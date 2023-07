La desconocida masa que estaría generando calor en el lado oculto de la Luna

La temperatura en la Luna llega hasta los 10º C en el día y los -170º C durante la noche, esto ya que no cuenta con una atmósfera que regule el calor del Sol.

Sin embargo, un descubrimiento reciente por parte de científicos de la Nasa haría cambiar estos registros, ya que se identificó una masa rocosa que estaría generando calor en el lado oscuro de la luna.

Esto estaría siendo generado por un depósito oculto de granito que se encuentra en la superficie de la luna que sería de un volcán muerto desde hace 3.500 millones de años. Los científicos destacan que este tipo de roca es difícil de encontrarla fuera de la tierra en muchas cantidades.

Este tendría cerca de 50 km de ancho, informó Matt Siegler, quien participó del estudio, además, afirmó que “la única solución que podemos pensar que produce tanto calor es un gran cuerpo de granito, una roca que se forma cuando se enfría un cuerpo de magma, la lava sin erupcionar, debajo de un volcán”.

Junto a su esposa Rita Economos, descubrieron un alto gradiente geotérmico en la que la temperatura es cercana a 10º C más cálidos que su entorno y que se trataría de una caldera volcánica muerta.