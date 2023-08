Las reacciones a la propuesta del ex presidente Sebastián Piñera de hacer una gran coalición de la centro derecha

El expresidente Sebastián Piñera planteó que Chile Vamos (RN, UDI Y Evópoli) debe aspirar a una gran alianza que incluya “desde republicanos a independientes”.

En entrevista con La Tercera, expresó que “he pensado mucho sobre el rol de la centroderecha en un país como Chile. Creo que Chile Vamos debe pasar de ser una alianza electoral a una coalición política, porque queremos ser una buena oposición y porque también queremos ser una buena opción de Gobierno a futuro”.

Asimismo, Piñera sostuvo que “Esa gran alianza tiene que representar a una gran mayoría, porque esa es la única forma de hacer cambios de forma seria, responsable y sustentable en el tiempo“, agregó.

“Creo que Chile Vamos debe aspirar a buscar alianzas desde la derecha republicana hacia el centro, Amarillos, Demócratas y hacia la sociedad civil, los independientes“, recalcó.

En conversación con La Tercera, el mismo medio, el senador Matías Walker (Demócratas) expresó que "nosotros estamos convocando a los chilenos y chilenas a un partido de centro, para formar una coalición de centro, para ser una alternativa de Gobierno de centro para Chile. Por lo tanto, descartamos cualquier alianza con la extrema derecha o la extrema izquierda. Desde ese punto de vista descartamos cualquier alianza con Republicanos".

Por su parte, Ximena Rincón (Demócratas) puntualizó que “nuestro propósito como partido es representar a la inmensa mayoría de chilenos que lograron un nivel de bienestar que no quieren perder o que lo perdieron y lo quieren recuperar. Tampoco queremos retroceder en derechos, libertades y paz social, que tanto costó obtener”.

“Hoy estamos pensando, planificando y trabajando por el bienestar de los chilenos, no es tiempo de buscar alianzas con ningún sector. Esta propuesta extemporánea del expresidente Piñera no me sorprende. Él está preocupado de alianzas políticas, mientras el país está preocupado de la seguridad la corrupción, el desarrollo económico”, añadió la senadora.