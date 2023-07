La emotiva carta que un juez chileno dedicó a un niño que quería cambiar su apellido paterno

Algo fuera del protocolo hizo el juez Cristián Seura Gutiérrez, del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de la comuna de La Unión, en la Región de Los Ríos, quien escribió una carta a un joven de 14 años para explicarle el fallo que le permitiría cambiar su apellido por el de su padre social, quien lo había acogido y criado desde su infancia.

En conversación con LUN, el magistrado comentó que tomó su computador y redactó su decisión sobre una demanda de impugnación y reclamación de paternidad con palabras simples en una carta.

Seura comentó que el niño le contó que “lo molestaban en el colegio por tener otro apellido o porque en las pruebas él ponía el apellido que él consideraba que le correspondía”.

“También me dijo que notaba que las personas hacían cierta diferencia con su hermanita. Él no lograba entender por qué la gente hacía diferencias”, relató.

“Eso para mí era relevante, que él entendiera. Por eso en una parte de la carta y de la sentencia dice que los adultos a veces no somos lo suficientemente empáticos. Me refiero a eso, a entender a quién va dirigida la sentencia, que si bien es a un ciudadano de nuestra república, también es un adolescente. Ese cúmulo de situaciones me impulsaron a escribirle directamente a él una parte del fallo”, aseveró.

“La situación es la siguiente: incorporé esas palabras especiales pensando en que en algún momento, si es que él desea revisar el fallo cuando sea adulto, tenga la perspectiva que produjo en mí en ese momento de la redacción. Yo no le entrego el fallo a él. Yo fallo, firo y eso queda disponible. Además, le escribí una carta”, explicó.

El juez indicó que la situación fue muy emotiva. “En el tribunal primero leí la carta y después la parte resolutiva donde mencionaba que se acogía la demanda”.

La carta

Esta fue la carta que escribió el juez Seura: