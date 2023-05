¿Qué se sabe de Karla Añes la candidata a consejera del PDG que fue condenada a cinco años por narcotráfico?

No hay irregularidades en la postulación a consejera constitucional de Karla Añes, la candidata a consejera del Partido De la Gente, que cumplió pena aflictiva de cinco años por tráfico de drogas tras ser condenada el año 2011.

Así lo confirmó Andrés Tagle, presidente del Servicio Electoral (Servel), ya que Añes recuperó su ciudadanía que le permite presentarse a cargos de elección popular, por lo que estará presente en la papeleta del próximo domingo por Arica y Parinacota.

Karla Añes cumplió una pena de cinco años y un día por tráfico de drogas por lo que estuvo en prisión hasta octubre de 2016, “según Oficio N°3084-2016 enviado en esa fecha al tribunal por la jefa de Apoyo de la Integración Social Santiago de Gendarmería de Chile”, como da cuenta El Mostrador.

Además, Tagle informó que “cuando el Servel publicó las inscripciones de candidaturas, cualquier elector tenía el derecho a reclamar en un cierto plazo al Tribunal Calificador, eso no sucedió, por consiguiente es una candidatura ejecutoriada“.

Y sentenció:

Y si sale electa, le corresponderá al Tricel proclamarla para el cargo

PDG le restó su apoyo

El Partido de la Gente, a través de un comunicado, le restó apoyo a la candidata Añes comentando que “si bien estamos de acuerdo con defender el derecho a la reinserción, por conocimiento público y de acuerdo con los antecedentes recopilados, como equipo nacional, decidimos desistir de apoyar la candidatura de Karla Añes al Consejo Constitucional, debido a la omisión de su condición previa”.

Agregando: “No queremos que este episodio ensucie la tremenda labor que han realizado los demás 61 candidatos, a nivel nacional, en esta carrera por el Consejo Constitucional, que se han esforzado por cumplir su trabajo de manera austera, con la complejidad de ser rostros nuevos, sin experiencia previa en política con enfoque en las necesidades actuales de Chile”.

Pdg no apoyará a la candidata al consejo, Karla Añez. Esto luego de conocer la condena que cumplió por tráfico ilícito de estupefacientes. Ella renunció a su carrera, pero su nombre saldrá en la papeleta. @meganoticiascl pic.twitter.com/OCzA1m18Na — Sylvia Córdova (@sylgabriela) May 4, 2023

A su vez, Gonzalo Sánchez, asesor comunicacional del PDG, dijo en La Tercera que : “Ella cumplió su condena y siguió los pasos que puede seguir cualquier persona para limpiar sus papeles. Por eso ella nos presentó un papel de antecedentes que estaba limpio, al parecer sería eso. Además, también cumplió los requisitos del test de drogas que se exigen para todos los candidatos. Por eso no se inhabilita, por eso no se rechaza la candidatura. El tema profundo es que ella debió habernos comentado desde el principio que estaba esta condena anterior. Nosotros les pedimos a todos nuestros candidatos y candidatas que sean transparentes en toda la información, y ella no lo hizo”.

El delito

La candidata fue detenida el 10 de septiembre del 2010 junto a una acompañante en el Terminal de buses de Estación Central, momento en el que se le encontraron cuatro paquetes embalados con cinta adhesiva en un bolso de mano. Cada uno con clorhidrato de cocaína en su interior, con un peso neto total de 588 gramos. Venían desde Antofagasta.

Además, en la condena se da cuenta de que Añes contaba con la agravante de que en enero de 2010 el Juzgado de Garantía de Arica la había condenado como autora del delito de tráfico de pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas.