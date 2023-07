¿Revertir el envejecimiento en una semana?: La prometedora pastilla creada en Harvard

Un “cóctel químico” sería la clave para revertir el envejecimiento, luego de que un grupo de científicos de la Universidad de Harvard realizara pruebas con ratones en laboratorios.

David Sinclair, experto en envejecimiento y longevidad, fue quien lideró este experimento en el que solo en semanas logró rejuvenecer células viejas de los músculos, tejidos e incluso órganos de los roedores.

“Hemos demostrado anteriormente que la reversión de la edad es posible mediante la terapia génica para activar los genes embrionarios”, publicó en Twitter Sinclair quien agregó que “ahora demostramos que es posible con cócteles químicos, un paso hacia el rejuvenecimiento asequible de todo el cuerpo”.

Grateful to share our latest publication: We’ve previously shown age reversal is possible using gene therapy to turn on embryonic genes. Now we show it’s possible with chemical cocktails, a step towards affordable whole-body rejuvenation 1/17 https://t.co/J9c01lv5FQ

— David Sinclair (@davidasinclair) July 12, 2023