“Es una desfachatez” y “no son las víctimas” : La respuesta del gobierno a las críticas de la Asociación de Isapres por ley corta

El gobierno respondió al comunicado de la Asociación Nacional de Isapres que acusó de ser “un engaño” la propuesta de ley corta presentada por el Ejecutivo, que busca dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema.

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseveró que “nos parece una desfachatez. Las isapres no pueden pretender que el gobierno las acompañe en la idea de incumplir el fallo de la Corte Suprema. Si nosotros hubiéramos querido una quiebra generalizada de la isapres hubiéramos mandatado al cumplimiento inmediato del fallo, y no estamos haciendo eso”.

“Nos hemos tomado este asunto con mucha responsabilidad, con mucha seriedad; en primer lugar, para cumplir el fallo de la Corte Suprema, en segundo lugar, para no habilitar espacios para salvatajes con los impuestos de las personas o un perdonazo que, al final del día, va a afectar a los mismos usuarios de las isapres”, añadió.

Asimismo, sostuvo que “lo que están señalando las Isapres es que les hagamos un salvataje, y no hay espacio para salvataje (…) Esta crisis no la generó el Gobierno ni la Corte Suprema”.

Por su parte, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en conversación con Radio Universo, lamentó el tenor de las declaraciones y señaló que “no corresponde ir a ese tipo de cancha, las isapres no son víctimas y nosotros no somos victimarios. Esto es consecuencia de una sentencia de la Corte Suprema por las prácticas de la industria”.

“Nosotros como Ejecutivo tenemos que dar cumplimiento a esa sentencia y justamente por la complejidad financiera que implica esa sentencia hemos presentado un proyecto de ley en una voluntad de otorgar viabilidad al sistema y una gradualidad, que empieza primero con la suspensión, es decir, que se termine con el cobro en exceso una vez publicada la circular de la Superintendencia de Salud”, afirmó.

En Duna en Punto, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, sostuvo que “el gobierno ha presentado una propuesta responsable para el cumplimiento del fallo poniendo en el centro a las personas (…) Esperamos que se tramite con celeridad pero también con acuciosidad”.

“Esto es un problema que no ha generado el gobierno, se ha presentado un proyecto de ley para facilitar el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema”, afirmó.

La postura de las isapres

En Nada Personal, Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de Isapres, afirmó que “el fallo tiene que ponerse en práctica, pero manteniendo la viabilidad de las coberturas. Lo que se presentó no cumple con eso”.