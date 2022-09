¿Quién es Giorgia Meloni?: La líder de la extrema derecha que ganó en Italia

Giorgia Meloni (45) es la primera mujer que ocupará el cargo de Primera Ministra en Italia, una política de la ultraderecha que representa al denominado “neofascismo”, siendo este el primer gobierno de esta tendencia desde el dictador Benito Mussolini.

Nació en 1977 y fue criada solo por su madre, ya que el padre se fue cuando ella tenía seis meses de nacida.

Su acercamiento a la política llegó en 1992, con el asesinato del juez Paolo Borsellino. Allí se unió a las juventudes del Movimiento Social Italiano (MSI), un partido de ideología neofascista que se ha ido adaptando a la realidad política.

Meloni entró al parlamento en cuando solo tenía 29 años, en 2006, allí se convirtió en la vicepresidenta más joven de la Cámara de Diputados y, dos años después se convirtió en ministra del gobierno de Silvio Berlusconi.

Se mantuvo cercana a Berlusconi, pero luego lanzaron “Hermanos de Italia” para atraer a los conservadores descontentos. Los primeros enfoques de este nuevo partido apuntaban hacia el nacionalismo y el antieuropeísmo, donde plantearon la vuelta a la lira. En temas sociales, también está a favor del cierre de las fronteras a la inmigración, en contra de los derechos LGBT+ y contra el aborto.

“Sí a la familia natural, no a los lobbies LGTB. Sí a la identidad sexual, no a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista. Sí a las fronteras seguras, no a la inmigración masiva”, han sido parte de sus dichos.