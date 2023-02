Julia: La joven que asegura ser Madeleine McCann y a la que la familia le hará una prueba de ADN

Julia Faustyna, una joven polaca de 21 años, piensa que puede ser Madeleine McCann, la niña británica que desapareció el 3 de mayo de 2007 desde el departamento en el que estaba con sus padres de vacaciones en El Algarve, Portugal.

La joven creó un perfil de Instagram bajo el nombre @iammadelinemccan, que ha subido de seguidores como la espuma -más de 600.000, en unos días-, con el objetivo de dar visibilidad a su historia.

También explica sus argumentos a través de TikTok. Sus videos se han hecho virales. Según asegura, previamente recurrió a los investigadores del caso y también a la policía de su país, pero no logró que le prestaran la más mínima atención. Ella reclama que le practiquen las pruebas de ADN, para tener la certeza de si es o no la pequeña Maddie.

La joven ha encontrado similitudes físicas que le llevan a creer que sí, más allá de que ambas sean rubias de ojos claros. Entre ellas, un defecto hereditario que tanto una como otra tienen en el iris derecho. Un coloboma ocular (fractura o falta de tejido) poco frecuente que se manifiesta en forma de mancha oscura y que tendrían en el mismo sitio.

Además coincidirían algunas pecas y lunares, en la mejilla izquierda y en la pierna. Y habría cierto parecido entre sus dentaduras, sus barbillas y sus orejas, como reflejan las comparativas que la chica ha publicado en sus perfiles. No obstante, hay que señalar que también hay piezas que no encajan en el puzle. Quizás la más destacada sea la edad.

La familia aceptó la prueba de ADN

Hace poco se dio a conocer que la familia de Madeleine McCann aceptó hacerse la prueba de ADN.

Según The Mirror, una fuente cercana al grupo expresó que “la familia no se arriesga, está dispuesta a analizar todas las pistas. Es importante que observen todos los factores, la niña se parece. No hay duda de eso”.

“Si lo que dice es verdad, hay muchas posibilidades de que sea ella. Todo suma”, añadió.

En concreto, se cree que un miembro de la familia McCann se ofreció a hacerse la prueba de ADN, consignó el medio citado. Incluso, según Wandelt, fueron Kate y Gerry quienes acordaron realizarse el test.

La historia de Julia ha capturado la atención de muchos y ha reavivado el interés en el caso de Madeleine McCann. La policía portuguesa y la Scotland Yard continúan investigando la desaparición de la niña, y esperan encontrar alguna pista que les permita resolver el caso. En los últimos años, se han presentado varias teorías sobre lo que le pudo haber sucedido a Madeleine, pero el caso sigue sin resolverse.