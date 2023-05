Polémica por Visa Waiver: Fiscal pide que EE.UU termine con este beneficio para Chile por bandas que delinquen en el país

Polémica ha existido en los últimos días en Estados Unidos respecto al tratado que con Chile a propósito del programa Visa Waiver, el que permite mayores facilidades a los chilenos a la hora de entrar a ese país.

El auge del “turismo delictual” motivó incluso a que la cadena Fox News encargara a uno de sus principales rostros, el periodista Lawrence Jones, que viajara por el país documentando el actuar de supuestos criminales chilenos robando casas.

Para ello llegó hasta el condado de Nassau, cercano a Nueva York, donde conversó con el teniente de policía de la localidad de Avon, John Schmalberger.

Schmalberger reconoció la dificultad de dar con el paradero de los connacionales. “No hemos logrado hacer ningún arresto. Lo único que sabemos es que ahora podrían estar viajando hacia el medio oeste”, afirmó.

Por su parte, la fiscal de distrito Anne Donnelly se refirió a la dificultad de detener a los delincuentes. “Uno de los problemas es que cuando los detenemos nos dan un nombre, y luego nos enteramos de que los buscan por otro nombre en California, y por un tercer nombre en Florida”, indicó.

“Son increíblemente adaptables”, asevera la fiscal. “Uno de los mayores problemas es que no logramos dejarlos en prisión bajo fianza. En 2020 yo estaba aún trabajando en tribunales y aunque pidiera dejarlos detenidos, el juez me decía ‘lo siento pero por el tipo de delito no puedo’. Y entonces, por primera vez en mi carrera, vi acusados que pasaban riéndose frente a mí. Desde luego sabían que no los volveríamos a ver”, sentenció.