Plan de recuperación de espacios públicos: Gobierno dice que personas pernoctando en carpas en eje Alameda-Providencia, se ha reducido en un 94%

El martes, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y otros líderes de la Región Metropolitana presentaron los avances del Plan de Recuperación de Espacios Públicos.

El plan piloto se enfoca en el retiro de carpas del eje Alameda-Providencia y se implementó por primera vez en agosto de 2022 para abordar la compleja problemática de la situación de calle que afecta esta zona, especialmente durante la pandemia.

Durante el anuncio, asistieron la delegada presidencial regional, Constanza Martínez; el gobernador Claudio Orrego; las alcaldesas de Santiago y Providencia, Irací Hassler y Evelyn Matthei; el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz; y autoridades de Carabineros y PDI.

El ministro Jackson explicó que, por mandato del presidente Gabriel Boric, el plan se enfocó principalmente en los niños, niñas y adolescentes. A partir del diagnóstico realizado en agosto, se identificaron 125 niños, niñas y adolescentes que estaban pernoctando en el eje de la Alameda-Providencia, que comprende desde la calle Huelén a Av. Las Rejas.

En agosto pasado, se detectaron 199 personas durmiendo en el eje Alameda-Providencia, pero gracias al trabajo conjunto de los municipios, la policía, la delegación de la Región Metropolitana y las subsecretarías de servicios sociales, se ha logrado reducir este número en un 94%, informó el ministro Jackson.

“Sin embargo, esto tiene que ser un trabajo constante y mantener los espacios públicos habilitados es un reto que se tiene que abordar con el apoyo de distintas agencias gubernamentales”, advirtió.

En cuanto a las intervenciones para abordar la situación de calle, el ministro Jackson explicó que hay diferentes dispositivos de ayuda disponibles. “Estos incluyen residencias y albergues, que permiten dar alojamiento a familias con niños, niñas o adolescentes en situación de calle, así como a personas solas o parejas”, detalló. Además, existe un programa llamado Vivienda Primero, que se ha implementado desde 2018 y proporciona arrendamientos a largo plazo de hasta 36 meses para personas mayores de 50 años con condiciones crónicas.

Otras apreciaciones

La delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, enfatizó que el plan de recuperación de espacios públicos “ha sido una prioridad para este gobierno”. Han llevado a cabo cerca de 7 intervenciones que han resultado en una disminución del 32,8% de los delitos de mayor connotación social.

Por su parte, el gobernador de la RM, Claudio Orrego, dijo que recuperar el eje Alameda Providencia es fundamental para “recuperar el alma de Santiago”. Se valora el plan de retirar las carpas y buscar soluciones humanitarias para que los espacios públicos sean para las personas y no para que algunos se los tomen. Para que este logro se mantenga en el tiempo se necesita coordinación y un esfuerzo de todos. (esto es cuña? Pareciera que sí, pero no me atrevo a ponerle comillas).

En tanto, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, afirmó que este trabajo debe ser sostenido en el tiempo y permitir cambios estructurales. Hasta la fecha, han realizado 608 procedimientos de retiro de personas en situación de calle en su comuna.

Nuestro municipio el último año ha realizado más de 600 operativos, ofreciendo residencias transitorias en un trabajo colaborativo con Carabineros. Casi dos operativos diarios. Además en 2022 duplicamos nuestro presupuesto de atención a personas en situación de calle a 180M pic.twitter.com/1zjBWbEDh0 — Irací Hassler Jacob (@IraciHassler) February 28, 2023

De igual forma, Evelyn Matthei, la alcaldesa de Providencia, resaltó que al asumir su cargo, “había 300 personas en situación de calle, a enero de este año quedaban 50″.

“Me alegra profundamente que el gobierno se haya unido a esta preocupación (…) este es un tema que afecta a toda la ciudadanía”.

“Lo que todo Chile busca son lugares públicos que puedan ser utilizados por los ciudadanos. Desafortunadamente, muchos de estos fenómenos están acompañados por la delincuencia. Aquí no hay diferencias políticas, es un tema que debemos abordar todos juntos”, agregó.

Respecto al tema de las carpas, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, afirmó que “es un fenómeno que ha estado presente por muchos años” en su comuna, pero “a partir de la crisis migratoria, ha ido en aumento”.

“Creemos que no es posible seguir migrando de esta manera, ya que en el caso de Estación Central genera este tipo de complejidades”, advirtió.

13.800 controles de identidad y la detección de un ciudadano extranjero buscado por homicidio

Desde Carabineros informaron que, en el marco de este procedimiento desde agosto del año pasado hasta la actualidad, han realizado más de 13.800 identificaciones y cerca de 260 arrestos por distintas causas, incluyendo confiscaciones de armas y drogas.

Por su parte, el Departamento de Migraciones de la Policía de Investigaciones indicó que, de las alrededor de 90 inspecciones que llevaron a cabo bajo esta iniciativa, el 30% fueron de personas que estaban en el país de manera irregular.

El subprefecto Juan Delgado, de la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional, señaló que antes, cuando se detectaba a una persona en esta situación, era llevada a la unidad, pero el problema era que estas personas volvían a la misma situación. Ahora, gracias a este plan en desarrollo, se les coloca en algún refugio y se les proporciona el apoyo correspondiente.

“Hoy podemos encontrar este eje mucho más limpio y sin mayores inconvenientes”, afirmó.

El subprefecto también indicó que gracias a este plan se logró detectar a un ciudadano extranjero que era buscado por la Brigada de Homicidios por un delito de asesinato efectivo. “Fue un duro trabajo, pero logramos encontrarlo en estas inspecciones que se llevan a cabo”, sostuvo.