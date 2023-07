OMS califica al aspartamo como posible cancerígeno, pero dice que se puede consumir con límites

Finalmente la Organización Mundial. de la Salud (OMS) dio a conocer los nuevos estudios que se realizaron con respecto a las consecuencias de consumir aspartamo para la salud.

La OMS calificó al asparíamos como posible cancerígeno, sin embargo no ajustó el límite de consumo diario aceptable por las personas y sigue siendo de 40 miligramos por kilogramo de peso corporal.

El aspartamo es uno de los endulzantes más utilizados en la industria alimentaria encontrándose entre los ingredientes de bebidas light, chicles, jalea, helados yogur e incluso en pastas de diente y medicamentos como vitaminas masticables o pastillas para la tos.

De hecho, a pesar de relacionar el ingrediente con el cáncer, la OMS no sugirió no consumirlo, dice que se puede ingerir diariamente con cuidado de no sobre pasar el límite.

Por ejemplo, de acuerdo al límite dado, una persona de 70 kilos podría consumir entre 9 y 14 latas de bebida light que contiene aspartamo y llegaría al límite diario.

Las recomendaciones

Francesco Branca director del Departamento de Nutrición e Inocuidad de los Alimentos de la OMS, aconsejó en la rueda de prensa “moderar tanto el consumo de azúcares como el de edulcorantes”.

Y agregó: “Si los consumidores se enfrentan a la decisión de tomar un refresco de cola con edulcorantes o uno con azúcar, creo que debería considerarse una tercera opción, que es beber agua en su lugar, y limitar totalmente el consumo de productos edulcorados. Existen alternativas que no contienen otros azúcares o edulcorantes y esos deberían ser los productos preferidos por los consumidores”.

Y específicamente sobre el consumo en niños comentó “pongamos el ejemplo de un niño que pesa 20 kilos. Eso significa que el límite diario son 800 miligramos, es decir, 2 o 3 latas al día de refresco. Así que puede haber niños con un alto consumo de refrescos azucarados. Eso no es una buena práctica. Puede que haya familias que en lugar de tener agua en la mesa tengan una lata grande de bebidas con gas y edulcorantes. Es posible que los niños corran un riesgo elevado porque el inicio del consumo a una edad temprana les acostumbra a ese sabor y a esos niveles, pero también porque la exposición es a largo plazo y no estoy seguro de que nuestros estudios puedan concluir los efectos de una exposición a lo largo de toda la vida”.

Por su parte, el director del Departamento de Nutrición e Inocuidad de los Alimentos de la OMS comentó que la preocupación sobre el aspartamo debería ser para aquellos que la consumen mucho: “Básicamente, alguien que beba un refresco de vez en cuando no debería preocuparse por ello. Esto es lo que podemos decir por el momento. El nivel ocasional de exposición, que está lejos de la ingesta diaria aceptable, es seguro o no produce un riesgo apreciable para la salud. El problema es para los consumidores elevados”.