Japón en Qatar 2022: El país que está acaparando la atención y no solo por el fútbol

Los hinchas de la selección de fútbol japonesa vuelven a dar que hablar -a diferencia de la mayoría de los hinchas de otros países- por su buena conducta.

Hace algunos días llamaron la atención cuando se quedaron a limpiar el estadio tras el duelo entre Qatar y Ecuador, y luego lo hicieron nuevamente tras la celebración cuando derrotaron a Alemania.

Japanese fans cleaning the stadium after their win vs Germany.

Classiest fans in football 👏🇯🇵 pic.twitter.com/nGJorvpwnw

— World Cup Updates (@wc22updates) November 23, 2022