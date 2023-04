Presidente Boric anuncia 1.500 millones de dólares extra para enfrentar delincuencia: “Es hora de actuar y actuar unidos”

Luego de participar en el velorio del cabo primero Daniel Palma Yáñez, el Presidente Gabriel Boric, dio a conocer una serie de medidas urgentes para enfrentar la delincuencia, en reflejo de que en el último mes fueron asesinados tres carabineros.

El mandatario destacó la promulgación de cuatro leyes en torno a seguridad, la Ley Naín-Retamal; la ley que refuerza a Gendarmería y las nuevas normas contra la extorsión; la que modifica el Código Penal en secuestro, y la de porte de armas en lugares concurridos.

También confirmó el adelanto en implementación del Plan Calle Sin Violencia y además solicitó a Carabineros “un plan de fortalecimiento de la seguridad para sus miembros y mejorar los protocolos con que actúan”.

En el mismo ámbito anunció que se agregó “un total de 1.500 millones de dólares anuales en régimen para que sumado a los incrementos que ya hemos hecho en el presupuesto 2023, incrementen un 40% real del presupuesto público asignado a todas las funciones relativas a seguridad”, los cuales provendrán de fondos de emergencia del tesoro público y no reasignaciones.

“Es la hora de actuar y actuar unidos. Y así lo estamos haciendo (…) No hay gobierno ni oposición, no hay izquierdas y derechas, no hay mayores y jóvenes, estamos en esta cruzada todos unidos”, destacó como parte de un llamado a la unidad en la política.