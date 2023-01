Son seis: Conoce las empresas chilenas que figuran entre las 500 más grandes del mundo

El estudio bianual hecho por EY y la Universidad de St. Gallen publicado en Family Business Index 2023 informó que seis empresas chilenas figuran entre los 500 grupos familiares con mayores ingresos en 2022, las que suman US$8,02 billones en ingresos.

A nivel mundial casi la mitad (47%) son del sector manufacturero; y el primer lugar lo ocupó Walmart Inc. junto a otras dos compañías estadounidenses: Berkshire Hathaway y Cargill Inc.

Los locales que figuraron en el listado son:

Antarchile (68): Familia Angelini

Quiñenco (227): Familia Luksic

CMPC (288): Familia Matte

Cencosud (115): Familia Paulmann

Falabella (119): Familia Solari

Agrosuper (444): Familia Vial

El estudio señaló que las 500 empresas familiares más grandes a nivel global emplean a 24,52 millones de personas y crecieron el año pasado casi al doble de la tasa de las economías avanzadas, generando grandes aportes a la economía global.

Siete de las 10 más grandes tienen su sede en Estados Unidos.

Pablo Greiber, socio líder de Family Businees, explicó que:

“Una de las diferencias principales entre una empresa familiar y una no familiar es la capacidad agilidad y rapidez de las empresas familiares para adaptarse al cambio. Esta característica se ha manifestado especialmente en estos tiempos de menor crecimiento económico, coletazos de la pandemia del Covid-19, conflictos bélicos internacionales y ambiente de incertidumbre, demostrando la resiliencia y fortaleza que han tenido para no solo sobrevivir, sino también para seguir creciendo”.

Respecto a las tres empresas con mayores ingresos del ranking, estas son WalMart Inc. (1), Berkshire Hathaway Inc. (2) y Cargill Inc. (3). Le sigue la empresa alemana Schwarz Group (4) y Ford Motor Company (5) de Estados Unidos.