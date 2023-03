“Ha dicho algo concreto y correcto”: Alcalde Carter valora las declaración del ministro de Justicia por demolición de “narco-casas”

“Es un hombre de izquierda, de un gobierno de izquierda, pero ha dicho algo concreto y correcto, y valoro profundamente el coraje y la generosidad patriótica. El ministro Cordero entiende que el delito y las víctimas no son ni de derecha, ni de izquierda”, aseguró el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, sobre los dichos del ministro de Justicia por demolición de “narco-casas”.

La autoridad comunal definió al titular de Justicia como “probablemente el abogado que más sabe de derecho público en Chile”.

El titular de Justicia afirmó en Meganoticias que “la estrategia del alcalde (Rodolfo) Carter ha sido jurídicamente ingeniosa”, respecto de las tres “narco-casas” demolidas en la comuna de La Florida por el municipio.

Los dichos de Cordero fueron realizados tras el anuncio de que una tercera “narco-casa” fue demolida en la comuna, como parte de una iniciativa municipal iniciada durante este 2023, y consta de la planificación de desmantelar 16 viviendas.

“La estrategia del alcalde (Rodolfo) Carter ha sido jurídicamente ingeniosa creo yo, porque el Ministerio de Justicia no tiene competencias en este tipo de cosas, por lo tanto, y aquí voy a adelantar una opinión desde el punto de vista como profesor de Derecho, probablemente lo que el alcalde está utilizando son atribuciones que le entrega la ley general de urbanismo y construcción para demoler edificaciones que no están regularizadas o que no tienen permiso de edificación”, afirmó.

Asimismo, aseveró que “probablemente eso es lo que suele suceder con ampliaciones no autorizadas, o construcciones con edificaciones no autorizadas. Y que, de hecho en materia urbanística, es una de las áreas donde el Estado tiene poderes más fuerte, y uno de ellos es la demolición”.

Sin embargo, el ministro llamó a que hay que tener en cuenta “los efectos públicos que iniciativas de estas características pueden tener, en términos de tener plena certeza de que esa demolición usted la está haciendo respecto de lo que usted califica como ‘narco-casa””.