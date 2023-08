Caso Convenios y cambios en Presupuesto 2023: Hacienda se defiende y afirma que los convenios en gobiernos regionales disminuyeron y se mantuvieron estándares

Los coletazos por el caso Convenios habrían llegado hasta la dirección de Presupuesto, división que es acusada desde la oposición de facilitar los traspasos de fondos a las fundaciones cuestionadas y bajar los estándares para realizar estos traspasos. Incluso, algunos acusan que la actual crisis que también golpea a los gobiernos regionales surgió a partir de aquí.

Respecto a los dineros otorgados para los gobiernos regionales el ministro de Hacienda, Mario Marcel explicó que en la Ley de Presupuesto 2023, se les entregó recursos y capacidades para que estos organismos pudieran ejecutarlo y que “se homogeneizaron algunas normas con el resto del sector público”.

Respecto a la polémica por el caso Convenios, el jefe de la billetera fiscal indicó que “hasta 2022 los gobiernos regionales no tenían capacidades para poder ejecutar sus presupuestos. ¿Qué entendemos por ejecutar sus proyectos? Significa que tuvieran la capacidad para diseñar las bases de una licitación, llevar a cabo una licitación, resolverlas y hacerle seguimiento de un proyecto. Esas capacidades no las tenían y, por lo tanto, debían recurrir, no de manera excepcional, sino que generalizada, a convenios, ya sea con organismos públicos o privados. Esos convenios son para que otros ejecuten un proyecto, es decir, ese otro establezca las bases de una licitación, contratar proveedor, entre otras cosas”.

Producto de esto, agregó Marcel, los gobiernos regionales tuvieron una baja ejecución de los presupuestos por lo que a fines de año decidieron gastarlo a través de convenios con ONG o fundaciones. “Eso significó que, en 2022, con las normas que estaban vigentes anteriormente cerca del 60% de las transferencias de capital se ejecutaron con convenios con instituciones privadas sin fines de lucro. Con la Ley de Presupuesto 2023 esta situación cambió y cambio en la dirección de que hoy día la proporción de convenios para ejecutar transferencias de capital se redujo a menos de un 20%. Ese fue el principal efecto, y contenido de la ley de presupuesto 2023″, añadió el secretario de Estado.

Estándares para los convenios

Por otro lado, las críticas a estos cambios en la Ley de Presupuesto 2023 van en la dirección que las modificaciones ingresadas por el Gobierno habrían bajado los estándares para realizar estos convenios, lo que Marcel niega completamente.

“Hay personas que argumentan que ese cambio habría significado reducir los estándares para las licitaciones, pero la verdad es que la evidencia muestra que en vez de estimular los convenios con instituciones privadas sin fines de lucro hubo un desincentivo”, dijo el expresidente del Banco Central, agregando que “la relación de causalidad que algunos han querido ver en esto tiene una limitación lógica fundamental: la enorme mayoría de los casos que está siendo investigados de convenios de gobiernos regionales con fundaciones son del año 2022 y no del año 2023, por lo que se hicieron bajo la regla que existía antes”.

Hay otro dato que sigue la lógica de Marcel: hasta junio de este año los gobiernos regionales habían ejecutado un 45,8% del presupuesto de 2023, mientras que al mismo mes del año pasado se había gastado el 25,7%.

“La mejor directora de Presupuestos que hemos tenido”

En esta ofensiva de la oposición, la directora de Presupuesto del Gobierno, Javiera Martínez (RD) ha sido indicada de ser la responsable de otorgar facilidades para que se realizaran convenios a fundaciones sin mayores exigencias, acusaciones que han sido desestimadas desde el oficialismo.

Incluso, el ministro Marcel llegó a señalar en el programa Mesa Central de Canal 13 que Martínez es “probablemente la mejor directora de Presupuestos que hemos tenido (…) este país ha tenido muy buenos Directores de Presupuestos (…) pero a ninguno de nosotros, le tocó hacer un ajuste fiscal como el que tuvimos durante el 2022 y ese ajuste fiscal no solamente fue profundo, sino que además se hizo sin conflicto político y protegiendo a las familias de menores ingresos. Por algo tuvimos un mejoramiento en la distribución del ingreso y una reducción de la pobreza medida por la Casen a fines del 2022, comienzos del 2023”.

Esta defensa a Martínez, quien ha acompañado al Presidente Boric desde el inicio de su candidatura presidencial, se replicó en otros ministros del Gobierno, quienes aseguran que la militante de RD ha realizado un gran trabajo y que es un error vincularla a los casos —que el mismo Gobierno ha llamado— de corrupción.