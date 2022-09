Primer ministra de Reino Unido: “Estamos todos devastados. La muerte de la reina Isabel II es un gran golpe para toda la nación y su pueblo”

La premier aseguró que “nuestro país ha florecido durante su reinado”.

Asimismo, aseveró que “fue una gran inspiración para mí y muchos británicos”.

“Ha sido un golpe para la nación y para el mundo. (…) Hoy la Corona pasa a Su Majestad el rey Carlos III”, informó Truss.

Además, confirmó que el mítico himno “God save the Queen” (Dios salve a la reina) pasa a ser, 70 años después, “God save the King” (Dios salve al rey).

El encuentro del martes 6 de septiembre entre la reina Isabel II y la recién asumida primera ministra británica, Liz Truss, pasará a la historia como el último momento en que la monarca fue vista en público con vida.

Truss se convirtió en la decimoquinta primera ministra en asumir durante el período que Isabel II ofició como reina, una larga línea que comenzó en 1952 con Winston Churchill en el cargo.

En el encuentro a solas entre la reina y Truss, perfectamente pautado como sucede con las tradiciones políticas del Reino Unido, Isabel II le pidió a la aspirante que forme una nueva administración, a lo que el aspirante suele responder normalmente con un simple “sí”.

🤝 The Queen received Liz Truss at Balmoral Castle today.

Her Majesty asked her to form a new Administration. Ms. Truss accepted Her Majesty’s offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/klRwVvEOyc

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 6, 2022