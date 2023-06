A los 89 años murió Alan Arkin, ganador del Oscar por “Little Miss Sunshine”

Reconocido por su extensa trayectoria y por su premio Oscar por la película “Little Miss Sunshine”, hoy Hollywood despide al actor Alan Arkin quien falleció a los 89 años.

Fueron sus hijos los que confirmaron la noticia contando que el actor murió el este 29 junio. A través de un comunicado, los hijos informaron “nuestro padre fue una insólitamente talentosa fuerza de la naturaleza, tanto como artista como padre”.

Agregando que fue “un marido, padre, abuelo y bisabuelo querido, era adorado y será profundamente extrañado”.

Nominaciones

Alan Arkin comenzó su carrera en 1967 con la película “The Russians Are Coming, the Russians are coming”, por la que fue nominado a su primer Oscar. Pero no fue hasta 2007 cuando logró llevarse la estatuilla por su rol del abuelo en la película “Little Miss Sunshine”.

En 2011 también fue nominado por la película “Argo”, pero finalmente no se llevó la estatuilla.

¿Dónde verlo para recordarlo?

“Little Miss Sunshine”

“El joven manos de tijera”

“Argo”

“Un golpe con estilo”