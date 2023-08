Presidente Boric sale en defensa del ministro Jackson: “Las acusaciones constitucionales tienen que tener sustento jurídico y no ir inventándose sobre la marcha”

El presidente Gabriel Boric manifestó su rechazo a la acusación constitucional que el Partido Republicano (PLR) dijo que presentará el lunes 14 de agosto en contra del ministro Giorgio Jackson (Desarrollo Social), en el marco del denominado Caso Convenios.

“Las acusaciones constitucionales tienen que tener sustento jurídico y no ir inventándose sobre la marcha. En este caso, creo que sería más transparente decir que hay ciertos sectores de la política chilena que van a hacer todo lo posible por entrabar y evitar que el Gobierno saque adelante sus reformas, y que lo digan públicamente”.

Metro para La Pintana, La Legua y Bajos de Mena: Presidente @GabrielBoric presenta nuevo trazado de la #Línea9 del @MetrodeSantiago. https://t.co/Pw4ySxbXVj — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) August 9, 2023

El libelo es el segundo que se hace contra Jackson, convirtiéndose de esta manera en el único ministro en la historia en ser acusado constitucionalmente dos veces. El primero se votó el 19 de enero de este año, y también fue impulsado por los republicanos. Sin embargo, fue rechazado por la Cámara de Diputados. Y es la quinta acusación constitucional que impulsan desde la oposición contra un ministro de Estado de la administración Boric.

El mandatario criticó la postura que ha tomado la UDI de no querer sentarse a conversar por la continuidad del ministro Jackson en el gabinete. “Los hemos invitado a conversar hace meses y por diferentes motivos no llegan a la mesa, no se sientan o cuando se va a hacer la reunión dicen sencillamente que no van a asistir hasta que usted saque a tal ministro. Y por mientras las pensiones siguen esperando. Ese entrabar permanente no es que perjudique al gobierno, al final perjudica a los vecinos y vecinas, y si queremos subir las pensiones tenemos que llegar a un acuerdo al cual nadie va a llegar al 100% de lo que quería”.