Fallo de la justicia deja a NotCo sin la posibilidad de usar la palabra milk ni la imagen de una vaca: ¿Qué viene ahora?

La semana pasada el 1° Juzgado Civil de Valdivia falló a favor de la Asociación Gremial de Productores de Leche de la Región de Los Ríos (Aproval) en la demanda de competencia desleal de The Not Company (NotCo). Con esto, se decretó la imposibilidad de la unicornio de utilizar la marca NotMilk.

De momento, la compañía tiene un plazo de 10 días hábiles para apelar la sentencia. En caso de hacer esta acción judicial, la Corte de Apelaciones de Valdivia será quien tome la causa. Sin embargo, esta no es la única opción que puede tomar NotCo, ya que el caso tiene, al menos, 3 escenarios más posibles.

Apelación

Desde NotCo niegan que exista una competencia desleal y que de hecho, no son competidores con la Asociación Gremial de Productores de Leche de la Región de Los Ríos.

En este sentido, los abogados de la unicornio, Ariela Agosin y Lucas Norambuena, del estudio Albagli Zaliasnik, afirman que esta compañía no desvía clientes de los demandantes.

De momento, los demandados aseguran que se encuentran analizando las medidas judiciales a seguir, en las que se incluye una apelación que podría alargar más el proceso incluso llegando a la Corte Suprema.

El caso llega al FNE

En el fallo del Tribunal se dispuso que los antecedentes se remitan al fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, quien luego de analizar la causa podría requerir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, si es que el persecutor así lo decide al ver que la infracción que cometió la compañía reviste una mayor gravedad.

Es este sentido, Grunberg cuenta con hasta dos años para tomar una determinación con la causa y podría solicitar multas de hasta 1.000 UTM.

Potencial contienda marcaria

Debido a que el fallo aún no se ha ejecutoriado, la compañía puede seguir utilizando la marca NotMilk, sin embargo, si es que no se presenta la apelación, esta es rechaza o la Corte Suprema confirma el fallo el tribunal de primera instancia esto podría generar una contienda marcaria.

Según aseguró Pulso de La Tercera, cercanos a la compañía, el fallo no podría invalidar lo registrado en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi).

En este sentido, el 2 de agosto de 2021 la empresa registró su marca ante la Inapi. Sin embargo, esto no fue completo ya que solo se protegió la marca Not, pero no el Milk

Posibles contactos entre la NotCo y Aproval

Existen posibilidades de una posible conciliación ente Not Company y la Asociación Gremial de Productores de Leche de la Región de Los Ríos, sin embargo, ante fuentes consultadas por Pulso, las compañía lechera del sur tendría algunas exigencias para que estas conversaciones se concreten.

En primer lugar, Aproval exigiría a NotCo emitir disulpas públicas por el supuesto desprestigio que sufrió el gremio. Además, la unicornio debería eliminar la imagen de una vaca en sus envase y la palabra leche. Por último, la agrupación empresarial del sur pediría una compensación económica por el “daño” que causaron en sus compañías.

Desde la gerencia de Aproval afirman que aún no hay nada decidido sobre esto. “No es un tema que hayamos conversado ni con el abogado ni con el directorio. Recién agotamos el primer paso y tuvo un buen resultado para nosotros. No hemos hecho el análisis interno y no estoy en condiciones de decir qué vamos a hacer a partir de esta sentencia”, declaró a Pulso José Luis Delgado, gerente general de Aproval.