“La Tierra es ahora nuestra única accionista”: Dueño de la marca Patagonia transfirió la propiedad completa para seguir ayudando al medio ambiente

Yvon Chouinard, fundador de la marca de ropa Patagonia, decidió donar la totalidad de su empresa para ir en favor del medio ambiente.

“Nunca quise ser un hombre de negocios. Comencé como artesano, fabricando material de escalada para mis amigos y para mí mismo, antes de pasar a la ropa”, recordó.

Desde sus inicios, Patagonia ha tenido una responsabilidad con el planeta, al elegir cuidadosamente sus materias primas o donando 1% de sus ventas cada año a ONG’s medioambientales.

Es para no romper con ese patrón que Chouinard -de 83 años- decidió no vender la compañía, que está avaluada en 3.000 millones de dólares según The New York Times.

“La Tierra es ahora nuestra única accionista”, escribió en una carta publicada en el sitio de Patagonia.

En cambio, tras ponerse de acuerdo con su mujer y sus dos hijos, decidió transferir 100% de esta a dos organizaciones, primero a un fideicomiso que asegure que los valores impuestos por la empresa sean respetados, y segundo, a una asociación de lucha contra la crisis climática y la protección de la naturaleza.

“Una opción era vender Patagonia y donar todo el dinero. Pero no podíamos estar seguros de que un nuevo dueño mantendría nuestros valores y conservaría al conjunto de nuestros empleados”, resaltó en su comunicado.

Otra de las opciones era que Patagonia entrara en bolsa, pero Chouinard calificó que esto habría sido un “desastre”: “Incluso las empresas que cotizan con buenas intenciones son sometidas a demasiada presión para generar ganancias a corto plazo en detrimento de la vitalidad y la responsabilidad de largo plazo”.

Con esta decisión, Patagonia seguirá siendo una empresa que se preocupa por su situación financiera y funcionará con un consejo de administración y un director general. Además, la familia de Chouinard seguirá “guiando” el trabajo del fideicomiso y de la asociación.