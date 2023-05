La última entrevista de Patricio Bañados: “El gobierno de Allende fue uno de los grandes errores de Chile”

El domingo 7 de mayo mientras muchos esperaban los resultados de las elecciones de los consejeros constitucionales falleció Patricio Bañados. El periodista que se transformó en el rostro de la campaña del NO, que en gran medida ayudo a retornar a la democracia.

La última entrevista que dio fue al Museo de Prensa de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, en diciembre del 2022, donde habló del pasado y el presente. En dicha conversación, el histórico periodista habló de Confidencias de un locutor, su libro donde relara sus merorias donde se refirió a uno de los grandes misterios que rondó sobre él: su relación con el Gobierno de la Unidad Popular y el Presidente Salvador Allende.

“Se dijo tanta estupidez que decidí escribir ese libro en el que narro todo cómo fue. Nunca fui allendista: creo que el gobierno de Allende fue uno de los grandes errores históricos de Chile. La Democracia Cristiana había hecho una Reforma Agraria y había nacionalizado parte del cobre. Si la izquierda se hubiese unido con la Democracia Cristiana para profundizar esos cambios e ir paso a paso, eso habría sido imparable. Habría sido apoyada por más de los dos tercios del país haciendo los cambios en la medida de lo posible: así es como resultan las cosas”, dijo.

Además, descalifó cómo fue que se enteró del golpe de Estado de 1973. “Incluso decían que yo había leído los primeros noticiarios de la dictadura, pero resulta que durante la dictadura yo estaba en Suiza. ¿Cómo iba a leer los noticiarios? Me enteré allá del golpe de Estado. Tú sabes el dicho: pueblo chico, infierno grande”, afirmó.

Estallidos y convenciones

Durante la entrevista, también analizó el presente político y social del país. “Encuentro que Chile ha caído en una confusión y en una falta de análisis tan grande que esto que me preguntas es un detalle. No sé lo que va a pasar ni me interesa, porque aquí se ganó el “No” a Pinochet, pero los gobiernos que vinieron continuaron su política. No los crímenes ni las torturas, eso ya habría sido lo último, pero continuaron exactamente la misma política monetarista avara que habían impuesto los Chicago Boys. El descontento estaba fraguándose”, expresó.

Por otro lado, para Bañados el estallido de octubre de 2019 tuvo una clara explicación. “Aquí, a un par de ricachones los castigaron con clases de ética ¡eso es una bofetada al 90% del pueblo chileno! Se produjo el famoso estallido y parece que sorprendió. A mí no me sorprendió nada. Llegó un momento en que la gente estaba hastiada de esta estupidez. Nadie respetaba, entonces salieron ellos a no respetar”, añadió.

No estuvo por el Apruebo durante el último plebiscito, así lo dejó claro en la ocasión, donde se refirió al proceso constituyente y la Convención. “Luego, por supuesto, duró poco. Se han convencido de que fue una cosa pasajera y ahora siguen con estas leseras de las convenciones. No me preguntes, porque no lo sigo en detalle”.