSIDAD ARTURO PRATIquique1.20234,0%2.33566,0%
ESCUELA SAN ANDRES DE PICAPica59530,8%1.33969,2%
LICEO BICENTENARIO PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGAPica92435,6%1.67464,4%
ESCUELA BASICA LA TIRANAPozo Almonte54233,4%1.08066,6%
ESCUELA BASICA MAMINAPozo Almonte10136,6%17563,4%
ESCUELA BASICA ESTRELLA DEL SURPozo Almonte54024,9%1.62575,1%
ESCUELA BASICA POZO ALMONTEPozo Almonte60225,2%1.78974,8%
LICEO ALCALDE SERGIO GONZALEZ GUTIERREZPozo Almonte58222,2%2.03577,8%
COLEGIO ANTOFAGASTAAntofagasta2.11037,9%3.46362,1%
COLEGIO SAN AGUSTINAntofagasta2.79341,9%3.87658,1%
COLEGIO SAN MARCOSAntofagasta45723,8%1.46176,2%
COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL DON BOSCOAntofagasta2.23136,1%3.95763,9%
ESCUELA ECOLOGICA HUMBERTO GONZALEZ ECHEGOYENAntofagasta2.06538,0%3.36762,0%
ESCUELA ECOLOGICA PADRE ALBERTO HURTADOAntofagasta2.35242,2%3.21857,8%
ESCUELA ESPAÑAAntofagasta1.98140,0%2.97360,0%
ESCUELA GENERAL MANUEL BAQUEDANOAntofagasta92539,8%1.40260,2%
ESCUELA GUSTAVO LE PAIGE WALQUEAntofagasta2.54439,1%3.96760,9%
ESCUELA HEROES DE LA CONCEPCIONAntofagasta1.32739,1%2.06560,9%
ESCUELA JAPONAntofagasta2.24242,1%3.07957,9%
ESCUELA JOSE PAPIC RADNICAntofagasta2.33038,7%3.69161,3%
ESCUELA LA BANDERAAntofagasta2.57038,7%4.06861,3%
ESCUELA LAS AMERICAS PROFESOR JUSTO VALLADARES ORELLANAAntofagasta1.99140,5%2.93059,5%
ESCUELA LAS ROCASAntofagasta2.43640,2%3.61759,8%
ESCUELA REPUBLICA DE ITALIAAntofagasta2.10141,9%2.91358,1%
ESCUELA REVERENDO PADRE PATRICIO CARIOLAAntofagasta2.34234,9%4.36365,1%
LICEO CIENTIFICO HUMANISTA LA CHIMBAAntofagasta2.58541,1%3.70158,9%
LICEO DOMINGO HERRERA RIVERAAntofagasta1.33438,8%2.10261,2%
LICEO INDUSTRIAL EULOGIO GORDO MONEOAntofagasta2.66239,7%4.04560,3%
LICEO LA PORTADAAntofagasta2.42337,1%4.11062,9%
LICEO MAYOR GENERAL (E) OSCAR BONILLAAntofagasta2.23037,3%3.74262,7%
NETLAND SCHOOLAntofagasta2.70639,4%4.15860,6%
C.C.P. DE ANTOFAGASTA (CONCESIONADO)Antofagasta1745,9%2054,1%
COLEGIO INGLES SAN JOSEAntofagasta3.21741,9%4.46858,1%
COLEGIO INSTITUTO SANTA MARIAAntofagasta2.21239,0%3.46661,0%
COLEGIO SAN LUISAntofagasta2.19136,5%3.80863,5%
ESCUELA ALCALDE MAXIMILIANO POBLETE CORTESAntofagasta2.43139,1%3.79460,9%
ESCUELA BÁSICA JUAN LÓPEZAntofagasta2.00941,1%2.88558,9%
ESCUELA CLAUDIO MATTE PEREZAntofagasta2.08240,8%3.01759,2%
ESCUELA DARIO SALAS DIAZAntofagasta2.42739,5%3.72160,5%
ESCUELA PROFESORA LJUBICA DOMIC WUTHAntofagasta2.37138,1%3.86061,9%
ESCUELA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICAAntofagasta1.84439,9%2.77460,1%
ESCUELA REPUBLICA DEL ECUADORAntofagasta1.77537,5%2.95362,5%
ESCUELA RÓMULO PEÑA MATURANAAntofagasta1.88838,5%3.01461,5%
HRVATSKA SKOLA SAN ESTEBANAntofagasta2.29438,0%3.74862,0%
INSTITUTO CIENTIFICO EDUCACIONAL JOSE MAZA SANCHOAntofagasta2.64041,4%3.73358,6%
LICEO ARTISTICO ARMANDO CARRERA GONZALEZAntofagasta2.88841,5%4.06558,5%
LICEO BICENTENARIO ANDRES SABELLAAntofagasta2.27443,1%3.00356,9%
LICEO BICENTENARIO MARTA NAREA DIAZAntofagasta2.30138,0%3.75362,0%
LICEO DE HOMBRES DE ANTOFAGASTA MARIO BAHAMONDE SILVAAntofagasta1.09738,6%1.74261,4%
LICEO EXPERIMENTAL ARTISTICO Y DE APLICACIONAntofagasta1.35739,8%2.05460,2%
LICEO TECNICO ANTOFAGASTAAntofagasta2.62240,8%3.80459,2%
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTEAntofagasta1.40042,1%1.92457,9%
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTAAntofagasta1.21932,2%2.56667,8%
COLEGIO CALAMACalama1.76727,4%4.67272,6%
COLEGIO CHUQUICAMATACalama1.83137,2%3.08962,8%
ESCUELA BASICA 21 DE MAYOCalama1.10223,0%3.68277,0%
ESCUELA BASICA CLAUDIO ARRAUCalama1.19128,2%3.03171,8%
ESCUELA BASICA EMILIO SOTOMAYORCalama1.95233,2%3.93666,8%
ESCUELA BASICA JOHN FITZGERALD KENNEDYCalama1.59827,4%4.23572,6%
ESCUELA BÁSICA KAMAC MAYUCalama1.43837,5%2.39662,5%
ESCUELA BASICA PEDRO VERGARA KELLERCalama1.10130,5%2.51069,5%
ESCUELA BASICA REPUBLICA DE GRECIACalama1.67126,9%4.55073,1%
ESCUELA BÁSICA VALENTIN LETELIERCalama86421,8%3.10778,2%
ESCUELA REPUBLICA DE BOLIVIACalama1.78329,1%4.35370,9%
ESCUELA VADO DE TOPATERCalama1.71235,0%3.17765,0%
INSTITUTO OBISPO SILVA LEZAETACalama1.78731,6%3.87568,4%
LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES PALAZUELOSCalama1.95231,6%4.21768,4%
LICEO BICENTENARIO LUIS CRUZ MARTINEZCalama1.47027,3%3.91972,7%
LICEO BICENTENARIO POLITECNICO CESAREO AGUIRRECalama55930,7%1.26469,3%
LICEO ELEUTERIO RAMIREZ MOLINACalama1.41027,9%3.64372,1%
LICEO FRANCISCO DE AGUIRRECalama1.54325,9%4.41674,1%
LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZCalama1.94730,0%4.53870,0%
LICEO MINERO AMERICACalama1.27727,2%3.41072,8%
ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU CHIUCalama8323,9%26476,1%
ESCUELA ARTURO PEREZ CANTOMaría Elena1.37141,5%1.93558,5%
ESCUELA IGNACIO CARRERA PINTOMaría Elena2823,5%9176,5%
COMPLEJO EDUCATIVO JUAN JOSE LATORRE BENAVENTEMejillones1.46542,6%1.97557,4%
ESCUELA JULIA HERRERA VARASMejillones1.96540,8%2.84859,2%
ESCUELA SAN ANTONIO DE PADUAOllague19721,8%70778,2%
ESCUELA BASICA SAN PEDRO DE ATACAMASan Pedro de Atacama1.53746,2%1.78853,8%
LICEO BICENTENARIO AGROPECUARIO LIKAN ANTAISan Pedro de Atacama1.14444,6%1.42355,4%
ESCUELA BASICA ESTACION BAQUEDANOSierra Gorda34232,8%70267,2%
ESCUELA CARACOLESSierra Gorda15932,7%32767,3%
ESCUELA HOGAR VICTORIANO QUINTEROS SOTOTaltal2.02843,0%2.68357,0%
ESCUELA HUMANISTA VICTOR HUGO CARVAJAL MEZATaltal1.33341,9%1.84758,1%
C.D.P. DE TOCOPILLATocopilla927,3%2472,7%
ESCUELA ARTURO PRAT CHACÓNTocopilla44642,0%61658,0%
ESCUELA GABRIELA MISTRALTocopilla1.48540,5%2.18059,5%
LICEO DOMINGO LATRILLETocopilla2.36240,3%3.49659,7%
LICEO POLITECNICO DIEGO PORTALES PALAZUELOSTocopilla2.48539,7%3.77660,3%
LICEO DE ALTO DEL CARMENAlto del Carmen42937,1%72862,9%
EDUCADOR ARTURO ALVEAR RAMOSAlto del Carmen68932,2%1.45467,8%
ESCUELA FRONTERIZAAlto del Carmen20629,3%49770,7%
ESCUELA DE DESARROLLO ARTISTICOCaldera2.80546,2%3.26653,8%
ESCUELA MANUEL ORELLA ECHANEZCaldera3.18846,1%3.73453,9%
ESCUELA BASICA ANGELINA SALAS OLIVARESChañaral1.88048,0%2.03752,0%
ESCUELA BASICA PEDRO LUJANChañaral18743,9%23956,1%
LICEO FEDERICO VARELAChañaral2.41049,5%2.45450,5%
CENTRO CULTURALCopiapó2.14739,9%3.22960,1%
CENTRO DE EDUCACION INTEGRADA DE ADULTOSCopiapó2.77340,2%4.12559,8%
COLEGIO BUEN PASTORCopiapó3.14339,9%4.73860,1%
ESCUELA ABRAHAM SEPULVEDA PIZARROCopiapó3.38241,0%4.86959,0%
ESCUELA BERNARDO O HIGGINSCopiapó1.97138,6%3.13061,4%
ESCUELA BRUNO ZAVALA FREDESCopiapó2.68936,6%4.65963,4%
ESCUELA DIFERENCIAL MARIA LUZ LANZA PIZARROCopiapó3.03238,1%4.92461,9%
ESCUELA SAN PEDROCopiapó2.09842,7%2.81757,3%
ESCUELA SAN VICENTE DE PAULCopiapó3.17237,9%5.19462,1%
INSTITUTO COMERCIAL ALEJANDRO RIVERA DIAZCopiapó2.97138,1%4.82361,9%
LICEO BICENTENARIO MERCEDES FRITIS MACKENNEYCopiapó4.50839,4%6.93360,6%
LICEO JOSE ANTONIO CARVAJALCopiapó1.11037,9%1.81762,1%
ESCUELA LAURA ROBLES SILVACopiapó2.24742,0%3.10358,0%
LICEO FERNANDO ARIZTIA RUIZCopiapó2.39433,9%4.66566,1%
ESCUELA CARLOS MARIA SAYAGOCopiapó2.52642,2%3.46657,8%
ESCUELA JESUS FERNANDEZ HIDALGOCopiapó72943,2%95756,8%
ESCUELA ALIRO LAMAS CASTILLODiego de Almagro2.85745,7%3.40154,3%
ESCUELA COEDUCACIONAL PARTICULARDiego de Almagro1.15551,0%1.10949,0%
LICEO GENERAL RAMON FREIREFreirina2.24444,5%2.80355,5%
ESCUELA MIREYA ZULETA ASTUDILLOHuasco3.36747,9%3.65952,1%
ESCUELA DE CONCENTRACION D-43, LOS LOROSTierra Amarilla28824,8%87275,2%
ESC. BASICA MARTA EMILIANA AGUILAR ZERONTierra Amarilla3.25435,3%5.95764,7%
ESCUELA BASICA ROBERTO CUADRA ALQUINTAVallenar30233,0%61367,0%
ESC.BASICA CAPITAN RAFAEL TORREBLANCAVallenar2.54136,7%4.38463,3%
ESCUELA BASICA ESPANAVallenar2.82839,2%4.38060,8%
ESCUELA BASICA GUALBERTO KONG FERNANDEZVallenar1.45238,3%2.33661,7%
ESCUELA JOSE CAROCA LAFLORVallenar1.53439,7%2.33260,3%
LICEO BICENTENARIO DE VALLENARVallenar2.97539,2%4.61960,8%
LICEO PEDRO TRONCOSO MACHUCAVallenar3.16241,1%4.52558,9%
CASA DEL ENCUENTRO CIUDADANO Y GIMNASIOAndacollo1.23544,9%1.51455,1%
ESCUELA LUIS CRUZ MARTINEZAndacollo1.70845,8%2.02554,2%
LICEO PEDRO REGALADO VIDELA ORDENESAndacollo1.48247,3%1.65352,7%
ESCUELA BASICA HECTOR JORQUERA VALENCIACanela2.57544,6%3.20155,4%
ESCUELA BASICA MINCHA NORTECanela90749,9%91250,1%
ESCUELA BASICA AMERICACombarbala1.29338,1%2.10261,9%
ESCUELA BASICA JUANITA FERNANDEZ SOLARCombarbala27733,3%55466,7%
LICEO SAMUEL ROMAN ROJASCombarbala2.14638,0%3.50562,0%
COLEGIO DE ARTES CLAUDIO ARRAUCoquimbo2.66540,0%3.99160,0%
COLEGIO DISCOVERY SCHOOLCoquimbo2.53639,0%3.97361,0%
COLEGIO FRANCIS SCHOOLCoquimbo4.49747,0%5.08053,0%
COLEGIO LA HERRADURACoquimbo1.16438,6%1.85561,4%
COLEGIO PABLO NERUDACoquimbo90537,8%1.49262,2%
COLEGIO SANTA FAMILIACoquimbo4.68145,2%5.68554,8%
ESCUELA BASICA MARIO MUNOZ SILVACoquimbo3.63742,5%4.91757,5%
ESCUELA CARDENAL JOSE MARIA CAROCoquimbo3.06739,9%4.62060,1%
ESCUELA COQUIMBOCoquimbo2.52937,9%4.14462,1%
ESCUELA DE PEÑUELASCoquimbo2.59542,0%3.58658,0%
ESCUELA METODISTA COQUIMBOCoquimbo2.11941,2%3.02258,8%
ESCUELA REPUBLICA DE GRECIACoquimbo3.07143,0%4.06857,0%
ESCUELA SAN RAFAELCoquimbo1.57937,8%2.59862,2%
INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y COMERCIO ESTADO DE ISRAELCoquimbo3.66641,2%5.23958,8%
INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO DE COQUIMBOCoquimbo3.76238,1%6.11461,9%
LIC.DE CIENC.Y HUM.SAN JOSEMARIA ESCRIVACoquimbo2.67543,7%3.44356,3%
LICEO INDUSTRIAL JOSE TOMAS DE URMENETACoquimbo3.30739,0%5.18361,0%
COLEGIO MARIA EDUCACoquimbo1.44044,8%1.77155,2%
ESCUELA BASICA REPUBLICA DE ITALIACoquimbo1.54442,2%2.11357,8%
ESCUELA JOSE ALFARO ALFAROCoquimbo2.56746,9%2.91253,1%
ESCUELA SANTO TOMAS DE AQUINOCoquimbo1.37843,9%1.75956,1%
GIMNASIO TECHADO MUNICIPALCoquimbo2.16341,2%3.08258,8%
LICEO FERNANDO BINVIGNAT MARINCoquimbo3.14943,4%4.09956,6%
ESCUELA BASICA MANUEL DE SALASCoquimbo55238,9%86761,1%
LICEO CARMEN AURORA RODRIGUEZ HENRIQUEZCoquimbo2.15043,8%2.75856,2%
COLEGIO SANTA TERESAIllapel1.19842,4%1.62557,6%
ESCUELA BASICA JORGE ARACENA RAMOSIllapel85851,2%81848,8%
ESCUELA BASICA SAN RAFAEL DE ROZASIllapel2.17642,7%2.91557,3%
ESCUELA BASICA VALLE DEL CHOAPAIllapel2.80341,3%3.97858,7%
ESCUELA BASICA VILLA LOS NARANJOSIllapel85841,1%1.23058,9%
LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZASIllapel1.05740,3%1.56559,7%
LICEO POLITECNICO PABLO RODRIGUEZ CAVIEDESIllapel93940,3%1.39159,7%
ESCUELA BASICA PEDRO PABLO MUNOZLa Higuera1.44438,8%2.27461,2%
COLEGIO ARTURO PRAT CHACONLa Serena3.69843,1%4.88456,9%
COLEGIO CARLOS CONDELL DE LA HAZALa Serena3.00943,5%3.90156,5%
ESCUELA ALONSO DE ERCILLALa Serena3.34646,4%3.87253,6%
LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZLa Serena4.31246,9%4.88953,1%
LICEO TECNICO FEMENINO LAS COMPANIASLa Serena2.39541,6%3.36658,4%
COLEGIO BERNARDA MORINLa Serena3.04843,1%4.02256,9%
COLEGIO CALETA SAN PEDROLa Serena54538,2%88061,8%
COLEGIO GABRIEL GONZALEZ VIDELALa Serena2.45742,0%3.39158,0%
COLEGIO HEROES DE LA CONCEPCIONLa Serena4.12943,2%5.43856,8%
COLEGIO JAPONLa Serena2.57241,1%3.69358,9%
COLEGIO JAVIERA CARRERALa Serena3.16446,0%3.71154,0%
COLEGIO JOSE MANUEL BALMACEDALa Serena2.73639,9%4.11860,1%
COLEGIO JOSE MIGUEL CARRERALa Serena3.53542,5%4.79057,5%
COLEGIO PARTICULAR SAN JOSELa Serena1.29038,5%2.05761,5%
COLEGIO PEDRO AGUIRRE CERDALa Serena2.95945,6%3.53754,4%
COLEGIO VICTOR DOMINGO SILVALa Serena2.79637,5%4.66162,5%
C.P. LA SERENALa Serena1939,6%2960,4%
ESCUELA DE LAMBERTLa Serena44840,7%65359,3%
ESCUELA DE LAS ROJASLa Serena1.00037,9%1.64162,1%
ESCUELA DE ROMEROLa Serena51136,1%90363,9%
ESCUELA GERMAN RIESCOLa Serena1.22140,0%1.83560,0%
ESTADIO LA PORTADA L1La Serena3.08842,8%4.13057,2%
ESTADIO LA PORTADA L2La Serena3.07642,8%4.11357,2%
LICEO GABRIELA MISTRAL DE LA SERENALa Serena3.17242,1%4.35457,9%
LICEO GREGORIO CORDOVEZLa Serena3.57240,8%5.17759,2%
LICEO TECNICO MARTA BRUNETLa Serena1.33240,3%1.97659,7%
MARIA EDUCALa Serena4.76245,9%5.61754,1%
ESCUELA CLARA VIAL ORREGOLos Vilos40939,6%62360,4%
COLEGIO DIEGO DE ALMAGROLos Vilos2.53145,6%3.01554,4%
LICEO NICOLAS FEDERICO LOHSE VARGASLos Vilos2.49645,0%3.04955,0%
ESCUELA BASICA ERCOLE BENCINILos Vilos58945,9%69454,1%
ESCUELA BASICA TERESA CANNON DE BARRIOLHET.Los Vilos88533,5%1.75466,5%
COLEGIO RIO GRANDEMonte Patria1.08529,9%2.54370,1%
ESCUELA ALEJANDRO CHELEN ROJASMonte Patria1.19234,6%2.25765,4%
ESCUELA EL PALQUIMonte Patria1.61431,1%3.56968,9%
COLEGIO CERRO GUAYAQUILMonte Patria90829,8%2.14170,2%
COLEGIO REPUBLICA DE CHILEMonte Patria1.91832,6%3.96167,4%
ESCUELA BASICA WENCESLAO VARGASMonte Patria49622,7%1.68877,3%
ESCUELA BARRAZA BAJOOvalle74234,5%1.41165,5%
ESCUELA ARTURO VILLALON SIEULANNEOvalle74123,4%2.42576,6%
COLEGIO DE ADMINISTRACION Y COMERCIO EL INGENIOOvalle2.30436,6%3.98363,4%
COLEGIO FRAY JORGEOvalle2.25836,5%3.92463,5%
COLEGIO RAUL SILVA HENRIQUEZOvalle3.01439,7%4.58460,3%
ESC. HEBERTO VELAZQUEZ VELAZQUEZOvalle77235,9%1.38064,1%
ESCUELA ANTONIO TIRADO LANASOvalle1.66437,1%2.82462,9%
ESCUELA BASICA ARTURO ALESSANDRI PALMAOvalle2.89136,0%5.13064,0%
ESCUELA BASICA BERNARDO O¦HIGGINS RIQUELMEOvalle80233,0%1.63067,0%
ESCUELA BASICA OSCAR ARAYA MOLINAOvalle2.32639,4%3.57160,6%
ESCUELA DE ARTES Y MUSICAOvalle2.30236,5%3.99863,5%
ESCUELA PADRE JOSEPH BENEDIKT STEGMEIEROvalle52234,1%1.00765,9%
ESTADIO DIAGUITA L1Ovalle1.65135,9%2.95364,1%
LICEO ALEJANDRO ALVAREZ JOFREOvalle2.73933,5%5.42966,5%
LICEO POLITECNICO DE OVALLEOvalle3.82936,6%6.62363,4%
LICEO MISTRALIANOPaiguano1.53435,1%2.83764,9%
ESCUELA BELGICAPunitaqui1.93032,0%4.11068,0%
HOGAR MASCULINO DE PUNITAQUIPunitaqui1.05834,6%2.00365,4%
ESCUELA BASICA AMANECERRío Hurtado29524,6%90275,4%
COLEGIO PICHASCARío Hurtado24327,6%63972,4%
SALON DE EVENTOS MUNICIPALRío Hurtado59332,6%1.22767,4%
ESCUELA BASICA CHILLEPINSalamanca90735,2%1.67264,8%
COLEGIO PART. SUB. CUMBRES DEL CHOAPASalamanca3.35738,1%5.46061,9%
ESCUELA BASICA DIAGUITAS DE CHALINGASalamanca56739,3%87560,7%
LICEO DE SALAMANCASalamanca2.71037,3%4.55162,7%
COLEGIO ANTONIO VARASVicuña2.00537,2%3.38962,8%
ESCUELA BASICA LUCILA GODOY ALCAYAGAVicuña3.33935,7%6.01464,3%
LICEO CARLOS ROBERTO MONDACA CORTESVicuña2.06033,8%4.03066,2%
COLEGIO TERESA DE LOS ANDES-ALGARROBOAlgarrobo81637,8%1.34062,2%
ESCUELA BASICA RURAL EL YECOAlgarrobo72340,2%1.07559,8%
LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANOAlgarrobo1.99136,0%3.53964,0%
LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO (2)Algarrobo1.59835,6%2.89564,4%
ESCUELA BASICA ARAUCARIACabildo1.85338,9%2.90761,1%
LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL DE MINERIACabildo1.88143,4%2.45156,6%
LICEO POLIVALENTE A-2 DE CABILDOCabildo2.55838,0%4.17962,0%
COLEGIO BECARB IICalera3.78146,3%4.37753,7%
COMPLEJO EDUCACIONAL LAS ACACIAS DE ARTIFICIOCalera2.21841,4%3.13758,6%
ESCUELA BASICA PALESTINACalera1.91840,1%2.86359,9%
ESCUELA GABRIELA MISTRALCalera1.21343,3%1.58956,7%
ESCUELA JOSEFINA HUICICalera2.00242,4%2.71757,6%
LICEO PARTICULAR SAN JOSECalera3.46345,2%4.20254,8%
LICEO PEDRO DE VALDIVIA B-17Calera2.00342,0%2.76458,0%
COLEGIO SAN JOSECalle Larga99733,0%2.02767,0%
ESCUELA BASICA CRISTO REDENTORCalle Larga32233,4%64366,6%
ESCUELA BASICA LA PAMPILLACalle Larga1.74537,0%2.97263,0%
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CALLE LARGACalle Larga77539,7%1.17660,3%
COLEGIO VILLA CARTAGOCartagena1.56545,7%1.85854,3%
ESCUELA PRESIDENTE AGUIRRE CERDACartagena2.15240,0%3.22860,0%
LICEO POETA VICENTE HUIDOBROCartagena3.24540,1%4.84259,9%
ESCUELA ESPECIAL HUMBERTO MOATHCasablanca1.56735,8%2.80864,2%
ESCUELA MANUEL BRAVO REYESCasablanca2.54833,1%5.15466,9%
ESCUELA SAN PEDRO DE QUINTAYCasablanca19532,6%40367,4%
LICEO BICENTENARIO MANUEL DE SALASCasablanca2.50432,3%5.25967,7%
ESCUELA MARIA TERESA DEL CANTO MOLINACatemu2.00134,8%3.75565,2%
LICEO POLIVALENTE FERNANDO SILVA CASTELLONCatemu1.59431,1%3.53968,9%
COLEGIO ALTAZORConcón1.30039,6%1.98660,4%
COLEGIO BRITANICO ST. MARGARET`S L1Concón1.49324,7%4.55775,3%
COLEGIO BRITANICO ST. MARGARET`S L2Concón1.36323,9%4.33376,1%
COLEGIO RAYEN CAVENConcón1.64238,9%2.57761,1%
ESCUELA BASICA ORO NEGRO D-367Concón1.97442,5%2.67357,5%
ESCUELA IRMA SALAS SILVAConcón1.35238,2%2.18761,8%
ESCUELA RURAL PUENTE COLMOConcón32337,6%53662,4%
FUNDACION EDUCACIONAL COLEGIO PARROQUIAL SANTA MARIA GORETTIConcón1.36938,0%2.22962,0%
LICEO POLITECNICO DE CONCONConcón2.27740,7%3.31559,3%
COLEGIO EL QUISCOEl Quisco2.86445,9%3.37254,1%
COMPLEJO EDUCACIONAL CLARA SOLOVERAEl Quisco3.28244,5%4.08855,5%
COLEGIO EL TABOEl Tabo3.36846,6%3.86153,4%
ESCUELA BASICA LAS CRUCESEl Tabo2.65449,2%2.73750,8%
COLEGIO SAN NICOLASHijuelas1.85330,6%4.21269,4%
ESCUELA BASICA BENJAMIN MATTE LARRAINHijuelas82031,5%1.78268,5%
LICEO MUNICIPAL LUIS LABORDAHijuelas1.78031,2%3.93068,8%
COLEGIO LORENZO BAEZA VEGAIsla de Pascua2.19455,6%1.75444,4%
LICEO INSULAR BICENTENARIO ROBINSON CRUSOEJuan Fernández31558,2%22641,8%
COLEGIO LEONARDO DA VINCILa Cruz2.61036,5%4.53363,5%
ESCUELA MARIA ALONSO CHACONLa Cruz2.03736,2%3.59763,8%
LICEO TECNICO AGRICOLA OBISPO RAFAEL LIRA INFANTELa Cruz97437,6%1.61762,4%
COLEGIO LUIS CRUZ MARTINEZLa Ligua2.79145,4%3.36154,6%
COLEGIO SANTA MARIA DE LA LIGUALa Ligua1.89541,5%2.67158,5%
ESCUELA GABRIELA MISTRALLa Ligua2.69439,2%4.18360,8%
ESCUELA POZA VERDELa Ligua43737,4%73162,6%
LICEO PULMAHUELa Ligua2.96239,6%4.51860,4%
ESCUELA BASICA PICHICUYLa Ligua32040,1%47959,9%
ESCUELA BASICA LOS MOLLESLa Ligua30642,0%42358,0%
COLEGIO NACIONAL L1Limache1.42844,4%1.79055,6%
ESCUELA BASICA HEROES DE CHILELimache1.74935,2%3.22164,8%
ESCUELA BASICA LOS MAITENESLimache65033,4%1.29966,6%
ESCUELA BASICA SUPERIOR MIXTA Nº 88Limache1.63537,1%2.77162,9%
ESCUELA BRASILIALimache2.24537,1%3.80362,9%
ESCUELA LIMACHITOLimache99236,7%1.71263,3%
ESCUELA TENIENTE HERNAN MERINO CORREALimache2.58235,5%4.68564,5%
LICEO DE LIMACHE L1Limache1.85135,4%3.37864,6%
ESCUELA BASICA AGUSTIN EDWARDS L1Llaillay2.18446,5%2.51453,5%
ESCUELA BASICA AGUSTIN EDWARDS L2Llaillay1.71446,3%1.99153,7%
ESCUELA LAS PEÑASLlaillay84038,9%1.32061,1%
LICEO BICENTENARIO POLITECNICO LLAY LLAYLlaillay3.75944,7%4.65155,3%
ESCUELA BASICA RIO BLANCOLos Andes20727,5%54572,5%
ESCUELA ESPAÑA L1Los Andes1.86039,8%2.81960,2%
INSTITUTO CHACABUCOLos Andes1.17144,2%1.47755,8%
LICEO BICENTENARIO TECNICO AMANCAY DE LOS ANDESLos Andes2.20735,4%4.03364,6%
LICEO COMERCIAL DE LOS ANDESLos Andes3.89841,9%5.39958,1%
LICEO MAXIMILIANO SALAS MARCHAN L1Los Andes1.76538,2%2.85061,8%
LICEO PARTICULAR MIXTO BASICA N°2Los Andes1.62240,7%2.36859,3%
LICEO POLITECNICO AMERICALos Andes1.93640,4%2.85159,6%
LICEO REPUBLICA ARGENTINALos Andes2.32738,8%3.67561,2%
LICEO SANTA CLARA (SEDE BRASIL)Los Andes2.11142,2%2.88857,8%
COLEGIO EL MELON L1Nogales1.72444,3%2.16955,7%
COLEGIO EL MELON L2Nogales1.16845,7%1.38954,3%
ESCUELA BASICA LA PEÑANogales19236,0%34264,0%
ESCUELA ULDA ARACENA GONZALEZ F-203Nogales2.15439,0%3.36461,0%
LICEO JUAN RUSQUE PORTALNogales1.97241,2%2.81558,8%
COLEGIO IGNACIO CARRERA PINTOOlmué1.56835,5%2.84864,5%
ESCUELA ATENASOlmué1.75234,9%3.26865,1%
ESCUELA QUEBRADA DE ALVARADOOlmué30036,6%52063,4%
LICEO DE OLMUEOlmué1.43629,7%3.39370,3%
ESCUELA INDEPENDENCIAPanquehue32935,9%58764,1%
LICEO BICENTENARIO COLEGIO PANQUEHUEPanquehue1.81335,3%3.33064,7%
ESCUELA BASICA PAPUDOPapudo1.70839,6%2.60960,4%
ESCUELA RURAL PULLALLYPapudo60237,7%99462,3%
LICEO CORDILLERA CHINCOLCOPetorca87046,4%1.00753,6%
LICEO JOSE MANUEL BORGOÑO NUÑEZPetorca2.62243,1%3.45856,9%
COLEGIO GENERAL JOSE VELASQUEZ BORQUEZ L1Puchuncaví2.07438,4%3.32461,6%
COLEGIO SAN HERNALDOPuchuncaví64641,5%91058,5%
ESCUELA BASICA MAITENCILLOPuchuncaví46733,0%94867,0%
COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEAPuchuncaví1.27646,3%1.47753,7%
ESCUELA BASICA LA CHOCOTAPuchuncaví1.04953,4%91446,6%
ESCUELA LA GREDAPuchuncaví1.23445,4%1.48654,6%
COLEGIO MARIE POUSSEPINPutaendo2.23740,6%3.27959,4%
LICEO MANUEL MARIN FRITISPutaendo2.84839,3%4.39560,7%
COLEGIO ARAUCOQuillota2.01140,2%2.99059,8%
COLEGIO CUMBRES DE BOCOQuillota21532,0%45768,0%
COLEGIO DEPORTIVO SANTIAGO ESCUTI ORREGOQuillota3.01836,6%5.22763,4%
COLEGIO GOBERNADOR CONCHA Y SALVATIERRAQuillota1.37937,9%2.25862,1%
COLEGIO NUEVA ERA SIGLO XXI QUILLOTAQuillota2.17141,1%3.10658,9%
COLEGIO REPUBLICA DE MEXICOQuillota2.09035,8%3.75564,2%
COLEGIO ROBERTO MATTAQuillota1.56133,2%3.13666,8%
COLEGIO VALLE DE QUILLOTAQuillota97734,9%1.82665,1%
ESCUELA BASICA LAS PATAGUASQuillota22228,4%56171,6%
ESCUELA DE NIÑAS CANADAQuillota1.32332,6%2.73067,4%
ESCUELA NUESTRO MUNDOQuillota1.97036,4%3.44863,6%
ESTADIO LUCIO FARIÑA FERNANDEZ L1Quillota2.69339,8%4.07860,2%
INSTITUTO RAFAEL ARIZTIAQuillota1.26839,9%1.90860,1%
LICEO COMERCIAL DE QUILLOTAQuillota2.07438,0%3.37862,0%
ESCUELA BASICA ABEL GUERRERO AGUIRREQuillota1.39736,3%2.45663,7%
COLEGIO GUARDIAMARINA GUILLERMO ZAÑARTU IRIGOYENQuilpué2.94943,8%3.77756,2%
COLEGIO LIAHONAQuilpué1.31445,7%1.56354,3%
COLEGIO LOS LIBERTADORES L1Quilpué1.93046,9%2.18853,1%
COLEGIO LOS REYESQuilpué1.98145,6%2.36154,4%
ESCUELA COMANDANTE ELEUTERIO RAMIREZ MOLINA L1Quilpué1.62044,6%2.01455,4%
LICEO GASTRONOMIA Y TURISMOQuilpué2.24146,3%2.59753,7%
ESCUELA DELFINA ALARCON HENRIQUEZQuilpué18036,3%31663,7%
ESCUELA LOS MOLLESQuilpué18228,7%45271,3%
COLEGIO ACONCAGUAQuilpué2.51743,7%3.23756,3%
COLEGIO CAPITAN IGNACIO CARRERA PINTO L1Quilpué2.03744,0%2.59056,0%
COLEGIO CAPITAN IGNACIO CARRERA PINTO L2Quilpué1.90044,0%2.41456,0%
COLEGIO ESPERANZAQuilpué2.72641,7%3.81958,3%
COLEGIO FERNANDO DURAN VILLARREALQuilpué3.08141,4%4.36958,6%
COLEGIO FUNDADORES DE QUILPUEQuilpué3.74744,7%4.64355,3%
COLEGIO JOSE MIGUEL INFANTEQuilpué3.15644,5%3.94355,5%
COLEGIO LAS AMERICAS L1Quilpué1.22344,7%1.51655,3%
COLEGIO MANUEL BULNES PRIETOQuilpué1.26344,2%1.59655,8%
COLEGIO PASIONISTAS DE QUILPUE L1Quilpué2.72442,7%3.65257,3%
COLEGIO SAINT-LAWRENCEQuilpué1.36344,3%1.71255,7%
ESCUELA BASICA DARIO SALAS E-423Quilpué3.01143,9%3.85556,1%
ESCUELA THEODOR HEUSSQuilpué1.37842,9%1.83757,1%
LICEO ARTISTICO GUILLERMO GRONEMEYER ZAMORANOQuilpué3.14943,3%4.11956,7%
LICEO COMERCIAL ALEJANDRO LUBET VERGARAQuilpué1.56544,5%1.95555,5%
LICEO POLITECNICO MARGA MARGAQuilpué3.69941,6%5.18358,4%
COLEGIO ALONSO DE QUINTERO (SEDE BAQUEDANO)Quintero1.02842,1%1.41657,9%
COLEGIO ALONSO DE QUINTERO (SEDE RITOQUE)Quintero1.04740,2%1.55559,8%
COLEGIO DON ORIONEQuintero2.58041,6%3.61958,4%
ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIAQuintero1.71141,7%2.39758,3%
LICEO POLITECNICO QUINTEROQuintero2.83942,9%3.78457,1%
CENTRO DE FORMACION ACADEMICA PERFECTO DE LA FUENTE DEL VILLARRinconada94837,6%1.57262,4%
GIMNASIO MUNICIPALRinconada77234,8%1.44865,2%
LICEO PARROQUIAL TERESITA DE LOS ANDESRinconada1.52136,2%2.68063,8%
COLEGIO AGRICOLA CUNCUMEN GONZALO BARROS AMUNATEGUISan Antonio19620,9%74279,1%
COLEGIO NUEVA PROVIDENCIASan Antonio2.33648,5%2.47951,5%
ESCUELA BASICA CERRO PLACILLASan Antonio4.94753,8%4.25346,2%
ESCUELA CRISTO DEL MAIPOSan Antonio1.68753,1%1.48946,9%
ESCUELA INDUSTRIAL SAN ANTONIOSan Antonio3.20548,1%3.45751,9%
ESCUELA MOVILIZADORES PORTUARIOS L1San Antonio2.53349,0%2.63251,0%
ESCUELA MOVILIZADORES PORTUARIOS L2San Antonio2.25848,4%2.41251,6%
ESCUELA PADRE ANDRE COINDRESan Antonio1.47145,0%1.79655,0%
ESCUELA VILLA LAS DUNASSan Antonio1.98151,3%1.87948,7%
GRUPO ESCOLAR PRESIDENTE PEDRO AGUIRRE CERDASan Antonio1.61448,9%1.68951,1%
INSTITUTO BICENTENARIO JAVIERA CARRERA VERDUGOSan Antonio1.26250,3%1.24949,7%
INSTITUTO COMERCIAL MARITIMO PACIFICO SURSan Antonio2.89651,3%2.75448,7%
INSTITUTO DEL PUERTO L1San Antonio2.81353,1%2.48346,9%
INSTITUTO DEL PUERTO L2San Antonio2.71751,2%2.58748,8%
LICEO GABRIELA MISTRALSan Antonio1.75251,7%1.63748,3%
LICEO SANTA TERESITA DE LLOLLEOSan Antonio52745,6%62954,4%
ESCUELA RIO COLORADOSan Esteban27841,6%39158,4%
ESCUELA BASICA SILVIO ZENTENO VERGARA L1San Esteban1.15638,3%1.86661,7%
ESCUELA MIXTA LO CALVOSan Esteban31034,3%59465,7%
ESCUELA PABLO NERUDASan Esteban1.19930,2%2.77769,8%
LICEO SAN ESTEBANSan Esteban1.78732,2%3.77167,8%
COLEGIO PORTALIANOSan Felipe1.95639,3%3.02660,7%
COLEGIO SANTA JUANA DE ARCOSan Felipe1.62742,1%2.23757,9%
ESCUELA BERNARDO O'HIGGINS RIQUELME (E-58)San Felipe1.76241,2%2.51458,8%
ESCUELA CARMELA CARVAJAL DE PRATSan Felipe70436,4%1.23063,6%
ESCUELA JOSE DE SAN MARTINSan Felipe1.76538,4%2.82961,6%
ESCUELA MANUEL RODRIGUEZ ERDOIZASan Felipe1.45438,6%2.30961,4%
LICEO BICENTENARIO CORDILLERA DE SAN FELIPESan Felipe2.48341,8%3.45258,2%
LICEO CORINA URBINA VILLANUEVA L1San Felipe2.05239,5%3.13860,5%
LICEO CORINA URBINA VILLANUEVA L2San Felipe1.50539,7%2.28960,3%
LICEO DR. ROBERTO HUMERES OYANEDERSan Felipe3.45540,0%5.17960,0%
LICEO PARTICULAR MIXTO SAN FELIPESan Felipe2.12938,1%3.45761,9%
COLEGIO SANTA MARIA DE ACONCAGUASanta María1.74931,4%3.82068,6%
LICEO DARIO SALASSanta María1.69931,4%3.71768,6%
COLEGIO BICENTENARIO PEOPLE HELP PEOPLESanto Domingo2.72232,7%5.60567,3%
COLEGIO SANTO DOMINGO HELEN LEE LASSENSanto Domingo79627,7%2.07372,3%
COLEGIO LEONARDO MURIALDOValparaíso2.35852,5%2.13647,5%
COLEGIO ROBERTO BRAVOValparaíso2.32148,6%2.45451,4%
COLEGIO SALESIANOS VALPARAISOValparaíso1.56151,2%1.48748,8%
ESCUELA BASICA CIRUJANO VIDELAValparaíso1.36149,3%1.40150,7%
ESCUELA D-314 JOAQUIN EDWARDS BELLOValparaíso2.52447,4%2.79652,6%
ESCUELA HERNAN OLGUINValparaíso1.71756,6%1.31643,4%
ESCUELA JUAN DE SAAVEDRAValparaíso1.31253,7%1.13346,3%
ESCUELA REPUBLICA DEL PARAGUAYValparaíso2.32151,6%2.17848,4%
ESCUELA REPUBLICA DEL URUGUAYValparaíso2.33652,4%2.11947,6%
INSTITUTO DE MATEMATICAS PUCV MALAQUIAS MORALES MUÑOZValparaíso88249,6%89650,4%
LICEO COEDUCACIONAL LA IGUALDADValparaíso3.35051,5%3.15448,5%
LICEO JUANA ROSS DE EDWARDSValparaíso2.97350,4%2.92349,6%
LICEO TECNICO PROFESIONAL BARONValparaíso1.77252,5%1.60147,5%
UNIVERSIDAD FEDERICO SANTA MARIA EDIFICIO PValparaíso2.33055,1%1.89844,9%
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP L1Valparaíso1.76254,8%1.45245,2%
CENTRO EDUCATIVO FLORIDAValparaíso2.08551,2%1.98648,8%
COLEGIO AGUSTIN EDWARDSValparaíso3.35457,1%2.52142,9%
COLEGIO ARTURO EDWARDS (SEDE CARRERA)Valparaíso1.02746,0%1.20554,0%
COLEGIO CARLOS COUSIÑO L1Valparaíso2.32146,6%2.66253,4%
COLEGIO CARLOS COUSIÑO L2Valparaíso2.43449,5%2.48550,5%
COLEGIO INMACULADA CONCEPCION DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDESValparaíso2.30848,4%2.46451,6%
COLEGIO PABLO NERUDAValparaíso1.72252,5%1.55647,5%
COLEGIO PEDRO MONTT C-100 L1Valparaíso2.42350,7%2.35749,3%
COLEGIO PEDRO MONTT C-100 L2Valparaíso2.42750,3%2.39549,7%
COLEGIO SAN DAMIAN DE MOLOKAIValparaíso1.92255,4%1.54844,6%
COLEGIO SEMINARIO SAN RAFAELValparaíso3.75049,7%3.79350,3%
C.P. DE VALPARAISOValparaíso2141,2%3058,8%
ESCUELA BLAS CUEVAS RAMON ALLENDE D-307Valparaíso2.53750,5%2.48849,5%
ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA PUCVValparaíso1.77346,2%2.06153,8%
ESCUELA ELEUTERIO RAMIREZValparaíso1.17147,4%1.29752,6%
ESCUELA ESPAÑAValparaíso1.65349,1%1.71350,9%
ESCUELA JUAN WACQUEZ MOURFINValparaíso83746,4%96853,6%
ESCUELA SANTA ANA L1Valparaíso2.17152,1%1.99747,9%
ESCUELA SANTA ANA L2Valparaíso1.95951,1%1.87148,9%
LICEO BICENTENARIO VALPARAISO (B-29) L1Valparaíso2.48357,1%1.86642,9%
LICEO BICENTENARIO VALPARAISO (B-29) L2Valparaíso2.29756,4%1.77443,6%
LICEO EDUARDO DE LA BARRAValparaíso1.46045,5%1.75254,5%
LICEO MATILDE BRANDAU DE ROSS L1Valparaíso1.06248,7%1.12051,3%
LICEO TECNICO DE VALPARAISO L1Valparaíso1.13846,1%1.32953,9%
SCUOLA ITALIANA ARTURO DELL´OROValparaíso3.35248,5%3.56551,5%
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUDValparaíso1.76249,8%1.77550,2%
ESCUELA BASICA N°150 LAGUNA VERDE G-289Valparaíso1.51851,8%1.41048,2%
COLEGIO NUEVA ERA SIGLO XXIValparaíso3.19344,1%4.04055,9%
COLEGIO PUMAHUEValparaíso89139,9%1.34460,1%
COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO L1Valparaíso2.34443,3%3.06956,7%
COLEGIO UMBRAL DE CURAUMAValparaíso3.07646,0%3.61254,0%
CENTRO EDUCATIVO REINO DE SUECIAValparaíso1.18348,0%1.28152,0%
COLEGIO ALBERTO HURTADO SEGUNDOValparaíso3.23048,7%3.40651,3%
COLEGIO MARIA AUXILIADORAValparaíso1.71144,1%2.17255,9%
ESCUELA ESTADO DE ISRAELValparaíso1.99251,5%1.87448,5%
ESCUELA REPUBLICA ARABE SIRIAValparaíso1.91647,5%2.11952,5%
FACULTAD DE ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE VALPARAISOValparaíso1.47640,0%2.21060,0%
INSTITUTO TECNICO PROFESIONAL MARITIMO VALPARAISO (2) L1Valparaíso1.91848,2%2.06051,8%
LICEO MARIA LUISA BOMBALValparaíso1.43849,2%1.48250,8%
LICEO TECNOLOGICO ALFREDO NAZAR FERESValparaíso2.10048,6%2.22251,4%
COLEGIO ALTOMONTE L1Villa Alemana58039,3%89660,7%
COLEGIO CHAMPAGNAT L1Villa Alemana2.56442,8%3.42057,2%
COLEGIO CHARLES DARWINVilla Alemana2.24143,4%2.92356,6%
COLEGIO HISPANOVilla Alemana2.79846,2%3.26153,8%
COLEGIO MANUEL MONTTVilla Alemana1.79139,9%2.70360,1%
COLEGIO NACIONAL L1Villa Alemana2.02941,6%2.84958,4%
COLEGIO NACIONAL L2Villa Alemana1.99641,1%2.85658,9%
COLEGIO NUEVO MILENIOVilla Alemana3.61241,5%5.09858,5%
COLEGIO SAN ANTONIO DE VILLA ALEMANA L1Villa Alemana2.57143,9%3.28956,1%
COLEGIO SAN ANTONIO DE VILLA ALEMANA L2Villa Alemana1.75543,5%2.27856,5%
ESCUELA BASICA CATALUNYAVilla Alemana2.35542,5%3.19157,5%
ESCUELA LATINA INES GALLARDO ORELLANAVilla Alemana2.69139,4%4.14460,6%
LICEO BICENTENARIO MARY GRAHAM (BASICA)Villa Alemana3.40341,7%4.76658,3%
LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL MARY GRAHAM (MEDIA) L1Villa Alemana1.90541,7%2.66558,3%
LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL MARY GRAHAM (MEDIA) L2Villa Alemana1.94643,3%2.54956,7%
LICEO TECNOLOGICO VILLA ALEMANA L1Villa Alemana2.06941,9%2.86458,1%
SCUOLA ITALIANA GIROLAMO LONGHI VILLA ALEMANAVilla Alemana1.29942,0%1.79458,0%
COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA L1Viña del Mar2.19443,7%2.83056,3%
COLEGIO INMACULADA DE LOURDESViña del Mar1.84644,3%2.32555,7%
COLEGIO SAGRADOS CORAZONES MONJAS FRANCESASViña del Mar91046,0%1.06754,0%
COLEGIO WINTERHILLViña del Mar1.09344,1%1.38855,9%
ESCUELA BASICA REPUBLICA DEL ECUADOR L1Viña del Mar1.91644,4%2.40055,6%
ESCUELA LORD COCHRANEViña del Mar1.53250,2%1.52049,8%
ESCUELA PRESIDENTE JOSE MANUEL BALMACEDAViña del Mar1.03345,8%1.22154,2%
ESCUELA TEODORO LOWEYViña del Mar1.30839,5%2.00260,5%
ESCUELA VILLA MONTE L1Viña del Mar4.23149,4%4.33050,6%
LICEO BENJAMIN VICUÑA MACKENNAViña del Mar1.54043,8%1.97756,2%
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR, SEDE RECREOViña del Mar2.09044,9%2.56655,1%
COLEGIO SEMINARIO SAN RAFAELViña del Mar2.95046,8%3.35453,2%
DUOC UC, SEDE VIÑA DEL MARViña del Mar2.68647,8%2.93252,2%
ESCUELA ESPECIAL JUANITA AGUIRRE CERDAViña del Mar1.97047,1%2.21652,9%
ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINSViña del Mar2.43549,0%2.53851,0%
ESCUELA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVAViña del Mar3.45750,5%3.38849,5%
ESCUELA TECNICA PROFESIONAL DOCTOR OSCAR MARIN SOCIAS L1Viña del Mar3.03648,0%3.29452,0%
ESCUELA VIOLETA PARRAViña del Mar1.04950,8%1.01449,2%
LICEO A-33 GUILLERMO RIVERA COTAPOSViña del Mar1.17948,2%1.26551,8%
COLEGIO ANA MARIA JANER L1Viña del Mar2.33645,1%2.84254,9%
COLEGIO CASTELIANOViña del Mar56446,9%63953,1%
COLEGIO HISPANOAMERICANO VIÑA DEL MAR L1Viña del Mar1.49643,0%1.98057,0%
COLEGIO JUANITA FERNANDEZ L1Viña del Mar3.11546,4%3.60253,6%
COLEGIO MANANTIAL L1Viña del Mar1.15046,9%1.30253,1%
COLEGIO MIRAFLORES D-329 L1Viña del Mar1.52345,1%1.85654,9%
COLEGIO SAN IGNACIO (SEDE LUSITANIA)Viña del Mar1.08841,0%1.56359,0%
COLEGIO SAN NICOLAS L1Viña del Mar2.49848,6%2.64351,4%
ESCUELA ARTURO PRAT CHACONViña del Mar2.18945,9%2.57954,1%
ESCUELA BASICA JOHN KENNEDYViña del Mar92650,8%89749,2%
ESCUELA BASICA SANTA JULIA D-334Viña del Mar4.10547,9%4.46652,1%
ESCUELA CANAL BEAGLE L1Viña del Mar1.00241,7%1.40158,3%
ESCUELA LOS PRINCIPESViña del Mar1.14447,6%1.25852,4%
ESCUELA PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE L1Viña del Mar97743,1%1.28856,9%
ESCUELA VILLA INDEPENDENCIAViña del Mar2.38447,4%2.65052,6%
LICEO INDUSTRIAL DE VIÑA DEL MARViña del Mar1.94545,6%2.32154,4%
LICEO SANTA TERESA DE LOS ANDESViña del Mar2.27144,8%2.79355,2%
PAN AMERICAN COLLEGEViña del Mar48142,9%64157,1%
SCUOLA ITALIANA ARTURO DELL´ ORO VIÑA DEL MARViña del Mar1.26443,6%1.63456,4%
THE KINGSTOWN SCHOOL L1Viña del Mar1.52242,3%2.08057,7%
UNIVERSIDAD DE VIÑA DEL MAR, SEDE MIRAFLORESViña del Mar92545,1%1.12654,9%
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, SEDE VIÑA DEL MARViña del Mar84745,7%1.00754,3%
ALIANZA FRANCESAViña del Mar1.55821,1%5.82978,9%
THE MACKAY SCHOOLViña del Mar1.47021,8%5.28278,2%
C.E.I.A. LOS CASTAÑOSViña del Mar84635,3%1.54964,7%
COLEGIO ARABEViña del Mar92033,4%1.83166,6%
COLEGIO MARIA AUXILIADORA L1Viña del Mar2.80941,8%3.91658,2%
COLEGIO PRESIDENTE PEDRO AGUIRRE CERDAViña del Mar2.13943,8%2.74956,2%
COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA L1Viña del Mar2.39938,2%3.87361,8%
COLEGIO RUBEN CASTROViña del Mar1.85842,7%2.49657,3%
CORPORACION DOCENTE SAINT DOMINIC L1Viña del Mar1.43536,8%2.46963,2%
ESCUELA BASICA D-318 UNESCOViña del Mar1.84441,6%2.58558,4%
ESCUELA BASICA HUMBERTO VILCHES ALZAMORAViña del Mar1.97137,1%3.34162,9%
FACULTAD DE FILOSOFIA Y EDUCACION PUCV, CAMPUS SAUSALITOViña del Mar1.10642,8%1.47957,2%
LICEO BICENTENARIO DE VIÑA DEL MAR L1Viña del Mar2.42536,8%4.16463,2%
LICEO JOSE FRANCISCO VERGARA L1Viña del Mar1.14144,0%1.45456,0%
LICEO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ L1Viña del Mar1.23133,1%2.49066,9%
LICEO PARROQUIAL SAN ANTONIOViña del Mar1.42937,5%2.38462,5%
SAINT PETER'S SCHOOLViña del Mar1.19236,9%2.04063,1%
UNIVERSIDAD ANDRES BELLO, CAMPUS VIÑA DEL MARViña del Mar1.54540,6%2.25759,4%
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS L1Viña del Mar1.26239,0%1.97761,0%
VALPARAISO SPORTINGViña del Mar1.03540,8%1.50459,2%
ESCUELA MERCEDES MATURANA GALLARDOZapallar95332,0%2.02268,0%
LICEO BICENTENARIO ZAPALLARZapallar1.96735,4%3.58764,6%
COLEGIO BASICO DE CHEPICAChépica1.60924,3%5.00875,7%
LICEO FERMIN DEL REAL CASTILLOChépica1.41523,3%4.65776,7%
COMPLEJO EDUCACIONAL CHIMBARONGOChimbarongo1.90727,1%5.12572,9%
ESCUELA FERNANDO ARENAS ALMARZAChimbarongo1.79229,3%4.32870,7%
ESCUELA MUNICIPAL E-456Chimbarongo1.87725,9%5.36474,1%
ESCUELA MUNICIPAL LAS QUEZADAS F-413Chimbarongo49028,1%1.25571,9%
INTERNADO FEMENINOChimbarongo1.78729,9%4.18170,1%
COLEGIO JESUS ANDINOCodegua1.92032,9%3.91967,1%
LICEO MUNICIPAL DE CODEGUACodegua1.66434,2%3.20365,8%
COLEGIO MUNICIPAL HUALLILENCoinco1.05232,5%2.18967,5%
LICEO MUNICIPAL LUIS GREGORIO VALENZUELA LAVINCoinco1.12733,3%2.25866,7%
CASINO PARQUE LOS TACOSColtauco1.32132,8%2.70167,2%
ESCUELA MUNICIPAL OSVALDO RUIZ GARCIAColtauco1.49230,1%3.46869,9%
LICEO BERTA ZAMORANOColtauco1.86129,6%4.43670,4%
ESCUELA LAURA MATUS MELENDEZDoñihue1.78834,1%3.44965,9%
LICEO CLAUDIO ARRAUDoñihue2.38635,8%4.27564,2%
COLEGIO REPUBLICA DE CHILEDoñihue98738,4%1.58661,6%
ESCUELA LO MIRANDADoñihue1.01839,5%1.55960,5%
ESCUELA ANTONIO TREDAN ARKOGraneros3.07939,3%4.76560,7%
ESCUELA HERNAN OLGUIN MAYBEGraneros1.78637,7%2.95762,3%
ESCUELA SIXTO MENDEZ PARADAGraneros2.32938,3%3.75161,7%
LICEO MUNICIPAL MISAEL LOBOS MONROYGraneros2.21838,8%3.50061,2%
ESCUELA PROFESORA MONICA SILVA GOMEZLa Estrella1.22234,8%2.28765,2%
ESCUELA CONTRAMAESTRE CONSTANTINO MICALVILas Cabras1.29628,8%3.20071,2%
ESCUELA ROMILIO ARELLANO TRONCOSOLas Cabras2.59834,2%4.99365,8%
LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINALas Cabras2.35131,8%5.04368,2%
LICEO EL ROSARIO DE LITUECHE L1Litueche1.09834,1%2.12565,9%
LICEO EL ROSARIO DE LITUECHE L2Litueche1.05534,2%2.03465,8%
ESCUELA GALVARINO VALENZUELA MORAGALolol92825,7%2.68374,3%
LICEO MUNICIPAL DE LOLOLLolol67524,8%2.04575,2%
COLEGIO BELLAVISTAMachalí80238,4%1.28861,6%
COLEGIO GABRIELA MISTRALMachalí2.93435,3%5.38064,7%
COLEGIO JUAN TACHOIRE MOENAMachalí1.23233,9%2.40366,1%
COLEGIO LOS LLANOSMachalí1.88936,9%3.23663,1%
COLEGIO SANTA TERESA DE LOS ANDESMachalí3.07440,0%4.61860,0%
LICEO MACHALIMachalí1.90035,8%3.40964,2%
POLIDEPORTIVOMachalí1.33636,5%2.32463,5%
ESCUELA ALCIDES REYES FRIAS L1Malloa1.62127,9%4.19072,1%
ESCUELA ALCIDES REYES FRIAS L2Malloa75925,9%2.17674,1%
ESCUELA MUNICIPAL DE PELEQUENMalloa77727,7%2.02472,3%
ESCUELA MUNICIPAL AMERICAMarchigue99931,3%2.19368,7%
LICEO MUNICIPAL INSTITUTO CARDENAL CAROMarchigue1.10731,6%2.39468,4%
LICEO ELVIRA SANCHEZ DE GARCESMostazal81537,2%1.37762,8%
COLEGIO ANDRES BELLOMostazal3.32339,6%5.07360,4%
ESCUELA GABRIELA MISTRALMostazal3.12938,1%5.07961,9%
ESCUELA SAN FRANCISCO DE ASISMostazal25429,6%60370,4%
COLEGIO BASICO CONSOLIDADONancagua2.60029,9%6.09370,1%
ESCUELA MUNICIPAL DE CUNACONancagua1.02132,6%2.10967,4%
GIMNASIO MUNICIPALNancagua71532,3%1.50167,7%
COLEGIO MUNICIPAL DIVINA GABRIELANavidad1.45840,6%2.13259,4%
LICEO MUNICIPAL PABLO NERUDANavidad1.23842,1%1.70657,9%
ESCUELA MUNICIPAL DE GULTROOlivar1.01530,6%2.30269,4%
COLEGIO MARIA VILLALOBOS ARTEAGAOlivar1.40629,7%3.33070,3%
LICEO TECNICO MUNICIPALOlivar99328,8%2.46071,2%
ESCUELA MUNICIPAL DE PALMILLAPalmilla1.34827,4%3.56672,6%
RECINTO INTERIOR ESTADIO MUNICIPALPalmilla1.45629,2%3.53470,8%
ESCUELA BASICA UNION DE MUJERES AMERICANASParedones41451,8%38648,3%
ESCUELA BASICA MERCEDES URZUA DIAZParedones77933,4%1.55666,6%
LICEO MIREYA CATALAN URZUAParedones65029,9%1.52170,1%
ESCUELA MUNICIPAL SAN PEDRO DE ALCANTARAParedones27728,6%69171,4%
COLEGIO BASICO VIOLETA PARRAPeralillo1.41729,9%3.33070,1%
LICEO VICTOR JARAPeralillo1.46231,5%3.18268,5%
ESCUELA ANTONIO DE ZUNIGA L1Peumo2.79037,3%4.68762,7%
ESCUELA JUAN VALDES ORTUZARPeumo33433,1%67666,9%
LICEO BUCHANAN DE LARRAINPeumo1.10635,2%2.03264,8%
CENTRO EDUCATIVO SIGLO XXIPichidegua87930,4%2.01769,6%
ESCUELA ENRIQUE SERRANOPichidegua1.83828,6%4.58771,4%
LICEO LATINOAMERICANOPichidegua1.67927,2%4.49272,8%
ESCUELA DIGNA CAMILO AGUILARPichilemu2.05236,8%3.51763,2%
ESCUELA DIVINO MAESTROPichilemu1.59143,2%2.08856,8%
LICEO AGUSTIN ROSS EDWARDSPichilemu2.29636,6%3.97163,4%
GIMNASIO MUNICIPALPlacilla93531,4%2.04568,6%
LICEO SAN FRANCISCO DE PLACILLAPlacilla1.25726,7%3.45973,3%
ESCUELA MUNICIPAL DE PUMANQUEPumanque1.08529,0%2.65671,0%
ESCUELA BASICA REPUBLICA DE ITALIAQuinta de Tilcoco1.96733,8%3.84866,2%
LICEO REPUBLICA DE ITALIAQuinta de Tilcoco1.79132,8%3.67367,2%
COLEGIO AURORA DE CHILERancagua2.03743,7%2.62356,3%
COLEGIO ESPANARancagua2.56041,1%3.66258,9%
COLEGIO JOSE ANTONIO MANSO DE VELASCORancagua3.74644,6%4.64655,4%
COLEGIO LEONARDO DA VINCIRancagua2.28140,2%3.39659,8%
COLEGIO LIBERTADOR SIMON BOLIVARRancagua1.57933,5%3.14166,5%
COLEGIO MUNICIPAL EDUARDO DE GEYTERRancagua3.05035,9%5.43864,1%
C.P. RANCAGUARancagua4332,6%8967,4%
ESCUELA BERNARDO O'HIGGINS L1Rancagua2.24137,4%3.75862,6%
ESCUELA MUNICIPAL EL COBRERancagua3.92143,5%5.09056,5%
ESCUELA MUNICIPAL ISABEL RIQUELMERancagua2.16438,9%3.40361,1%
ESCUELA MUNICIPAL JEAN PIAGETRancagua1.66138,0%2.70962,0%
ESCUELA MUNICIPAL MARCELA PAZRancagua2.73438,5%4.37161,5%
ESCUELA MUNICIPAL MOISES MUSSARancagua2.21539,6%3.38060,4%
ESCUELA REPUBLICA ARGENTINARancagua1.91835,7%3.46064,3%
LICEO COMERCIAL DIEGO PORTALES L1Rancagua1.52135,7%2.73564,3%
LICEO COMERCIAL JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZRancagua3.68541,6%5.16658,4%
LICEO DE NIÑASRancagua3.58639,0%5.60061,0%
LICEO INDUSTRIAL ERNESTO PINTO LAGARRIGUERancagua3.73741,7%5.22858,3%
LICEO MUNICIPAL JOSE VICTORINO LASTARRIARancagua3.75539,6%5.73660,4%
LICEO TECNICO DE RANCAGUARancagua3.12738,0%5.09962,0%
COLEGIO BENJAMIN VICUÑA MACKENNARancagua1.85536,5%3.22563,5%
COLEGIO MANUEL RODRIGUEZRancagua2.81339,0%4.40561,0%
COLEGIO MINERAL EL TENIENTERancagua3.09141,1%4.42658,9%
COLEGIO PABLO GARRIDO VARGASRancagua1.05237,1%1.78262,9%
COLEGIO SANTA FILOMENARancagua2.73238,0%4.46262,0%
ESCUELA MUNICIPAL PATRICIO MEKISRancagua2.42938,6%3.86861,4%
ESCUELA MUNICIPAL RENE SCHNEIDER CHEREAURancagua2.53939,3%3.91660,7%
ESCUELA COLONIA ESMERALDARengo33529,0%82171,0%
COLEGIO CARLOS CONDELL DE LA HAZARengo90336,6%1.56363,4%
COLEGIO EL NARANJALRengo1.58831,9%3.38568,1%
COLEGIO LA PAZRengo1.89234,5%3.58965,5%
COLEGIO LUIS GALDAMESRengo2.24636,1%3.98063,9%
ESCUELA FERNANDA AEDO FAUNDEZRengo1.24233,8%2.43666,2%
ESCUELA VICENTE HUIDOBRORengo1.31037,9%2.15162,1%
LICEO INDUSTRIAL DE RENGORengo1.24933,7%2.45966,3%
LICEO LUIS URBINA FLORESRengo2.04333,7%4.01566,3%
LICEO ORIENTERengo1.47935,4%2.69864,6%
COLEGIO MANUEL FRANCISCO CORREARengo1.05531,9%2.24868,1%
ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIARequínoa81728,0%2.09672,0%
ESCUELA BERTA SAAVEDRA SEGURARequínoa1.32930,2%3.07569,8%
ESCUELA CANADARequínoa96526,6%2.66173,4%
LICEO DE REQUINOA L1Requínoa2.00429,1%4.88670,9%
LICEO DE REQUINOA L2Requínoa1.03827,9%2.68972,1%
ESCUELA CONCENTRACION RURAL SERGIO VERDUGO HERRERASan Fernando91933,1%1.85866,9%
COLEGIO GIUSEPPE BERTOLUZZI DE FELIPSan Fernando1.25135,0%2.32065,0%
COLEGIO HERMANO FERNANDO DE LA FUENTESan Fernando2.05540,7%2.99959,3%
ESCUELA BASICA ISABEL LA CATOLICASan Fernando2.25132,9%4.60167,1%
ESCUELA HOGAR MARIA LUISA BOUCHONSan Fernando2.27934,8%4.26965,2%
ESCUELA JORGE MUNOZ SILVASan Fernando1.50933,0%3.07067,0%
ESCUELA OLEGARIO LAZO BAEZASan Fernando2.29335,3%4.20764,7%
ESCUELA WASHINGTON OMAR VENEGASSan Fernando1.00839,9%1.51760,1%
INSTITUTO COMERCIAL ALBERTO VALENZUELA LLANOSSan Fernando2.11833,2%4.26166,8%
LICEO DE HOMBRES NEANDRO SCHILLINGSan Fernando1.14530,4%2.62169,6%
LICEO DE NINAS EDUARDO CHARMESan Fernando1.02730,1%2.38169,9%
LICEO HERIBERTO SOTO SOTOSan Fernando1.64537,9%2.69662,1%
ESCUELA ESPECIAL DE SANTA CRUZSanta Cruz85830,2%1.98769,8%
ESCUELA MARIA ARAYA VALDESSanta Cruz1.14727,3%3.05772,7%
ESCUELA MUNICIPAL DE PANIAHUESanta Cruz1.19630,6%2.71269,4%
ESCUELA MUNICIPAL DE SANTA CRUZSanta Cruz1.28426,4%3.58073,6%
INSTITUTO POLITECNICOSanta Cruz2.08232,9%4.25267,1%
LICEO MUNICIPAL DE SANTA CRUZSanta Cruz1.98529,0%4.86371,0%
LICEO TECNICO PROFESIONAL EL TAMBOSan Vicente1.50835,0%2.80565,0%
ESCUELA CARMEN GALLEGOS DE ROBLESSan Vicente2.51133,5%4.98466,5%
ESCUELA ESPECIAL PAULA JARAQUEMADASan Vicente1.49536,5%2.59663,5%
GIMNASIO MUNICIPALSan Vicente1.73836,9%2.97663,1%
INSTITUTO SAN VICENTE DE TAGUA TAGUASan Vicente3.46533,8%6.78166,2%
LICEO IGNACIO CARRERA PINTOSan Vicente1.59436,3%2.80163,7%
ESCUELA MUNICIPAL ZUNIGASan Vicente61129,1%1.48670,9%
COLEGIO BLANCO ENCALADACauquenes1.04920,4%4.09179,6%
ESCUELA ANIBAL PINTOCauquenes1.13020,7%4.32579,3%
ESCUELA CLORINDO ALVEARCauquenes11817,6%55382,4%
ESCUELA LOS CONQUISTADORESCauquenes20621,0%77479,0%
ESCUELA PORONGOCauquenes95916,9%4.73083,1%
LICEO BICENTENARIO DE CAUQUENESCauquenes85217,0%4.15683,0%
LICEO CLAUDINA URRUTIA DE LAVINCauquenes98616,8%4.89083,2%
LICEO INMACULADA CONCEPCIONCauquenes48320,2%1.90879,8%
ESCUELA PURISIMA CONCEPCION DE POCILLASCauquenes7510,8%61989,2%
ESCUELA OCTAVIO PALMA PEREZCauquenes6810,9%55689,1%
ESCUELA LOS HEROESChanco67116,2%3.46983,8%
LICEO FEDERICO ALBERT FAUPPChanco93423,3%3.07776,7%
ESCUELA BASICA DE COLBUNColbún1.32224,2%4.14075,8%
ESCUELA MAULE SURColbún21827,5%57472,5%
ESCUELA PANIMAVIDAColbún28028,5%70371,5%
GIMNASIO MUNICIPALColbún1.13828,3%2.88071,7%
LICEO CAPITAN IGNACIO CARRERA PINTOColbún1.41524,7%4.30875,3%
COLEGIO BOSQUES DE GAIAConstitución42437,5%70862,5%
COLEGIO SAN ALBERTO HURTADOConstitución1.46228,9%3.59371,1%
COLEGIO SANTIAGO ONEDERRAConstitución92029,0%2.25371,0%
ESCUELA CERRO ALTO JOSE OPAZO DIAZConstitución68424,1%2.15875,9%
ESCUELA CHACARILLASConstitución85629,3%2.06470,7%
ESCUELA ENRIQUE DONN MULLERConstitución81925,0%2.46075,0%
ESCUELA SUPERIOR NUEVA BILBAOConstitución43226,6%1.19373,4%
INSTITUTO POLITECNICO SUPERIOR EGIDIO ROZConstitución91826,0%2.61674,0%
LICEO CONSTITUCIONConstitución1.47528,6%3.68171,4%
ESCUELA COSTA BLANCAConstitución18316,2%95083,8%
LICEO RURAL PUTUConstitución91226,5%2.52473,5%
LICEO POLIVALENTE ENRIQUE MAC IVERConstitución34819,6%1.42380,4%
ESCUELA PEDRO ANTONIO GONZALEZCurepto1.21633,6%2.39866,4%
LICEO LUIS EDMUNDO CORREA ROJASCurepto92732,4%1.93667,6%
ESCUELA FRAY PEDRO ARMENGOL VALENZUELACurepto17623,6%57076,4%
ESCUELA ELENA ARMIJO MORALESCurepto35522,4%1.22877,6%
COLEGIO DIEGO THOMPSONCuricó1.58838,0%2.58762,0%
COLEGIO EL BOLDOCuricó2.18838,2%3.53561,8%
COLEGIO LOS CONQUISTADORESCuricó2.41034,7%4.54265,3%
COLEGIO POLITECNICO SAN JOSECuricó1.79332,8%3.67867,2%
COLEGIO POLIVALENTE JAPÓNCuricó1.23031,9%2.62568,1%
COLEGIO VICHUQUENCuricó95630,7%2.16169,3%
ESCUELA ALESSANDRICuricó2.66936,1%4.71963,9%
ESCUELA ARGENTINACuricó1.00635,6%1.82264,4%
ESCUELA ERNESTO CASTRO ARELLANOCuricó1.05033,8%2.05366,2%
ESCUELA ESPANACuricó1.04933,6%2.07066,4%
ESCUELA GRECIACuricó1.39935,5%2.54264,5%
ESCUELA REPUBLICA DE BRASILCuricó2.21535,5%4.02564,5%
ESCUELA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAYCuricó2.56336,1%4.53863,9%
INSTITUTO INGLESCuricó2.90836,1%5.15863,9%
INSTITUTO POLITECNICO SUPERIOR JUAN TERRICuricó1.80937,6%2.99762,4%
LICEO FERNANDO LAZCANOCuricó2.22638,2%3.60861,8%
LICEO LUIS CRUZ MARTINEZ DE CURICOCuricó99730,0%2.32170,0%
LICEO ZAPALLARCuricó1.07029,4%2.57370,6%
UNIVERSIDAD CATOLICA SEDE CURICOCuricó1.24031,5%2.69668,5%
ESCUELA DIEGO PORTALES P.Curicó49321,3%1.82778,8%
ESCUELA INTERNADO POTRERO GRANDECuricó24222,4%83677,6%
ESCUELA REPUBLICA ESTADOS UNIDOSCuricó1.41424,5%4.35275,5%
ESCUELA MARIA OLGA FIGUEROA LEYTONCuricó1.62926,1%4.60773,9%
LICEO SAN IGNACIOEmpedrado76319,3%3.18780,7%
ESCUELA BARBA RUBIAHualañé26227,5%69272,5%
ESCUELA MONSENOR MANUEL LARRAIN ERRAZURIZHualañé1.01432,4%2.11367,6%
LICEO HUALANEHualañé1.19135,2%2.19664,8%
ESCUELA LA HUERTA DE MATAQUITOHualañé34930,1%80969,9%
COLEGIO DOCTOR MANUEL AVILES INOSTROZALicantén42933,2%86466,8%
LICEO AUGUSTO SANTELICES VALENZUELALicantén1.58333,3%3.16866,7%
COLEGIO MARGOT LOYOLA PALACIOSLinares1.02828,5%2.58271,5%
ESCUELA ALEJANDRO GIDILinares2.08329,0%5.11271,0%
ESCUELA GRACIELA LETELIERLinares29428,9%72271,1%
ESCUELA JUAN MARTINEZ DE ROZASLinares57331,5%1.24868,5%
ESCUELA LAS HORNILLASLinares9623,2%31876,8%
ESCUELA LLANKANAO MANUEL FRANCISCO MEZA SECOLinares22534,1%43565,9%
ESCUELA LUCILA GODOYLinares80936,2%1.42363,8%
ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDALinares1.17728,7%2.92071,3%
ESCUELA PRESIDENTE CARLOS IBANEZ DEL C.Linares2.12327,4%5.62272,6%
ESCUELA RAMON BELMAR SALDIASLinares2.29130,4%5.24469,6%
ESCUELA SALOMON SALMAN DABUDLinares86026,1%2.43873,9%
ESCUELA SAN ANTONIOLinares13721,7%49378,3%
ESCUELA SANTA BARBARALinares80330,6%1.81769,4%
ESCUELA UNO ISABEL RIQUELMELinares92427,4%2.44972,6%
INSTITUTO COMERCIALLinares90525,0%2.71775,0%
INSTITUTO LINARESLinares1.19525,6%3.46874,4%
LICEO POLITECNICO DE LINARESLinares1.74828,1%4.46271,9%
LICEO TECNICO PROFESIONAL DIEGO PORTALESLinares2.12529,9%4.99170,1%
LICEO VALENTIN LETELIERLinares1.41530,1%3.28669,9%
COLEGIO ABATE MOLINALongaví1.78322,5%6.14477,5%
ESCUELA FRANCISCO URRUTIA URRUTIALongaví19016,3%97883,7%
ESCUELA GABRIEL BENAVENTE BENAVENTELongaví17419,7%71180,3%
ESCUELA JUAN DE LA CRUZ DOMINGUEZ GONZALEZLongaví1.25717,9%5.76082,1%
LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMALongaví1.33518,1%6.02981,9%
LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTELongaví11915,8%63484,2%
ESCUELA RURAL DUAOMaule53719,8%2.16980,2%
COLEGIO SANTO TOMAS DE TALCAMaule2.06934,8%3.87365,2%
COLEGIO SUYAIMaule1.19325,2%3.54974,8%
ESCUELA COLINMaule51119,9%2.05780,1%
ESCUELA MAULEMaule1.54226,4%4.30973,6%
ESCUELA RURAL NUMPAYMaule77527,9%1.99872,1%
ESCUELA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVAMolina1.67138,1%2.71761,9%
LICEO JUAN AGUSTIN MORALES GONZALEZMolina1.38637,9%2.27562,1%
ESCUELA REINO DE DINAMARCAMolina2.61630,6%5.93169,4%
ESCUELA SAN PEDRO DE MOLINAMolina89434,2%1.71765,8%
LICEO BICENTENARIO DE MOLINA MARIA DEL TRANSITO DE LA CRUZMolina1.92930,9%4.31869,1%
LICEO POLIVALENTE DE MOLINAMolina2.66931,2%5.87468,8%
ESCUELA INTERNADO LAS PALMAS TRES ESQUINASMolina44621,8%1.60478,2%
ESCUELA ARRAU MENDEZParral55618,6%2.44081,4%
ESCUELA JOSE MATTA CALLEJONParral49726,7%1.36473,3%
COLEGIO ALBERTO MOLINA CASTILLOParral54722,0%1.94478,0%
CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO DE ADULTOSParral86223,4%2.81476,6%
COLEGIO PABLO NERUDAParral85021,6%3.08878,4%
COLEGIO PROVIDENCIAParral1.27125,7%3.67574,3%
ESCUELA LUIS ARMANDO GOMEZ MUNOZParral1.63523,7%5.26076,3%
LICEO FEDERICO HEISE MARTIParral1.59923,2%5.28376,8%
GIMNASIO MUNICIPALPelarco85723,3%2.82176,7%
LICEO DE PELARCOPelarco92921,3%3.43778,7%
ESCUELA GLADYS CANALES PAREDESPelluhue59225,6%1.72174,4%
LICEO PELLUHUEPelluhue1.10323,2%3.64776,8%
ESCUELA CORINTOPencahue13322,7%45277,3%
COMPLEJO EDUCACIONAL PENCAHUEPencahue1.70722,8%5.79577,2%
ESCUELA PADRE LUIS OLIVA NAVARRETEPencahue14518,6%63481,4%
ESCUELA RIVERA DEL MAULEPencahue8019,3%33580,7%
ESCUELA RAUCORauco1.10923,3%3.65076,7%
GIMNASIO MUNICIPAL DE RAUCORauco94724,3%2.94475,7%
LICEO POLIVALENTE DE RAUCORauco12124,1%38175,9%
COLEGIO AJIALRetiro14012,5%98387,5%
COLEGIO POLIVALENTE LAS CAMELIASRetiro23215,9%1.23084,1%
ESCUELA COPIHUERetiro24920,2%98379,8%
ESCUELA GERTRUDIS ALARCON ARCERetiro8513,5%54686,5%
ESCUELA MANUEL MONTTRetiro65017,2%3.13282,8%
ESCUELA SANTA DELFINARetiro6215,3%34284,7%
LICEO GUILLERMO MARIN LARRAINRetiro1.38517,6%6.50082,4%
ESCUELA BASICA JUAN LUIS SANFUENTES ANDONAEGUIRío Claro15923,1%53076,9%
LICEO AGROINDUSTRIAL RIO CLARORío Claro1.62023,6%5.24576,4%
POLIDEPORTIVORío Claro85821,9%3.05578,1%
ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMARomeral1.66824,3%5.19775,7%
LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMARomeral1.56125,8%4.48374,2%
ESCUELA DE EDUCACION GENERAL BASICA MONSENOR ENRIQUE CORNEJOSagrada Familia1.51327,2%4.04372,8%
ESCUELA LA ISLASagrada Familia30731,9%65568,1%
ESCUELA LO VALDIVIASagrada Familia16127,6%42372,4%
LICEO POLIVALENTE SAGRADA FAMILIASagrada Familia1.52529,2%3.70470,8%
ESCUELA VILLA PRATSagrada Familia86731,6%1.88068,4%
COLEGIO CLEMENTINOSSan Clemente34323,1%1.14376,9%
ESCUELA ARTURO PRAT CHACONSan Clemente1.07427,9%2.77272,1%
ESCUELA AURORASan Clemente47218,2%2.12581,8%
ESCUELA CORRALONESSan Clemente71120,2%2.80879,8%
ESCUELA DEIDAMIA PAREDES BELLOSan Clemente34820,3%1.36979,7%
ESCUELA LOS MONTESSan Clemente93427,8%2.42672,2%
ESCUELA PASO INTERNACIONAL PEHUENCHESan Clemente1.54326,0%4.40074,0%
ESCUELA SAN CLEMENTESan Clemente92525,0%2.77375,0%
LICEO SAN CLEMENTE ENTRE RIOSSan Clemente1.07924,3%3.36975,7%
POLIDERPORTIVOSan Clemente79524,2%2.48475,8%
ESCUELA MARIANO LATORRESan Javier8616,6%43383,4%
ESCUELA JULIO MONTT SALAMANCASan Javier25218,1%1.14181,9%
ESCUELA JORGE GONZALEZ BASTIASSan Javier21717,8%1.00382,2%
ESCUELA BERNARDO OHIGGINSSan Javier42420,2%1.67079,8%
ESCUELA JOSE MANUEL BALMACEDASan Javier1.98825,9%5.70274,1%
ESCUELA JOSE MIGUEL CARRERASan Javier15322,9%51677,1%
ESCUELA MANUEL DE SALASSan Javier2.26824,5%6.99475,5%
GIMNASIO MUNICIPALSan Javier1.67623,5%5.45576,5%
LICEO MANUEL MONTTSan Javier1.59126,6%4.39873,4%
ESCUELA PANGUE ARRIBASan Rafael23827,8%61772,2%
ESCUELA SAN RAFAELSan Rafael1.78824,1%5.64175,9%
COLEGIO LAS RASTRASTalca2.00933,5%3.98166,5%
COLEGIO PARTICULAR MONTESSORITalca1.01543,0%1.34557,0%
CORPORACION EDUACIONAL COLEGIO INGLES DE TALCATalca1.52033,1%3.07566,9%
ESCUELA AURORA DE CHILETalca1.85239,3%2.85860,7%
ESCUELA BASICATalca3.10536,7%5.36563,3%
ESCUELA CARLOS SPANOTalca2.45536,7%4.23463,3%
ESCUELA CARLOS TRUPP WANNERTalca1.85135,1%3.43064,9%
ESCUELA EL EDENTalca2.33539,4%3.58560,6%
ESCUELA ESPERANZATalca2.20534,3%4.22165,7%
ESCUELA JOSE M. BALMACEDA Y FERNANDEZTalca2.63741,4%3.73658,6%
ESCUELA JUAN LUIS SANFUENTESTalca2.47333,3%4.94566,7%
ESCUELA LA FLORIDATalca1.62243,7%2.09156,3%
ESCUELA PANGUILEMO EDITA GALLEGOS RODRIGUEZTalca15627,9%40372,1%
ESCUELA PROSPERIDADTalca3.04535,6%5.50564,4%
ESCUELA VILLA CULENARTalca2.72238,3%4.39461,7%
ESTADIO FISCALTalca1.37038,9%2.15261,1%
INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO ENRIQUE MALDONADOTalca4.34537,0%7.39863,0%
LICEO ABATE MOLINATalca4.59235,3%8.41364,7%
LICEO CARLOS CONDELLTalca2.82835,8%5.08064,2%
LICEO COMPLEJO EDUCACIONAL JAVIERA CARRERATalca4.10932,3%8.62467,7%
LICEO DE CULTURA Y DIFUSION ARTISTICATalca3.82035,2%7.02764,8%
LICEO HECTOR PEREZ BIOTTTalca1.24334,1%2.40665,9%
LICEO TECNICO AMELIA COURBISTalca1.50735,3%2.76764,7%
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILETalca2.74735,7%4.93964,3%
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAPTalca1.55439,5%2.37660,5%
ESCUELA COMALLETeno15723,4%51376,6%
ESCUELA SUSANA MONTES VELASCOTeno34723,3%1.14576,7%
ESCUELA TENOTeno1.51722,6%5.18877,4%
ESCUELA TENO ANEXOTeno1.41527,1%3.79872,9%
GIMNASIO MUNICIPALTeno1.07326,2%3.02073,8%
LICEO TENOTeno1.09921,9%3.92478,1%
ESCUELA ENTRE AGUAS DE LLICOVichuquén55130,6%1.25269,4%
ESCUELA LAGO VICHUQUEN DE AQUELARREVichuquén46428,2%1.18271,8%
LICEO NUEVO HORIZONTEVichuquén34835,7%62764,3%
ESCUELA SERAFIN GUTIERREZVilla Alegre17929,3%43270,7%
ESCUELA TIMOTEO ARAYA ALEGRIAVilla Alegre1.32221,8%4.75178,2%
LICEO FRANCISCO ANTONIO ENCINA ARMANETVilla Alegre1.23121,8%4.42178,2%
ANEXO LICEO JUAN DE DIOS PUGAYerbas Buenas58022,2%2.03577,8%
ESCUELA AGRICOLA MARTA MARTINEZ CRUZYerbas Buenas58620,2%2.31879,8%
ESCUELA DE MAITENCILLOYerbas Buenas11619,9%46880,1%
LICEO JUAN DE DIOS PUGAYerbas Buenas1.13020,3%4.43779,7%
LICEO JUAN GOMEZ MILLASYerbas Buenas41715,8%2.21684,2%
ESCUELA DE CONCENTRACION FRONTERIZA RALCO ALTO BIOBIOAlto Biobío59124,4%1.83275,6%
ESCUELA PARTICULAR CAUÑICUAlto Biobío53939,7%81760,3%
ESCUELA RALCO LEPOYAlto Biobío13317,8%61682,2%
ESCUELA VOLCAN ANTUCOAntuco18131,4%39668,6%
LICEO DOCTOR VICTOR RIOS RUIZAntuco76425,2%2.26374,8%
ESCUELA BASICA MARE NOSTRUMArauco1.16028,6%2.89771,4%
ESCUELA BASICA VICENTE MILLAN IRIARTEArauco58325,2%1.72674,8%
ESCUELA EDELMIRA VERGARA QUIÑONESArauco71125,2%2.11174,8%
LICEO BICENTENARIO SAN FELIPE DE ARAUCOArauco1.53426,0%4.37774,0%
LICEO SAN FRANCISCO DE ASISArauco57825,8%1.66374,2%
LICEO POLITECNICO CARAMPANGUEArauco91222,0%3.23978,0%
ESCUELA BASICA SAN PEDRO DE LARAQUETEArauco91427,7%2.39072,3%
LICEO TECNICO FILIDOR GAETE MONSALVEZArauco13825,3%40774,7%
ESCUELA JORGE IVAN VALENZUELA ZUNIGAArauco9612,1%69787,9%
ESCUELA VALLE RAMADILLASArauco18918,6%82981,4%
ESCUELA BASICA BRISAS DEL MARArauco7311,6%55888,4%
ANEXO ENRIQUE ZAÑARTU PRIETOCabrero66721,6%2.41978,4%
ESCUELA ALTO CABREROCabrero72719,6%2.97480,4%
ESCUELA BASICA ENRIQUE ZAÑARTU PRIETOCabrero1.02421,4%3.76578,6%
ESCUELA CHARRUACabrero16218,2%73081,8%
LICEO POLIVALENTE MANUEL ARISTIDES ZAÑARTU ZAÑARTUCabrero86017,8%3.96282,2%
LICEO POLITECNICO GENERAL OSCAR BONILLA BRADANOVCabrero1.11519,5%4.59880,5%
ESCUELA ARTURO PRAT CHACONCañete1.01620,9%3.83579,1%
ESCUELA BASICA RENE ANDRADES TOLEDOCañete98022,4%3.39377,6%
ESCUELA LEONCIO ARANEDA FIGUEROACañete1.21621,4%4.46578,6%
LICEO GABRIELA MISTRALCañete1.49723,8%4.78376,2%
LICEO HUMANISTA CIENTIFICO JOSE DE LA CRUZ MIRANDA CORREACañete90621,2%3.37278,8%
COLEGIO AURORA DE CHILE CHIGUAYANTEChiguayante2.81542,6%3.79557,4%
COLEGIO AURORA DE CHILE SURChiguayante2.45237,7%4.05262,3%
COLEGIO CONCEPCION CHIGUAYANTEChiguayante63422,3%2.21177,7%
ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA LAULHEREChiguayante2.25940,4%3.33959,6%
ESCUELA BASICA JOHN FITZGERALD KENNEDYChiguayante1.97638,4%3.16861,6%
ESCUELA BASICA MANQUIMAVIDAChiguayante2.07441,0%2.98459,0%
ESCUELA BASICA REPUBLICA DE GRECIAChiguayante2.60636,5%4.52963,5%
ESCUELA BELGICAChiguayante1.18539,8%1.79160,2%
ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS Y TOROChiguayante2.74941,4%3.88958,6%
INSTITUTO HUMANIDADES MONSEÑOR JOSE MANUEL SANTO ASCARZAChiguayante2.69839,2%4.18060,8%
LICEO CHIGUAYANTEChiguayante2.04941,0%2.94559,0%
COLEGIO ALMONDALE LOMASConcepción2.00639,1%3.12360,9%
COLEGIO INMACULADA CONCEPCIONConcepción2.55135,9%4.55664,1%
COLEGIO MARINA DE CHILEConcepción2.53142,0%3.49058,0%
COLEGIO SANTA LUISA DE CONCEPCIONConcepción1.42438,1%2.31561,9%
COLEGIO SANTA SABINAConcepción96337,9%1.57662,1%
ESCUELA DIEGO PORTALES PALAZUELOSConcepción2.19839,1%3.42360,9%
LICEO POLIVALENTE LORENZO ARENAS OLIVOConcepción1.79042,4%2.43357,6%
LICEO REBECA MATTE BELLOConcepción1.93339,1%3.00760,9%
LICEO TECNICO PROFESIONAL JORGE SANCHEZ UGARTEConcepción2.40939,2%3.74160,8%
COLEGIO BICENTENARIO REPUBLICA DEL BRASILConcepción1.35735,1%2.51364,9%
COLEGIO BIOBIOConcepción98936,3%1.73563,7%
COLEGIO CAMILO HENRIQUEZConcepción1.24139,4%1.90660,6%
COLEGIO CREACION CONCEPCIONConcepción3.62042,9%4.82657,1%
COLEGIO DEL SAGRADO CORAZONConcepción93634,3%1.79565,7%
COLEGIO LA PROVIDENCIAConcepción2.30042,0%3.17558,0%
COLEGIO MADRES DOMINICAS CONCEPCIONConcepción2.29637,2%3.87062,8%
COLEGIO MARIA INMACULADAConcepción1.83040,1%2.73559,9%
COLEGIO SALESIANO CONCEPCIONConcepción2.19436,6%3.79963,4%
COLEGIO SANTA EUFRASIAConcepción1.66647,4%1.84852,6%
COLEGIO TECNICO PROFESIONAL LOS ACACIOSConcepción2.06041,6%2.88958,4%
COLEGIO VILLA NONGUENConcepción1.19841,3%1.70458,7%
C.P. DE CONCEPCIONConcepción4953,8%4246,2%
ESCUELA BASICA AGUA DE LA GLORIAConcepción57128,0%1.47072,0%
ESCUELA PALESTINA DE PALOMARESConcepción1.02431,9%2.18968,1%
INSTITUTO DE HUMANIDADES ALFREDO SILVA SANTIAGOConcepción3.10640,5%4.57159,5%
LICEO COMERCIAL FEMENINO DE CONCEPCIONConcepción1.79034,8%3.35265,2%
LICEO DE NIÑASConcepción1.11536,1%1.97063,9%
LICEO DOMINGO SANTA MARIAConcepción1.77138,1%2.87661,9%
LICEO EXPERIMENTAL LUCILA GODOY ALCAYAGAConcepción2.25538,0%3.67762,0%
LICEO INDUSTRIAL DE CONCEPCIONConcepción2.71040,2%4.02859,8%
LICEO JUAN GREGORIO LAS HERASConcepción2.56339,8%3.87860,2%
LICEO JUAN MARTINEZ DE ROZASConcepción2.40438,9%3.77161,1%
LICEO LUCERO GONZALEZConcepción93035,3%1.70264,7%
LICEO REPUBLICA DEL ECUADORConcepción1.25832,1%2.66367,9%
LICEO SAN AGUSTIN DE CONCEPCIONConcepción3.02841,2%4.32358,8%
LICEO TECNICO FEMENINO A-29 DE CONCEPCIONConcepción1.03341,7%1.44258,3%
ESCUELA SAN LUIS DE CONTULMOContulmo43819,2%1.84780,8%
LICEO POLIVALENTE NAHUELBUTAContulmo48818,5%2.14981,5%
COLEGIO ANIBAL ESQUIVEL TAPIACoronel1.16931,0%2.60069,0%
ESCUELA BASICA JAVIERA CARRERACoronel71628,8%1.77471,2%
ESCUELA BASICA PATAGUALCoronel17738,0%28962,0%
ESCUELA BASICA PLAYAS NEGRASCoronel1.41731,0%3.15969,0%
ESCUELA GENARO RIOS CAMPOSCoronel40529,1%98670,9%
ESCUELA JORGE ROJAS MIRANDACoronel87232,2%1.83467,8%
ESCUELA OCTAVIO SALINAS CARIAGACoronel1.38734,6%2.62565,4%
ESCUELA ROSA YAÑEZ RODRIGUEZCoronel1.09727,7%2.86472,3%
ESCUELA VISTA HERMOSACoronel34824,6%1.06675,4%
LICEO ANTONIO SALAMANCA MORALESCoronel1.95530,0%4.56270,0%
LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA TECNOLÓGICO FEDERICO SCHWAGERCoronel64928,6%1.61771,4%
LICEO COMERCIAL ANDRES BELLO LOPEZCoronel2.11129,9%4.94570,1%
LICEO YOBILO DE CORONELCoronel95730,2%2.20769,8%
ESCUELA FRANCISCO COLOANECoronel6310,9%51789,1%
ESCUELA JUAN JOSE LATORRE BENAVENTECoronel18248,0%19752,0%
COLEGIO AMANECER CORONELCoronel2.25831,6%4.88968,4%
COLEGIO POLIVALENTE DOMINGO PARRA CORVALANCoronel1.54134,7%2.90365,3%
ESCUELA ARTURO HUGHES CERNACoronel2.14937,4%3.60162,6%
INSTITUTO DE HUMANIDADES ANTONIO MORENO CASAMITJANACoronel1.45938,9%2.28961,1%
LICEO BICENTENARIO DE CORONELCoronel1.59534,8%2.98265,2%
LICEO INDUSTRIAL METODISTA CORONELCoronel1.51235,0%2.80365,0%
LICEO TECNICO PROFESIONAL DE LA MADERACoronel1.64538,3%2.65161,7%
ESCUELA BUENA ESPERANZACuranilahue59021,7%2.12978,3%
ESCUELA COLICO SURCuranilahue88729,3%2.14170,7%
ESCUELA GABRIELA MISTRALCuranilahue33719,8%1.36780,2%
ESCUELA PABLO NERUDACuranilahue2.16826,7%5.95973,3%
LICEO POLIVALENTE MARIANO LATORRECuranilahue2.41126,8%6.57173,2%
ESCUELA SAN JOSE DE COLICOCuranilahue12614,4%74985,6%
LICEO COPIULEMUFlorida21315,1%1.19984,9%
ESCUELA BASICA FLORIDAFlorida94723,5%3.07576,5%
LICEO LUIS DE ALAVAFlorida92522,2%3.24377,8%
COLEGIO ALONKURAHualpén1.94639,7%2.95160,3%
COLEGIO BASICO VILLA ACEROHualpén1.88540,3%2.79359,7%
COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONESHualpén1.64939,2%2.56060,8%
COLEGIO MONTANER DE HUALPENHualpén2.52839,1%3.93660,9%
COLEGIO PARQUE CENTRALHualpén79638,0%1.29662,0%
COLEGIO PRESTON SCHOOLHualpén2.04038,6%3.24161,4%
ESCUELA BASICA CRISTOBAL COLONHualpén80839,5%1.23960,5%
ESCUELA BLANCA ESTELA PRAT CARVAJALHualpén2.97937,8%4.90562,2%
ESCUELA HELEN KELLER ADAMSHualpén1.46937,8%2.41462,2%
ESCUELA REPUBLICA DEL PERUHualpén1.84237,9%3.01662,1%
ESCUELA THOMAS JEFFERSON D 465Hualpén1.36136,4%2.38363,6%
LICEO INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCION HERNAN VALENZUELAHualpén1.96938,7%3.11361,3%
LICEO SIMON BOLIVARHualpén1.09137,4%1.82862,6%
LICEO TECNICO PROFESIONAL LUCILA GODOY ALCAYAGAHualpén2.46938,8%3.89561,2%
LICEO TECNICO PROFESIONAL PEDRO DEL RIO ZAÑARTUHualpén1.45336,0%2.57864,0%
ESCUELA BASICA LOS LIBERTADORESHualqui1.15531,0%2.57469,0%
ESCUELA MANUEL AMAT Y JUNIETHualqui1.43627,2%3.84072,8%
ESCUELA NUEVA REPUBLICAHualqui87225,0%2.62175,0%
LICEO SAN JUAN BAUTISTA DE HUALQUIHualqui1.30033,1%2.62866,9%
ESCUELA CARLOS ALBERTO FERNANDEZ CASTILLOHualqui49224,0%1.55976,0%
ESCUELA ANDRES ALCAZARLaja1.16828,7%2.90571,3%
ESCUELA JOSE ABELARDO NUNEZLaja76526,0%2.17574,0%
ESCUELA NIVEQUETENLaja1.21826,9%3.31473,1%
ESCUELA PARTICULAR ALFA Y OMEGALaja55626,1%1.57173,9%
LICEO POLITECNICO HEROES DE LA CONCEPCIONLaja1.08925,5%3.18974,5%
ESCUELA ARMANDO ARANCIBIA OLIVOSLebu247,1%31392,9%
ESCUELA FRESIA GRACIELA MULLER RUIZLebu1.06922,5%3.67677,5%
LICEO BICENTENARIO ISIDORA RAMOS DE GAJARDOLebu1.69124,7%5.14475,3%
LICEO POLIVALENTE DOCTOR RIGOBERTO IGLESIAS BASTIAS DE LEBULebu1.32122,9%4.45477,1%
ESCUELA PEHUENLebu10920,8%41679,2%
ESCUELA GUILLERMO RODRIGUEZ RIOBIOLebu7823,3%25776,7%
ESCUELA ORLANDO DELGADO ZUNIGALos Álamos35715,4%1.96384,6%
ESCUELA FELIX EYHERAMENDYLos Álamos78319,8%3.17780,2%
ESCUELA LOS GUALLESLos Álamos5412,4%38387,6%
ESCUELA ZAIDA ARANEDA VIGUERASLos Álamos33224,6%1.01575,4%
LICEO CLAUDIO FLORES SOTOLos Álamos69118,4%3.06281,6%
LICEO CRISTO REDENTORLos Álamos79619,7%3.23780,3%
ESCUELA BASICA CHACAYAL SURLos Ángeles66114,4%3.93185,6%
ESCUELA BASICA LA LEYENDALos Ángeles7217,1%35082,9%
ESCUELA DIEGO PORTALES PALAZUELOSLos Ángeles7013,9%43486,1%
COLEGIO DON ORIONELos Ángeles1.10120,9%4.17979,1%
COLEGIO HISPANOAMERICANOLos Ángeles70118,1%3.17381,9%
COLEGIO INGLES WOODLANDLos Ángeles2.34027,2%6.24872,8%
COLEGIO PARTICULAR MARTA BRUNETLos Ángeles65823,0%2.20777,0%
COLEGIO SAN GABRIEL ARCANGEL L1Los Ángeles1.01622,9%3.42077,1%
ESCUELA BASICA 11 DE SEPTIEMBRELos Ángeles75025,9%2.14374,1%
ESCUELA BASICA EL NOGAL.Los Ángeles9815,2%54784,8%
ESCUELA BASICA LA QUEBRADALos Ángeles9521,2%35378,8%
ESCUELA BASICA LAS QUINTASLos Ángeles8919,6%36680,4%
ESCUELA BASICA REPUBLICA DE ISRAELLos Ángeles77427,1%2.08772,9%
ESCUELA BLANCO ENCALADALos Ángeles54716,3%2.80983,7%
ESCUELA COLONIA ARABELos Ángeles1.18725,2%3.52974,8%
ESCUELA GENERAL JOSE DE SAN MARTINLos Ángeles90322,0%3.20978,0%
ESCUELA HOGAR NIEVES VASQUEZ PALACIOSLos Ángeles53418,2%2.39681,8%
ESCUELA ISLA DE LAJALos Ángeles84123,4%2.74676,6%
ESCUELA THOMAS JEFFERSONLos Ángeles1.17118,5%5.16881,5%
LICEO ALEMAN DEL VERBO DIVINO L1Los Ángeles1.20322,4%4.16077,6%
LICEO ALEMAN DEL VERBO DIVINO L2Los Ángeles1.18322,3%4.12377,7%
LICEO COEDUCACIONAL SANTA MARIA DE LOS ANGELESLos Ángeles1.24617,6%5.82082,4%
LICEO COMERCIAL CAMILO HENRIQUEZLos Ángeles2.17820,0%8.71380,0%
LICEO LOS ANGELES A-59 L1Los Ángeles1.32319,6%5.41580,4%
LICEO LOS ANGELES A-59 L2Los Ángeles1.01020,1%4.02679,9%
LICEO PARTICULAR CARLOS CONDELLLos Ángeles2.12424,4%6.59775,6%
LICEO TECNICO BICENTENARIO JUANITA FERNANDEZ SOLARLos Ángeles1.35923,1%4.52176,9%
ESCUELA BASICA MILLANTULos Ángeles20918,0%95082,0%
COLEGIO ALTO LAUQUÉNLos Ángeles99918,2%4.48481,8%
COLEGIO MARIA INMACULADA DE LOS ANGELESLos Ángeles1.23518,0%5.62082,0%
COLEGIO SANTO TOMASLos Ángeles70724,2%2.21275,8%
ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMALos Ángeles1.18618,0%5.42182,0%
ESCUELA BASICA LA RINCONADA DEL SALTOLos Ángeles37222,4%1.28677,6%
ESCUELA BASICA ITILHUELos Ángeles13514,4%80185,6%
ESCUELA BASICA LA AGUADA DE CUELLos Ángeles6219,2%26180,8%
LICEO SANTA FELos Ángeles63813,6%4.06386,4%
COLEGIO ANGEL DE PEREDOLota1.31231,3%2.88568,7%
ESCUELA BASICA BELLO HORIZONTELota1.80434,1%3.49365,9%
ESCUELA BASICA SANTA MARIA DE GUADALUPELota1.16628,7%2.89571,3%
ESCUELA BASICA THOMPSON MATTHEWSLota1.27131,3%2.79468,7%
ESCUELA BASICA VALLE DE COLCURALota36732,4%76767,6%
ESCUELA ISIDORA GOYENECHEALota1.61528,9%3.97771,1%
INSTITUTO HUMANIDADES SAN FRANCISCO DE ASISLota1.83637,3%3.08062,7%
LICEO CARLOS COUSIÑO GOYENECHEALota1.72830,5%3.93769,5%
LICEO COMERCIAL PRESIDENTE FREI MONTALVALota1.16932,4%2.43667,6%
ESCUELA BASICA MULCHENMulchén85118,7%3.70781,3%
ESCUELA VILLA LA GRANJAMulchén1.46622,4%5.08077,6%
LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA NUEVO MUNDOMulchén1.09919,2%4.61580,8%
LICEO MIGUEL ANGEL CERDA LEIVAMulchén1.56828,0%4.03472,0%
ESCUELA EL SABERNacimiento1.28422,4%4.44177,6%
ESCUELA NACIMIENTO DE NUESTRO SEÑORNacimiento61919,6%2.53980,4%
ESCUELA OSCAR GUERRERO QUINSACNacimiento1.09824,2%3.43075,8%
ESCUELA TOQUI LAUTARONacimiento41023,0%1.37077,0%
LICEO MUNICIPAL DE NACIMIENTONacimiento1.34823,9%4.30176,1%
ESCUELA BASICA VILLA COIGUENegrete22219,1%93880,9%
LICEO POLIVALENTE LA FRONTERANegrete1.05015,5%5.73884,5%
ESCUELA ALMIRANTE PATRICIO LYNCHPenco1.10135,3%2.02264,7%
COLEGIO EL REFUGIOPenco1.18039,7%1.79460,3%
COMPLEJO EDUCACIONAL GLORIA MENDEZ BRIONESPenco1.06642,0%1.47058,0%
ESCUELA BASICA LOS CONQUISTADORESPenco2.11840,2%3.15759,8%
ESCUELA EDUARDO CAMBELL SAAVEDRAPenco1.01536,3%1.78463,7%
ESCUELA ISLA DE PASCUAPenco1.93236,8%3.31463,2%
ESCUELA LA GREDAPenco52728,0%1.35572,0%
ESCUELA PENCOPenco1.87737,9%3.08162,1%
ESCUELA REPUBLICA DE ITALIAPenco2.03239,7%3.08460,3%
LICEO PENCOPOLITANOPenco1.24535,4%2.27364,6%
INSTITUTO VALLE DEL SOL QUILACOQuilaco86022,9%2.88877,1%
LICEO ISABEL RIQUELMEQuilleco42022,3%1.46377,7%
LICEO FRANCISCO BASCUNAN GUERREROQuilleco1.05016,6%5.25883,4%
COLEGIO FRATERNIDADSan Pedro de la Paz2.81838,2%4.56561,8%
COLEGIO GALVARINOSan Pedro de la Paz1.56533,7%3.08466,3%
ESCUELA PARTICULAR SAN JOSESan Pedro de la Paz1.01934,9%1.89865,1%
COLEGIO ALEMAN DE CONCEPCIÓNSan Pedro de la Paz82323,6%2.66276,4%
COLEGIO CONCEPCION LOS HUERTOSSan Pedro de la Paz1.80337,2%3.04462,8%
COLEGIO CONCEPCION SAN PEDROSan Pedro de la Paz2.91331,7%6.28068,3%
COLEGIO INSTITUTO SAN PEDROSan Pedro de la Paz2.22834,5%4.22865,5%
COLEGIO LOS EDUCADORESSan Pedro de la Paz63929,8%1.50870,2%
COLEGIO NUEVOS HORIZONTESSan Pedro de la Paz1.94234,6%3.67465,4%
COLEGIO SAN IGNACIOSan Pedro de la Paz1.83736,3%3.21763,7%
ESCUELA BASICA LUIS ALBERTO ACEVEDOSan Pedro de la Paz97534,0%1.89066,0%
ESCUELA BASICA MICHAIHUESan Pedro de la Paz1.72230,1%3.99669,9%
ESCUELA DARIO SALAS MARCHANTSan Pedro de la Paz1.37334,9%2.55765,1%
ESCUELA ENRIQUE SORO BARRIGASan Pedro de la Paz2.46834,7%4.63665,3%
ESCUELA MIGUEL JOSE ZAÑARTU SANTA MARIASan Pedro de la Paz1.09332,2%2.30567,8%
ESCUELA SARGENTO CANDELARIA PEREZSan Pedro de la Paz2.22632,4%4.63967,6%
LICEO SAN PEDROSan Pedro de la Paz1.00936,5%1.75863,5%
LICEO ISIDORA AGUIRRE TUPPERSan Rosendo1.17233,2%2.35666,8%
ESCUELA BASICA CACIQUE LEVIANSanta Bárbara70318,2%3.15981,8%
ESCUELA BASICA ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTESSanta Bárbara94722,5%3.26677,5%
LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORESanta Bárbara60119,9%2.41580,1%
ESCUELA DIEGO PORTALESSanta Juana77926,3%2.18673,7%
ESCUELA RECAREDO VIGUERAS ARANEDASanta Juana1.00022,5%3.44377,5%
LICEO NUEVA ZELANDIASanta Juana85820,9%3.25279,1%
COLEGIO BASICO LOS LOBOSTalcahuano84526,8%2.30673,2%
COLEGIO BASICO NUEVA LOS LOBOSTalcahuano1.75330,5%3.98769,5%
ESCUELA VILLA CENTINELA SURTalcahuano1.74331,4%3.81668,6%
ESCUELA ARTURO PRAT CHACONTalcahuano1.72239,0%2.69161,0%
ESCUELA DIEGO PORTALES D 475Talcahuano1.43836,8%2.46763,2%
ESCUELA SANTA LEONORTalcahuano1.88536,0%3.35864,0%
COLEGIO AMANECER TALCAHUANOTalcahuano2.55738,3%4.11961,7%
COLEGIO ARTURO PRAT CHACONTalcahuano47816,7%2.37883,3%
COLEGIO BASICO SAN VICENTETalcahuano1.86634,0%3.62666,0%
COLEGIO HUACHIPATOTalcahuano1.67240,7%2.43959,3%
COLEGIO LOS CONDORESTalcahuano2.31640,8%3.36659,2%
COLEGIO MIXTO INMACULADA CONCEPCIONTalcahuano67130,8%1.50769,2%
COLEGIO REMODELACION SIMONSTalcahuano1.68933,3%3.37666,7%
COLEGIO SANTA BERNARDITATalcahuano83941,9%1.16258,1%
ESCUELA BASICA CERRO SAN FRANCISCOTalcahuano94634,4%1.80465,6%
ESCUELA BASICA CRUZ DEL SURTalcahuano1.67838,5%2.68061,5%
ESCUELA BASICA LA DAMA BLANCATalcahuano1.16233,2%2.34266,8%
ESCUELA BASICA PENINSULA DE TUMBESTalcahuano25027,6%65672,4%
ESCUELA MEXICO ESTADO DE GUERREROTalcahuano72026,9%1.95473,1%
ESCUELA VILLA INDEPENDENCIATalcahuano2.52234,7%4.74165,3%
LICEO ANITA SERRANO SEPULVEDATalcahuano1.61133,9%3.14666,1%
LICEO COMERCIAL PROFESOR SERGIO MORAGA ARCILTalcahuano1.76834,9%3.30565,1%
LICEO INDUSTRIAL JUAN ANTONIO RIOSTalcahuano1.69240,8%2.45059,2%
LICEO LA ASUNCIONTalcahuano2.81240,8%4.08359,2%
LICEO POLIVALENTE LAS SALINASTalcahuano2.48037,1%4.19862,9%
ESCUELA ELOISA GONZALEZTirúa98423,3%3.23976,7%
LICEO TRAPAQUEANTETirúa74622,1%2.63577,9%
ESCUELA BASICA CALETA DEL MEDIOTomé6635,3%12164,7%
ESCUELA BASICA DICHATOTomé88925,2%2.63874,8%
ESCUELA BASICA RAFAELTomé39717,7%1.84582,3%
CENTRO EDUCACIONAL BICENTENARIO ALTOS DE TOMETomé1.70933,0%3.47067,0%
ESCUELA BASICA ARTURO PRATTomé94736,3%1.66163,7%
ESCUELA BASICA BELLAVISTATomé1.86236,8%3.19463,2%
ESCUELA BASICA COCHOLGUE F-426Tomé55627,7%1.45072,3%
ESCUELA BASICA PUNTA DE PARRATomé16023,4%52376,6%
ESCUELA PARTICULAR MARGARITA NASEAUTomé1.62234,0%3.14466,0%
LICEO INDUSTRIAL DE TOMETomé1.62636,5%2.83163,5%
LICEO REPUBLICA DEL ECUADORTomé2.27836,6%3.93863,4%
LICEO VICENTE ALBERTO PALACIOS VALDESTomé2.19934,7%4.14565,3%
ESCUELA LOS AVELLANOSTucapel21522,7%73377,3%
ESCUELA ALEJANDRO PEREZ URBANOTucapel12822,8%43377,2%
LICEO ANDRES ALCAZAR DE TUCAPELTucapel1.01924,6%3.11675,4%
ESCUELA LUIS MARTINEZ GONZALEZTucapel50621,9%1.80478,1%
LICEO DE HUEPILTucapel89924,9%2.70775,1%
ESCUELA MUNICIPAL REREYumbel16722,1%58977,9%
LICEO MUNICIPAL RIO CLAROYumbel35425,1%1.05874,9%
ESCUELA PADRE PEDRO CAMPOS MENCHACAYumbel26318,3%1.17581,7%
ESCUELA HEROES DE CHILEYumbel1.11124,7%3.39575,3%
INSTITUTO SAN SEBASTIAN BASICO.Yumbel83224,8%2.52475,2%
LICEO PADRE LUIS ALBERTO SALDES IRARRAZABALYumbel94423,7%3.04176,3%
LICEO TECNICO PROFESIONAL GONZALO GUGLIELMI MONTIELYumbel63929,2%1.55270,8%
COLEGIO BASICO ARAGONAngol1.08622,6%3.72277,4%
COLEGIO MARIA SYLVESTER RASCHAngol54315,8%2.90084,2%
COLEGIO SAN JOSEAngol1.00019,1%4.24180,9%
ESCUELA BASICA NAHUELBUTAAngol1.05722,6%3.62377,4%
ESCUELA DIEGO DUBLE URRUTIAAngol80519,4%3.33580,6%
ESCUELA HERMANOS CARRERAAngol86318,4%3.83881,6%
ESCUELA JOSE ELIAS BOLIVAR HERRERAAngol70417,2%3.39382,8%
LICEO BICENTENARIO ENRIQUE BALLACEY COTTEREAUAngol66920,7%2.56979,3%
LICEO BICENTENARIO POLITECNICO JUANITA FERNANDEZ SOLARAngol85018,7%3.70181,3%
ESCUELA VILLA HUEQUENAngol20922,3%72777,7%
COMPLEJO EDUCACIONAL DARIO SALAS DIAZCarahue1.08726,5%3.01473,5%
ESCUELA BASICA KIM RUKA PABELLON ACarahue89225,5%2.60174,5%
ESCUELA BASICA KIM RUKA PABELLON BCarahue1.07626,9%2.91973,1%
LICEO PUBLICO BICENTENARIO CLAUDIO ARRAU LEONCarahue97623,4%3.19676,6%
ESCUELA BASICA NEHUENTUECarahue24527,7%63972,3%
LICEO MUNICIPAL TROVOLHUECarahue47717,9%2.19182,1%
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASISCholchol1.07224,3%3.33175,7%
LICEO JAMES MUNDELLCholchol1.40727,8%3.65972,2%
COMPLEJO EDUCACIONAL COLLIPULLICollipulli84018,7%3.64881,3%
ESCUELA BASICA VICTOR DURAN PEREZCollipulli81518,6%3.56381,4%
ESCUELA MICHIGAN EL AMANECERCollipulli62816,8%3.10083,2%
ESCUELA THOMAS ALVA EDISONCollipulli79617,9%3.65082,1%
ESCUELA F-90 RAUL CASTRO MARQUEZCollipulli36624,7%1.11475,3%
COLEGIO JUAN PABLO IICunco47027,4%1.24672,6%
ESCUELA BASICA LAS HORTENSIAS - VILLA LAS HORTENSIASCunco10423,4%34176,6%
ESCUELA LEOVIGILDO KLEYCunco1.01425,0%3.04475,0%
ESCUELA PARTICULAR LA DEHESACunco38826,5%1.07873,5%
LICEO MUNICIPAL ATENEACunco1.10924,2%3.48275,8%
LICEO ARTURO VALENZUELACunco56322,7%1.91877,3%
ESCUELA OSVALDO FUENTES BARRERACuracautín62220,5%2.41279,5%
ESCUELA PATRICIO CHAVEZ SOTOCuracautín83321,0%3.14079,0%
LICEO LAS ARAUCARIAS BASICACuracautín64020,7%2.45579,3%
LICEO LAS ARAUCARIAS MEDIACuracautín65519,0%2.79581,0%
ESCUELA RAMON EDUARDO RAMIREZ HENRIQUEZCuracautín15922,4%55277,6%
COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR FRANCISCO VALDES SUBERCASEAUXCurarrehue1.07131,1%2.37068,9%
COMPLEJO EDUCACIONAL RUKA NGENCurarrehue75025,8%2.16074,2%
ESCUELA SAN FRANCISCO DE ASIS DE ERCILLAErcilla88228,9%2.17171,1%
LICEO ALONSO DE ERCILLA Y ZUÑIGAErcilla67028,5%1.67971,5%
ESCUELA BASICA SALVADOR ALLENDEErcilla16419,1%69480,9%
COLEGIO SANTA CRUZ DE FREIREFreire74525,6%2.16374,4%
COMPLEJO EDUCACIONAL JUAN SCHLEYERFreire82121,7%2.96578,3%
ESCUELA JUAN SEGUELFreire65122,0%2.31178,0%
ESCUELA JUAN SEGUEL ANEXOFreire99624,3%3.10875,7%
ESCUELA RAIMAPUFreire1.27329,5%3.04470,5%
ESCUELA LA ESPERANZAFreire30323,1%1.00876,9%
ESCUELA MUNICIPAL GABRIELA MISTRALGalvarino1.35525,7%3.92374,3%
ESCUELA MUNICIPAL RIO QUILLEMGalvarino1.09924,0%3.47276,0%
ESCUELA BASICA CINCOGorbea62023,0%2.07977,0%
ESCUELA BASICA LOS PERALESGorbea41922,9%1.41177,1%
ESCUELA PRESBITERO JOSE AGUSTIN GOMEZGorbea45919,6%1.88380,4%
LICEO BICENTENARIO COMPLEJO EDUCACIONAL ANDRES ANTONIO GORBEAGorbea57519,6%2.36380,4%
LICEO JOSE VICTORINO LASTARRIAGorbea66041,3%94058,8%
ESCUELA BASICA LICARAYENGorbea12717,5%59982,5%
ESCUELA BASICA AMELIA GODOY PEÑALautaro70132,1%1.48567,9%
ESCUELA BASICA NUMERO 1 LOS CACHORROSLautaro85622,7%2.91477,3%
ESCUELA BASICA NUMERO SEISLautaro96624,1%3.03775,9%
ESCUELA IRENE FREILautaro1.06224,7%3.23075,3%
ESCUELA PARTICULAR CORAZON DE JESUSLautaro86020,4%3.34879,6%
LICEO BICENTENARIO POLITECNICO EMA ESPINOZA CORREALautaro99723,7%3.21876,3%
LICEO JORGE TEILLIER SANDOVALLautaro95921,9%3.42478,1%
LICEO LOS CASTAÑOSLautaro56124,7%1.71075,3%
COMPLEJO EDUCACIONAL JUAN XXIIILoncoche42327,5%1.11472,5%
ESCUELA DOMITILA PINNA PARRALoncoche31023,0%1.03777,0%
COLEGIO SANTA CRUZLoncoche99226,6%2.73773,4%
ESCUELA ALBORADALoncoche1.39327,3%3.70372,7%
LICEO BICENTENARIO PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGALoncoche1.05727,1%2.84472,9%
LICEO POLITECNICO ANDRES BELLOLoncoche89129,2%2.16470,8%
ESCUELA BASICA LAFQUEN ICALMALonquimay23326,4%65073,6%
ESCUELA DE LIUCURALonquimay11816,5%59783,5%
ESCUELA BASICA MALAL MAHUIDA - PEDREGOSOLonquimay20120,9%76279,1%
ESCUELA MUNICIPAL FRONTERIZALonquimay65022,3%2.25977,7%
ESCUELA MUNICIPAL TROYO - VILLA TROYOLonquimay9013,1%59686,9%
LICEO LONQUIMAYLonquimay42420,0%1.70080,0%
ESCUELA GUSTAVO VASQUEZ DIAZLos Sauces48915,6%2.65184,4%
ESCUELA LOS SAUCESLos Sauces48216,6%2.42983,4%
ESCUELA BASICA REPUBLICA DE ITALIALumaco26710,6%2.26089,4%
ESCUELA F-174 VALLE DE LUMACOLumaco56426,1%1.59673,9%
LICEO MUNICIPAL DE LUMACOLumaco51527,2%1.37972,8%
ESCUELA MUNICIPAL PICHIPELLAHUENLumaco11212,6%77487,4%
ESCUELA BASICA VOLCAN LLAIMAMelipeuco70225,4%2.06474,6%
LICEO LOS ANDESMelipeuco59123,6%1.91876,4%
COLEGIO SAN MARCOSNueva Imperial54325,9%1.55074,1%
COMPLEJO EDUCACIONAL PRINCIPE DE GALESNueva Imperial1.28931,9%2.75768,1%
ESCUELA ALEJANDRO GOROSTIAGANueva Imperial1.11127,6%2.91872,4%
ESCUELA ESPECIAL AVANCEMOS JUNTOSNueva Imperial1.11029,6%2.64270,4%
ESCUELA PUBLICA REPUBLICANueva Imperial1.28630,0%3.00670,0%
LICEO BICENTENARIO LUIS GONZALEZ VASQUEZNueva Imperial1.44431,0%3.21969,0%
LICEO SAN FRANCISCO DE ASISNueva Imperial72125,6%2.09974,4%
COMPLEJO EDUCACIONAL PADRE LAS CASASPadre Las Casas88628,5%2.22371,5%
COMPLEJO EDUCACIONAL PADRE OSCAR MOSERPadre Las Casas1.24024,6%3.80775,4%
ESCUELA BASICA SAN SEBASTIAN DE MAQUEHUEPadre Las Casas1.79731,4%3.93368,6%
ESCUELA DARIO SALASPadre Las Casas98924,0%3.13276,0%
ESCUELA METRENCO F-471 - METRENCOPadre Las Casas12133,6%23966,4%
ESCUELA MONSEÑOR GUIDO DE RAMBERGAPadre Las Casas1.80229,0%4.40671,0%
ESCUELA ÑIRRIMAPU - MAQUEHUEPadre Las Casas28132,3%58867,7%
ESCUELA PARTICULAR LUIS ISRAELPadre Las Casas93728,5%2.34871,5%
ESCUELA PARTICULAR MISS CLARA BRINCEFIELDPadre Las Casas96328,3%2.44271,7%
ESCUELA PARTICULAR NUESTRA SEÑORA DEL CARMENPadre Las Casas1.22225,8%3.51074,2%
ESCUELA PARTICULAR SAN BERNARDOPadre Las Casas1.09324,4%3.39175,6%
ESCUELA PARTICULAR SAN RAFAEL ARCANGELPadre Las Casas1.30627,0%3.52773,0%
LICEO TECNICO PROFESIONAL FORESTAL PEHUEN - ROBLE HUACHOPadre Las Casas11022,8%37377,2%
POLIDEPORTIVOPadre Las Casas1.07729,3%2.59570,7%
ESCUELA PARTICULAR HABIT-ARTPadre Las Casas53825,0%1.61775,0%
ESCUELA EDUARDO FREI MONTALVAPerquenco74824,2%2.34975,8%
LICEO ISABEL POBLETE VARGASPerquenco70626,2%1.99273,8%
LICEO MUNICIPAL LA FRONTERAPitrufquén27020,1%1.07279,9%
COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR GUILLERMO HARTLPitrufquén89425,3%2.64574,7%
ESCUELA JUAN BAUTISTA CHESTAPitrufquén1.08825,0%3.26875,0%
ESCUELA LAS AMERICASPitrufquén1.38528,4%3.49771,6%
ESCUELA UNION LATINOAMERICANAPitrufquén1.19023,4%3.89276,6%
COMPLEJO EDUCACIONAL CARLOS HOLZAPFELPucón1.31732,2%2.77667,8%
COMPLEJO EDUCACIONAL PABLO SEXTOPucón1.22634,1%2.36765,9%
ESCUELA BASICA CARILEUFU - CABURGUAPucón54735,8%98264,2%
ESCUELA EL CLAROPucón1.17829,8%2.77070,2%
ESCUELA MUNICIPAL LOS ARRAYANESPucón66136,9%1.12863,1%
ESCUELA PARTICULAR 167 RAMON GUIÑEZPucón1.44834,0%2.81666,0%
ESCUELA VILLA SAN PEDROPucón48135,7%86664,3%
LICEO BICENTENARIO DE HOTELERIA Y TURISMOPucón1.07832,2%2.27567,8%
ESCUELA PEDRO DE OÑAPurén66319,4%2.75280,6%
LICEO BICENTENARIO INDOMITO DE PURENPurén76023,3%2.49576,7%
LICEO MARIA AURORA GUIÑEZ RAMIREZPurén57017,6%2.67582,4%
ESCUELA LA NOBEL GABRIELARenaico73221,7%2.64778,3%
LICEO POLITECNICO DOMINGO SANTA MARIARenaico67121,5%2.44878,5%
ESCUELA BASICA LOS NOGALESRenaico20411,2%1.61288,8%
ESCUELA PARTICULAR PADRE JUAN WEVERINGSaavedra47525,6%1.38174,4%
ESCUELA PARTICULAR SAN SEBASTIANSaavedra1.29833,4%2.58966,6%
LICEO REINO DE SUECIASaavedra1.37232,2%2.89267,8%
COLEGIO CENTENARIOTemuco1.28527,4%3.40172,6%
COLEGIO MUNDO MAGICOTemuco1.70932,2%3.60667,8%
COLEGIO PUMAHUETemuco79825,1%2.38674,9%
COLEGIO SAINT PATRICK SCHOOLTemuco98929,6%2.35370,4%
COLEGIO SCOLE CREARETemuco95231,1%2.10768,9%
ESCUELA ARTISTICA ARMANDO DUFEY BLANCTemuco1.61332,9%3.29667,1%
ESCUELA LOS TRIGALESTemuco1.58928,8%3.92371,2%
ESCUELA MILLARAYTemuco1.49830,0%3.49270,0%
GEORGE CHAYTOR ENGLISH COLLEGETemuco1.28726,0%3.66474,0%
GREEN HOUSE SCHOOLTemuco1.45429,4%3.48970,6%
LICEO BICENTENARIO DE TEMUCOTemuco1.29930,5%2.96369,5%
LICEO CAMILO HENRIQUEZ DE TEMUCOTemuco1.46228,0%3.75472,0%
LICEO PABLO NERUDATemuco1.84327,7%4.81072,3%
COLEGIO ADVENTISTA DE TEMUCO SEDE LOS CREADORESTemuco1.83734,3%3.51565,7%
COLEGIO INNOV-ARTETemuco1.89734,5%3.59865,5%
COLEGIO FOR LIFETemuco1.03932,1%2.20267,9%
ESCUELA LABRANZATemuco92031,2%2.03168,8%
ESCUELA NEW HARVESTTemuco1.43432,2%3.02067,8%
COLEGIO DE APLICACIONTemuco70228,1%1.80071,9%
COMPLEJO EDUCACIONAL LA FRONTERATemuco65135,8%1.16564,2%
ESCUELA CAMPOS DEPORTIVOSTemuco97630,8%2.18869,2%
ESCUELA EPU NEWENTemuco54425,3%1.60974,7%
ESCUELA PARTICULAR MONO PAINETemuco37519,9%1.51080,1%
ESCUELA VILLA ALEGRETemuco96925,7%2.80474,3%
ESCUELA VILLA CAROLINATemuco1.12931,4%2.46268,6%
COLEGIO PROVIDENCIA DEL SAGRADO CORAZONTemuco84832,2%1.78567,8%
ESCUELA ANDRES BELLOTemuco1.26136,8%2.17063,2%
ESCUELA ARTURO PRATTemuco1.49433,3%2.99266,7%
ESCUELA LOS AVELLANOSTemuco64634,8%1.21165,2%
ESCUELA MUNICIPAL EL TRENCITOTemuco91627,0%2.47873,0%
ESCUELA PARTICULAR FRANCIATemuco1.18128,5%2.95971,5%
ESCUELA PARTICULAR SAN JUANTemuco1.07031,5%2.33268,5%
ESCUELA SANTA ROSATemuco1.55731,1%3.45068,9%
INSTITUTO CLARETTemuco1.58632,0%3.36468,0%
LICEO COMERCIAL TEMUCO BICENTENARIO DE EXCELENCIATemuco1.14430,3%2.63669,7%
LICEO GABRIELA MISTRALTemuco1.56530,8%3.51169,2%
LICEO TECNICO PROFESIONAL CENTENARIOTemuco68225,7%1.97274,3%
COLEGIO AUGUSTO WINTERTemuco1.26931,5%2.76168,5%
COLEGIO BETANIATemuco66433,2%1.33466,8%
COLEGIO MADRE ADMIRABLE DE SCHOENSTATTTemuco1.26830,7%2.86469,3%
ESCUELA ALONSO DE ERCILLATemuco1.48131,3%3.25768,7%
LICEO POLITECNICO PUEBLO NUEVOTemuco1.14830,9%2.57269,1%
UNIVERSIDAD CATOLICA - CAMPUS SAN JUAN PABLO SEGUNDOTemuco1.43732,8%2.93867,2%
COLEGIO EMPRENDER ENSEÑANZA MEDIATemuco1.46828,3%3.71471,7%
COMPLEJO EDUCACIONAL UNION AMANECERTemuco1.33527,8%3.46872,2%
ESCUELA MANUEL RECABARRENTemuco1.15427,0%3.12373,0%
GIMNASIO OLIMPICO UFROTemuco1.14034,5%2.16665,5%
LICEO CIENTIFICO HUMANISTA BRAINSTORMTemuco2.06232,4%4.29467,6%
LICEO COMERCIAL DEL DESARROLLOTemuco1.64133,7%3.22266,3%
LICEO JAN COMENIUSTemuco1.05536,8%1.80863,2%
LICEO MUNICIPAL BARROS ARANATeodoro Schmidt50236,7%86663,3%
ESCUELA HORIZONTESTeodoro Schmidt96725,1%2.88074,9%
COMPLEJO EDUCACIONAL NUEVA ALBORADATeodoro Schmidt65718,7%2.85481,3%
ESCUELA PARTICULAR PADRE ALEJANDRO ORTEGATeodoro Schmidt62919,7%2.57180,3%
COMPLEJO EDUCACIONAL MARTIN KLEINKNECHTToltén70523,2%2.33976,8%
ESCUELA AGUAS Y GAVIOTASToltén67923,0%2.27977,0%
ESCUELA PARTICULAR SUBVENCIONADA PADRE ISIDOROToltén45822,7%1.56377,3%
COMPLEJO EDUCACIONAL LUIS DURAND DURANDTraiguén92822,0%3.28678,0%
ESCUELA BASICA EMILIA ROMAGNATraiguén60522,7%2.06577,3%
ESCUELA DIEGO PORTALESTraiguén28118,9%1.20881,1%
ESCUELA REPUBLICA DE ISRAELTraiguén71121,8%2.55478,2%
LICEO LUCILA GODOY ALCAYAGATraiguén69822,0%2.47578,0%
ESCUELA BASICA PATRICIO LYNCHVictoria50324,6%1.53975,4%
ESCUELA MUNICIPAL MONICA GEBERT MEIERVictoria13318,9%57281,1%
ESCUELA SELVA OSCURAVictoria24019,7%97780,3%
COLEGIO EL LABRADORVictoria69117,6%3.23682,4%
COLEGIO IGNACIO CARRERA PINTOVictoria65118,8%2.82181,3%
COMPLEJO EDUCACIONAL VICTORIAVictoria83021,0%3.12979,0%
LICEO BICENTENARIO POLITECNICO MANUEL MONTTVictoria78519,5%3.23980,5%
LICEO JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZVictoria76018,4%3.37981,6%
UNIVERSIDAD ARTURO PRATVictoria63120,1%2.51279,9%
COMPLEJO EDUCACIONAL LA GRANJAVilcún99228,8%2.45171,2%
ESCUELA JAPONVilcún34017,6%1.59082,4%
COLEGIO AMERICAVilcún1.05121,1%3.93578,9%
COMPLEJO EDUCACIONAL PADRE NICOLASVilcún1.05721,8%3.79378,2%
ESCUELA DAGOBERTO GODOY - SAN PATRICIOVilcún15120,8%57479,2%
ESCUELA MARTIN ALONQUEO PIUTRIN - GENERAL LOPEZVilcún19125,2%56774,8%
ESCUELA PARTICULAR NUMERO 8 VILCUNVilcún80920,1%3.20979,9%
ESCUELA EPU KLEIVillarrica1.12830,0%2.63170,0%
ESCUELA VOIPIR DE ÑANCULVillarrica59329,9%1.39370,1%
COLEGIO JUAN XXIIIVillarrica98432,2%2.06967,8%
COLEGIO SAINT MATTHEWVillarrica1.15537,5%1.92462,5%
ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZVillarrica1.27230,0%2.97270,0%
ESCUELA LAURA VICUÑAVillarrica91832,7%1.88867,3%
ESCUELA MARIANO LATORREVillarrica1.42728,1%3.64971,9%
ESCUELA PARTICULAR SAGRADA FAMILIAVillarrica1.16430,3%2.67569,7%
ESCUELA VALENTIN LETELIERVillarrica1.20426,1%3.40673,9%
LICEO BICENTENARIO ARAUCANIAVillarrica1.45128,7%3.60971,3%
LICEO BICENTENARIO ARTISTICO ALEXANDER GRAHAM BELLVillarrica1.23427,4%3.26972,6%
LICEO POLITECNICO VILLARRICAVillarrica1.82134,6%3.44465,4%
ESCUELA FATIMAAncud1.28632,1%2.71767,9%
ESCUELA PUDETOAncud1.97930,2%4.56569,8%
ESCUELA YERBAS BUENASAncud1.63433,7%3.21466,3%
LICEO BICENTENARIO DE ANCUDAncud1.70534,2%3.28665,8%
LICEO DOMINGO ESPIÑEIRA RIESCO L1Ancud1.54230,7%3.47369,3%
LICEO DOMINGO ESPIÑEIRA RIESCO L2Ancud1.03033,4%2.05166,6%
ESCUELA RURAL VILLA CHACAOAncud66236,6%1.14863,4%
ESCUELA RURAL SOL DEL PACIFICOAncud42724,8%1.29275,2%
ESCUELA EULOGIO GOYCOLEA GARAY Y GIMNASIOCalbuco2.14427,3%5.70072,7%
ESCUELA JOSE MANUEL BALMACEDACalbuco1.81127,6%4.74372,4%
ESCUELA LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS RIQUELMECalbuco74725,8%2.14474,2%
LICEO FRANCISCO HERNANDEZ ORTIZ-PIZARROCalbuco1.30228,3%3.29771,7%
ESCUELA RURAL CARMEN MIRANDA NAVARROCalbuco14719,4%61180,6%
ESCUELA UNIFICADA ISLA GUARCalbuco11418,1%51781,9%
ESCUELA RURAL CHAUQUEARCalbuco13512,1%98087,9%
ESCUELA RURAL PARGUACalbuco41324,5%1.27075,5%
ESCUELA AYTUECastro2.28939,7%3.47460,3%
ESCUELA RURAL PEDRO VELAZQUEZ BONTESCastro87234,5%1.65465,5%
GIMNASIO MUNICIPALCastro1.27037,9%2.07762,1%
LICEO FRANCISCO COLOANECastro1.75035,5%3.17664,5%
LICEO POLITECNICO DE CASTROCastro2.48336,9%4.25263,1%
POLIDEPORTIVO DE CASTROCastro1.33338,8%2.10061,2%
LICEO GALVARINO RIVEROS CARDENASCastro1.55640,3%2.30359,7%
LICEO TERESA DE LOS ANDESCastro58746,1%68753,9%
ESCUELA RURAL LOS ANGELESCastro12920,2%51179,8%
ESCUELA RURAL MIRTA OYARZO VERACastro28228,4%71271,6%
LICEO PENINSULAR AYACARAChaitén26627,8%69072,2%
ESCUELA BASICA ALMIRANTE JUAN JOSE LATORREChaitén57028,2%1.44871,8%
ESCUELA VALLE EL FRIOChaitén2316,9%11383,1%
ESCUELA BASICA SAN CARLOSChonchi1.20435,7%2.16564,3%
ESCUELA RURAL EL PULPITOChonchi25833,3%51766,7%
ESCUELA RURAL HUILLINCOChonchi36432,9%74467,1%
LICEO MANUEL JESUS ANDRADE BORQUEZChonchi1.64430,9%3.67569,1%
ESCUELA RURAL CUCAOChonchi19335,7%34864,3%
ESCUELA BASICA FRONTERIZA JUAN SOLER MANFREDINICochamó34727,4%91872,6%
ESCUELA RURAL SAN ANTONIOCochamó8223,7%26476,3%
ESCUELA RURAL CAPITAN DE BANDADA CARLOS RODRIGUEZCochamó6212,8%42287,2%
ESCUELA RURAL RIO PUELOCochamó30222,1%1.06477,9%
LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUNCuraco de Vélez88830,3%2.03869,7%
ESCUELA BASICA DALCAHUEDalcahue1.13330,0%2.64270,0%
ESCUELA RURAL JOSE DANIEL BAHAMONDE BAHAMONDEDalcahue25725,2%76274,8%
ESCUELA RURAL MALLINLEMUDalcahue50529,5%1.20670,5%
LICEO POLIVALENTE DALCAHUEDalcahue1.12031,3%2.45468,7%
ESCUELA RURAL JUAN VICTORINO TANGOLDalcahue16822,1%59377,9%
ESCUELA RURAL PARGAFresia22119,8%89580,2%
LICEO CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPOFresia2.02024,8%6.12375,2%
ESCUELA RURAL SAN ANDRESFresia35728,5%89471,5%
ESCUELA RURAL LOS LINARES DE CASMAFrutillar28122,1%99277,9%
ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMAFrutillar2.14426,5%5.93973,5%
ESCUELA VICENTE PEREZ ROSALESFrutillar1.59725,0%4.79075,0%
ESCUELA FUTALEUFUFutaleufú57829,1%1.40670,9%
COLEGIO MAURICIO HITCHCOCKHualaihué38728,7%96071,3%
LICEO HORNOPIRENHualaihué1.35531,9%2.89168,1%
ESCUELA RURAL CATARATAS DEL ALERCEHualaihué17521,9%62478,1%
ESCUELA RURAL 745 SEMILLEROHualaihué17619,2%74380,8%
ESCUELA INES GALLARDO ALVARADOLlanquihue2.42928,6%6.07871,4%
ESCUELA RURAL LONCOTOROLlanquihue26528,0%68272,0%
ESCUELA RURAL LOS PELLINESLlanquihue22927,0%61973,0%
LICEO POLITECNICO HOLANDALlanquihue1.13527,7%2.96672,3%
ESCUELA RURAL CAÑITASLos Muermos20418,5%90181,5%
COLEGIO RAMON ANGEL JARALos Muermos1.11217,0%5.43183,0%
LICEO PUNTA DE RIELESLos Muermos1.08916,3%5.60683,7%
ESCUELA FRANCISCO CORTES OJEDAMaullín67830,8%1.52469,2%
ESCUELA RURAL DORILA AGUILA AGUILARMaullín16013,2%1.05286,8%
ESCUELA ENCARNACION OLIVARESMaullín86625,0%2.59275,0%
ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZMaullín80625,0%2.42175,0%
ESCUELA RURAL LOS ARCESMaullín20218,9%86681,1%
ESCUELA RURAL HILDA HUNQUENMaullín34936,7%60163,3%
ESCUELA RURAL LUZ Y SABEROsorno31324,8%94775,2%
COLEGIO ARTISTICO SANTA CECILIA EDUCACION MEDIAOsorno83734,6%1.58365,4%
COLEGIO SAN MATEOOsorno2.23931,4%4.89268,6%
ESCUELA DE ARTES Y CULTURA OSORNO Y GIMNASIOOsorno1.63633,6%3.23366,4%
ESCUELA EFRAIN CAMPANA SILVAOsorno1.18733,2%2.39366,8%
ESCUELA ESPAÑAOsorno2.43233,8%4.75666,2%
ESCUELA ESPECIAL `ANA AICHELE CARRASCO`Osorno1.88335,1%3.48264,9%
ESCUELA JUAN RICARDO SANCHEZ ASCENCIOOsorno2.96034,9%5.52665,1%
ESCUELA LAGO RUPANCOOsorno2.18835,9%3.91264,1%
ESCUELA MEXICO DE MICHOACANOsorno1.93739,0%3.03061,0%
ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO VALDES SUBERCASEAUXOsorno1.72835,9%3.09264,1%
ESCUELA RURAL PICHILOsorno23926,8%65473,2%
ESCUELA SUIZAOsorno2.35036,5%4.09263,5%
INSTITUTO COMERCIALOsorno1.25127,2%3.34172,8%
INSTITUTO POLITECNICOOsorno1.57932,2%3.33067,8%
LICEO ELEUTERIO RAMIREZOsorno1.42929,5%3.42370,5%
LICEO INDUSTRIAL OSORNOOsorno2.80833,5%5.56366,5%
LICEO OSORNO COLLEGEOsorno2.51031,9%5.35768,1%
ESCUELA FUNDACION PAUL HARRISOsorno1.50537,9%2.46562,1%
ESCUELA SOCIEDAD DEL SOCORRO DE SEÑORASOsorno1.45234,8%2.72365,2%
THE MISSION COLLEGEOsorno2.29732,6%4.75067,4%
ESCUELA 88 CANADAOsorno1.15736,0%2.05564,0%
LICEO RAHUEOsorno2.57235,7%4.63864,3%
ESCUELA ROBERTO WHITE GESELLPalena40729,5%97370,5%
ESCUELA ALERCE HISTORICOPuerto Montt1.80428,0%4.65072,0%
ESCUELA BASICA KIMUN LAWALPuerto Montt1.74428,3%4.42771,7%
COLEGIO TECNICO PROFESIONAL PIEDRA AZULPuerto Montt38533,4%76866,6%
ESCUELA RURAL LA CHAMIZAPuerto Montt62229,1%1.51870,9%
ESCUELA RURAL CORRENTOSOPuerto Montt29528,6%73571,4%
ESCUELA RURAL HUELMOPuerto Montt39120,6%1.51179,4%
ESCUELA RURAL MAILLEN ESTEROPuerto Montt7210,1%64389,9%
ESCUELA RURAL TEPUALPuerto Montt25025,5%73074,5%
LICEO RURAL LAS QUEMASPuerto Montt13218,5%58181,5%
ESCUELA LA VARAPuerto Montt77429,9%1.81270,1%
ESCUELA RURAL LENCAPuerto Montt61025,7%1.76874,3%
COLEGIO DARIO SALASPuerto Montt2.04330,6%4.63269,4%
ESCUELA BASICA GABRIELA MISTRALPuerto Montt1.39829,6%3.32070,4%
ESCUELA CAPITAN ARTURO PRAT CHACONPuerto Montt2.16832,1%4.59467,9%
ESCUELA REPUBLICA ARGENTINAPuerto Montt2.06429,2%5.01670,8%
LICEO COMERCIALPuerto Montt2.04830,8%4.60869,2%
LICEO COMERCIAL MIRAMARPuerto Montt2.11130,7%4.77069,3%
LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTTPuerto Montt1.88728,4%4.76471,6%
LICEO ISIDORA ZEGERS DE HUNEEUSPuerto Montt1.80629,6%4.29770,4%
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILEPuerto Montt1.72434,6%3.25665,4%
COLEGIO BOSQUEMARPuerto Montt60636,3%1.06263,7%
COLEGIO CREACIONES LA ARAUCANAPuerto Montt1.83733,7%3.61766,3%
C.P. DE PUERTO MONTTPuerto Montt1846,2%2153,8%
ESCUELA 10 ANGELMOPuerto Montt2.25236,4%3.94263,6%
ESCUELA 7 ARABE-SIRIAPuerto Montt1.95232,3%4.08667,7%
ESCUELA BASICA LAS CAMELIASPuerto Montt2.05332,5%4.26267,5%
ESCUELA BÁSICA SANTA INESPuerto Montt1.15433,2%2.32066,8%
ESCUELA CAYENELPuerto Montt98728,0%2.53972,0%
ESCUELA MIRASOLPuerto Montt1.88330,3%4.34169,7%
ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADOPuerto Montt2.23035,0%4.14665,0%
ESCUELA RURAL CHINQUIHUE ALTOPuerto Montt45032,3%94567,7%
ESCUELA RURAL TRAPENPuerto Montt79635,3%1.45864,7%
COLEGIO PUMAHUEPuerto Montt1.39835,2%2.57664,8%
ESCUELA BASICA LICARAYENPuerto Montt1.24236,6%2.15163,4%
ESCUELA LIBERTADPuerto Montt2.04032,7%4.20467,3%
ESCUELA MELIPULLIPuerto Montt1.37934,2%2.65265,8%
LICEO ANDRES BELLOPuerto Montt1.85233,5%3.67066,5%
THE AMERICAN SCHOOLPuerto Montt1.92339,5%2.95060,5%
ESCUELA RURAL LAS CASCADASPuerto Octay28430,2%65669,8%
COLEGIO SAN VICENTE DE PAULPuerto Octay47934,1%92465,9%
LICEO BENJAMIN MUÑOZ GAMEROPuerto Octay1.63931,3%3.60368,7%
ESCUELA RURAL EPSONPuerto Varas42428,4%1.06871,6%
COLEGIO NUEVA BRAUNAUPuerto Varas62928,9%1.54971,1%
ESCUELA RURAL ELLA MINTE DE ROTHPuerto Varas1112,9%7487,1%
COLEGIO ALTAS CUMBRESPuerto Varas31632,7%65067,3%
COLEGIO GERMANIA DEL VERBO DIVINOPuerto Varas2.34032,8%4.78867,2%
COLEGIO MIRADOR DEL LAGOPuerto Varas1.48827,8%3.85872,2%
COLEGIO PATAGONIA PUERTO VARASPuerto Varas1.40229,4%3.37270,6%
COLEGIO ROSITA NOVAROPuerto Varas2.46629,9%5.78370,1%
ESCUELA RURAL COLONIA RIO SURPuerto Varas17530,3%40369,7%
LICEO PEDRO AGUIRRE CERDAPuerto Varas2.07326,3%5.81273,7%
ESCUELA RURAL CRISTO REYPuerto Varas12924,4%39975,6%
ESCUELA PUQUELDONPuqueldón54031,0%1.20269,0%
ESCUELA RURAL LAS CAMPANASPuqueldón40626,7%1.11573,3%
ESCUELA RURAL LA PAZPurranque33324,3%1.03575,7%
ESCUELA BERTOLDO HOFMANN KAHLERPurranque29021,8%1.03878,2%
ESCUELA RURAL NUEVA ISRAELPurranque19222,7%65377,3%
COLEGIO CRECERPurranque1.04524,9%3.15475,1%
ESCUELA VILLA LO BURGOSPurranque1.18924,4%3.67775,6%
LICEO TOMAS BURGOSPurranque1.09929,5%2.62570,5%
ESCUELA RURAL EL ENCANTOPuyehue18629,0%45571,0%
ESCUELA RURAL ESTACION NUEVO PORVENIRPuyehue88024,1%2.77775,9%
LICEO LAS AMERICASPuyehue1.52626,0%4.33674,0%
ESCUELA CHILHUEQueilen1.38531,8%2.97268,2%
ESCUELA RURAL ARTISTICA ALUMNO MARCELO GUENTEO SOLISQuellón35824,4%1.11075,6%
ESCUELA BASICA SECTOR ORIENTEQuellón1.16628,7%2.89871,3%
ESCUELA EDUCADORA EULOGIA BORQUEZ PEREZQuellón1.54527,6%4.05372,4%
LICEO RAYEN MAPUQuellón2.12227,8%5.52472,2%
ESCUELA RURAL LLIUCOQuemchi28332,9%57767,1%
ESCUELA RURAL BORDEMAR (ANTIGUA)Quemchi10923,5%35576,5%
ESCUELA RURAL LINDA VISTAQuemchi13238,4%21261,6%
ESCUELA RURAL MONTEMARQuemchi25520,1%1.01679,9%
ESCUELA BASICA MIL PAISAJES Y GIMNASIOQuemchi58533,9%1.14366,1%
LICEO POLIVALENTEQuemchi64133,8%1.25766,2%
ESCUELA RURAL OSTRICULTURAQuinchao8722,3%30477,7%
ESCUELA RURAL LA VILLAQuinchao11124,2%34775,8%
ESCUELA RURAL SAN FRANCISCOQuinchao10028,0%25772,0%
ESCUELA RURAL AMANECER 2000Quinchao14040,2%20859,8%
LICEO INSULAR ENSEÑANZA BASICA Y GIMNASIOQuinchao1.32141,2%1.88458,8%
LICEO INSULAR ENSEÑANZA MEDIAQuinchao51240,5%75359,5%
COLEGIO RIACHUELORío Negro34624,7%1.05775,3%
ESCUELA RIO NEGRORío Negro1.07426,8%2.94073,2%
LICEO JOSE TORIBIO MEDINARío Negro1.47525,6%4.27874,4%
ESCUELA RURAL BAHIA MANSASan Juan de la Costa54140,3%80359,7%
COLEGIO TECNICO PROFESIONAL MISION SAN JUAN DE LA COSTASan Juan de la Costa75840,6%1.10959,4%
LICEO POLITECNICO ANTULAFKENSan Juan de la Costa1.16132,1%2.46167,9%
COLEGIO FORESTAL DE QUILACAHUINSan Pablo59636,9%1.01763,1%
ESCUELA DELICIO CARDENAS BUSTAMANTESan Pablo1.11230,9%2.48169,1%
LICEO FRAY PABLO DE ROYOSan Pablo90826,5%2.51373,5%
ESCUELA BASICA LITORAL AUSTRALAysén95437,0%1.62163,0%
ESCUELA POETISA GABRIELA MISTRALAysén1.48638,6%2.36861,4%
LICEO RAUL BROUSSAIN CAMPINOAysén1.32638,0%2.16462,0%
POLIDEPORTIVO AYSENAysén1.32935,5%2.41864,5%
LICEO MAÑIHUALESAysén36429,1%88870,9%
ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDAAysén21137,7%34862,3%
ESCUELA ALMIRANTE SIMPSONAysén24632,5%51067,5%
ESCUELA BASICA DE CHILE CHICOChile Chico1.25746,2%1.46453,8%
ESCUELA TULIO BURGOS RIVERAChile Chico421,1%1578,9%
ESCUELA LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS RIQUELMEChile Chico18728,5%46971,5%
LICEO ARTURO PRAT CHACONCisnes68235,6%1.23664,4%
ESCUELA AMANDA LABARCA HUBERSTONECisnes5034,7%9465,3%
ESCUELA EUSEBIO IBAR SCHEPELERCisnes33531,5%72768,5%
ESCUELA HAMBURGOCisnes15137,6%25162,4%
LICEO BICENTENARIO AUSTRAL LORD COCHRANECochrane84137,6%1.39862,4%
ESCUELA JOSE ANTOLIN SILVA ORMENOCoyhaique11832,3%24767,7%
ESCUELA BAQUEDANOCoyhaique1.55636,0%2.76564,0%
ESCUELA PARTICULAR SAN JOSE OBREROCoyhaique1.79836,4%3.14763,6%
ESCUELA PEDRO QUINTANA MANSILLACoyhaique1.43636,1%2.54663,9%
ESCUELA VICTOR DOMINGO SILVACoyhaique1.76237,0%3.00563,0%
LICEO BICENTENARIO AGRICOLA DE LA PATAGONIACoyhaique1.08134,6%2.04065,4%
LICEO JOSEFINA AGUIRRE MONTENEGROCoyhaique81933,6%1.61566,4%
LICEO REPUBLICA ARGENTINACoyhaique1.83734,6%3.47265,4%
LICEO SAN FELIPE BENICIO DE COYHAIQUECoyhaique1.55836,3%2.73563,7%
LICEO TECNICO PROFESIONAL JUAN PABLO IICoyhaique1.49435,4%2.72964,6%
ESCUELA RURAL VALLE DE LA LUNACoyhaique4014,7%23385,3%
ESCUELA RURAL CON INTERNADO RIO BLANCOCoyhaique1524,2%4775,8%
ESCUELA RURAL VALLE SIMPSONCoyhaique17431,4%38068,6%
ESCUELA RURAL PABLO NERUDACoyhaique8822,7%30077,3%
LICEO DE MELINKAGuaitecas38335,4%70064,6%
ESCUELA CON INTERNADO JOSE MIGUEL CARRERALago Verde8229,3%19870,7%
ESCUELA RURAL CON INTERNADO LA TAPERALago Verde11133,4%22166,6%
ESCUELA MUNICIPAL VILLA AMENGUALLago Verde5632,9%11467,1%
ESCUELA PIONEROS DEL SURO'Higgins13632,0%28968,0%
ESCUELA RURAL CARRETERA AUSTRALRío Ibáñez9223,7%29676,3%
ESCUELA AONIKENKRío Ibáñez33536,7%57963,3%
ESCUELA GABRIELA MISTRALRío Ibáñez17243,4%22456,6%
ESCUELA RURAL CERRO CASTILLORío Ibáñez14829,1%36070,9%
ESCUELA MUNICIPAL COMANDANTE LUIS BRAVOTortel17142,0%23658,0%
ESCUELA BASICA VILLA LAS ESTRELLASAntártica916,1%4783,9%
LICEO DONALD MC-INTYRE GRIFFITHSCabo de Hornos29826,8%81373,2%
ESCUELA DIEGO PORTALESLaguna Blanca15831,3%34768,7%
ESC. DE CONCENTRACION FRONTERIZA DOROTEANatales6036,4%10563,6%
ESCUELA BAUDILIA AVENDANO DE YOUSSUFNatales1.11643,3%1.46256,7%
ESCUELA BERNARDO O´HIGGINSNatales1.15644,2%1.45755,8%
ESCUELA CAPITAN JUAN LADRILLERONatales1.39841,0%2.01459,0%
ESCUELA SANTIAGO BUERASNatales1.22939,3%1.90260,7%
LICEO GABRIELA MISTRALNatales73737,8%1.21162,2%
LICEO LUIS CRUZ MARTINEZNatales64944,5%81155,5%
ESCUELA MIGUEL MONTECINOSNatales1522,7%5177,3%
COLEGIO MARIA AUXILIADORAPorvenir87341,9%1.21358,1%
LICEO HERNANDO DE MAGALLANESPorvenir67039,6%1.02060,4%
ESCUELA CERRO SOMBREROPrimavera21342,4%28957,6%
ESCUELA ARTURO PRAT CHACONPunta Arenas1.17240,6%1.71659,4%
ESCUELA BERNARDO O´HIGGINSPunta Arenas68243,0%90357,0%
ESCUELA CROACIAPunta Arenas1.20241,4%1.69858,6%
ESCUELA DE PUERTO HARRISPunta Arenas66,5%8793,5%
ESCUELA DIECIOCHO DE SEPTIEMBREPunta Arenas1.94642,1%2.67557,9%
ESCUELA ELBA OJEDA GOMEZPunta Arenas30128,4%76071,6%
ESCUELA ESPAÑAPunta Arenas1.75841,3%2.50158,7%
ESCUELA GENERAL MANUEL BULNESPunta Arenas1.77137,9%2.90462,1%
ESCUELA HERNANDO DE MAGALLANESPunta Arenas1.89640,1%2.82759,9%
ESCUELA JUAN WILLIAMSPunta Arenas1.72445,8%2.04354,2%
ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADOPunta Arenas1.61336,9%2.75463,1%
ESCUELA PARTICULAR LA MILAGROSAPunta Arenas1.39738,8%2.20761,2%
ESCUELA PATAGONIAPunta Arenas1.88042,9%2.50057,1%
ESCUELA PEDRO PABLO LEMAITREPunta Arenas1.48240,5%2.17859,5%
ESCUELA PEDRO SARMIENTO DE GAMBOAPunta Arenas16331,3%35768,7%
ESCUELA PORTUGALPunta Arenas1.86241,3%2.64358,7%
ESCUELA REPUBLICA ARGENTINAPunta Arenas1.88040,1%2.80859,9%
ESCUELA VILLA LAS NIEVESPunta Arenas1.30133,8%2.55266,2%
GIMNASIO FISCALPunta Arenas1.01341,8%1.40858,2%
INSTITUTO DON BOSCOPunta Arenas1.69340,1%2.52859,9%
LICEO ADVENTISTAPunta Arenas1.31641,5%1.85858,5%
LICEO EXPERIMENTAL UMAGPunta Arenas2.04044,3%2.56055,7%
LICEO INDUSTRIAL ARMANDO QUEZADA ACHARANPunta Arenas1.64437,0%2.79763,0%
LICEO JUAN BAUTISTA CONTARDIPunta Arenas71541,9%99258,1%
LICEO POLIVALENTE MARIA BEHETYPunta Arenas1.32943,8%1.70756,2%
LICEO SAN JOSEPunta Arenas1.80442,3%2.45957,7%
LICEO SARA BRAUNPunta Arenas45436,6%78763,4%
UNIVERSIDAD DE MAGALLANESPunta Arenas83737,2%1.41562,8%
SALA DE USO MULTIPLERío Verde11526,3%32273,7%
ESCUELA PUNTA DELGADASan Gregorio10729,2%26070,8%
ESCUELA IGNACIO CARRERA PINTOTimaukel4923,4%16076,6%
ESCUELA RAMON SERRANOTorres del Paine34530,8%77469,2%
LICEO SARA TRONCOSOAlhué1.80735,6%3.26464,4%
LICEO ALTO JAHUELBuin2.88735,7%5.20064,3%
COLEGIO DE MAIPOBuin1.61037,2%2.71762,8%
ESCUELA LOS ROSALES DEL BAJOBuin2.15142,8%2.87157,2%
ESCUELA VILLASECABuin1.29535,6%2.33864,4%
LICEO A-131 BASICA "HAYDEE AZOCAR MANSILLA" L1Buin2.46339,6%3.75660,4%
LICEO A-131 BASICA "HAYDEE AZOCAR MANSILLA" L2Buin2.31839,4%3.56260,6%
LICEO A-131 BASICA "HAYDEE AZOCAR MANSILLA" L3Buin2.17638,9%3.42561,1%
LICEO A-131 MEDIA "HAYDEE AZOCAR MANSILLA" L1Buin1.94738,9%3.05961,1%
LICEO A-131 MEDIA "HAYDEE AZOCAR MANSILLA" L2Buin1.78840,2%2.65659,8%
LICEO CARDENAL CARO BASICABuin2.01740,7%2.93359,3%
LICEO CARDENAL CARO MEDIA L1Buin1.93638,4%3.11161,6%
LICEO CARDENAL CARO MEDIA L2Buin1.86537,0%3.17063,0%
LICEO FRANCISCO JAVIER KRUGGER ALVARADOBuin1.14539,7%1.74160,3%
ESCUELA VALDIVIA DE PAINEBuin1.39630,7%3.15469,3%
ESCUELA VILUCOBuin80628,1%2.06071,9%
LICEO POETISA GABRIELA MISTRAL BASICA L1Calera de Tango2.49334,8%4.66665,2%
LICEO POETISA GABRIELA MISTRAL BASICA L2Calera de Tango2.23033,3%4.47366,7%
LICEO POETISA GABRIELA MISTRAL MEDIACalera de Tango2.35536,4%4.11763,6%
COLEGIO BICENTENARIO POLITECNICO ALEMANCerrillos1.92146,9%2.17453,1%
COLEGIO MATER DEICerrillos1.96445,4%2.36354,6%
ESCUELA CAMPOS DE MAIPU - CERRILLOSCerrillos2.08645,9%2.45454,1%
ESCUELA CERRILLOSCerrillos2.06539,4%3.17060,6%
ESCUELA CONDORES DE PLATACerrillos1.75143,1%2.31156,9%
ESCUELA EJERCITO LIBERTADOR DE CERRILLOSCerrillos1.74341,5%2.45458,5%
ESCUELA ESTRELLA REINA DE CHILECerrillos2.16048,3%2.30851,7%
ESCUELA JOSE JOAQUIN PRIETO VIALCerrillos3.12750,4%3.07249,6%
ESCUELA LOTHAR KOMMER BRUGERCerrillos2.87048,7%3.02851,3%
ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDACerrillos2.56849,0%2.67451,0%
ESCUELA SAINT MAURICESCerrillos1.69148,3%1.80851,7%
LICEO DOCTOR LUIS VARGAS SALCEDOCerrillos1.77043,0%2.34557,0%
ESCUELA ALIANZA L1Cerro Navia2.19147,3%2.43752,7%
ESCUELA ALIANZA L2Cerro Navia2.16147,9%2.35252,1%
ESCUELA CIUDAD SANTO DOMINGO DE GUZMANCerro Navia2.53346,9%2.86653,1%
ESCUELA DOCTOR TREVISO GIRARDI TONELLICerro Navia2.47446,7%2.82553,3%
ESCUELA ESPECIAL SARGENTO CANDELARIACerro Navia1.99745,3%2.41054,7%
ESCUELA FEDERICO ACEVEDO SALAZARCerro Navia2.47644,0%3.14556,0%
ESCUELA GENERAL RENE ESCAURIAZACerro Navia2.22647,5%2.45852,5%
ESCUELA HERMINDA DE LA VICTORIACerro Navia3.01750,1%3.01049,9%
ESCUELA MARIA LUISA BOMBALCerro Navia2.63147,7%2.88352,3%
ESCUELA MILLAHUECerro Navia3.31051,0%3.17849,0%
ESCUELA PAULO FREIRECerro Navia1.89150,5%1.85349,5%
ESCUELA PRESIDENTE ROOSEVELTCerro Navia1.74951,6%1.64348,4%
ESCUELA PROFESOR MANUEL GUERRERO CEBALLOSCerro Navia2.60949,4%2.67050,6%
ESCUELA PROVINCIA DE ARAUCOCerro Navia1.94746,5%2.24053,5%
ESCUELA REPUBLICA DE CROACIACerro Navia2.78247,7%3.05052,3%
ESCUELA REPUBLICA DE ITALIACerro Navia1.32648,2%1.42451,8%
ESCUELA SARGENTO CANDELARIACerro Navia2.19348,7%2.30851,3%
GIMNASIO MUNICIPALCerro Navia2.18448,1%2.35851,9%
LICEO BICENTENARIO DE CERRO NAVIACerro Navia1.62646,7%1.85953,3%
LICEO LOS HEROES DE LA CONCEPCIONCerro Navia2.87348,8%3.01451,2%
COLEGIO SAN JOSE DE CHICUREOColina57311,0%4.62489,0%
ESCUELA ALGARROBALColina88817,5%4.17282,5%
ESCUELA BASICA SAN VICENTE DE LO ARCAYAColina78821,3%2.90378,7%
ESCUELA SAN FRANCISCO DE ASISColina25821,0%97179,0%
LYCÉE ANTOINE DE SAINT EXUPÉRYColina75110,8%6.21689,2%
ESCUELA ANDALIEN DE COLINAColina1.24131,5%2.69868,5%
ESCUELA DE LENGUAJE CAMINA ALTOColina97834,4%1.86765,6%
ESCUELA ERNESTO SOTO NEGRETEColina90033,1%1.81666,9%
ESCUELA FRANCISCO PETRINOVICColina1.11631,1%2.47668,9%
ESCUELA MARCOS GOYCOOLEA CORTESColina1.29931,3%2.85368,7%
ESCUELA PREMIO NOBEL PABLO NERUDAColina2.09635,3%3.84664,7%
ESCUELA SANTA MARTA DE LIRAYColina1.09126,6%3.01373,4%
ESCUELA SANTA TERESA DEL CARMELOColina1.79832,3%3.77467,7%
INSTITUTO CHACABUCOColina2.41029,6%5.72870,4%
LICEO BICENTENARIO SANTA TERESA DE LOS ANDESColina2.15429,4%5.16170,6%
LICEO ESMERALDAColina1.93834,0%3.76866,0%
LICEO PELDEHUEColina1.15328,0%2.96072,0%
LICEO POLIVALENTE RIGOBERTO FONTTColina2.33634,5%4.44165,5%
CENTRO EDUCACIONAL POETA EUSEBIO LILLOConchalí2.42051,9%2.23948,1%
ESCUELA ALLIPENConchalí2.21047,8%2.41452,2%
ESCUELA ATENEAConchalí2.32047,2%2.59452,8%
ESCUELA CAMILO HENRIQUEZConchalí2.79150,9%2.69049,1%
ESCUELA D-114 GENERAL BERNALESConchalí1.85453,3%1.62646,7%
ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDAConchalí2.29848,7%2.41651,3%
ESCUELA THE LITTLE SCHOOLConchalí1.73152,6%1.56147,4%
LICEO ALBERTO BLEST GANAConchalí1.75647,8%1.91552,2%
LICEO ALMIRANTE GALVARINO RIVEROSConchalí3.04250,1%3.02449,9%
LICEO POETA FEDERICO GARCIA LORCAConchalí2.47148,4%2.63451,6%
COLEGIO LIBERTADOR SAN MARTINConchalí1.45245,3%1.75154,7%
ESCUELA ARAUCARIAS DE CHILEConchalí1.72051,7%1.60948,3%
ESCUELA AVIADOR DAGOBERTO GODOY F.Conchalí1.87446,9%2.12353,1%
ESCUELA DOCTORA ELOISA DIAZ INSUNZA L1Conchalí2.33148,3%2.49151,7%
ESCUELA DOCTORA ELOISA DIAZ INSUNZA L2Conchalí2.32147,9%2.52052,1%
ESCUELA EL CARMENConchalí1.72446,3%2.00253,7%
ESCUELA HORACIO JOHNSON GANAConchalí2.06150,7%2.00249,3%
ESCUELA SOL NACIENTEConchalí1.83044,7%2.26555,3%
ESCUELA UNESCOConchalí2.70847,5%2.99952,5%
ESCUELA VALLE DEL INCAConchalí3.01549,5%3.07450,5%
LICEO ABDON CIFUENTESConchalí2.32448,6%2.45851,4%
ESCUELA CUYUNCAVICuracaví1.67641,6%2.35458,4%
ESCUELA SAN JOSE OBRERO DE CURACAVICuracaví2.49743,6%3.22956,4%
ESCUELA VALLE DE PUANGUECuracaví2.97239,3%4.59560,7%
LICEO PRESIDENTE BALMACEDACuracaví3.07138,9%4.81461,1%
COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINOEl Bosque73040,2%1.08859,8%
ESCUELA JOSE MARTIEl Bosque93744,3%1.17655,7%
ESCUELA ORLANDO LETELIEREl Bosque1.78646,2%2.07853,8%
LICEO CHRISTA MC AULIFFE L1El Bosque2.06745,7%2.45754,3%
LICEO CHRISTA MC AULIFFE L2El Bosque2.10447,8%2.30252,2%
LICEO JUAN GOMEZ MILLASEl Bosque1.82240,9%2.63259,1%
LICEO NUESTRA SEÑORA MARIA INMACULADAEl Bosque2.00840,9%2.90259,1%
CENTRO CIVICO EL BOSQUEEl Bosque2.22351,1%2.12948,9%
COLEGIO BATALLA DE LA CONCEPCIONEl Bosque3.18444,5%3.97955,5%
COMPLEJO EDUCACIONAL FELIPE HERRERA LANEEl Bosque1.59449,4%1.63550,6%
COMPLEJO EDUCACIONAL LAS ACACIASEl Bosque3.11046,5%3.57253,5%
DENVER COLORADO SCHOOLEl Bosque2.33946,2%2.72453,8%
ESCUELA AVIADORESEl Bosque2.99948,1%3.23551,9%
ESCUELA BASE EL BOSQUEEl Bosque1.77844,4%2.23155,6%
ESCUELA CIUDAD DE LYONEl Bosque3.15150,3%3.11249,7%
ESCUELA CLAUDIO ARRAU LEONEl Bosque2.30947,4%2.56152,6%
ESCUELA CLUB HIPICOEl Bosque2.92441,6%4.11258,4%
ESCUELA GENERAL ALBERTO BACHELET MARTINEZEl Bosque2.37847,7%2.60752,3%
ESCUELA MARCIAL MARTINEZ FERRARIEl Bosque1.94748,1%2.09851,9%
ESCUELA MARIO ARCE GATICAEl Bosque2.64248,0%2.86452,0%
ESCUELA NEMESIO ANTUNEZ L1El Bosque2.35742,4%3.20557,6%
ESCUELA NEMESIO ANTUNEZ L2El Bosque2.36946,4%2.73353,6%
ESCUELA PAUL HARRISEl Bosque2.51743,4%3.28256,6%
ESCUELA VILLA SANTA ELENAEl Bosque2.04548,3%2.19051,7%
ESCUELA E 741 JAVIERA CARRERAEl Monte1.57835,3%2.88964,7%
ESCUELA REPUBLICA DE HONDURASEl Monte2.10441,6%2.95758,4%
ESCUELA REPUBLICA DEL ECUADOREl Monte3.36739,2%5.22760,8%
LICEO LUIS HUMBERTO ACOSTA GAYEl Monte3.25640,5%4.78259,5%
CENTRO EDUCACIONAL DOCTOR AMADOR NEGHME R.Estación Central2.37547,2%2.65452,8%
ESCUELA ARNALDO FALABELLAEstación Central1.45940,0%2.19260,0%
ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA L1Estación Central2.43345,8%2.87954,2%
ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA L2Estación Central2.45645,5%2.94454,5%
ESCUELA CARLOS CONDELL DE LA HAZA L1Estación Central2.11949,3%2.18150,7%
ESCUELA CARLOS CONDELL DE LA HAZA L2Estación Central2.18050,3%2.15249,7%
ESCUELA JOSE ANTONIO LECAROSEstación Central1.08449,5%1.10850,5%
ESCUELA PACTO ANDINO L1Estación Central2.61049,3%2.68350,7%
ESCUELA PACTO ANDINO L2Estación Central2.49049,4%2.55350,6%
ESCUELA PROFESOR RAMON DEL RIO L1Estación Central1.67045,9%1.96954,1%
LICEO BICENTENARIO A-71 GUILLERMO FELIU CRUZEstación Central71047,5%78552,5%
LICEO ESTACION CENTRAL L1Estación Central2.59945,6%3.10254,4%
LICEO MADRE VICENCIAEstación Central1.96142,3%2.67457,7%
COLEGIO ECHAURRENEstación Central2.51652,2%2.30747,8%
COLEGIO HERNANDO DE MAGALLANESEstación Central3.05949,3%3.14150,7%
ESCUELA CAROLINA VERGARA AYARES D-276 L1Estación Central2.15949,9%2.16650,1%
ESCUELA CAROLINA VERGARA AYARES D-276 L2Estación Central2.04849,9%2.05350,1%
ESCUELA ESTADO DE PALESTINAEstación Central3.91449,2%4.03650,8%
ESCUELA HUMBERTO VALENZUELA GARCIAEstación Central1.95650,7%1.90249,3%
ESCUELA REPUBLICA DE AUSTRIAEstación Central1.66848,9%1.74551,1%
ESCUELA UNION LATINOAMERICANAEstación Central1.79541,0%2.57959,0%
CENTRO EDUCACIONAL DE HUECHURABA L1Huechuraba3.04351,0%2.92949,0%
CENTRO EDUCACIONAL DE HUECHURABA L2Huechuraba2.90649,9%2.91350,1%
COLEGIO SANTA TERESA DE JESUS DE LOS ANDESHuechuraba3.00748,0%3.25552,0%
ESCUELA ADELAIDA LA FETRAHuechuraba2.88349,3%2.96550,7%
ESCUELA CARLOS PRATS GONZALEZHuechuraba2.19946,6%2.52153,4%
ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ N°3Huechuraba1.73149,3%1.77750,7%
ESCUELA LAS CANTERASHuechuraba1.38244,5%1.72755,5%
ESCUELA SANTA VICTORIA DE HUECHURABAHuechuraba2.37748,7%2.50051,3%
ESCUELA SANTIAGO DE GUAYAQUILHuechuraba1.26551,0%1.21549,0%
CENTRO EDUCACIONAL ERNESTO YAÑEZ RIVERAHuechuraba2.63845,8%3.12054,2%
COLEGIO GRACE COLLEGE L1Huechuraba1.64732,5%3.42467,5%
COLEGIO GRACE COLLEGE L2Huechuraba1.72234,2%3.31565,8%
COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER DE HUECHURABAHuechuraba3.14936,9%5.38063,1%
ESCUELA BASICA CAMILO MORIIndependencia2.02148,7%2.12551,3%
ESCUELA LUIS GALDAMESIndependencia1.25644,2%1.58455,8%
ESCUELA SAN JORGEIndependencia1.44845,3%1.74954,7%
LICEO A-80 PRESIDENTE JOSE MANUEL BALMACEDA L1Independencia2.77249,6%2.81250,4%
LICEO A-80 PRESIDENTE JOSE MANUEL BALMACEDA L2Independencia2.42748,0%2.63252,0%
LICEO GABRIELA MISTRAL L1Independencia1.66141,8%2.31058,2%
LICEO GABRIELA MISTRAL L2Independencia1.58740,9%2.29059,1%
LICEO MIGUEL RAFAEL PRADO L1Independencia1.77734,0%3.44766,0%
LICEO MIGUEL RAFAEL PRADO L2Independencia1.66533,5%3.30566,5%
LICEO MULTIGENERO DOCTORA ELOISA DIAZ INZUNZA L1Independencia1.97743,8%2.53256,2%
LICEO MULTIGENERO DOCTORA ELOISA DIAZ INZUNZA L2Independencia1.97943,5%2.56856,5%
LICEO SAN FRANCISCO DE QUITO L1Independencia1.84244,0%2.34056,0%
LICEO SAN FRANCISCO DE QUITO L2Independencia1.69443,5%2.19656,5%
LICEO SANTA TERESITAIndependencia3.17749,9%3.18550,1%
CENTRO EDUCACIONAL ISLA DE MAIPOIsla de Maipo2.13738,1%3.46761,9%
ESCUELA EFRAIN MALDONADO TORRESIsla de Maipo2.67636,2%4.72063,8%
LICEO MARIO BERTERO CEVASCO L1Isla de Maipo1.93037,7%3.19662,3%
LICEO MARIO BERTERO CEVASCO L2Isla de Maipo1.67437,5%2.78662,5%
LICEO REPUBLICA DE ITALIAIsla de Maipo1.57438,3%2.54161,7%
CENTRO COMUNITARIO SERGIO SILVA ACUÑALa Cisterna90446,5%1.04053,5%
CENTRO DE EMPRENDIMIENTOLa Cisterna2.48845,7%2.95254,3%
CENTRO EDUCACIONAL SANTA CLARALa Cisterna2.83947,5%3.13452,5%
COLEGIO ANTULa Cisterna2.23944,9%2.75255,1%
COLEGIO NACIONES UNIDASLa Cisterna2.50547,7%2.75152,3%
COLEGIO PALESTINOLa Cisterna2.40446,2%2.80353,8%
ESCUELA ESPERANZA JOVEN L1La Cisterna2.36645,0%2.89055,0%
ESCUELA ESPERANZA JOVEN L2La Cisterna2.42846,3%2.81653,7%
ESCUELA OSCAR ENCALADA YOVANOVICHLa Cisterna2.67346,1%3.12053,9%
LICEO POLITECNICO CIENCIA Y TECNOLOGIA L1La Cisterna2.68946,9%3.04253,1%
LICEO POLITECNICO CIENCIA Y TECNOLOGIA L2La Cisterna2.39945,4%2.88254,6%
LICEO POLIVALENTE OLOF PALMELa Cisterna1.81347,0%2.04553,0%
LICEO PORTAL DE LA CISTERNALa Cisterna3.02148,5%3.21351,5%
COLEGIO ALCANTARA DE LA CORDILLERA L1La Florida2.56649,9%2.57450,1%
COLEGIO ALCANTARA DE LA CORDILLERA L2La Florida2.50248,7%2.63351,3%
COLEGIO ATENASLa Florida4.07948,3%4.36051,7%
COLEGIO PATRONA SEÑORA DE LOURDESLa Florida3.64753,5%3.17346,5%
COLEGIO PIERRE TEILHARD DE CHARDINLa Florida2.22952,8%1.99247,2%
COLEGIO SANTA MARIA L1La Florida3.12747,6%3.44652,4%
COLEGIO SANTA MARIA L2La Florida3.11247,9%3.38752,1%
COLEGIO VICENTE VALDESLa Florida3.81846,9%4.31653,1%
COMPLEJO EDUCACIONAL CARDENAL ANTONIO SAMORELa Florida2.38845,1%2.91154,9%
ESCUELA BELLAVISTALa Florida2.69149,8%2.71150,2%
ESCUELA LAS ARAUCARIASLa Florida2.73049,4%2.79450,6%
ESCUELA ROSARIO CONCHALa Florida3.72852,6%3.35447,4%
ESCUELA SANTA IRENELa Florida3.67052,6%3.30747,4%
GIMNASIO MUNICIPAL L1La Florida3.29952,6%2.97347,4%
GIMNASIO MUNICIPAL L2La Florida3.05852,2%2.79747,8%
LICEO BENJAMIN VICUÑA MACKENNA L1La Florida3.48552,5%3.15547,5%
LICEO BENJAMIN VICUÑA MACKENNA L2La Florida3.54753,5%3.07846,5%
LICEO MUNICIPAL DE LA FLORIDALa Florida3.33352,7%2.99247,3%
LICEO NUEVO AMANECERLa Florida3.23045,8%3.81954,2%
CENTRO EDUCACIONAL LA FLORIDALa Florida3.29049,6%3.34450,4%
COLEGIO CAPITAN PASTENELa Florida4.04148,1%4.36251,9%
COLEGIO MARIA ELENALa Florida2.20644,6%2.74555,4%
COLEGIO NOVA TERRALa Florida3.30651,9%3.05848,1%
COLEGIO PORTALESLa Florida2.75249,4%2.81750,6%
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASISLa Florida3.76548,0%4.08652,0%
ESCUELA LAS LILAS L1La Florida2.43950,1%2.43449,9%
ESCUELA LAS LILAS L2La Florida2.42249,6%2.46350,4%
ESCUELA OSCAR CASTROLa Florida2.02547,9%2.20352,1%
LICEO ALTO CORDILLERA DE LA FLORIDA L1La Florida3.96250,7%3.85149,3%
LICEO ALTO CORDILLERA DE LA FLORIDA L2La Florida3.95752,5%3.58347,5%
LICEO INDIRA GANDHILa Florida3.40250,3%3.36349,7%
COLEGIO ALICANTE DE LA FLORIDALa Florida3.47750,2%3.44449,8%
COLEGIO DIVINA PASTORA L1La Florida2.51448,6%2.66151,4%
COLEGIO DIVINA PASTORA L2La Florida2.35350,7%2.28449,3%
COLEGIO FAMILIA DE NAZARETHLa Florida1.56549,4%1.60450,6%
COLEGIO LICARAYENLa Florida2.09355,2%1.70144,8%
COLEGIO NEW LITTLE COLLEGELa Florida1.92446,3%2.23253,7%
COLEGIO SAN DAMIAN L1La Florida2.61350,3%2.58149,7%
COLEGIO SAN DAMIAN L2La Florida2.41550,3%2.38249,7%
ESCUELA MARCELA PAZ L1La Florida2.80050,9%2.70649,1%
ESCUELA MARCELA PAZ L2La Florida2.51549,8%2.53250,2%
ESCUELA SOTERO DEL RIO L1La Florida2.28546,9%2.58253,1%
ESCUELA SOTERO DEL RIO L2La Florida2.31548,7%2.43651,3%
LICEO LOS ALMENDROS L1La Florida2.47050,5%2.42149,5%
LICEO LOS ALMENDROS L2La Florida2.19151,0%2.10149,0%
LINCOLN COLLEGE LA FLORIDALa Florida2.93050,5%2.87449,5%
COLEGIO ALMA MATERLa Granja3.45551,1%3.30548,9%
COLEGIO CHRISTIAN GARDEN SCHOOLLa Granja3.56152,9%3.16847,1%
COLEGIO PROCERES DE CHILELa Granja1.80646,2%2.10553,8%
ESCUELA BELGICALa Granja1.52248,1%1.63951,9%
ESCUELA BENJAMIN SUBERCASEAUXLa Granja2.66348,1%2.86951,9%
ESCUELA CLAUDIO MATTELa Granja1.64952,3%1.50647,7%
ESCUELA ISLAS DE CHILELa Granja3.27750,5%3.21649,5%
ESCUELA LA ARAUCANIALa Granja2.43547,0%2.75053,0%
ESCUELA PADRE ESTEBAN GUMUCIO VIVESLa Granja1.34155,0%1.09645,0%
ESCUELA POETA OSCAR CASTRO ZUÑIGALa Granja1.80145,3%2.17154,7%
ESCUELA SANITASLa Granja1.51151,0%1.45449,0%
ESCUELA TECNO SURLa Granja2.24147,2%2.50252,8%
LICEO DOCTOR ALEJANDRO DEL RIOLa Granja2.48652,7%2.23447,3%
LICEO FRANCISCO FRIAS VALENZUELALa Granja2.49148,7%2.62951,3%
LICEO MALAQUIAS CONCHA L1La Granja2.13948,0%2.31352,0%
LICEO MALAQUIAS CONCHA L2La Granja1.98648,3%2.12251,7%
LICEO MUNICIPAL POETA NERUDALa Granja2.66950,9%2.57049,1%
LICEO TECNICO PROFESIONAL PATRICIO AYLWIN AZOCARLa Granja3.27350,3%3.23249,7%
ESCUELA REPUBLICA DE POLONIALampa1.81039,0%2.83261,0%
LICEO DE BATUCOLampa2.73539,6%4.17360,4%
COMPLEJO EDUCACIONAL MANUEL PLAZA REYES L1Lampa1.96032,7%4.04267,3%
ESCUELA CACIQUE COLINLampa1.24634,9%2.32165,1%
ESCUELA EMPRENDER LARAPINTALampa1.64041,4%2.31758,6%
ESCUELA JERUSALENLampa1.75241,8%2.43758,2%
ESCUELA MANUEL SEGOVIA MONTENEGRO L1Lampa1.59134,6%3.01165,4%
ESCUELA MANUEL SEGOVIA MONTENEGRO L2Lampa1.39632,8%2.85767,2%
ESCUELA NORMA GONZALEZ GUERRALampa1.08827,9%2.81772,1%
ESCUELA POLONIA GUTIERREZLampa2.92134,6%5.52565,4%
COLEGIO PUMAHUE CHICAUMALampa1.23045,0%1.50255,0%
COLEGIO SOL DEL VALLELampa2.93243,1%3.87456,9%
CENTRO EDUCACIONAL LA PINTANA L1La Pintana2.31844,8%2.85955,2%
CENTRO EDUCACIONAL LA PINTANA L2La Pintana2.33745,3%2.82254,7%
CENTRO EDUCACIONAL MARIANO LATORRELa Pintana2.53449,6%2.58050,4%
COLEGIO AUSTRALIALa Pintana81543,1%1.07656,9%
COLEGIO CEDEL INTEGRACIONLa Pintana2.09149,0%2.17551,0%
COLEGIO MARISTA MARCELINO CHAMPAGNAT L1La Pintana2.59444,4%3.24455,6%
COLEGIO MARISTA MARCELINO CHAMPAGNAT L2La Pintana2.51544,5%3.14055,5%
COLEGIO NERUDALa Pintana2.42046,4%2.79553,6%
COLEGIO SIMON BOLIVARLa Pintana2.18142,1%2.99457,9%
COLEGIO TECNICO PROFESIONAL NOCEDALLa Pintana2.10142,0%2.90458,0%
ESCUELA JUAN DE DIOS ALDEALa Pintana1.91040,5%2.81159,5%
ESCUELA PRESIDENTE JOSE JOAQUIN PRIETO L1La Pintana3.85951,9%3.57648,1%
ESTADIO MUNICIPAL DE LA PINTANALa Pintana3.16645,3%3.81654,7%
LICEO N°523 PARQUE DE LAS AMERICASLa Pintana2.72249,5%2.78150,5%
LICEO VICTOR JARALa Pintana2.50948,5%2.66651,5%
CHILEAN EAGLES COLLEGE-LA PINTANALa Pintana3.25448,4%3.47551,6%
COLEGIO JORGE HUNEEUS ZEGERSLa Pintana2.60648,8%2.72951,2%
COLEGIO SANTO TOMASLa Pintana2.19247,5%2.42552,5%
COLEGIO TECNICO PROFESIONAL APRENDERLa Pintana2.65645,5%3.18354,5%
ESCUELA PROFESORA AURELIA ROJAS BURGOSLa Pintana2.60946,3%3.03153,7%
LICEO EL ROBLELa Pintana2.09949,4%2.15050,6%
LICEO SERGIO SILVA BASCUÑANLa Pintana3.21745,2%3.90454,8%
COLEGIO ANDREE ENGLISH SCHOOLLa Reina2.88037,1%4.87862,9%
COLEGIO CONFEDERACION SUIZALa Reina3.19345,5%3.81854,5%
COLEGIO DE LA SALLELa Reina1.69235,9%3.02464,1%
COLEGIO JOSÉ ARRIETALa Reina1.37647,6%1.51352,4%
COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA REINALa Reina2.17342,0%3.00358,0%
COLEGIO SAN CONSTANTINOLa Reina2.11247,6%2.32252,4%
COLEGIO SANTA CATALINA LABOURELa Reina1.39443,3%1.82556,7%
COLEGIO SANTA MARIA REINALa Reina1.25341,0%1.80559,0%
COLEGIO TERESIANO ENRIQUE DE OSSO L1La Reina1.92641,1%2.75858,9%
COLEGIO TERESIANO ENRIQUE DE OSSO L2La Reina1.80941,3%2.57258,7%
COMPLEJO EDUCACIONAL LA REINA SECCION BASICALa Reina1.69440,4%2.49959,6%
COMPLEJO EDUCACIONAL LA REINA SECCION MEDIA L1La Reina2.01339,0%3.14361,0%
COMPLEJO EDUCACIONAL LA REINA SECCION MEDIA L2La Reina1.72338,3%2.77461,7%
ESCUELA BASICA YANGTSELa Reina63938,7%1.01161,3%
ESCUELA PALESTINA L1La Reina1.89139,9%2.85260,1%
ESCUELA SAN LEONARDO MURIALDOLa Reina91927,1%2.47372,9%
LICEO EUGENIO MARIA DE HOSTOSLa Reina1.50331,8%3.21768,2%
CENTRO DEPORTIVO ROLF NATHANLas Condes57612,7%3.96487,3%
COLEGIO ACHIGA COMEDUCLas Condes1.39123,6%4.50076,4%
COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON APOQUINDO L1Las Condes1.68431,3%3.70168,7%
COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON APOQUINDO L2Las Condes1.74032,2%3.66967,8%
COLEGIO DIFERENCIAL PAUL HARRISLas Condes66519,8%2.69480,2%
COLEGIO INSTITUCION TERESIANA L1Las Condes1.10126,4%3.06873,6%
COLEGIO INSTITUCION TERESIANA L2Las Condes91925,7%2.66374,3%
COLEGIO MUNICIPAL DE LAS CONDESLas Condes5228,9%5.34591,1%
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO LAS CONDESLas Condes1.26819,6%5.19980,4%
COLEGIO REDLAND SCHOOLLas Condes61410,4%5.28289,6%
COLEGIO SAN FRANCISCO DEL ALBA L1Las Condes61313,9%3.80686,1%
COLEGIO SAN FRANCISCO DEL ALBA L2Las Condes64414,8%3.71685,2%
COLEGIO SAN FRANCISCO LOS DOMINICOSLas Condes54714,9%3.12285,1%
COLEGIO SEMINARIO PONTIFICIO MENOR L1Las Condes1.58727,1%4.26372,9%
COLEGIO SEMINARIO PONTIFICIO MENOR L2Las Condes1.47225,5%4.29674,5%
ESTADIO PAUL HARRISLas Condes73216,0%3.85684,0%
LICEO ALEXANDER FLEMING DE LAS CONDES L1Las Condes1.22128,6%3.04471,4%
LICEO ALEXANDER FLEMING DE LAS CONDES L2Las Condes1.21128,5%3.04271,5%
LICEO BICENTENARIO SANTA MARIA DE LAS CONDES L1Las Condes2.73441,8%3.80358,2%
LICEO BICENTENARIO SIMON BOLIVAR L1Las Condes1.63331,3%3.58368,7%
LICEO BICENTENARIO SIMON BOLIVAR L2Las Condes1.65931,6%3.58968,4%
LICEO JUAN PABLO II DE LAS CONDES L1Las Condes1.83833,5%3.65466,5%
LICEO RAFAEL SOTOMAYOR L1Las Condes82818,5%3.64581,5%
LICEO RAFAEL SOTOMAYOR L2Las Condes1.00322,3%3.50277,7%
COLEGIO ALCAZAR DE LAS CONDES L1Las Condes76813,8%4.80486,2%
COLEGIO ALCAZAR DE LAS CONDES L2Las Condes73813,4%4.77986,6%
COLEGIO ALEMAN DE SANTIAGO L1Las Condes92216,1%4.81183,9%
COLEGIO ALEMAN DE SANTIAGO L2Las Condes95816,5%4.83183,5%
COLEGIO ARABELas Condes1.51220,6%5.82179,4%
COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA APOQUINDO L1Las Condes1.00419,5%4.14380,5%
COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA APOQUINDO L2Las Condes1.21323,7%3.90176,3%
COLEGIO DEL VERBO DIVINO L1Las Condes1.10318,7%4.80281,3%
COLEGIO DEL VERBO DIVINO L2Las Condes1.20020,4%4.66879,6%
COLEGIO LA GIROUETTELas Condes1.12822,5%3.88577,5%
COLEGIO LEONARDO DA VINCI DE LAS CONDESLas Condes1.03820,9%3.93579,1%
COLEGIO SAN JUAN DE LAS CONDESLas Condes79224,2%2.48575,8%
COLEGIO SAN JUAN EVANGELISTA L1Las Condes1.24223,4%4.06176,6%
COLEGIO SAN JUAN EVANGELISTA L2Las Condes1.24723,7%4.01576,3%
COLEGIO VILLA MARIA ACADEMY L1Las Condes79017,8%3.64982,2%
COLEGIO VILLA MARIA ACADEMY L2Las Condes87719,3%3.66580,7%
DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICOLas Condes97916,8%4.86583,2%
INSTITUTO PRESIDENTE ERRAZURIZLas Condes91916,8%4.55283,2%
CENTRO CULTURAL EL TRANQUELo Barnechea4586,1%7.09193,9%
COLEGIO DIFERENCIAL MADRE TIERRALo Barnechea2.13337,8%3.51762,2%
COLEGIO EVEREST L1Lo Barnechea2896,1%4.46193,9%
COLEGIO EVEREST L2Lo Barnechea54913,2%3.61086,8%
COLEGIO LOS ALERCES L1Lo Barnechea1.47633,0%2.99467,0%
COLEGIO LOS ALERCES L2Lo Barnechea1.31629,6%3.12770,4%
COLEGIO MONTE TABOR Y NAZARET L1Lo Barnechea4377,3%5.54192,7%
COLEGIO MONTE TABOR Y NAZARET L2Lo Barnechea4367,3%5.50492,7%
THE MAYFLOWER SCHOOL L1Lo Barnechea62911,6%4.80788,4%
THE MAYFLOWER SCHOOL L2Lo Barnechea70613,8%4.40086,2%
THE NEWLAND SCHOOL L1Lo Barnechea1.39219,1%5.89980,9%
THE NEWLAND SCHOOL L2Lo Barnechea1.43320,9%5.40979,1%
THE SOUTHLAND SCHOOLLo Barnechea1.39424,2%4.35875,8%
COLEGIO LO ESPEJOLo Espejo2.16348,0%2.34652,0%
COLEGIO SAN LUCAS DE LO ESPEJOLo Espejo3.35048,1%3.60951,9%
ESCUELA BLUE STAR COLLEGELo Espejo1.44446,2%1.68453,8%
ESCUELA ESPECIAL TAMARUGALLo Espejo2.40149,5%2.44850,5%
ESCUELA REPUBLICA DE INDONESIALo Espejo2.62346,7%2.99653,3%
ESCUELA REPUBLICA DE LAS FILIPINASLo Espejo2.48250,7%2.41249,3%
LICEO TENIENTE FRANCISCO MERY AGUIRRELo Espejo2.43045,5%2.90954,5%
CENTRO EDUCACIONAL CARDENAL JOSE MARIA CAROLo Espejo2.87652,1%2.64947,9%
ESCUELA ACAPULCOLo Espejo2.44851,0%2.35149,0%
ESCUELA ALICIA ARIZTIA DE SILVALo Espejo2.22349,1%2.30550,9%
ESCUELA BASICA CLARA ESTRELLALo Espejo2.44051,1%2.33548,9%
ESCUELA BERNARDO O´HIGGINSLo Espejo1.66548,3%1.78351,7%
ESCUELA D 570 RAUL SAEZ SAEZLo Espejo2.46952,6%2.22347,4%
ESCUELA SANTA ADRIANALo Espejo1.58852,2%1.45647,8%
LICEO POLITECNICO SAGRADO CORAZONLo Espejo1.99655,2%1.62144,8%
LICEO POLIVALENTELo Espejo2.17353,9%1.85646,1%
ANEXO INSTITUTO PEDRO PRADOLo Prado3.01648,8%3.16451,2%
COLEGIO MUSTAFA KEMAL ATATURKLo Prado3.21548,6%3.40651,4%
COMPLEJO EDUCACIONAL PEDRO PRADOLo Prado2.08445,2%2.52254,8%
ESCUELA BABILONIALo Prado1.65347,6%1.82052,4%
ESCUELA BAULo Prado1.88251,6%1.76748,4%
ESCUELA GOLDA MEIRLo Prado2.88951,4%2.72748,6%
ESCUELA JAIME GOMEZ GARCIALo Prado3.54547,9%3.86252,1%
ESCUELA MARISCAL DE AYACUCHOLo Prado3.01450,5%2.95049,5%
ESCUELA POETA VICENTE HUIDOBROLo Prado3.17651,1%3.04548,9%
ESCUELA PROFESORA GLADYS VALENZUELALo Prado2.87651,7%2.68648,3%
ESCUELA SOR TERESA DE LOS ANDESLo Prado2.86547,7%3.14652,3%
LICEO POETA PABLO NERUDALo Prado3.14151,1%3.01148,9%
LICEO TENIENTE DAGOBERTO GODOY N°3Lo Prado2.75952,7%2.47947,3%
COLEGIO EL ALBA DE MACULMacul1.05552,5%95647,5%
COLEGIO LIBERTADOR SIMON BOLIVARMacul2.12651,2%2.02348,8%
COLEGIO SAN MARCOSMacul2.58049,5%2.63150,5%
ESCUELA JULIO MONTT SALAMANCA E-194Macul1.16155,7%92544,3%
ESCUELA VILLA MACUL D-200Macul1.69651,4%1.60348,6%
GIMNASIO MUNICIPALMacul1.60652,2%1.46847,8%
LICEO MERCEDES MARIN DEL SOLARMacul2.87852,3%2.62047,7%
LICEO SALESIANO CAMILO ORTUZAR MONTTMacul1.66953,2%1.47046,8%
COLEGIO SAN VIATOR L1Macul2.61149,8%2.63450,2%
COLEGIO SAN VIATOR L2Macul2.72251,7%2.54548,3%
COMPLEJO EDUCACIONAL ESPERANZAMacul2.65048,0%2.87152,0%
COMPLEJO EDUCACIONAL JOAQUIN EDWARDS BELLOMacul3.78949,7%3.83550,3%
ESCUELA JOSE BERNARDO SUAREZMacul2.36944,4%2.96855,6%
ESTADIO MONUMENTAL L1Macul2.92748,3%3.13951,7%
ESTADIO MONUMENTAL L2Macul2.90848,4%3.09551,6%
ESTADIO MONUMENTAL L3Macul2.91349,4%2.98150,6%
LICEO VILLA MACUL ACADEMIA L1Macul2.58350,1%2.57449,9%
LICEO VILLA MACUL ACADEMIA L2Macul2.55649,5%2.60650,5%
COLEGIO ALCAZARMaipú3.06547,2%3.42352,8%
COLEGIO LOS ALPES MAIPUMaipú3.19745,2%3.87554,8%
ESCUELA 1287 SAN MARCOS APOSTOLMaipú3.01251,4%2.84348,6%
ESCUELA LAS AMERICASMaipú2.64147,9%2.87352,1%
CENTRO EDUCACIONAL ROUSSEAUMaipú2.32953,6%2.01446,4%
COLEGIO ALICANTE DEL ROSAL L1Maipú3.22051,0%3.09149,0%
COLEGIO LO ERRAZURIZMaipú2.44650,6%2.38849,4%
COLEGIO SANTA MARIA DE MAIPU L1Maipú3.07453,3%2.69846,7%
COLEGIO SANTA MARIA DE MAIPU L2Maipú2.76351,2%2.63248,8%
ESCUELA BASICA ECHAURREN N°2Maipú3.15151,2%3.00248,8%
ESCUELA BOSTON COLLEGE LA FARFANAMaipú2.33553,8%2.00546,2%
ESCUELA BOSTON COLLEGE MAIPUMaipú3.20355,1%2.61344,9%
ESCUELA REINA DE SUECIA L1Maipú3.22854,9%2.65145,1%
ESCUELA REINA DE SUECIA L2Maipú3.04054,3%2.56145,7%
LICEO BICENTENARIO DE NIÑAS DE MAIPU L1Maipú3.57154,0%3.04646,0%
LICEO BICENTENARIO DE NIÑAS DE MAIPU L2Maipú3.29752,5%2.98547,5%
CENTRO DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL CODEDUCMaipú4.32050,9%4.16449,1%
CENTRO EDUCACIONAL PIAMARTINO CAROLINA LLONA DE CUEVASMaipú1.49549,1%1.54750,9%
COLEGIO CAMILO HENRIQUEZMaipú2.99755,2%2.42944,8%
COLEGIO DE LA PROVIDENCIA CARMELA LARRAIN DE INFANTEMaipú3.11949,7%3.15350,3%
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE MAIPUMaipú1.68553,0%1.49547,0%
COLEGIO REPUBLICA DE GUATEMALAMaipú3.17349,6%3.22250,4%
COLEGIO SAN ANDRES DE MAIPUMaipú4.69254,1%3.97545,9%
COMPLEJO EDUCACIONAL ALBERTO WIDMERMaipú2.14255,3%1.73444,7%
COMPLEJO EDUCACIONAL MAIPUMaipú2.70548,6%2.85751,4%
ESCUELA BASICA 263 RAMON FREIREMaipú3.44751,6%3.23348,4%
ESCUELA EL LLANO DE MAIPUMaipú3.24251,3%3.07748,7%
ESCUELA GENERAL OHIGGINSMaipú4.13549,0%4.31151,0%
ESCUELA GENERAL SAN MARTINMaipú1.29943,9%1.66356,1%
ESCUELA LEON HUMBERTO VALENZUELAMaipú2.95046,3%3.42553,7%
ESCUELA LOS ALERCES DE MAIPUMaipú4.47152,4%4.05847,6%
ESCUELA LOS BOSQUINOSMaipú3.31551,5%3.12848,5%
ESCUELA PRESIDENTE RIESCO ERRAZURIZ L1Maipú3.29049,6%3.34250,4%
ESCUELA PRESIDENTE RIESCO ERRAZURIZ L2Maipú3.36350,3%3.32049,7%
ESCUELA VICENTE REYES PALAZUELOSMaipú3.05749,4%3.13250,6%
GIMNASIO MUNICIPALMaipú2.13346,7%2.43653,3%
INSTITUTO O'HIGGINS DE MAIPUMaipú2.71348,2%2.91051,8%
LICEO INDUSTRIAL DOMINGO MATTE PEREZMaipú2.75250,5%2.69749,5%
LICEO JOSE IGNACIO ZENTENOMaipú4.42448,3%4.74451,7%
LICEO POLITECNICO HANNOVERMaipú4.77655,0%3.90045,0%
LICEO SANTIAGO BUERAS Y AVARIAMaipú3.14250,6%3.07349,4%
LICEO TECNOLOGICO ENRIQUE KIRBERG BALTIANSKY L1Maipú3.56353,6%3.08946,4%
LICEO TECNOLOGICO ENRIQUE KIRBERG BALTIANSKY L2Maipú3.42854,2%2.89145,8%
POLIDEPORTIVO OLIMPICOMaipú3.09549,0%3.21651,0%
TEATRO MUNICIPALMaipú1.54555,1%1.25944,9%
COLEGIO CARDENAL CARLOS OVIEDO CAVADAMaipú3.08554,0%2.62546,0%
COLEGIO DIEGO PORTALES DE MAIPUMaipú2.13649,7%2.15950,3%
COLEGIO JACQUES COUSTEAU L1Maipú2.74554,3%2.31445,7%
COLEGIO JACQUES COUSTEAU L2Maipú2.77054,9%2.27645,1%
COLEGIO SAN JUAN DIEGO DE GUADALUPEMaipú2.00647,2%2.24252,8%
COLEGIO SAN SEBASTIAN DE RINCONADAMaipú3.38754,7%2.80945,3%
COLEGIO TERRAUSTRAL DEL SOLMaipú3.11953,5%2.71546,5%
COMPLEJO EDUCACIONAL MAIPU ANEXO RINCONADAMaipú2.97550,3%2.94249,7%
ESCUELA SAN LUISMaipú1.84344,4%2.31055,6%
ESCUELA TOMAS VARGAS L1Maipú3.00549,5%3.06350,5%
ESCUELA TOMAS VARGAS L2Maipú2.62647,9%2.86152,1%
GIMNASIO POLIDEPORTIVO MARTIN VARGASMaipú1.90854,1%1.62145,9%
LICEO NACIONAL DE MAIPU L1Maipú4.55550,5%4.46049,5%
LICEO NACIONAL DE MAIPU L2Maipú4.69852,2%4.30047,8%
LICEO MUNICIPAL F-860 L1María Pinto2.03434,6%3.83965,4%
LICEO MUNICIPAL F-860 L2María Pinto2.13939,6%3.26560,4%
COLEGIO ALONSO DE ERCILLAMelipilla1.44438,0%2.35462,0%
COLEGIO MELIPILLAMelipilla1.99740,1%2.97859,9%
COLEGIO MONSEÑOR JAIME LARRAIN BUNSTERMelipilla1.12532,5%2.33367,5%
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACION L1Melipilla1.70531,1%3.76968,9%
COLEGIO POMAIREMelipilla1.21336,4%2.11563,6%
COLEGIO SAN AGUSTIN L1Melipilla2.42831,8%5.21568,2%
COLEGIO SAN AGUSTIN L2Melipilla2.26532,6%4.68467,4%
ESCUELA NUESTRA SEÑORA Y MADRE DEL CARMENMelipilla2.43534,2%4.69265,8%
ESCUELA PEDRO MARIN ALEMANYMelipilla1.86634,9%3.48765,1%
ESCUELA REPUBLICA DEL BRASILMelipilla1.14436,2%2.01563,8%
LICEO EL BOLLENARMelipilla1.55933,1%3.15866,9%
LICEO GABRIELA MISTRAL DE MELIPILLAMelipilla1.61137,0%2.74863,0%
LICEO HERMANOS SOTOMAYOR BAEZA L1Melipilla2.18033,7%4.29466,3%
LICEO HERMANOS SOTOMAYOR BAEZA L2Melipilla1.94633,6%3.85166,4%
LICEO LOS JAZMINESMelipilla1.61539,1%2.51260,9%
LICEO POLITECNICO MELIPILLA L1Melipilla2.14232,7%4.40067,3%
LICEO POLITECNICO MELIPILLA L2Melipilla1.89730,7%4.28869,3%
COLEGIO REPUBLICA ARGENTINAÑuñoa2.71050,4%2.66349,6%
COLEGIO SUIZO L1Ñuñoa2.61448,6%2.76551,4%
COLEGIO SUIZO L2Ñuñoa2.55647,8%2.79652,2%
COLEGIO UNIVERSITARIO EL SALVADOR L1Ñuñoa3.15251,2%3.00748,8%
COLEGIO UNIVERSITARIO EL SALVADOR L2Ñuñoa3.11250,9%3.00049,1%
COMPLEJO EDUCACIONAL MUNICIPAL BRIGIDA WALKERÑuñoa3.13050,7%3.04349,3%
ESCUELA GUILLERMO ZAÑARTU IRIGOYENÑuñoa1.89956,4%1.47143,6%
ESTADIO NACIONAL JULIO MARTINEZ PRADANOS L1Ñuñoa3.02950,4%2.98149,6%
ESTADIO NACIONAL JULIO MARTINEZ PRADANOS L2Ñuñoa2.92450,6%2.85149,4%
LICEO JOSE TORIBIO MEDINAÑuñoa3.16346,5%3.63653,5%
CENTRO POLITECNICO PARTICULAR DE ÑUÑOAÑuñoa1.90454,8%1.56945,2%
COLEGIO HELLEN KELLERÑuñoa1.87048,6%1.97751,4%
COLEGIO N°2 DE ÑUÑOAÑuñoa2.11150,4%2.07549,6%
COLEGIO SANTA MARTAÑuñoa1.49043,8%1.91556,2%
ESCUELA BENJAMIN CLARO VELASCOÑuñoa3.21853,6%2.78546,4%
ESCUELA DIFERENCIAL AMAPOLASÑuñoa1.28948,1%1.39051,9%
ESCUELA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVAÑuñoa2.96052,5%2.67747,5%
ESCUELA REPUBLICA DE SIRIAÑuñoa1.93044,5%2.40955,5%
LICEO AUGUSTO D HALMARÑuñoa2.92050,9%2.82249,1%
LICEO LENKA FRANULICÑuñoa2.37947,3%2.64952,7%
COLEGIO DIVINA PASTORA ÑUÑOAÑuñoa2.70847,4%3.00352,6%
ESCUELA AURORA DE CHILEÑuñoa1.55550,4%1.53149,6%
ESCUELA JOSE TORIBIO MEDINAÑuñoa2.69049,3%2.76450,7%
ESCUELA JUAN MOYA MORALESÑuñoa2.31253,3%2.02646,7%
ESCUELA REPUBLICA DE COSTA RICAÑuñoa2.28849,3%2.35050,7%
ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIAÑuñoa2.23951,8%2.08248,2%
ESCUELA SAN JUAN BAUTISTAÑuñoa2.11952,3%1.93147,7%
LICEO CARMELA SILVA DONOSO L1Ñuñoa3.11954,8%2.57045,2%
LICEO COMERCIAL GABRIEL GONZALEZ VIDELAÑuñoa2.07047,9%2.24952,1%
LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS L1Ñuñoa3.38851,6%3.17948,4%
LICEO EXPERIMENTAL MANUEL DE SALAS L2Ñuñoa3.35650,7%3.26749,3%
LICEO INDUSTRIAL CHILENO-ALEMAN L1Ñuñoa2.12351,4%2.00848,6%
LICEO INDUSTRIAL CHILENO-ALEMAN L2Ñuñoa2.20651,4%2.08548,6%
LICEO REPUBLICA DE SIRIAÑuñoa2.17954,8%1.80045,2%
CENTRO DE EMPRENDIMIENTOPadre Hurtado2.15748,3%2.30751,7%
COLEGIO ALBERTO HURTADO CRUCHAGAPadre Hurtado2.04546,4%2.35953,6%
COLEGIO ALBERTO HURTADO CRUCHAGA BASICAPadre Hurtado1.77048,7%1.86451,3%
COLEGIO SAN CRISTOBAL APOSTOLPadre Hurtado1.64245,5%1.96454,5%
ESCUELA BRASILIAPadre Hurtado1.57443,5%2.04156,5%
ESCUELA FRANCISCO DE AGUIRREPadre Hurtado1.49545,5%1.79154,5%
ESCUELA REPUBLICA ARGENTINAPadre Hurtado1.91242,3%2.60857,7%
ESCUELA SANTA ROSA DE CHENAPadre Hurtado1.21842,3%1.66457,7%
LICEO BICENTENARIO PAUL HARRISPadre Hurtado3.59945,1%4.37454,9%
LICEO PATRICIO MEKIS DE PADRE HURTADOPadre Hurtado3.22845,0%3.94855,0%
ESCUELA CARMEN REVECO NUÑEZPaine92738,2%1.50061,8%
ESCUELA ELIAS SANCHEZ ORTUZARPaine1.86733,7%3.67366,3%
LICEO GREGORIO MORALES MIRANDAPaine2.47936,5%4.30663,5%
ESCUELA JAVIER EYZAGUIRE ECHAURRENPaine46835,9%83664,1%
LICEO MARIA CARVAJAL FUENZALIDAPaine1.17533,6%2.31866,4%
CENTRO EDUCACIONAL ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTE L1Paine2.28339,7%3.46760,3%
CENTRO EDUCACIONAL ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTE L2Paine2.08636,0%3.70464,0%
COLEGIO MARIA ANA MOGASPaine2.42437,5%4.03462,5%
ESCUELA ALEMANIAPaine1.34835,3%2.47464,7%
ESCUELA BARBARA KAST RISTPaine90946,2%1.05953,8%
ESCUELA PAULA JARAQUEMADA ALQUIZARPaine3.06435,5%5.55764,5%
CENTRO EDUCATIVO REPUBLICA MEXICANAPedro Aguirre Cerda4.65356,3%3.61143,7%
COLEGIO ANTONIO ACEVEDO HERNANDEZPedro Aguirre Cerda2.03653,0%1.80347,0%
COLEGIO ARCANGEL GABRIEL N°2Pedro Aguirre Cerda1.89655,6%1.51444,4%
ESCUELA POETAS DE CHILEPedro Aguirre Cerda3.10554,3%2.60945,7%
ESCUELA ROCIO DE LOS ANGELESPedro Aguirre Cerda2.19753,6%1.90446,4%
LICEO ENRIQUE BACKAUSSEPedro Aguirre Cerda3.69059,3%2.53440,7%
COLEGIO GRACE SCHOOLPedro Aguirre Cerda1.78754,4%1.49745,6%
COLEGIO PARQUE LAS AMERICASPedro Aguirre Cerda2.39150,9%2.30249,1%
ESCUELA BOROAPedro Aguirre Cerda1.98655,0%1.62645,0%
ESCUELA CIUDAD DE BARCELONAPedro Aguirre Cerda1.60655,7%1.27544,3%
ESCUELA CONSOLIDADA DAVILAPedro Aguirre Cerda3.76254,2%3.17445,8%
ESCUELA LA VICTORIAPedro Aguirre Cerda2.33460,6%1.52039,4%
ESCUELA LO VALLEDORPedro Aguirre Cerda1.75454,8%1.44545,2%
ESCUELA RICARDO EDUARDO LATCHAMPedro Aguirre Cerda1.79152,8%1.60047,2%
ESCUELA RISOPATRONPedro Aguirre Cerda2.41749,6%2.45550,4%
ESCUELA VILLA SURPedro Aguirre Cerda1.88954,9%1.55245,1%
LICEO EUGENIO PEREIRA SALASPedro Aguirre Cerda2.72155,7%2.16244,3%
COLEGIO BALMACEDAPeñaflor3.07942,5%4.15857,5%
COLEGIO INTEGRAL ALTAZORPeñaflor3.50145,3%4.23654,7%
ESCUELA EMILIA LASCAR L1Peñaflor2.37847,8%2.59552,2%
ESCUELA EMILIA LASCAR L2Peñaflor2.35547,2%2.63652,8%
ESCUELA MALLOCOPeñaflor2.96246,3%3.43453,7%
ESCUELA REPUBLICA CHECAPeñaflor2.06252,6%1.85947,4%
ESCUELA REPUBLICA DE ISRAELPeñaflor3.07848,1%3.31851,9%
ESCUELA ROSALINA PESCIO VARGASPeñaflor3.00947,0%3.38953,0%
ESCUELA SONIA PLAZA CASTROPeñaflor2.24652,0%2.07748,0%
LICEO COMERCIAL REPUBLICA DE BRASILPeñaflor2.84444,1%3.60855,9%
LICEO PEÑAFLORPeñaflor3.19745,1%3.88654,9%
CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSOPeñalolén1.81842,9%2.41957,1%
COLEGIO ALCANTARA DE LOS ALTOS DE PEÑALOLENPeñalolén2.24045,1%2.73054,9%
COLEGIO ANTUPIRENPeñalolén3.29845,4%3.96754,6%
COLEGIO BICENTENARIO MATILDE HUICI NAVASPeñalolén2.01048,7%2.11851,3%
COLEGIO MONTEVERDEPeñalolén1.76347,0%1.98653,0%
ESCUELA JUAN BAUTISTA PASTENEPeñalolén2.79850,5%2.74649,5%
ESCUELA MIRAVALLE L1Peñalolén2.85446,5%3.28153,5%
ESCUELA SAN JOSE OBREROPeñalolén1.66749,4%1.70850,6%
ESCUELA UNION NACIONAL ARABEPeñalolén1.20048,3%1.28651,7%
CENTRO EDUCACIONAL AMERICO VESPUCIOPeñalolén1.85653,7%1.60346,3%
CENTRO EDUCACIONAL DIEGO DE ALMAGROPeñalolén2.30246,9%2.60753,1%
CENTRO EDUCACIONAL MARIANO EGAÑA L1Peñalolén3.19248,2%3.43551,8%
CENTRO EDUCACIONAL MARIANO EGAÑA L2Peñalolén3.16249,2%3.26050,8%
COLEGIO JESUS SERVIDORPeñalolén3.29652,1%3.02547,9%
COLEGIO SANTA SOFIAPeñalolén2.29548,5%2.43951,5%
ESCUELA CARLOS FERNANDEZ PEÑAPeñalolén3.15145,6%3.75454,4%
ESCUELA LUIS ARRIETA CAÑASPeñalolén3.07046,4%3.55153,6%
ESCUELA SANTA MARIA DE PEÑALOLENPeñalolén3.78748,1%4.08051,9%
ESCUELA SANTA VICTORIAPeñalolén2.99748,4%3.20051,6%
ESCUELA TOBALABAPeñalolén2.64649,1%2.74350,9%
LICEO ANTONIO HERMIDA FABRES L1Peñalolén3.02647,7%3.32152,3%
LICEO ANTONIO HERMIDA FABRES L2Peñalolén2.99347,8%3.26852,2%
LICEO ERASMO ESCALA ARRIAGADAPeñalolén3.35348,6%3.54851,4%
CENTRO EDUCACIONAL EDUARDO DE LA BARRA L1Peñalolén2.45446,1%2.86653,9%
CENTRO EDUCACIONAL EDUARDO DE LA BARRA L2Peñalolén2.41245,3%2.90754,7%
COLEGIO JORGE PRIETO LETELIERPeñalolén2.94147,4%3.25952,6%
COLEGIO SAN FERNANDOPeñalolén3.49749,0%3.64151,0%
COLEGIO SANTA MARTA DE PEÑALOLENPeñalolén3.18448,6%3.37151,4%
ESCUELA WELCOME SCHOOLPeñalolén3.60548,2%3.87551,8%
LICEO EL PRINCIPALPirque3.14544,5%3.92855,5%
COLEGIO COLONIAL DE PIRQUEPirque2.16343,3%2.83556,7%
LICEO TECNICO PROFESIONAL EL LLANO L1Pirque1.92138,5%3.06561,5%
LICEO TECNICO PROFESIONAL EL LLANO L2Pirque1.92339,6%2.93460,4%
CAMPUS ORIENTE UNIVERSIDAD CATOLICA L1Providencia2.02843,6%2.61956,4%
CAMPUS ORIENTE UNIVERSIDAD CATOLICA L2Providencia1.92843,1%2.55056,9%
CAMPUS ORIENTE UNIVERSIDAD CATOLICA L3Providencia2.12844,3%2.67455,7%
COLEGIO JOSEFINO SANTISIMA TRINIDADProvidencia1.83342,7%2.45757,3%
COLEGIO PEDRO DE VALDIVIAProvidencia2.22541,0%3.20859,0%
COLEGIO REGINA PACISProvidencia1.91838,6%3.04861,4%
COLEGIO SALESIANO EL PATROCINIO DE SAN JOSEProvidencia3.04150,4%2.99449,6%
COLEGIO SAN IGNACIO EL BOSQUE L1Providencia2.43936,2%4.30363,8%
COLEGIO SAN IGNACIO EL BOSQUE L2Providencia2.22532,9%4.54767,1%
COLEGIO THE KENT SCHOOLProvidencia1.80540,6%2.63959,4%
ESCUELA JUAN PABLO DUARTE L1Providencia2.03636,2%3.58763,8%
ESCUELA JUAN PABLO DUARTE L2Providencia2.09037,5%3.48662,5%
ESCUELA PROVIDENCIAProvidencia2.66343,8%3.41556,2%
INSTITUTO DE HUMANIDADES LUIS CAMPINO L1Providencia1.73736,4%3.02963,6%
INSTITUTO DE HUMANIDADES LUIS CAMPINO L2Providencia1.78037,2%3.00562,8%
INSTITUTO PROFESIONAL DUOCProvidencia2.16038,8%3.41361,2%
LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMAProvidencia3.69554,1%3.13545,9%
LICEO B 42 TAJAMARProvidencia1.95437,9%3.20462,1%
LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT L1Providencia1.56544,5%1.95555,5%
LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT L2Providencia1.49943,4%1.95156,6%
LICEO JOSE VICTORINO LASTARRIAProvidencia2.78140,6%4.06759,4%
LICEO N°7 DE PROVIDENCIA LUISA SAAVEDRA L1Providencia1.30337,4%2.18562,6%
LICEO N°7 DE PROVIDENCIA LUISA SAAVEDRA L2Providencia1.41240,0%2.11560,0%
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILEProvidencia2.07238,2%3.34861,8%
COLEGIO MANQUECURA CIUDAD DE LOS VALLESPudahuel2.61938,8%4.13061,2%
LICEO CIUDAD DE BRASILIAPudahuel1.01840,2%1.51459,8%
CENTRO EDUCACIONAL PUDAHUELPudahuel3.09344,8%3.81555,2%
COLEGIO FINLANDIAPudahuel2.55247,1%2.87052,9%
COLEGIO MINISTRO DIEGO PORTALESPudahuel3.48446,6%3.99153,4%
ESCUELA ALBERT EINSTEINPudahuel3.59350,9%3.46949,1%
ESCUELA ALEXANDER GRAHAM BELLPudahuel3.16547,2%3.54052,8%
ESCUELA EL SALITREPudahuel3.13449,5%3.19550,5%
ESCUELA ELVIRA SANTA CRUZ OSSAPudahuel3.14546,1%3.68253,9%
ESCUELA ESTADO DE FLORIDAPudahuel2.58346,3%3.00053,7%
ESCUELA ESTRELLA DE CHILE L1Pudahuel2.36748,9%2.47851,1%
ESCUELA ESTRELLA DE CHILE L2Pudahuel2.33848,9%2.44751,1%
ESCUELA MELVIN JONESPudahuel3.55348,9%3.72051,1%
ESCUELA MONSEÑOR CARLOS OVIEDOPudahuel3.15049,0%3.27851,0%
ESCUELA SAN DANIELPudahuel2.83845,9%3.34454,1%
ESCUELA TENIENTE HERNAN MERINO CORREAPudahuel2.87545,6%3.42754,4%
COLEGIO GERONIMO DE ALDERETEPudahuel3.00852,9%2.68147,1%
COLEGIO JUANITA FERNANDEZ SOLARPudahuel3.56156,1%2.78343,9%
COLEGIO SAN ALBERTO HURTADO DE PUDAHUELPudahuel2.77147,8%3.03252,2%
COLEGIO SAN FELIPEPudahuel2.50957,8%1.83242,2%
ESCUELA ANTILHUE DE PUDAHUELPudahuel2.84656,1%2.22943,9%
ESCUELA PUERTO FUTUROPudahuel2.85757,5%2.10942,5%
LICEO MONSEÑOR ENRIQUE ALVEAR BASICAPudahuel3.04852,9%2.71847,1%
LICEO MONSEÑOR ENRIQUE ALVEAR MEDIA L1Pudahuel2.79751,3%2.65548,7%
LICEO MONSEÑOR ENRIQUE ALVEAR MEDIA L2Pudahuel2.47151,2%2.35648,8%
LINCOLN COLLEGE PUDAHUELPudahuel2.63251,3%2.50148,7%
COLEGIO EYZAGUIRRE MEDIAPuente Alto1.94049,6%1.97350,4%
COLEGIO SAN GUILLERMOPuente Alto2.97146,5%3.41653,5%
ESCUELA LAS PALMASPuente Alto2.86445,0%3.50655,0%
LICEO CHILOE L1Puente Alto2.14843,5%2.79356,5%
LICEO CHILOE L2Puente Alto1.96443,3%2.57056,7%
C.D.P. DE PUENTE ALTOPuente Alto1336,1%2363,9%
CENTRO EDUCACIONAL NUEVA CREACIONPuente Alto4.05348,7%4.26551,3%
CENTRO EDUCACIONAL SAN CARLOS DE ARAGON L1Puente Alto3.31454,8%2.72845,2%
CENTRO EDUCACIONAL SAN CARLOS DE ARAGON L2Puente Alto3.38255,7%2.69544,3%
CHILEAN EAGLES COLLEGE LAS VIZCACHASPuente Alto4.94246,8%5.61153,2%
COLEGIO ACROPOLISPuente Alto2.77752,7%2.49147,3%
COLEGIO ALICANTE DEL SOL L1Puente Alto3.15749,2%3.26450,8%
COLEGIO ALICANTE DEL SOL L2Puente Alto3.35152,3%3.05647,7%
COLEGIO ALICANTE DEL SOL L3Puente Alto3.13248,9%3.27451,1%
COLEGIO ALICANTE DEL VALLEPuente Alto3.80851,6%3.57348,4%
COLEGIO ALTAZORPuente Alto4.03550,3%3.98549,7%
COLEGIO ARTURO PRAT L1Puente Alto2.41150,6%2.35449,4%
COLEGIO ARTURO PRAT L2Puente Alto2.41350,4%2.37649,6%
COLEGIO CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZPuente Alto3.59554,4%3.01245,6%
COLEGIO COMPAÑIA DE MARIA PUENTE ALTOPuente Alto4.07554,3%3.42445,7%
COLEGIO DOMINGO MATTE MESIAS L1Puente Alto2.03546,8%2.30953,2%
COLEGIO EMPRENDER OBISPO ALVEARPuente Alto2.63653,7%2.27346,3%
COLEGIO EXTREMADURA DE PUENTE ALTOPuente Alto4.89352,7%4.38847,3%
COLEGIO MAIPO L1Puente Alto2.25350,4%2.22149,6%
COLEGIO MAIPO L2Puente Alto1.97548,9%2.06451,1%
COLEGIO NUEVA ERA SIGLO XXI SEDE PUENTE ALTOPuente Alto3.55753,1%3.13846,9%
COLEGIO PADRE JOSE KENTENICHPuente Alto3.60455,2%2.92544,8%
COLEGIO PEDRO APOSTOLPuente Alto3.10149,6%3.15650,4%
COLEGIO SAN JOSE DE PUENTE ALTO L1Puente Alto2.48151,0%2.38249,0%
COLEGIO SAN JOSE DE PUENTE ALTO L2Puente Alto2.40953,8%2.07246,2%
ESCUELA CONSOLIDADA L1Puente Alto2.62645,9%3.10054,1%
ESCUELA EJERCITO LIBERTADORPuente Alto3.68955,6%2.94844,4%
ESCUELA LOS ANDESPuente Alto3.10451,1%2.97448,9%
ESCUELA NONATO COO L1Puente Alto2.38752,6%2.15547,4%
ESCUELA NONATO COO L2Puente Alto2.33451,6%2.19348,4%
ESCUELA OSCAR BONILLAPuente Alto3.70246,5%4.26153,5%
ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADOPuente Alto2.02548,3%2.16551,7%
ESCUELA REPUBLICA DE GRECIAPuente Alto3.54249,6%3.59950,4%
ESCUELA SANTA JOAQUINA DE VEDRUNAPuente Alto3.31153,2%2.91146,8%
ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA L1Puente Alto2.59148,8%2.71451,2%
ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA L2Puente Alto2.67350,2%2.65249,8%
ESCUELA VILLA PEDRO AGUIRRE CERDAPuente Alto2.79851,0%2.68549,0%
LICEO BICENTENARIO SAN PEDRO DE PUENTE ALTOPuente Alto1.90446,9%2.15753,1%
LICEO COMERCIAL DE PUENTE ALTO L1Puente Alto2.18048,0%2.35852,0%
LICEO COMERCIAL DE PUENTE ALTO L2Puente Alto2.16847,9%2.36052,1%
LICEO INDUSTRIAL A 116 L1Puente Alto2.53947,5%2.81152,5%
LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES L1Puente Alto2.55551,9%2.37048,1%
LICEO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES L2Puente Alto2.53351,6%2.37448,4%
LICEO PUENTE ALTO L1Puente Alto2.27346,5%2.61353,5%
LICEO SAN GERONIMO L1Puente Alto2.23047,8%2.43652,2%
LICEO SAN GERONIMO L2Puente Alto2.27549,4%2.33150,6%
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON L1Puente Alto2.57151,1%2.45748,9%
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON L2Puente Alto2.60751,5%2.45248,5%
CENTRO EDUCACIONAL LARUN RAYUNPuente Alto2.57556,7%1.96743,3%
CENTRO EDUCACIONAL PRINCIPADO DE ASTURIASPuente Alto2.22556,0%1.75044,0%
COLEGIO EL SEMBRADOR ANEXO 2 L1Puente Alto2.07155,0%1.69345,0%
COLEGIO MANQUECURA PUENTE ALTOPuente Alto2.74749,1%2.85350,9%
COLEGIO NAVARRAPuente Alto2.42057,4%1.79342,6%
COLEGIO PROFESOR ILDEFONSO CALDERONPuente Alto2.69253,0%2.38947,0%
COLEGIO SAN MIGUEL DE LOS ANDESPuente Alto2.65556,9%2.01543,1%
COLEGIO SANTA MARIA DE LA CORDILLERAPuente Alto3.19653,5%2.78146,5%
ESCUELA ANDES DEL SURPuente Alto3.40658,9%2.38141,1%
ESCUELA GABRIELAPuente Alto2.16252,7%1.94047,3%
LICEO INGENIERO MILITAR JUAN MACKENNA O'REILLYPuente Alto2.97454,9%2.44145,1%
LICEO MARIA REINA L1Puente Alto2.38752,9%2.12347,1%
COLEGIO MANQUECURA VALLE LO CAMPINOQuilicura2.62143,3%3.42656,7%
COLEGIO MELFORD COLLEGEQuilicura1.60745,0%1.96855,0%
COLEGIO NOVO MUNDOQuilicura2.68250,0%2.68450,0%
COLEGIO PALMARESQuilicura3.00250,6%2.92649,4%
COLEGIO SAN ADRIAN DE QUILICURAQuilicura1.98751,4%1.87948,6%
COLEGIO SAN ALBERTO HURTADOQuilicura2.46049,3%2.53350,7%
COLEGIO SAN CARLOS DE QUILICURAQuilicura3.68654,2%3.12145,8%
COLEGIO SAN ISAAC JOGUESQuilicura2.89853,5%2.51646,5%
COLEGIO SAN SEBASTIAN DE QUILICURA L1Quilicura2.21545,4%2.66754,6%
COLEGIO SAN SEBASTIAN DE QUILICURA L2Quilicura2.06045,3%2.49054,7%
COLEGIO SANTA BARBARA H.S.Quilicura3.39247,7%3.72652,3%
COLEGIO SANTA MARIAQuilicura2.46347,6%2.70852,4%
COLEGIO SANTIAGO - QUILICURAQuilicura3.85853,8%3.30746,2%
COMPLEJO EDUCACIONAL JOSE MIGUEL CARRERAQuilicura1.15642,6%1.55557,4%
ESCUELA ANA FRANKQuilicura3.25849,9%3.27050,1%
ESCUELA EL MAÑIOQuilicura2.45744,2%3.10055,8%
ESCUELA ESTADO DE MICHIGANQuilicura2.76446,0%3.25154,0%
ESCUELA LUIS CRUZ MARTINEZ L1Quilicura3.35548,3%3.59051,7%
ESCUELA LUIS CRUZ MARTINEZ L2Quilicura3.33847,6%3.67552,4%
ESCUELA MERCEDES FONTECILLAQuilicura2.93746,0%3.45054,0%
ESCUELA PROFESORA MARIA LUISA SEPULVEDAQuilicura1.36844,1%1.73455,9%
LICEO BICENTENARIO FRANCISCO BILBAO BARQUIN DE QUILICURAQuilicura2.30146,3%2.67253,7%
LICEO JOSE DOMINGO CAÑASQuilicura3.08644,3%3.88155,7%
COLEGIO ELVIRA HURTADO DE MATTE DE SANTIAGOQuinta Normal3.15254,9%2.58545,1%
ESCUELA ANTUMALALQuinta Normal3.75551,3%3.56448,7%
ESCUELA CALICANTOQuinta Normal1.75645,6%2.09654,4%
ESCUELA DIEGO PORTALESQuinta Normal4.13251,4%3.90148,6%
ESCUELA GRENOBLEQuinta Normal3.29151,2%3.13748,8%
ESCUELA INGLATERRAQuinta Normal3.80048,9%3.97851,1%
ESCUELA INSIGNE GABRIELAQuinta Normal3.74848,9%3.92251,1%
ESCUELA LO FRANCOQuinta Normal2.42651,1%2.32048,9%
LICEO GUILLERMO LABARCA HUBERTSON L1Quinta Normal2.13349,2%2.20550,8%
LICEO GUILLERMO LABARCA HUBERTSON L2Quinta Normal1.91749,0%1.99851,0%
LICEO INDUSTRIAL BENJAMIN FRANKLINQuinta Normal3.48548,1%3.75751,9%
LICEO JUAN ANTONIO RIOS L1Quinta Normal1.85745,8%2.19954,2%
LICEO JUAN ANTONIO RIOS L2Quinta Normal1.82748,1%1.97251,9%
LICEO POLITECNICOQuinta Normal2.83347,6%3.11652,4%
CENTRO EDUCACIONAL ESCRITORES DE CHILERecoleta2.52451,5%2.37448,5%
CENTRO EDUCACIONAL JOSE MIGUEL CARRERARecoleta1.82752,1%1.67747,9%
CENTRO EDUCACIONAL SAN LORENZORecoleta4.36151,6%4.09048,4%
COLEGIO SAN JUAN DIEGORecoleta2.59249,0%2.69351,0%
ESCUELA ESPAÑARecoleta2.66448,7%2.80551,3%
ESCUELA HERMANA MARIA GORETTIRecoleta2.06848,9%2.15851,1%
ESCUELA N°953 JOSE ARTIGASRecoleta2.14151,7%2.00448,3%
ESCUELA SARGENTO 2 DANIEL REBOLLEDORecoleta2.66251,0%2.56149,0%
LICEO AVENIDA RECOLETARecoleta3.70948,7%3.91251,3%
COLEGIO MARIA TERESA CANCINO AGUILARRecoleta1.65841,7%2.31758,3%
COMPLEJO EDUCACIONAL JUANITA FERNANDEZ SOLARRecoleta1.78750,2%1.77249,8%
ESCUELA DE ADULTOS JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZRecoleta49140,5%72159,5%
ESCUELA EDUCACION DIFERENCIAL SANTA TERESA DE AVILARecoleta3.53546,0%4.14254,0%
ESCUELA PUERTO RICORecoleta2.32750,2%2.31249,8%
ESCUELA RAFAEL VALDIVIESORecoleta3.12348,0%3.39052,0%
ESCUELA REPUBLICA DEL PARAGUAYRecoleta2.88941,2%4.12358,8%
ESCUELA VICTOR CUCCUINIRecoleta1.51046,7%1.72053,3%
ESTADIO RECOLETARecoleta2.65949,9%2.67350,1%
INSTITUTO TECNOLOGICO Y COMERCIAL RECOLETA-INTECORecoleta31952,0%29548,0%
LICEO A-1 VALENTIN LETELIER L1Recoleta2.63645,0%3.22455,0%
LICEO ARTURO PEREZ CANTORecoleta2.80249,4%2.86550,6%
LICEO DOCTOR JUAN VERDAGUER PLANASRecoleta2.05346,9%2.32653,1%
LICEO PAULA JARAQUEMADARecoleta1.69143,3%2.21356,7%
CENTRO EDUCACIONAL GOYENECHEARenca2.43746,9%2.76053,1%
CENTRO EDUCACIONAL LAURA VICUÑARenca1.24249,4%1.27350,6%
COLEGIO SAN JOSE DE RENCARenca3.78751,2%3.61648,8%
COLEGIO SANTA MARIA DE LA PROVIDENCIARenca2.82850,1%2.81749,9%
ESCUELA BASICA LO VELASQUEZRenca3.25845,1%3.97254,9%
ESCUELA CAPITAN JOSE LUIS ARANEDARenca2.68451,0%2.58349,0%
ESCUELA DOMINGO SANTA MARIA GONZALEZRenca4.31853,0%3.82247,0%
ESCUELA GENERAL ALEJANDRO GOROSTIAGA ORREGORenca3.43347,4%3.81452,6%
ESCUELA ISABEL LE BRUNRenca2.65151,8%2.47048,2%
ESCUELA MONSERRAT ROBERT DE GARCIARenca2.43047,0%2.73753,0%
ESCUELA N° 1365 PADRE GUSTAVO LE PAIGE L1Renca2.03645,8%2.40754,2%
ESCUELA N° 1365 PADRE GUSTAVO LE PAIGE L2Renca1.89246,7%2.16053,3%
ESCUELA REBECA MATTE BELLORenca3.64052,2%3.33247,8%
INSTITUTO CUMBRE DE CONDORES ORIENTE L1Renca2.46250,9%2.37149,1%
INSTITUTO CUMBRE DE CONDORES ORIENTE L2Renca2.47250,9%2.38149,1%
INSTITUTO CUMBRE DE CONDORES PONIENTE L1Renca2.51350,4%2.47849,6%
INSTITUTO CUMBRE DE CONDORES PONIENTE L2Renca2.26248,9%2.36451,1%
LICEO THOMAS ALVA EDISONRenca2.50349,0%2.60951,0%
ESCUELA ELIODORO YAÑEZ PONCE DE LEONSan Bernardo1.71635,9%3.05964,1%
CENTRO EDUCACIONAL BALDOMERO LILLO L1San Bernardo2.40849,0%2.50851,0%
CENTRO EDUCACIONAL BALDOMERO LILLO L2San Bernardo2.36148,0%2.55652,0%
CENTRO EDUCACIONAL PADRE ALBERTO HURTADOSan Bernardo3.08344,2%3.90055,8%
COLEGIO DOCTOR LUIS SEPULVEDA SALVATIERRASan Bernardo1.98746,5%2.28853,5%
COLEGIO DOMINGO EYZAGUIRRESan Bernardo1.28247,2%1.43552,8%
COLEGIO HARAS LOS CONDORESSan Bernardo1.12042,9%1.49157,1%
COLEGIO JAIME GUZMÁN ERRAZURIZSan Bernardo3.28439,4%5.04960,6%
COLEGIO MONTESSORISan Bernardo2.69844,1%3.42655,9%
COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS DE SAN BERNARDOSan Bernardo2.84749,5%2.90450,5%
COLEGIO SANTA TERESA DE LOS MORROSSan Bernardo1.72744,3%2.16955,7%
COLEGIO SEBASTIAN ELCANO L1San Bernardo2.20445,5%2.64154,5%
COLEGIO SEBASTIAN ELCANO L2San Bernardo2.18444,7%2.69755,3%
ESCUELA ALEMANIASan Bernardo2.53646,2%2.95753,8%
ESCUELA BASICA ANTUPILLANSan Bernardo1.72840,2%2.56959,8%
ESCUELA DIEGO PORTALES L1San Bernardo2.17344,4%2.72455,6%
ESCUELA DIEGO PORTALES L2San Bernardo2.09442,3%2.86157,7%
ESCUELA ESCRITORA MARCELA PAZSan Bernardo2.60646,0%3.06254,0%
ESCUELA ISABEL RIQUELMESan Bernardo2.08343,0%2.75657,0%
ESCUELA JAVIERA CARRERA VERDUGOSan Bernardo2.25248,1%2.42651,9%
ESCUELA JOSE NUEZ MARTINSan Bernardo1.95646,3%2.26753,7%
ESCUELA LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINSSan Bernardo2.21444,4%2.77855,6%
ESCUELA MAHUIDASan Bernardo1.76543,4%2.30256,6%
ESCUELA MANUEL MAGALLANES MOURESan Bernardo2.08141,9%2.88258,1%
ESCUELA PILAR MOLINER DE NUEZSan Bernardo69540,2%1.03559,8%
ESCUELA REPUBLICA DEL BRASILSan Bernardo3.30346,6%3.77853,4%
ESCUELA REPUBLICA DE LOS EE.UU. DE AMERICASan Bernardo2.41840,8%3.51459,2%
ESCUELA REPUBLICA DEL PERUSan Bernardo2.00146,6%2.28953,4%
GIMNASIO MUNICIPALSan Bernardo1.97240,7%2.87359,3%
HERNAN MERINO CORREASan Bernardo1.71741,8%2.38658,2%
LICEO A-127 FIDEL PINOCHET LE-BRUN L1San Bernardo2.36342,0%3.26658,0%
LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIASan Bernardo1.95942,8%2.61357,2%
LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORESan Bernardo1.99447,7%2.18552,3%
LICEO COMERCIAL DE SAN BERNARDOSan Bernardo86939,1%1.35660,9%
LICEO ELVIRA BRADY MALDONADO L1San Bernardo1.64642,2%2.25157,8%
LICEO HARDWARESan Bernardo2.45542,2%3.36857,8%
LICEO INDUSTRIAL MIGUEL AYLWIN GAJARDO L1San Bernardo1.99244,1%2.52255,9%
LICEO INDUSTRIAL MIGUEL AYLWIN GAJARDO L2San Bernardo1.97243,9%2.51656,1%
LICEO LUCILA GODOY ALCAYAGASan Bernardo2.19542,6%2.95557,4%
LICEO NUEVO PORVENIRSan Bernardo2.04642,6%2.75557,4%
LINCOLN COLLEGE SAN BERNARDOSan Bernardo2.65148,9%2.76551,1%
CENTRO EDUCACIONAL HORACIO ARAVENA ANDAURSan Joaquín2.58252,5%2.33247,5%
CENTRO EDUCACIONAL PROVINCIA DE ÑUBLESan Joaquín2.71751,4%2.56648,6%
COLEGIO ADVENTISTA SANTIAGO SURSan Joaquín2.71752,5%2.45647,5%
COLEGIO CIUDAD DE FRANKFORTSan Joaquín2.15854,2%1.82545,8%
COLEGIO HAYDN DE SAN JOAQUINSan Joaquín2.56553,8%2.20246,2%
COLEGIO INFOCAPSan Joaquín2.47655,0%2.02745,0%
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL HUERTOSan Joaquín1.84855,2%1.50244,8%
C.P.F. DE SAN JOAQUINSan Joaquín1745,9%2054,1%
ESCUELA FRAY CAMILO HENRIQUEZSan Joaquín3.26554,6%2.71845,4%
ESCUELA POETA NERUDASan Joaquín1.62152,5%1.46747,5%
ESCUELA POETA VICTOR DOMINGO SILVASan Joaquín2.42554,8%2.00245,2%
ESCUELA SU SANTIDAD JUAN XXIIISan Joaquín2.52352,7%2.26247,3%
INSTITUTO SANTO TOMASSan Joaquín1.88654,6%1.56645,4%
LICEO ESPIRITU SANTO DEL VERBO DIVINOSan Joaquín2.58352,7%2.32047,3%
LICEO INDUSTRIAL DE SAN MIGUEL AGUSTIN EDWARDSSan Joaquín2.53956,1%1.98543,9%
LICEO MUNICIPAL SAN JOAQUINSan Joaquín2.65856,3%2.06343,7%
ESCUELA INTEGRADORA EL MANZANOSan José de Maipo1.98355,5%1.58744,5%
ESCUELA JULIETA BECERRA ALVAREZSan José de Maipo2.22845,5%2.67454,5%
LICEO SAN JOSE DE MAIPOSan José de Maipo2.57146,8%2.92053,2%
COLEGIO BICENTENARIO SANTO CURA DE ARSSan Miguel1.69150,0%1.69350,0%
COLEGIO CHILESan Miguel1.99549,2%2.05650,8%
COLEGIO PARROQUIAL SAN MIGUELSan Miguel2.75847,8%3.01252,2%
COLEGIO TOMAS MOROSan Miguel2.78251,5%2.61848,5%
ESCUELA DE LA INDUSTRIA GRAFICA HECTOR GOMEZSan Miguel3.05651,0%2.93749,0%
ESCUELA LLANO SUBERCASEAUXSan Miguel1.90553,2%1.67946,8%
ESCUELA MUNICIPALSan Miguel2.49552,2%2.28447,8%
ESCUELA SANTA FESan Miguel3.09850,5%3.03449,5%
ESCUELA TERRITORIO ANTARTICOSan Miguel2.95348,7%3.11451,3%
ESCUELA VILLA SAN MIGUELSan Miguel2.13857,0%1.61543,0%
INSTITUTO MIGUEL LEON PRADOSan Miguel2.13748,4%2.27951,6%
INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO DE CHILESan Miguel1.71147,7%1.87652,3%
LICEO ANDRES BELLOSan Miguel2.30645,7%2.73754,3%
LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCONSan Miguel3.29049,6%3.33850,4%
UNIVERSIDAD AUTONOMASan Miguel1.86550,4%1.83649,6%
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO L1San Miguel2.54649,7%2.57250,3%
UNIVERSIDAD DE VALPARAISO L2San Miguel2.47348,6%2.61351,4%
LICEO SAN PEDROSan Pedro2.23028,9%5.47871,1%
CENTRO DE EDUCACION PAULA JARAQUEMADASan Ramón2.21848,8%2.32551,2%
CENTRO EDUCACIONAL MIRADORSan Ramón2.48848,3%2.66851,7%
CENTRO EDUCACIONAL SAN RAMONSan Ramón1.99648,2%2.14451,8%
COLEGIO ALBERTO BLEST GANASan Ramón1.67049,9%1.67550,1%
ESCUELA ALIVENSan Ramón2.28049,4%2.33550,6%
ESCUELA ARTURO MATTE LARRAINSan Ramón1.89645,5%2.26754,5%
ESCUELA EDUCADORES DE CHILESan Ramón1.91345,9%2.25254,1%
ESCUELA KARELMAPUSan Ramón2.07849,2%2.14350,8%
ESCUELA NANIHUESan Ramón2.83147,5%3.12952,5%
ESCUELA SENDERO DEL SABERSan Ramón2.08048,9%2.17051,1%
ESCUELA TUPAHUESan Ramón2.13147,0%2.40353,0%
ESCUELA VILLA LA CULTURASan Ramón2.25045,9%2.65754,1%
LICEO ARAUCANIASan Ramón1.90647,8%2.08052,2%
LICEO COMERCIAL VATE VICENTE HUIDOBROSan Ramón2.64248,3%2.82951,7%
LICEO PURKUYENSan Ramón1.59746,6%1.83053,4%
COLEGIO ALTO PALENASantiago1.16541,5%1.64458,5%
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE ANDACOLLO L1Santiago1.78143,8%2.28256,2%
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE ANDACOLLO L2Santiago1.68043,6%2.17456,4%
COLEGIO OZANAM L1Santiago1.22447,2%1.36852,8%
COLEGIO OZANAM L2Santiago1.13846,1%1.32853,9%
COLEGIO SAN ANTONIOSantiago1.54150,1%1.53649,9%
COLEGIO SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS L1Santiago1.90444,7%2.36055,3%
COLEGIO SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS L2Santiago1.81241,9%2.51158,1%
ESCUELA LIBERTADORES DE CHILE L1Santiago1.49742,9%1.99557,1%
ESCUELA LIBERTADORES DE CHILE L2Santiago1.39242,7%1.86857,3%
ESCUELA MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA ANEXO A-8 L1Santiago82747,3%92152,7%
ESCUELA MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA ANEXO A-8 L2Santiago91647,7%1.00552,3%
ESCUELA REPUBLICA DE ALEMANIASantiago1.48840,7%2.16459,3%
ESCUELA REPUBLICA DE ISRAELSantiago76744,7%95055,3%
ESCUELA REPUBLICA DE PANAMASantiago1.46049,6%1.48650,4%
ESCUELA SALVADOR SANFUENTES L1Santiago1.40039,0%2.19361,0%
ESCUELA SALVADOR SANFUENTES L2Santiago1.43240,2%2.12959,8%
INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO EDUARDO FREI MONTALVA L1Santiago1.30946,3%1.52053,7%
INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO EDUARDO FREI MONTALVA L2Santiago1.28546,4%1.48753,6%
LICEO DE APLICACION RECTOR JORGE E SCHNE 21Santiago1.56547,1%1.75552,9%
LICEO DE APLICACION RECTOR JORGE E SCHNE 29 L1Santiago2.91852,0%2.69748,0%
LICEO DE APLICACION RECTOR JORGE E SCHNE 29 L2Santiago2.86551,4%2.71448,6%
LICEO INDUSTRIAL ELIODORO GARCIA ZEGERS L1Santiago2.24545,1%2.73254,9%
LICEO INDUSTRIAL ELIODORO GARCIA ZEGERS L2Santiago2.29744,6%2.85455,4%
LICEO ISAURA DINATOR DE GUZMANSantiago2.07248,6%2.19351,4%
LICEO JAVIERA CARRERA L1Santiago1.73147,4%1.92052,6%
LICEO JAVIERA CARRERA L2Santiago1.80847,8%1.97252,2%
COLEGIO EXCELSIOR L1Santiago2.10450,1%2.09849,9%
COLEGIO EXCELSIOR L2Santiago1.89849,6%1.92650,4%
COLEGIO FILIPENSESantiago1.96650,9%1.89749,1%
ESCUELA BENJAMIN VICUÑA MACKENNASantiago2.10046,4%2.42253,6%
ESCUELA CADETE ARTURO PRAT CHACONSantiago2.12542,9%2.82957,1%
ESCUELA FERNANDO ALESSANDRI RODRIGUEZSantiago3.12247,1%3.50552,9%
ESCUELA REPUBLICA DE COLOMBIASantiago2.51142,4%3.41157,6%
ESCUELA REPUBLICA DEL ECUADORSantiago2.28749,9%2.29850,1%
ESCUELA REPUBLICA DE MEXICOSantiago2.43454,0%2.07346,0%
ESCUELA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAYSantiago2.15847,1%2.42652,9%
LICEO CONFEDERACION SUIZASantiago2.77448,7%2.92551,3%
LICEO DARIO SALASSantiago2.70851,4%2.56348,6%
LICEO JOSE DE SAN MARTINSantiago2.52145,0%3.08455,0%
LICEO MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRASantiago2.50743,8%3.22256,2%
LICEO PRESIDENTE GABRIEL GONZALEZ VIDELASantiago3.52155,2%2.85244,8%
LICEO PROFESIONAL ABDON CIFUENTES L1Santiago1.93844,2%2.44455,8%
LICEO PROFESIONAL ABDON CIFUENTES L2Santiago1.93644,5%2.41955,5%
C.D.P. DE SANTIAGO SURSantiago2240,0%3360,0%
C.D.P. SANTIAGO ISantiago4448,4%4751,6%
COLEGIO SANTA ISABELSantiago1.45544,5%1.81755,5%
ESCUELA DIFERENCIAL JUAN SANDOVAL CARRASCOSantiago1.61547,5%1.78552,5%
ESCUELA IRENE FREI DE CIDSantiago2.56841,9%3.55858,1%
ESCUELA PILOTO PARDOSantiago1.23947,3%1.38152,7%
ESCUELA PROVINCIA DE CHILOESantiago2.20145,3%2.65554,7%
INSTITUTO HERMANOS MATTESantiago2.18649,1%2.27050,9%
LICEO BICENTENARIO TERESA PRATS L1Santiago1.84643,8%2.36956,2%
LICEO BICENTENARIO TERESA PRATS L2Santiago1.64344,1%2.08555,9%
LICEO MANUEL BARROS BORGOÑOSantiago3.13742,7%4.20657,3%
LICEO METROPOLITANO DE ADULTOSSantiago2.52543,9%3.22156,1%
LICEO REPUBLICA DE BRASILSantiago2.38048,2%2.56251,8%
ESCUELA ALBORADA DE TALAGANTETalagante2.73743,8%3.51856,2%
ESCUELA TEGUALDATalagante2.59445,0%3.17055,0%
LICEO POLITECNICO C-120 L1Talagante2.77342,6%3.74457,4%
LICEO POLITECNICO C-120 L2Talagante2.77142,6%3.74057,4%
LICEO REPUBLICA DE GRECIA L1Talagante1.94339,4%2.98360,6%
LICEO REPUBLICA DE GRECIA L2Talagante1.97940,2%2.93959,8%
LICEO TALAGANTE BASICATalagante2.05037,5%3.41062,5%
LICEO TALAGANTE MEDIA L1Talagante2.52539,1%3.94160,9%
LICEO TALAGANTE MEDIA L2Talagante2.71841,7%3.79458,3%
COLEGIO SAINT LOUIS SCHOOLTiltil79338,9%1.24661,1%
LICEO HUERTOS FAMILIARESTiltil80036,7%1.37863,3%
ESCUELA LA MERCEDTiltil1.09136,5%1.89563,5%
LICEO MANUEL RODRIGUEZTiltil2.57440,3%3.81359,7%
ALIANZA FRANCESAVitacura62612,1%4.54187,9%
COLEGIO ANTARTICA CHILENAVitacura1.13320,6%4.35579,4%
COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE MANQUEHUE L1Vitacura1.19817,2%5.75482,8%
COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE MANQUEHUE L2Vitacura99914,4%5.95685,6%
COLEGIO HUELENVitacura4998,8%5.19191,2%
COLEGIO INMACULADA CONCEPCION DE VITACURAVitacura28510,0%2.57290,0%
COLEGIO LOS ANDES DE VITACURAVitacura77312,6%5.34187,4%
COLEGIO SAINT GEORGE'S L1Vitacura69110,8%5.69289,2%
COLEGIO SAINT GEORGE'S L2Vitacura75411,9%5.57588,1%
COLEGIO SAN PEDRO NOLASCOVitacura88817,4%4.21182,6%
COLEGIO SANTA URSULA VITACURAVitacura60111,2%4.77388,8%
LICEO AMANDA LABARCAVitacura1.03418,2%4.66081,8%
LICEO MARIA LUISA BOMBALVitacura32012,4%2.26887,6%
ESCUELA BASICA DE CORRALCorral1.59139,6%2.42360,4%
ESCUELA RURAL CARBONEROSCorral12840,0%19260,0%
ESCUELA RURAL CURRINEFutrono12524,2%39275,8%
ESCUELA BASICA JOSE MANUEL BALMACEDA F.Futrono1.01422,4%3.52177,6%
LICEO SAN CONRADO DE FUTRONOFutrono99021,3%3.65878,7%
ESCUELA FRONTERIZA DE LLIFENFutrono39027,5%1.02872,5%
ESCUELA RURAL NONTUELAFutrono23919,4%99580,6%
COMPLEJO EDUCACIONAL IGNAOLago Ranco38122,2%1.33277,8%
LICEO ANTONIO VARAS L1Lago Ranco72229,9%1.68970,1%
LICEO ANTONIO VARAS L2Lago Ranco51227,1%1.38072,9%
ESCUELA RURAL RININAHUELago Ranco38118,9%1.63481,1%
COLEGIO BERNARDO FELMER NIKLITSCHEKLanco60533,6%1.19466,4%
ESCUELA FELIPE BARTHOULanco1.32332,1%2.80267,9%
LICEO POLIVALENTE CAMILO HENRIQUEZ G.Lanco1.35230,8%3.03969,2%
LICEO REPUBLICA DEL BRASILLanco87728,6%2.18771,4%
COLEGIO DE CULTURA Y DIFUSION ARTISTICALa Unión1.44127,7%3.76872,3%
COLEGIO TECNICO PROFESIONAL HONORIO OJEDA VALDERASLa Unión92629,2%2.24570,8%
ESCUELA DIFERENCIAL VILLA SAN JOSELa Unión1.06628,0%2.74372,0%
ESCUELA EL MAITENLa Unión93329,5%2.23170,5%
ESCUELA PRESIDENTE JORGE ALESSANDRI R.La Unión94928,3%2.40371,7%
ESCUELA RADIMADILa Unión1.00527,9%2.59372,1%
LICEO BICENTENARIO INGENIERO RICARDO FENNER RUEDILa Unión75024,2%2.35475,8%
LICEO RECTOR ABDON ANDRADE COLOMALa Unión89726,5%2.49373,5%
ESCUELA RURAL PUERTO NUEVOLa Unión19917,1%96582,9%
ESCUELA RURAL ANTILHUELos Lagos23126,0%65874,0%
ESCUELA RURAL FOLILCOLos Lagos37137,4%62062,6%
ESCUELA NUEVA COLLILELFULos Lagos87124,1%2.73975,9%
ESCUELA NUEVA ESPANALos Lagos1.18826,3%3.33273,7%
LICEO ALBERTO BLEST GANALos Lagos1.09722,5%3.78077,5%
ESCUELA RURAL ENRIQUE HEVIA LABBELos Lagos15018,4%66481,6%
LICEO GABRIELA MISTRALMáfil54221,9%1.93678,1%
LICEO SANTO CURA DE ARSMáfil83723,1%2.78276,9%
ESCUELA FRAY BERNABE DE LUCERNAMariquina26021,5%94778,5%
COLEGIO SAN JOSEMariquina83627,1%2.24572,9%
ESCUELA RURAL ALFONSO OSSES PEREZMariquina15831,5%34368,5%
ESCUELA VALLE DE MARIQUINAMariquina1.34029,1%3.26470,9%
LICEO SAN LUIS DE ALBAMariquina1.16429,3%2.81070,7%
LICEO POLITECNICO PESQUERO MEHUINMariquina43634,6%82465,4%
COLEGIO PELCHUQUINMariquina51429,4%1.23270,6%
ESCUELA OLEGARIO MORALES OLIVAPaillaco85424,6%2.61175,4%
ESCUELA PROYECTO DE FUTUROPaillaco89926,5%2.49773,5%
ESCUELA RURAL 21 DE MAYOPaillaco27020,2%1.06879,8%
LICEO RODULFO AMANDO PHILIPPIPaillaco1.50225,7%4.34774,3%
ESCUELA NUEVA AURORAPaillaco26330,8%59269,2%
ESCUELA ROBERTO OJEDA TORRESPaillaco24121,0%90779,0%
ESCUELA RURAL LA RINCONADAPanguipulli21725,0%65175,0%
COL. DE ARTES, CIENCIA Y TEC. DA VINCIPanguipulli53230,9%1.18769,1%
COLEGIO MOUNTAIN GREEN SCHOOLPanguipulli58430,6%1.32269,4%
ESCUELA PARTICULAR NUEVA LIQUINEPanguipulli39321,0%1.47679,0%
ESCUELA BASICA REPUBLICA DE CHILEPanguipulli17420,4%68179,6%
COMPLEJO EDUCACIONAL TIERRA DE ESPERANZAPanguipulli55726,2%1.56873,8%
CENTRO EDUCACIONAL SAN SEBASTIANPanguipulli1.15425,0%3.45675,0%
CENTRO EDUCATIVO FERNANDO SANTIVANPanguipulli72725,5%2.12474,5%
ESCUELA MANUEL ANABALON SAEZPanguipulli92625,0%2.77675,0%
ESCUELA MARIA ALVARADO GARAYPanguipulli1.04928,0%2.70072,0%
LICEO PADRE SIGISFREDOPanguipulli83126,0%2.36974,0%
ESCUELA RURAL COLONIA DIUMENRío Bueno14117,2%67982,8%
ESCUELA RURAL CRUCERORío Bueno40718,0%1.85782,0%
ESCUELA RURAL VALLE MANTILHUE BAJORío Bueno42226,4%1.17673,6%
ESCUELA BASICA PATRICIO LYNCHRío Bueno1.06029,5%2.53870,5%
ESCUELA BASICA RIO BUENORío Bueno1.41031,2%3.11168,8%
ESCUELA PAMPA RIOSRío Bueno1.00424,8%3.04875,2%
LICEO TECNICO PROFESIONAL RIO BUENORío Bueno1.12323,6%3.62976,4%
LICEO VICENTE PEREZ ROSALESRío Bueno87024,5%2.68075,5%
ESCUELA BASICA LAS ANIMASValdivia2.22841,7%3.11158,3%
GIMNASIO DEPORTIVO LAS ANIMASValdivia1.24139,6%1.89060,4%
ESCUELA DE NIEBLA JUAN BOSCHValdivia1.79946,7%2.05353,3%
CENTRO EDUC.ADULTOS LUIS MOLL BRIONESValdivia1.67341,9%2.32458,1%
COLEGIO DE MUSICA JUAN SEBASTIAN BACHValdivia2.10440,9%3.04259,1%
COLEGIO DEPORTIVO MUNICIPAL DE VALDIVIAValdivia2.52142,7%3.38057,3%
COLEGIO LOS CONQUISTADORESValdivia1.64841,1%2.36658,9%
COLEGIO TENIENTE HERNAN MERINO CORREAValdivia1.97440,3%2.92359,7%
C.P. DE VALDIVIAValdivia1142,3%1557,7%
ESCUELA ALEMANIAValdivia1.66441,9%2.31058,1%
ESCUELA ANGACHILLAValdivia2.38040,1%3.56159,9%
ESCUELA EL BOSQUEValdivia2.47543,3%3.24056,7%
ESCUELA EL LAURELValdivia2.45841,8%3.41658,2%
ESCUELA ESPANAValdivia1.76844,1%2.23755,9%
ESCUELA FERNANDO SANTIVANValdivia1.62144,0%2.06556,0%
ESCUELA FRANCIAValdivia2.03236,6%3.52763,4%
ESCUELA LEONARDO DA VINCIValdivia1.91447,9%2.07952,1%
ESCUELA MEXICOValdivia82941,1%1.19058,9%
INSTITUTO COMERCIAL DE VALDIVIAValdivia2.03344,0%2.59056,0%
INSTITUTO ITALIA DE VALDIVIA L1Valdivia76038,9%1.19261,1%
INSTITUTO ITALIA DE VALDIVIA L2Valdivia65940,1%98659,9%
LICEO ARMANDO ROBLES RIVERAValdivia2.17744,4%2.72155,6%
LICEO BICENTENARIO CIUDAD DE LOS RIOS VALDIVIValdivia1.78439,8%2.69560,2%
LICEO INDUSTRIAL VALDIVIA L1Valdivia1.80940,9%2.61559,1%
LICEO INDUSTRIAL VALDIVIA L2Valdivia1.91241,0%2.75659,0%
LICEO INDUSTRIAL VALDIVIA L3Valdivia84842,2%1.16257,8%
LICEO POLIVANENTE BENJAMIN VICUÑA MACKENNAValdivia2.29246,0%2.68754,0%
LICEO SANTA MARIA LA BLANCAValdivia1.21539,0%1.89861,0%
LICEO TECNICO VALDIVIAValdivia2.25143,6%2.91256,4%
COLEGIO DEL ALBAArica58630,2%1.35269,8%
COLEGIO JUAN PABLO SEGUNDOArica69532,4%1.45267,6%
COLEGIO MIRAMARArica1.81834,6%3.43065,4%
COLEGIO SAUCACHEArica1.00230,1%2.33069,9%
COMPLEJO DEPORTIVO SAUCACHE UNIVERSIDAD DE TARAPACAArica55736,0%99164,0%
C.P. DE ARICAArica2037,7%3362,3%
ESCUELA D-10 GENERAL JOSE MIGUEL CARRERAArica68535,9%1.22164,1%
ESCUELA D-14 REGIMIENTO RANCAGUAArica53335,4%97464,6%
ESCUELA D-4 REPUBLICA DE ISRAELArica1.40537,0%2.39763,0%
ESCUELA D-7 GENERAL PEDRO LAGOS MARCHANTArica1.59334,6%3.00965,4%
ESCUELA E-15 RICARDO SILVA ARRIAGADAArica1.16233,7%2.28466,3%
ESCUELA E-1 REPUBLICA DE ARGENTINAArica1.34537,7%2.22462,3%
ESCUELA E-5 ESMERALDAArica1.21335,7%2.18964,3%
ESCUELA IGNACIO CARRERA PINTOArica54327,9%1.40072,1%
FORD COLLEGEArica56334,6%1.06265,4%
GIMNASIO AUGUSTO ZUBIRI (EX EPICENTRO I)Arica69137,9%1.13062,1%
GIMNASIO MUNICIPAL FORTIN SOTOMAYORArica47930,9%1.07269,1%
LICEO A-1 OCTAVIO PALMA PEREZArica2.83937,4%4.74962,6%
LICEO A-2 POLITECNICO ARICAArica1.13633,4%2.26966,6%
LICEO A- 5 JOVINA NARANJO FERNANDEZArica1.05632,4%2.20767,6%
NORTH AMERICAN COLLEGE SEDE 21 DE MAYOArica84534,9%1.57665,1%
NORTH AMERICAN COLLEGE SEDE SOTOMAYORArica62235,5%1.13264,5%
CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZArica1.23331,2%2.72468,8%
COLEGIO CHILE NORTEArica1.23830,9%2.77269,1%
COLEGIO D-91 CENTENARIOArica1.17432,7%2.41567,3%
COLEGIO LEONARDO DA VINCIArica97634,5%1.85165,5%
COLEGIO TECNOLOGICO DON BOSCO DE ARICAArica1.18630,0%2.76870,0%
ESCUELA D-24 GABRIELA MISTRALArica1.29136,1%2.28663,9%
ESCUELA EJERCITO DE SALVACIONArica63031,6%1.36268,4%
ESCUELA GRAL. MANUEL BAQUEDANOArica22524,4%69875,6%
GIMNASIO MUNICIPAL EPICENTRO IIArica66734,6%1.26365,4%
JUNIOR COLLEGEArica75628,9%1.86471,1%
LICEO AGR. TEC. PROF. PADRE FRANCISCO NAPOLITANOArica12629,9%29670,1%
LICEO BICENTENARIO PABLO NERUDAArica1.37935,0%2.56665,0%
LICEO INSTITUTO COMERCIAL DE ARICAArica40827,7%1.06472,3%
UNIVERSIDAD ARTURO PRATArica1.24035,1%2.29564,9%
AZAPA VALLEY SCHOOLArica21922,0%77678,0%
ESCUELA ESPAÑAArica10118,1%45681,9%
LICEO AGRICOLA JOSE ABELARDO NUÑEZArica1.07223,1%3.56876,9%
ARICA COLLEGEArica79033,2%1.58966,8%
CENTRO DE CAPACITACION LABORAL REINO DE BELGICAArica1.18140,2%1.76059,8%
COLEGIO ADOLFO BEYZAGA OVANDOArica95936,9%1.63863,1%
COLEGIO ALEMAN DE ARICAArica98137,9%1.60662,1%
COLEGIO SAN MARCOS DE ARICAArica72235,8%1.29264,2%
ESCUELA AMERICAArica81430,7%1.83969,3%
ESCUELA D-11 MANUEL RODRIGUEZ ERDOYZAArica82132,0%1.74268,0%
ESCUELA D-12 ROMULO PEÑA MATURANAArica1.27435,5%2.31364,5%
ESCUELA D-17 COMANDANTE JUAN JOSE SAN MARTINArica81038,7%1.28261,3%
ESCUELA D-18 HUMBERTO VALENZUELA GARCIAArica1.32534,3%2.53865,7%
ESCUELA F-22 DOCTOR RICARDO OLEA GUERRAArica1.12931,6%2.44068,4%
LICEO ARTISTICO D-13 JUAN NOE CREVANIArica55636,7%96063,3%
LICEO POLITECNICO B-4 ANTONIO VARAS DE LA BARRAArica95831,9%2.04868,1%
ESCUELA VALLE DE CUYACamarones14228,9%34971,1%
LICEO VALLE DE CODPACamarones42931,8%92068,2%
ESCUELA INTERNADO VISVIRIGeneral Lagos9212,4%64787,6%
ESCUELA SAN SANTIAGO DE BELENPutre13926,8%37973,2%
LICEO GRANADEROS DE PUTREPutre46322,4%1.60477,6%
COLEGIO SAN ESTEBAN DE BULNES - ANEXO BASICABulnes90424,1%2.85075,9%
LICEO MANUEL BULNESBulnes1.55426,3%4.35673,7%
LICEO SANTA CRUZ DE LARQUIBulnes1.34822,0%4.76978,0%
ESCUELA EL PALPAL DE SANTA CLARABulnes42419,5%1.74680,5%
COLEGIO BICENTENARIO PADRE ALBERTO HURTADOChillán1.93529,0%4.72871,0%
COLEGIO CONCEPCION DE CHILLAN L1Chillán2.32132,7%4.78567,3%
COLEGIO CONCEPCION DE CHILLAN L2Chillán2.22531,2%4.90768,8%
COLEGIO DE LA PURISIMA CONCEPCIONChillán1.81734,2%3.49765,8%
COLEGIO HISPANO AMERICANO RIO VIEJOChillán2.55830,7%5.76169,3%
COLEGIO PARTICULAR EVANGELICO BETANIAChillán1.40532,4%2.92667,6%
COLEGIO SAN BUENAVENTURAChillán1.67631,8%3.59068,2%
COLEGIO SAN VICENTE DE PAULChillán1.88730,6%4.27569,4%
COLEGIO SEMINARIO PADRE ALBERTO HURTADO L1Chillán1.93433,9%3.76666,1%
COLEGIO SEMINARIO PADRE ALBERTO HURTADO L2Chillán1.53134,6%2.89865,4%
ESCUELA ARTURO MERINO BENITEZChillán1.17033,3%2.34466,7%
ESCUELA BASICA CARDENAL JOSE MARIA CARO RODRIGUEZChillán1.53037,2%2.58562,8%
ESCUELA BASICA JUAN MADRID AZOLASChillán1.65529,3%3.98770,7%
ESCUELA BASICA ROSITA O'HIGGINS RIQUELMEChillán1.70634,3%3.27265,7%
ESCUELA EVANGÉLICA BETH-ELChillán98429,0%2.40971,0%
ESCUELA LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINSChillán2.32930,8%5.23869,2%
ESCUELA RAMÓN VINAY SEPÚLVEDAChillán1.68132,1%3.56367,9%
ESCUELA REPUBLICA DE MEXICOChillán2.12431,9%4.53368,1%
INSTITUTO INDUSTRIAL SUPERIOR DE CHILLANChillán2.86533,2%5.77066,8%
INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO PROFESOR FERNANDO PEREZ BECERRAChillán1.34229,7%3.18470,3%
LICEO MARTIN RUIZ DE GAMBOAChillán1.10732,5%2.29467,5%
LICEO REPUBLICA DE ITALIAChillán1.67531,6%3.62968,4%
MY COLLEGEChillán48618,1%2.20181,9%
SYDNEY COLLEGEChillán2.34932,6%4.85067,4%
ESCUELA BASICA QUINCHAMALIChillán58224,0%1.84076,0%
COLEGIO TECNOLÓGICO DARIO SALASChillán Viejo2.35629,3%5.68370,7%
LICEO POLIVALENTE JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANOChillán Viejo1.96527,0%5.30773,0%
LICEO TOMAS LAGOChillán Viejo1.48833,7%2.93266,3%
ESCUELA BASICA RUCAPEQUENChillán Viejo27525,9%78574,1%
ESCUELA BASICA BUCHUPUREOCobquecura24920,6%96079,4%
LICEO POLIVALENTE DIEGO MISSENE BURGOSCobquecura97025,6%2.81674,4%
ESCUELA MARIA TERESA MARCHANT CONTRERASCoelemu1.03626,3%2.90673,7%
ESCUELA VILLA JESUS DE COELEMUCoelemu1.83025,7%5.29274,3%
ESCUELA GUARILIHUE ALTOCoelemu11814,3%70685,7%
ESCUELA CLEMENTINA MAUREIRA ALMANZACoelemu19819,3%83080,7%
ESCUELA VEGAS DE ITATACoelemu5613,0%37687,0%
ESCUELA HEROES DE IQUIQUECoihueco72314,6%4.22585,4%
COLEGIO LORENZO MONDANELLICoihueco84727,1%2.27472,9%
ESCUELA BRITANICA GUILLERMINA DRAKE WOODCoihueco99817,7%4.64082,3%
LICEO BICENTENARIO CLAUDIO ARRAU LEONCoihueco93116,2%4.81783,8%
ESCUELA MANUEL MATUS HERMOSILLACoihueco17213,7%1.08286,3%
ESCUELA VIRGEN DEL CARMENEl Carmen1.13120,3%4.43179,7%
LICEO POLIVALENTE JUVENAL HERNANDEZ JAQUEEl Carmen92518,2%4.14881,8%
ESCUELA GLORIAS NAVALESNinhue1.01520,5%3.94479,5%
LICEO POLIVALENTE SAN GREGORIOÑiquén1.67417,5%7.91982,5%
ESCUELA BASICA GENERAL CRUZPemuco15922,0%56578,0%
ESCUELA DAFNE ELVIRA ZAPATA ROZASPemuco88127,3%2.35172,7%
LICEO POLIVALENTE TOMAS ARNALDO HERRERA VEGAPemuco65820,2%2.60379,8%
COLEGIO FRANCISCO DE ASISPinto71415,8%3.79584,2%
LICEO POLITECNICO BICENTENARIO JOSE MANUEL PINTO ARIASPinto64816,6%3.25183,4%
ESCUELA JOSE TOHA SOLDEVILAPinto39718,7%1.72881,3%
LICEO NIBALDO SEPULVEDA FERNANDEZPortezuelo1.17224,2%3.66675,8%
ESCUELA BASICA EL CASINOQuillón59220,3%2.33179,7%
COLEGIO QUILLONQuillón48824,7%1.48975,3%
ESCUELA BASICA HEROES DEL ITATAQuillón1.18422,2%4.13877,8%
LICEO LUIS CRUZ MARTINEZQuillón97823,3%3.22776,7%
ESCUELA NUEVA AMERICAQuirihue1.22026,2%3.44573,8%
LICEO BICENTENARIO POLIVALENTE CARLOS MONTANE CASTROQuirihue1.12624,2%3.51975,8%
ESCUELA BASICA ÑIPASRánquil1.20323,6%3.89976,4%
ESCUELA CACHAPOALSan Carlos44620,0%1.78580,0%
DINABEC COLLEGESan Carlos58126,6%1.60473,4%
ESCUELA GENERAL DOMINGO URRUTIASan Carlos86920,8%3.31879,2%
ESCUELA GENERAL JOSE MIGUEL CARRERA VERDUGOSan Carlos99227,4%2.63372,6%
ESCUELA GENERAL SOFANOR PARRA HERMOSILLASan Carlos1.13921,4%4.18178,6%
ESCUELA JOAQUIN DEL PINO ROZAS Y NEGRETESan Carlos1.05820,9%4.01179,1%
LICEO POLITECNICO CAPITAN IGNACIO CARRERA PINTOSan Carlos1.45320,8%5.53179,2%
LICEO POLIVALENTE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCEDSan Carlos1.03319,5%4.25780,5%
LICEO TECNICO PROFESIONAL VIOLETA PARRA SANDOVALSan Carlos1.26419,1%5.33880,9%
LICEO BICENTENARIO POLIVALENTE JORGE ALESSANDRI RODRIGUEZSan Fabián1.19327,7%3.11072,3%
ESCUELA BASICA PUEBLO SECOSan Ignacio71417,3%3.41182,7%
LICEO MANUEL JESUS ORTIZSan Ignacio73217,2%3.51282,8%
LICEO POLIVALENTE MARIA WARDSan Ignacio91118,5%4.02481,5%
LICEO TECNICO PUENTE ÑUBLESan Nicolás42225,4%1.23874,6%
LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA POLIVALENTE SAN NICOLAS, CAMPUS SERGIO MARTIN ALAMOSSan Nicolás2.06622,6%7.05677,4%
ESCUELA BASICA VALLE LONQUENTrehuaco58922,5%2.03077,5%
LICEO BICENTENARIO DE TREHUACOTrehuaco60222,3%2.10277,7%
LICEO CAMPANARIOYungay61929,8%1.45870,2%
ESCUELA FERNANDO BAQUEDANOYungay1.79729,6%4.27070,4%
LICEO DE YUNGAYYungay1.79028,6%4.47971,4%
INSTITUTO TECNICO FORJADORES DE ALERCEPuerto Montt2.15730,8%4.84469,2%
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