“Ortro”: La nueva variante de Covid-19 que se expande sigilosamente

Si bien el momento más álgido del Covid-19 parece haber quedado atrás, las variantes de esta enfermedad se multiplican con el paso de los meses. La última, Kraken, detectada en Estados Unidos, ya ha llegado a muchos países.

Sin embargo, este sublinaje de Ómicron no es el único que ha llamado la atención de los expertos. A raíz de la cepa BA.2, que se convirtió en una de las mayoritarias en 2022, ha surgido ahora una nueva: “Ortro”, conocida también como variante CH.1.1. Uno de cada cinco casos de Covid diagnosticados en el Reino Unido pertenecen a este nuevo sublinaje de Ómicron, según el Instituto Sanger.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido advirtió que la nueva variante actualmente tiene una “prevalencia moderada” en el país y además agregaron que:

Por su parte, el departamento de infecciones clínicas emergentes británico ha informado a los medios de comunicación de que constantemente vigila la genómica de la evolución de variantes en la familia Ómicron “para comprender las implicaciones para la salud pública”. Según los especialistas de Reino Unido, la nueva cepa fue detectada por primera vez en el condado de Leicestershire, y su propagación ha sido “rápida y sorprendente”.

Diferentes estudios realizados en Reino Unido sostienen que esta nueva cepa no presenta signos distintos a la de sus variantes predecesoras. Así, según el estudio Zoe Covid reordenó la aparición de los síntomas, dejando los siguientes cinco principales:

La Dra. Meera Chand, directora de infecciones clínicas y emergentes de la UKHSA, advirtió que vacunarse contra el Covid sigue siendo la “mejor defensa” contra enfermedades graves en medio de la aparición de nuevas variantes.

