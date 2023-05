“No es una decisión que tomé yo, la toma mi cuerpo”: Nadal le dice adiós al Roland Garros

“La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como no hubiera gustado. No voy a poder estar en París después de muchos años sin faltar a la cita. Pueden imaginar lo difícil que es tomar esta decisión. No es una decisión que tome yo, la toma mi cuerpo”, afirmó en una rueda de prensa el tenista español Rafael Nadal, quien informó que no jugará el Roland Garros.

El ex número 1, quien ya lleva cuatro meses apartado de la competición por una lesión, señaló que incluso no tiene la intención de seguir jugando los próximos meses.

Nadal no puso fecha a su regreso. Sin embargo, espera poder competir el próximo año, el que sería el último de su carrera.

“Estoy triste porque me he perdido una temporada importante. Me sentía preparado tenísticamente, pero a nivel físico no es así. Me puedo enfadar, poner triste, pero hay que mirar hacia delante. Tengo muchas cosas buenas en mi día a día que me ayudan a disfrutar de la vida. Agradezco todas las cosas buenas que me pasan y me han pasado. Han sido años difíciles. No se puede estar siempre exigiendo más, más y más y hay un momento que el cuerpo saca la bandera y dice hasta aquí”, afirmó Nadal.

Tras la rueda de prensa, Nadal publicó un mensaje en su cuenta de Instagram aseveró que “a nivel físico han sido años complicados y es momento de poner un punto y aparte. Parar unos meses y hasta final de año no volver a jugar”.

La lesión de Nadal

Esta será la primera vez en 18 años que el manacorí se ausentará del torneo de Rolad Garros en París, el Grand Slam que ganó en 14 ocasiones y conforma el grueso de los 22 títulos que ha conseguido el hispano en este tipo de competiciones, las más importantes del tenis mundial.

El 18 de enero de este año, Nadal sufrió una rotura grado 2 en el psoas ilíaco de la pierna izquierda, en un duelo frente al estadounidense Mackenzie McDonald, por la segunda ronda del Abierto de Australia.

El plan inicial para su recuperación constó de un tratamiento convencional, con el fin de pasar por el quirófano. En base a este proceso, se estimaba su reaparición para marzo. Sin embargo, ya lleva cuatro meses apartado de la competición.