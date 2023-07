Giorgio Jackson y oficio por convenios a fundación de su hermana: “El ministerio no tiene absolutamente nada que ver”

Este martes, diputados del Partido de la Gente (PDG) oficiaron a la gobernación regional de la región Metropolitana para que se entregue información sobre el convenio suscrito con Fundación Programa Presente, vinculada con la hermana del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Al respecto, el secretario de Estado señaló que “el ministerio no tiene absolutamente nada que ver. Tengo entendido que tanto la gobernación regional como también la fundación ya hicieron propias aclaraciones al respecto. De tal manera de que no quede absolutamente ninguna duda de que no existe vínculo ni tampoco existe nada relacionado con el poder Ejecutivo, en este caso el Gobierno, ni ninguno de sus ministerios en dichos contratos“.

Por su parte, la organización decidió emitir un comunicado: “En el texto, con fecha del 11 de julio, se aclara en primera instancia que “el directorio está compuesto por 5 personas con experiencia en distintos ámbitos profesionales, ad honorem y ninguno de ellos milita en partidos políticos”.

Asimismo, se explica que “La Fundación Programa Presente no tiene ninguna relación contractual o convenio con ningún Ministerio de Gobierno“.

Para finalizar, la fundación detalló los siguientes puntos sobre la acusación de un posible caso de tráfico de influencias:

Fundación Presente fue seleccionada dentro de un grupo de candidatos como proveedora de servicios por la Fundación San Carlos de Maipo, dados sus resultados demostrables y experiencia en la materia, para implementar un proyecto que busca promover la asistencia y aumentar la retención escolar en 20 establecimientos de la Región Metropolitana.

Fundación Presente es, por tanto, proveedora de servicios de un convenio firmado entre Fundación San Carlos de Maipo y el GORE. Es la Fundación San Carlos de Maipo quien contrata esta prestación.

La solicitud del PDG

En el oficio impulsado por la parlamentaria Karen Medina (PDG) se solicitó los datos sobre el enlace entre el gobierno regional de la RM y la Fundación Programa Presente.

“Esta fundación está trabajando un programa a fines del año pasado sobre reinserción escolar, lo que aquí queremos saber es que dentro de esta fundación tiene el cargo de directora de administración y proyectos, Carmen Gloria Jackson Drago, hermana del ministro, entonces estamos pidiendo todos los antecedentes, si este convenio se hizo con trato directo, quiénes fueron las personas un autorizar estos convenios, si hay seguimiento de todo lo que ha hecho la fundación”, señaló.

En el documento se pide además incorporar cláusulas, términos y condiciones establecidos en el convenio.

Asimismo, se solicitó investigar si existe una relación con el Ministerio de Educación, debido a que el programa se basa en la reinserción escolar.