Dua Lipa, Rod Stewart y The Cure: Los artistas que le dijeron no a Qatar 2022

Los rumores de que Dua Lipa o The cure estarían en la inauguración del mundial de Qatar 2022 fueron acallados por los mismos comprometidos.

El fin de semana Dua Lipa negó haber estado en conversaciones con la producción del evento y fue más allá al decir: “Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol”.

Por su parte, el líder de The Cure, Robert Smith también salió a desmentir rumores a través de su Twitter donde comunicó, “ODIO DECEPCIONAR A TODOS, PERO A PESAR DE LOS RUMORES NO ESTARÉMOS EN LA CEREMONIA DE APERTURA DE LA COPA DEL MUNDO #panycircos”.

HATE TO DISAPPOINT EVERYONE, BUT DESPITE THE RUMOURS WE WILL NOT BE HEADLINING THE WORLD CUP OPENING CEREMONY #breadandcircuses

— ROBERT SMITH (@RobertSmith) November 14, 2022