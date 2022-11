Twitter y Elon Musk: Generar ingresos, nuevas reglas y la huida de famosos

Elon Musk ya se nombró como el nuevo CEO de Twitter y ya está planeando cambios para “pagar las cuentas” que tiene la red social.

Uno de estos cambios ya fue dado a conocer, y se trata de la verificación la cual ahora tendría un costo.

Se trata de un pago de $8 dólares al mes por tener una cuenta verificada, algo a lo que se le sumarían nuevas herramientas para sacarle provecho a la aplicación, lo cual estaría dentro de ss estrategia de suscripción, para evitar que el dinero recaudado dependa tanto de los anuncios publicitarios.

Otros de los puntos que el dueño de Tesla y Space X debe enfrentar es el contenido para adultos, el cual según estimaciones abarca el 13% de Twitter, y que no resulta rentable para campañas publicitarias, las que demás provocaron que marcas como Dyson, PBS Kids y Forbes, dejaran de invertir.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022