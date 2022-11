“Debemos avanzar con valentía hacia el futuro”: Nancy Pelosi renuncia a la presidencia de la Cámara de Representantes

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció este jueves que seguirá siendo miembro del Congreso al servicio de San Francisco, pero que no buscará la reelección para el liderazgo de su partido.

Pelosi, de 82 años y líder del partido en la Cámara de Representantes desde 2003 ha reconocido con nostalgia que la primera vez que visitó la capital estadounidense jamás pensó en que podría pasar de ser “ama de casa a presidenta de la Cámara”. La renuncia de Pelosi se produce después de que el Partido Republicano haya arrebatado a los demócratas el control de la Cámara de Representantes tras certificarse los resultados de las elecciones de medio mandato, celebradas hace diez días.

En un discurso ante la Cámara de Representantes, Pelosi defendió los logros legislativos del partido bajo su liderazgo antes de decir: “Ahora debemos avanzar con valentía hacia el futuro”.

Join me as I make a major announcement on the Floor of the House of Representatives. https://t.co/Hi7zFqidbV

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 17, 2022