“Latorre dejó de ser un interlocutor válido”: Socialismo democrático quiebra relaciones con timonel RD tras reconocer que sabía del caso Democracia Viva

Durante la tarde de este martes, La Tercera P.M reveló que el timonel de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre, conocía semanas antes del caso de Democracia Viva.

Luego más tarde, en un punto de prensa, Latorre reconoció que sabía 10 días antes que estallara el caso a través de los medios de comunicación ya que fue notificado a través de una reunión telemática, afirmando: “nosotros no le informamos ni al ministro Jackson ni al ministro Montes”. Y agregó: “la información que recibimos en ese momento fue información parcial que no daba cuenta de ningún ilícito ni ninguna irregularidad”.

Pero la recepción para el Socialismo Democrático que agrupa al PS, PPD, radicales y liberales, no fue la esperada e hicieron saber su molestia.

El presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa fue enfático al decir: “¡Estamos muy enojados! ¡Es molesto estar en una coalición y estar enterándonos permanentemente por el diario de las cagadas que hacen!”.

Y agregó: “Finalmente terminamos nosotros defendiendo lo indefendible. Lo único que me queda claro es que los partidos de Apruebo Dignidad no entienden lo que es una coalición, no saben lo que es defender al Presidente. Permanentemente le están haciendo daño a su propio gobierno”.

Por su parte la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic comentó a La Tercera “llevamos un año y medio intentando construir una relación política cercana entre ambas coaliciones. Si es verdad que el senador Latorre conoció los hechos con antelación, hemos vivido una pantomima que definitivamente rompe las confianzas”. Y fue tajante al decir “Latorre dejó de ser un interlocutor válido dentro de la alianza (…) Las confianzas demoran mucho en construirse y claramente haber estado por semanas dando otra versión rompe esa confianza”.

El presidente de los radicales, Leonardo Cubillos comentó: “Con sorpresa y molestia hemos tomado conocimiento de la noticia (…).Lo más grave es que incluso se reunió la directiva de RD con los asesores de la diputada Catalina Pérez para acordar una versión de los hechos. Si es efectivo, aquello es gravísimo, una colusión de versiones que atenta no solo contra la buena fe que hemos puesto toda la alianza de gobierno, sino que compromete las responsabilidades de un senador de la República. Y, más aún, todos quedamos haciendo el loco. Este hecho, claro que trae retrocesos en las confianzas”.

Natalia Piergentilli, timonel del PPD, también expresó su molestia expresando “preocupa no el hecho de que el senador Latorre supiera que esto iba a lanzarse mediáticamente, ni que haya tenido un juicio equivocado en tanto pensar que este era solo ‘un error político’, lo que complica el trabajo político es la omisión sobre la información en los espacios de trabajo de los partidos, donde, por cierto, se dañan las confianzas en una alianza de gobierno que ha sido difícil de construir en tanto la relación de los partidos”.