¿Quién es Ricardo Caballero?: El chileno que fue considerado para la vicepresidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos

Ricardo Caballero es el economista chileno que estaba siendo considerado para convertirse en el vicepresidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Esta es la información publicada por The Wall Street Journal, quienes afirman que el académico del MIT era uno de los candidatos a este puesto, el cual está disponible desde febrero.

Según el medio estadounidense, la administración de Joe Biden, presidente de ese país, tiene como favorita a Janice Eberly, una profesora de finanzas de Northwestern University, pero esto debe ser ratificado por la Comisión Bancaria del Senado, donde las consideraciones son diferentes.

Robert Menendez, senador demócrata, estaría buscando que ese cargo sea ocupado por alguien de origen latino, por lo cual está negociando con la Casa Blanca.

Caballero fue el director del Departamento de Economía del MIT (entre 2008 y 2011), de hecho es el economista nacional más citado en papers académicos a nivel global y actualmente está en la posición 112 del mundo en el tradicional ranking de citados de Ideas/Repec. Actualmente es director del World Economic Laboratory en el MIT.

El chileno estudió el pregrado de Economía en la Universidad Católica y en 1988 obtuvo el doctorado en Economía en el MIT, fue contactado por el WSJ, pero declinó hacer comentarios al respecto.

Eso sí, en entrevista con La Tercera, el economista confirmó que había sido llamado “para esa posición, justamente unos días después de que estallara el problema bancario en Estados Unidos”.

No obstante, “lo pensé por unos días, ya que era un momento interesante, pero al igual que en ocasiones anteriores donde me han ofrecido este tipo de trabajos, decidí no seguir en el proceso”.

“Me gusta mucho la investigación pura, y el MIT es un lugar fabuloso para esto”, sostuvo.