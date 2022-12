Camino a Argentina versus Francia y el recuerdo de cuando Mbappé ninguneó a Sudamérica

A las 12 del día está prevista la cita entre Argentina y Francia en el Mundial de Fútbol de Qatar, donde Europa y Sudamérica volverá a enfrentarse por el título.

Ante esto, volvieron a la memoria las declaraciones de Kylian Mbappé, cuando a mediados de 2022 el delantero criticó el nivel de las selecciones sudamericanas. En ese entonces se le consultó qué país era más probable que obtuviera la copa mundial.

Eso sí, luego vino la frase que causó reacciones: “Cuando llegamos a la Copa del Mundo estamos listos, y Argentina y Brasil no tienen eso. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”.

El arquero argentino Emiliano Martínez también hizo un punto al considerar las condiciones geográficas y climáticas: “Bolivia en La Paz (a 3600 metros de altura), Ecuador con 30 grados, Colombia que no puedes ni respirar. Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas, y no saben lo que es Sudamérica”, señaló.

Desde Francia también tuvo respuesta, Raymond Domenech, director técnico galo en el Mundial de 2006, fue muy crítico.

“Mbappé, en este caso, es mejor que se calle. No se puede decir algo así, decir que Chile o Colombia no son buenos equipos. Hay jugadores que juegan en Europa, en todos los clubes. Equipos como Uruguay, con jugadores de alto nivel. No sé… Para Mbappé, era mejor no hablar de eso. No se puede decir eso, para mí”, señaló en su momento.