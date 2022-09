¿Quién es Javier Velasco?: El embajador de Chile en España llamado al orden

Una nueva polémica generó el embajador de Chile en España, Javier Velasco, esta vez por una foto que lo muestra sostiene los pies de una mujer, mientras ambos van a bordo de un auto, estando este vestido de manera formal.

Ministra @camila_vallejo anuncia que canciller @UrrejolaRREE llamó al orden al embajador de Chile en España, Javier Velasco. Esto, tras petición del propio Presidente @gabrielboric y tras conocerse la siguiente foto que su pareja compartió en redes sociales @latercera 👇 pic.twitter.com/AxO0lxP6Z8 — Isa Caro Martínez (@Isacaromartinez) September 27, 2022

Ante esto, la vocero de Gobierno, Camila Vallejo afirmó que “la canciller ya se comunicó con el embajador, haciéndole un llamado al orden y la prudencia, sobretodo en el uso de redes sociales, por solicitud del Presidente de la República”.

“Este llamado al orden ya se efectuó, y entendiendo lo que el Presidente ha señalado, que tenemos que ser responsables cuando habitamos cargos que son públicos”, indicó la autoridad.

Esta es no es la primera polémica que enfrenta Velasco, luego de que sus declaraciones en el Foro de Nueva Economía en Madrid en el marco del la suscripción de nuestro país al acuerdo con la Unión Europea, asegurando que “existe temor que se renueven las manifestaciones violentas en el país. Yo creo que fue una reacción a una situación muy particular de nuestra historia. Hoy en día no estamos ante un peligro de un estallido de esas dimensiones”.

“Sin lugar a dudas se pueden producir protestas. Existen sectores que se sienten profundamente golpeados por lo que ocurrió con el Rechazo de ese texto constitucional, inmensamente progresista, que estaba poniendo los ojos del mundo en nuestro país. Pero un estallido de esas dimensiones no es una cuestión baladí. Para que llegáramos a eso se requirieron 30 años de políticas que profundizaron la desigualdad, 30 años de un país percibiendo eso de forma cotidiana“, expresó.

Estos dichos provocaron la molestia del ex presidente Ricardo Lagos que aseguró que Velasco “no conoce lo números” socioeconómicos de esa etapa y distinguió entre los primeros 20 años y los segundos 10.

En los primeros veinte, comentó el exgobernante, el ingreso per cápita de Chile subió de los cerca de US$10 mil dólares a US$22 mil.

“No conozco país latinoamericano con ese aumento de ingreso per cápita”, afirmó.

¿Quién es Javier Velasco?

Nació en Santiago, un 5 de julio de 1985. Cursó su enseñanza media en el Instituto Nacional. Posteriormente, y convirtiéndose en la primera generación profesional de su familia, se tituló en Derecho de la Universidad de Chile.

Además, cuenta con magíster en derecho constitucional, procesos de transición en derecho comparado y en Derechos Humanos de la Universidad de California de Berkley. También posee un diploma en Introducción a las Humanidades Digitales de Harvardx, los cursos online que ofrece la institución.

Además, es diseñador, y responsable del primer logo del Frente Amplio. Misma labor que ha realizado en las campañas presidenciales de Gabriel Boric, Convergencia Social y Apruebo Dignidad.

Velasco es un militante histórico de Convergencia Social y, antes de ello, de la Izquierda Autónoma, los mismos pasos que dio Boric. En la U. de Chile participó en Arrebol, un colectivo universitario, de donde provienen varios dirigentes de la corriente autonomista, como Constanza Martínez, la delegada presidencial de la Región Metropolitana. Más tarde fue uno de los fundadores del Frente Amplio.