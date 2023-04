Entender el polémico caso que vincula a Donald Trump con la ex actriz porno Stormy Daniels

Donald Trump se ha convertido en el prime presidente de Estados Unidos en ser imputado. El ex mandatario es acusado de haberle pagado a la ex estrella porno Stephanie Clifford (más conocida como Stormy Daniels), a cambio de que no revelara una presunta relación extramatrimonial antes de las elecciones.

Según Clifford, en declaraciones reunidas por la BBC, recibió una suma de $130.000 dólares (más de 102 millones de pesos chilenos) de parte del abogado del magnate empresarial, Michael Cohen.

Estas informaciones ya se habían conocido en 2018 y —ante las acusaciones en su contra— Trump se defendió constantemente acusando “una cacería política” para desprestigiar su carrera presidencial.

En conversación con In Touch Weekly. Daniels habló por primera vez sobre su supuesta relación en 2011. La actriz comentó que se conocieron en 2006 en un campeonato de golf y que posteriormente tuvieron sexo en un hotel en las cercanías del lago Tahoe, ubicado —como referencia— a poco más de tres horas en auto de San Francisco, California.

Al ser consultada si el ex presidente le pidió que no dijera nada, Daniels respondió: “No parecía preocupado por eso, era muy arrogante (…) nadie se enteró”.

Esta entrevista fue publicada siete años después de su realización, esto debido a presuntas amenazas que ella habría recibido de parte de Cohen, el representante legal del magnate. Ella misma reveló esto último ese año, en conversación con el programa 60 minutes de CBS News.

Tal como relató, un día un sujeto se acercó a ella y a su hija mientras estaban en un estacionamiento de autos en Las Vegas, Nevada. Ahí, según su relato, el individuo le dijo: “Deja a Trump en paz. Olvida la historia (…) ella es una niña hermosa, sería una pena que le pasara algo a su madre”.

“Y luego, se fue”, añadió Stormy Daniels.

Trump deberá comparecer ante la justicia

Este lunes, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará rumbo a Nueva York para comenzar el proceso judicial en su contra, luego de ser imputado oficialmente por la Justicia.

Trump divulgó este domingo una convocatoria a los medios en la que se detalla que pronunciará un discurso en Mar-a-Lago, en Palm Beach, pasadas las 21:00 horas.

A través de su cuenta en Truth, el ex jefe de Estado aseveró que

Trump en su red social Truth, en la que aseguró que en Nueva York se alojará en la Torre Trump, su antigua residencia de la Quinta Avenida de Manhattan, donde desde hace varias semanas la Policía ha aumentado su presencia y colocado vallas a ambos lados de la calzada.

“El martes por la mañana iré, lo crean o no, al juzgado. ¡Estados Unidos no se supone que sea de esta manera!”, escribió Trump, que se ha convertido en el primer expresidente en la historia del país en ser imputado por un delito penal.

Asimismo, en otro mensaje redactó con letras mayúsculas y tres signos de exclamación: “Interferencia electoral”.

Poco antes había vuelto a cargar contra la Fiscalía de Nueva York que tildó de “corrupta” y volvió a insistir en que es “imposible” que tenga un juicio justo en Nueva York, por lo que se debería cambiar de tribunal.

Además, otra vez arremetió contra el juez que le leerá los cargos Juan Manuel Merchan, al que acusa de odiarlo, y también pidió que sea cambiado.