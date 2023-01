Horacio Saavedra duro contra el Festival de Viña del Mar y la orquesta envasada: “El problema de costos es la chiva más fea que puede haber”

Por motivos de optimización de costos y resguardos por la pandemia, el Festival de la Canción de Viña del Mar, decidió eliminar la presencia en vivo de la orquesta festival, una tradición en el certamen viñamarino.

La información fue confirmada por el productor general del certamen Daniel Merino. A la polémica se han sumado las voces de la SCD y de otros tantos artistas que no están de acuerdo con esta situación.

Horacio Saavedra en entrevista con Culto mencionó:

“Yo lo he dicho en redes sociales, es la crónica de una muerte anunciada, lo sabía hace meses. Ya no es un festival, se transformó en un show de verano de televisión y ahí murió el Festival. No es comparable a lo que hacíamos antes, tuve la dicha de hacer la mejor época del Festival de Viña, estuve 38 años ahí, salí en 2010 cuando estaba en decadencia, lo tomó la televisión y todos sabemos cómo está hoy día”, aseguró.