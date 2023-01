Sin descanso ni pasatiempos: La realidad de más mujeres que hombres

Un estudio realizado por por Criteria, en conjunto con RedMad y Coca-Cola Chile reveló que la carga de trabajo doméstico y de cuidados, sumado al estrés laboral, dificultan la posibilidad de desarrollar un pasatiempo, tomar cursos para ampliar el conocimiento o cultivar relaciones sociales con amigos o familiares.

La indagación reveló que un 82% de las mujeres encuestadas declaró su intención de tener hábitos más saludables (hacer deporte, dejar de fumar, alimentarse mejor), sin embargo, un 32% se sintió frustrada al no lograrlo (versus un 21% de los hombres). Algo similar pasó con los hobbies: un 66% afirmó su interés en desarrollar un pasatiempo, pero un 20% se sintió insatisfecha al no alcanzar dicho propósito (versus un 18% de los hombres).

Tras la pandemia, dedicar tiempo a hobbies y aficiones se ha vuelto algo primordial en el discurso social del autocuidado. De hecho, un 45% de los chilenos y chilenas declara realizar alguno, de acuerdo a la Data Chilenografía.

“Hoy, las personas tienen bastante consciencia de que la vida no es solamente trabajar, ni estar abocados a la familia. Y antes del COVID no pensábamos así. Ahora nos hemos dado cuenta de que el tiempo es un recurso escaso que debemos, en la medida que se pueda, administrar con eficiencia para hacer cosas que nos gusten y motiven. Sin embargo, al llevar esto a la práctica, hay diferencias de género dadas por el hecho que las mujeres tienen menos tiempo disponible, a raíz de la carga de tareas domésticas y de cuidado que les deja poco margen para su desarrollo personal”, afirmó Maribel Vidal, vicepresidenta de REDMAD.

En 1977, la autora Claire Vickery, conceptualizó este fenómeno como ‘pobreza del tiempo’, lo que se entiende como falta de espacios para descansar y disfrutar el ocio.

Según datos de la Fundación Sol, un 53% de las mujeres que trabajan remunerada y no remuneradamente son pobres de tiempo, versus el 36% de los hombres. “Es decir, más de la mitad no tienen tiempos mínimos suficientes para dormir, asearse y tener ocio necesario”.

En conversación con Paula, Elisa Ansoleaga, directora de Investigación Facultad de Psicología UDP, señaló que “hay que ir un paso más atrás, porque no es que las mujeres no tengan tiempo de ocio, sino que muchas simplemente no tienen tiempo básico de descanso en relación a su carga global de trabajo que es de cuidados, doméstico, productivo y de enseñanza. Hay que considerar que el organismo todo el día está en proceso de activación para dar respuesta a situaciones que son estresantes, que requieren de concentración, atención, memoria o procesamiento de información rápida. Entonces, tener esos momentos, es necesario”.