¿Qué es el sobreajuste?: El riesgo que ven los expertos si la tasa de interés no comienza a bajar en julio

Chile tiene una de las tasas de interés reales más altas del mundo. Esto debido al objetivo del Banco Central (BC) de controlar la inflación que se produjo, según expertos, por los retiros de los fondos de las AFP y los bonos entregados durante la pandemia.

Según datos de Bloomberg recopilados por Inversiones Security considerando la tasa de interés nominal de 11,25% y si se descuenta la inflación anual actual de 8,7%, la tasa real de Chile es de 2,6%. A nivel mundial, es una de las más altas del mundo, detrás de Brasil y México. Esto hace que el nivel de la Tasa de Política Monetaria (TPM) sea contractivo, por lo que los expertos hacen un llamado a que no se deben retrasar los recortes más allá de julio.

Diversos economistas advierten que de no comenzar a bajar la tasa de interés en julio se está frente a un riesgo de sobreajuste, lo que afectaría las expectativas de crecimiento de un 1,8% para el próximo año, pero esto “está condicionado a que el Banco Central vaya rebajando su tasa de política, recogiendo las menores presiones inflacionarias. La principal palanca para lograr un mayor impulso en la demanda interna vendría por tasas de interés de corto plazo más reducidos”, afirmó a Pulso Sergio Lehmann, economista jefe de Bci

Por su parte, Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados comentó al mismo medio que: “El Banco Central ya está en el área chica para iniciar su proceso de recorte. Julio sería un buen momento, ya que tendrá los antecedentes suficientes de cómo ha ido evolucionando la inflación y la actividad (…) La posibilidad de sobreajuste está vigente en los sectores de construcción, retail e inmobiliario por cuanto existe una restricción crediticia, ahora por el lado de los servicios es distinto ya que hay sectores que están todavía con un dinamismo relevante”.

Se argumenta que estas disminuciones en la tasa de interés son viables debido a que se ve una disminución considerable en la inflación y se cree que esta seguirá bajando.

“El crecimiento ya está muy resentido, con una demanda interna cayendo. Por lo mismo, la inflación seguirá bajando y se acercará a la meta ya a comienzos del próximo año. Teniendo en cuenta los rezagos con los que actúa la política monetaria y el nivel de la TPM -muy por sobre su valor neutral- demorar los recortes hace que el riesgo de sobreajuste aumente de manera considerable”, dicen desde Santander.

Cuándo bajar la tasa de interés

Entre los expertos se ve poco probable que el Banco central disminuya la tasa de interés durante su próxima reunión, el próximo lunes 19 de junio.

“El Banco Central iniciará en julio el proceso de recortes de la tasa de política de 50 puntos base, de forma de llevarla a su valor neutral hacia fines de 2024″, aseguró Lehmann.

Por otro lado Claudia Martínez, economista principal de Zahler & Co no descarta que estas acciones puedan comenzar durante este mes.“Hay un cambio importante en el escenario económico chileno actual, que se refleja entre otras cosas en la disminución de las expectativas de inflación implícitas en los rendimientos de los bonos del tesoro a 10 años en torno al 3%, situación que no observábamos desde el cuarto trimestre del 2021″, dijo a Pulso.