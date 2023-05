Vacaciones de tres meses si es necesario: Colmed regional pide tomar medidas ante crisis de virus respiratorios

Desde hace dos semanas los recintos hospitalarios de la Región del Biobío están colapsos debido a la cantidad de menores de edad con virus respiratorios. Con pocas camas críticas, muchos pacientes están siendo derivados a Santiago.

El presidente regional del Colegio Médico, Germán Acuña criticó nuevamente al Gobierno y pidió nuevamente adelantar las vacaciones de invierno, algo que desde el Gobierno se han negado tajantemente.

En conversación con Cooperativa, Acuña comentó que la situación es “súper compleja, porque nuestras camas críticas pediátricas ya fueron sobrepasadas la semana pasada”.

Agregando: “Estamos sobrepasados y eso en cualquier momento puede significar que la situación se complejice para llegar a que niños puedan llegar a fallecer, que es lo que más nos preocupa, que vayamos a perder vidas de niños por no tomar las medidas adecuadas en el momento adecuado”.

Sobre la negativa del Gobierno de adelantar las vacaciones de invierno, Acuña fue claro al decir: “¿vamos a permitir que hoy día mueran niños porque a lo mejor en dos semanas más vamos a estar peor? Me parece realmente un argumento del terror”.

Y enfatizó: “Es un paso fundamental (adelantar las vacaciones), yo no entiendo la terquedad de las autoridades de apegarse a un calendario con el argumento de qué vamos a hacer más adelante, es un argumento fútil (…) Si hoy día estamos en riesgo y si hay que prolongar las vacaciones tres meses… bueno, venimos saliendo de una experiencia de Covid-19, que fue brutal, ¿y no aprendimos nada? Yo realmente no logro entender esto”.

Acuña concluyó: