¿Perdiste el olfato después del Covid-19?: La devastadora consecuencia descubierta por un estudio chileno

El 80% de las personas que pierden el olfato a causa del Covid lo recuperan en un periodo de 1 a 3 meses. Sin embargo, otro porcentaje lo recobra más tardíamente e incluso hay un 5% con pérdida más persistente que a la fecha de los estudios aún no se ha recuperado.

Así lo reveló la doctora en neurociencia por la Universidad de Maryland, Alexia Núñez, quien sostuvo que a las personas que no han recuperado el olfato les ha significado un dramático deterioro en la calidad de vida, al extremo que cerca de la mitad manifiesta algún síntoma asociado a cuadros depresivos.

“Cualquier activación sensorial olfatoria les hace oler a algo repugnante. A podrido, a plástico fundido, gasolina y cosas así. Entonces, ya no se trata solo de no tener olfato sino estar todo el día oliendo cuestiones que provocan rechazo , una condición que se conoce como parosmia” explicó Núñez.

Asimismo, señaló que “es consecuencia de muerte neural. Se murieron las neuronas de la nariz. El virus mató células que apoyan la actividad de las neuronas de la nariz, y al morir aquellas, mueren también las neuronas. Entonces desaparece el sensor que permite la captación de los olores. En el proceso de la repoblación neural se pueden producir desórdenes que llevan a esta percepción de olores desagradables”.

La doctora afirmó muchas veces, quienes se encuentran en esta condición, “entran en depresión, tienden al aislamiento social, e incluso se han intentado suicidar”.

“Gatillan una serie de efectos. Puede provocar anorexia o bulimia. La persona puede comer obsesivamente para tratar de sentir algo. O prácticamente, no comer, porque no siente nada. Se aíslan socialmente y se distancian de sus parejas, porque la relación íntima también depende en parte del sistema olfatorio. Toda esa situación conlleva finalmente a depresión. No es que específicamente la pérdida del olfato genere la depresión, pero sí puede desencadenar una serie de eventos que lleven a eso” añadió.