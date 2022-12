“Un tropezón no es caída”: Pepe Mujica se refiera al proceso constituyente

Durante este martes, el presidente Gabriel Boric se reunió con el ex mandatario de Uruguay, José “Pepe” Mujica.

Mujica reflexionó en torno a los procesos internos de nuestro país, principalmente sobre el pasado plebiscito y el acuerdo constitucional.

“Con los tumbos del camino, se suelen desacomodar las cargas, pero es ley que en huella larga se tengan que acomodar. Un tropezón no es caída “, expuso Pepe Mujica.

En esa línea, hizo un llamado a no incitar el odio e impulsar la esperanza sobre las adversidades que se puedan presentar.

“El que no desprecie, no pisotee, a la larga va a cosechar mucho más que el que aplasta y ofende. No cultiven el odio, cultiven la esperanza. Hasta siempre compatriotas”, manifestó.