Rishi Sunak será el nuevo Primer Ministro de Reino Unido

Rishi Sunak será el nuevo Primer Ministro del Reino Unido, luego de que su única contendora Penny Mourdant, se retirara de la carrera.

El legislador sucederá a la recientemente renunciada Liz Trus, quien estuvo 45 días en el cargo, siendo así el tercer Primer Ministro durante este año y el quinto en seis años.

Sunak tomará el cargo de forma oficial una vez que sea nombrado por el rey Carlos III. Además, medios destacaron que se trata de la primera persona no blanca y no cristiana que ocuparía este puesto.

