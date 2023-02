Nuevo terremoto en Turquía aumenta los fallecidos y los daños

Un nuevo terremoto grado 6,4 se produjo este lunes en la provincia de Hatay, en el sur de Turquía, la zona más afectada por los sismos del 6 de febrero, que tuvieron grados de 7,8 y 7,5, los que también afectaron a Siria y otros países de la zona.

Hasta se trata de la peor catástrofe en el país, con una cifra de fallecidos que se eleva hasta casi los 50.000 solo en Turquía.

El último sismo sacudió la localidad de Defne a las 20:04 en hora local, y se sintió en países como Siria, Jordania, Israel y Egipto.

Hasta ahora el ministro del Interior turco, Suleyman Soylu, dio a conocer que se han confirmado tres nuevos fallecidos y 213 heridos, los que se suman a los más de 100.000 heridos producto de los primeros terremotos.

Según informó el medio NTV, se reportó al menos un edificio desplomado que ya estaba a medio colapsar producto de los sismos anteriores.

También se pidió alejarse de las zonas costeras productos de los movimientos de tierra y los efectos que podría provocar un posible tsunami o crecida del mar.

New dramatic footage from Turkey of the 6.4 magnitude earthquake which struck today.

The scale of the damage and destruction won’t be fully realized until daylight hours tomorrow.#hatay #antakya #turkiye #deprem #syria #gaziantep #kahramanmaraspic.twitter.com/yl8LALXOIc

