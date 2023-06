Los detalles que se están conociendo del rescate de los cuatro niños de la selva colombiana

En la tragedia murieron el piloto de la avioneta, un adulto que también viajaban en la aeronave y la madre de los pequeños. Según el relato de los pequeños la mujer estuvo viva por cuatro días desde el accidente.

El papá de los niños, Manuel Ranoque comentó a la prensa que la madre de los pequeños les habría dicho que se fueran del lugar del accidente, para que pudieran sobrevivir. “No es tan fácil preguntarles, porque los niños llevan 40 días que no han comido bien, no han podido dormir bien, entonces no he tenido la oportunidad de sacar información. De mi parte, espero que los niños se recuperen bien”, dijo.

Ranoque, además, contó que recibió amenazas de la FARC. “Ellos lo único que quieren es el interés económico y mientras uno no se acoja, es un enemigo. El Frente Carolina Ramírez me está buscando para matarme, tengo amenazas. Temo de mi vida, pero más que todo por la de mis hijos”, comentó.